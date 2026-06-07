Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Brazil vs Na Uy 6/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Brazil và Na Uy lúc 3h00 ngày 6/7/2026. Selecao quyết phá dớp lịch sử trước đại diện Bắc Âu tại vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Brazil vs Na Uy 6/7/2026

Trận đấu giữa Brazil và Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 3h00 ngày 06/07/2026 trên sân vận động Meadowlands, Mỹ. Đây là màn so tài rất đáng chú ý khi Selecao được đánh giá cao hơn, nhưng lại chưa từng thắng Na Uy trong lịch sử đối đầu.

Brazil 1 - 2 Na Uy Trận đấu đang diễn ra 120' Trận đấu kết thúc

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Na Uy trước Brazil. Haaland lập cú đúp, còn Neymar ghi bàn danh dự cho Brazil bằng cú sút phạt.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Na Uy trước Brazil. Haaland lập cú đúp, còn Neymar ghi bàn danh dự cho Brazil bằng cú sút phạt. 100' Vào! Neymar rút ngắn tỷ số cho Brazil

Neymar thực hiện cú sút phạt thành bàn, giúp Brazil rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Na Uy.

Neymar thực hiện cú sút phạt thành bàn, giúp Brazil rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Na Uy. 89' Vào! Haaland lập cú đúp cho Na Uy

Từ đường chuyền của cầu thủ mang áo số 21, Haaland ghi thêm bàn thắng thứ hai, giúp Na Uy nhân đôi cách biệt trước Brazil.

Từ đường chuyền của cầu thủ mang áo số 21, Haaland ghi thêm bàn thắng thứ hai, giúp Na Uy nhân đôi cách biệt trước Brazil. 86' Casemiro sút chệch cột dọc

Casemiro lọt xuống góc hẹp bên trái vòng cấm Na Uy, nhưng anh lại dứt điểm chệch cột xa thay vì căng ngang cho 2 đồng đội đang chờ ở trong.

Casemiro lọt xuống góc hẹp bên trái vòng cấm Na Uy, nhưng anh lại dứt điểm chệch cột xa thay vì căng ngang cho 2 đồng đội đang chờ ở trong. 85' Nyland đẩy bóng đập cột dọc

Ajer truy cản nhưng vô tình khiến bóng bật cầu âu về phía khung thành Na Uy. Nyland lập tức lao về và bay người với tay đẩy bóng đập cột dọc bật ra.

Ajer truy cản nhưng vô tình khiến bóng bật cầu âu về phía khung thành Na Uy. Nyland lập tức lao về và bay người với tay đẩy bóng đập cột dọc bật ra. 79' Vào! Haaland mở tỷ số cho Na Uy

Haaland ghi bàn, giúp Na Uy vượt lên dẫn Brazil 1-0.

Haaland ghi bàn, giúp Na Uy vượt lên dẫn Brazil 1-0. 75' Alisson cản phá cú sút của Schjelderup

Na Uy phản công bằng đường bóng dài để Haaland tì đè Gabriel. Bobb tiếp ứng trước khi Haaland làm tường sang trái cho Schjelderup xâm nhập vòng cấm, nhưng cú sút chân phải của cầu thủ Na Uy bị Alisson đấm ra.

Na Uy phản công bằng đường bóng dài để Haaland tì đè Gabriel. Bobb tiếp ứng trước khi Haaland làm tường sang trái cho Schjelderup xâm nhập vòng cấm, nhưng cú sút chân phải của cầu thủ Na Uy bị Alisson đấm ra. 68' Brazil thay người

Neymar và Danilo Santos được tung vào sân thay Rayan và Martinelli.

Neymar và Danilo Santos được tung vào sân thay Rayan và Martinelli. 67' Haaland đệm hụt đáng tiếc

Ajer bất ngờ thoát xuống góc trái vòng cấm Brazil sau đường chuyền của Bobb rồi thực hiện cú trivela về phía cột xa. Haaland chậm trong tích tắc và chỉ khẽ chạm bóng, không thể đệm vào lưới.

Ajer bất ngờ thoát xuống góc trái vòng cấm Brazil sau đường chuyền của Bobb rồi thực hiện cú trivela về phía cột xa. Haaland chậm trong tích tắc và chỉ khẽ chạm bóng, không thể đệm vào lưới. 63' Rayan rơi vào thế việt vị

Casemiro bấm bóng vào góc phải vòng cấm Na Uy để Rayan đánh đầu chuyền ngang cho Guimaraes vô-lê trúng người Nyland. Tuy nhiên, Rayan đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Casemiro bấm bóng vào góc phải vòng cấm Na Uy để Rayan đánh đầu chuyền ngang cho Guimaraes vô-lê trúng người Nyland. Tuy nhiên, Rayan đã rơi vào thế việt vị trước đó. 62' Nyland cản phá cú vô-lê của Rayan

Na Uy phá ra quả phạt góc của Brazil nhưng đội bóng áo vàng nhanh chóng thu hồi bóng. Quả lật trở lại vòng cấm được làm tường cho Rayan bắt vô-lê, bóng khẽ chạm chân Heggem nhưng vẫn bị Nyland dùng tay phải đẩy ra.

Na Uy phá ra quả phạt góc của Brazil nhưng đội bóng áo vàng nhanh chóng thu hồi bóng. Quả lật trở lại vòng cấm được làm tường cho Rayan bắt vô-lê, bóng khẽ chạm chân Heggem nhưng vẫn bị Nyland dùng tay phải đẩy ra. 59' Endrick bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Odegaard để mất bóng bên phần sân Brazil và Guimaraes chuyền nhanh xuống cho Vinicius. Tiền đạo Brazil lách qua một cầu thủ Na Uy rồi chọc khe để Endrick thoát xuống, nhưng ở pha đối mặt, Endrick đẩy bóng hơi dài trước khi chích bóng chệch cột dọc.

Odegaard để mất bóng bên phần sân Brazil và Guimaraes chuyền nhanh xuống cho Vinicius. Tiền đạo Brazil lách qua một cầu thủ Na Uy rồi chọc khe để Endrick thoát xuống, nhưng ở pha đối mặt, Endrick đẩy bóng hơi dài trước khi chích bóng chệch cột dọc. 58' Brazil thay người

Endrick được tung vào sân thay Cunha.

Endrick được tung vào sân thay Cunha. 54' Vinicius đột phá nguy hiểm

Vinicius vượt qua cùng lúc 2 cầu thủ Na Uy bên cánh trái rồi dốc bóng sát đường biên ngang để xâm nhập vòng cấm, nhưng Ajer kịp lao vào phá bóng. Quả phạt góc sau đó đi ngang khung thành Na Uy mà không cầu thủ Brazil nào kịp dứt điểm.

Vinicius vượt qua cùng lúc 2 cầu thủ Na Uy bên cánh trái rồi dốc bóng sát đường biên ngang để xâm nhập vòng cấm, nhưng Ajer kịp lao vào phá bóng. Quả phạt góc sau đó đi ngang khung thành Na Uy mà không cầu thủ Brazil nào kịp dứt điểm. 46' Hiệp hai bắt đầu

Brazil giao bóng, hiệp hai trận đấu với Na Uy chính thức bắt đầu. Na Uy cũng thay người khi Oscar Bobb và Schjelderup vào sân thay Sorloth và Nusa.

Brazil giao bóng, hiệp hai trận đấu với Na Uy chính thức bắt đầu. Na Uy cũng thay người khi Oscar Bobb và Schjelderup vào sân thay Sorloth và Nusa. 45+5' Hiệp một kết thúc

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 giữa Brazil và Na Uy.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 giữa Brazil và Na Uy. 45+4' Martinelli đánh đầu hụt

Guimaraes sút căng từ xa nhưng bóng đập trúng Cunha. Brazil lấy lại bóng và Casemiro bấm bóng tinh tế cho Martinelli phá bẫy việt vị, nhưng tiền đạo Brazil lại đánh đầu hụt khi trước mặt chỉ còn Nyland và khung thành Na Uy.

Guimaraes sút căng từ xa nhưng bóng đập trúng Cunha. Brazil lấy lại bóng và Casemiro bấm bóng tinh tế cho Martinelli phá bẫy việt vị, nhưng tiền đạo Brazil lại đánh đầu hụt khi trước mặt chỉ còn Nyland và khung thành Na Uy. 40' Nyland cản phá cú sút của Vinicius

Odegaard để mất bóng nguy hiểm và Martinelli nhanh chóng gảy bóng cho Vinicius. Tiền đạo Brazil xử lý ở góc trái vòng cấm Na Uy, quặt sang trái để vượt qua Ryerson rồi sút chìm vào góc gần, nhưng Nyland kịp dùng chân cản phá.

Odegaard để mất bóng nguy hiểm và Martinelli nhanh chóng gảy bóng cho Vinicius. Tiền đạo Brazil xử lý ở góc trái vòng cấm Na Uy, quặt sang trái để vượt qua Ryerson rồi sút chìm vào góc gần, nhưng Nyland kịp dùng chân cản phá. 37' Haaland dứt điểm không đủ khó

Nusa cắt vào từ cánh phải rồi tạt bóng tầm trung. Haaland di chuyển về phía góc trái vòng cấm Brazil và tung cú tâng bóng, nhưng pha xử lý không đủ hiểm để gây khó cho Alisson.

Nusa cắt vào từ cánh phải rồi tạt bóng tầm trung. Haaland di chuyển về phía góc trái vòng cấm Brazil và tung cú tâng bóng, nhưng pha xử lý không đủ hiểm để gây khó cho Alisson. 35' Odegaard sút vào cạnh lưới

Na Uy phản công sau đường chuyền hỏng của Brazil. Nusa cắt vào từ hành lang trái rồi chuyền chéo cho Odegaard, người bị Marquinhos che góc sút. Tiền vệ Na Uy đi bóng vòng ra trước khi bất ngờ dứt điểm vào góc gần, nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới.

Na Uy phản công sau đường chuyền hỏng của Brazil. Nusa cắt vào từ hành lang trái rồi chuyền chéo cho Odegaard, người bị Marquinhos che góc sút. Tiền vệ Na Uy đi bóng vòng ra trước khi bất ngờ dứt điểm vào góc gần, nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới. 30' Nyland giải nguy cho Na Uy

Martinelli phá bẫy việt vị bên cánh trái, đón đường chọc khe của Vinicius rồi căng ngang về phía Guimaraes đang chờ sát cầu môn. Tuy nhiên, Nyland kịp đưa chân khiến bóng bật vọt qua đầu Guimaraes, trước khi hàng thủ Na Uy lùi về ngăn cơ hội đá bồi của Brazil.

Martinelli phá bẫy việt vị bên cánh trái, đón đường chọc khe của Vinicius rồi căng ngang về phía Guimaraes đang chờ sát cầu môn. Tuy nhiên, Nyland kịp đưa chân khiến bóng bật vọt qua đầu Guimaraes, trước khi hàng thủ Na Uy lùi về ngăn cơ hội đá bồi của Brazil. 24' Brazil phản công bất thành

Brazil đoạt bóng ở giữa sân và Cunha lập tức dẫn bóng lao lên, với Vinicius băng theo bên cánh trái. Na Uy chỉ còn 2 hậu vệ, nhưng Cunha quyết định tự đột phá và bị Wolfe ngăn cản thành công trong vòng cấm.

Brazil đoạt bóng ở giữa sân và Cunha lập tức dẫn bóng lao lên, với Vinicius băng theo bên cánh trái. Na Uy chỉ còn 2 hậu vệ, nhưng Cunha quyết định tự đột phá và bị Wolfe ngăn cản thành công trong vòng cấm. 18' Brazil phản công nhanh

Na Uy mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Brazil phản công 3 đánh 3. Tuy nhiên, hàng thủ Na Uy che kín trung lộ và ép Brazil đưa bóng ra góc hẹp cho Vinicius, trước khi quả tạt của tiền đạo này bị Ajer phá ra.

Na Uy mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Brazil phản công 3 đánh 3. Tuy nhiên, hàng thủ Na Uy che kín trung lộ và ép Brazil đưa bóng ra góc hẹp cho Vinicius, trước khi quả tạt của tiền đạo này bị Ajer phá ra. 14' Nyland cản phá phạt đền của Guimaraes

Guimaraes chạy đà rồi khựng lại một nhịp để chờ Nyland đổ người sớm, nhưng thủ môn Na Uy không mắc bẫy và kịp bay người đấm ra cú sút về phía bên phải.

Guimaraes chạy đà rồi khựng lại một nhịp để chờ Nyland đổ người sớm, nhưng thủ môn Na Uy không mắc bẫy và kịp bay người đấm ra cú sút về phía bên phải. 10' Brazil được hưởng phạt đền

Guimaraes chuyền vào trung lộ cho Martinelli, người xoay người rồi chọc khe sang góc trái vòng cấm để Cunha băng xuống. Cunha ngã sau cú xoạc của Ajer, trọng tài ban đầu không thổi phạt nhưng sau khi VAR vào cuộc, Brazil được hưởng phạt đền.

Guimaraes chuyền vào trung lộ cho Martinelli, người xoay người rồi chọc khe sang góc trái vòng cấm để Cunha băng xuống. Cunha ngã sau cú xoạc của Ajer, trọng tài ban đầu không thổi phạt nhưng sau khi VAR vào cuộc, Brazil được hưởng phạt đền. 3' Bàn thắng không được công nhận

Odegaard dẫn bóng phản công rồi chọc khe sang cánh phải cho Sorloth. Tiền đạo Na Uy quặt bóng trước khi nhả ra để Berg sút tung lưới Brazil, nhưng cờ việt vị được căng lên với Sorloth.

Odegaard dẫn bóng phản công rồi chọc khe sang cánh phải cho Sorloth. Tiền đạo Na Uy quặt bóng trước khi nhả ra để Berg sút tung lưới Brazil, nhưng cờ việt vị được căng lên với Sorloth. 1' Hiệp một bắt đầu

Na Uy giao bóng, trận đấu với Brazil chính thức bắt đầu.

Na Uy giao bóng, trận đấu với Brazil chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Brazil vs Na Uy đang được chuẩn bị.

Nền tảng trực tiếp trận Brazil và Na Uy: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Brazil và Na Uy phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Brazil và Na Uy phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Brazil và Na Uy phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Brazil và Na Uy: https://fptplay.vn/su-kien/brazil-na-uy-6a4606f57c88b49d15847371?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Brazil và Na Uy: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Brazil bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với mục tiêu giành vé vào tứ kết và phá dớp không thắng Na Uy. Đây là trận đấu có nhiều sức nặng với Selecao, bởi họ không chỉ cần vượt qua vòng loại trực tiếp mà còn phải xóa đi ký ức không vui trong những lần gặp đại diện Bắc Âu.

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng C. Brazil hòa Morocco 1-1, thắng Haiti 3-0, đánh bại Scotland 3-0 trước khi ngược dòng thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng 1/16.

Na Uy cũng có hành trình khá ấn tượng. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 ở lượt cuối vòng bảng rồi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 tại vòng 1/16. Việc ghi 10 bàn sau 4 trận cho thấy Na Uy đủ khả năng gây áp lực lên bất kỳ hàng thủ nào.

Với Brazil, trận đấu này đòi hỏi sự tập trung cao độ. Selecao có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nếu mất bóng ở khu vực giữa sân, Haaland, Nusa hoặc Odegaard hoàn toàn có thể trừng phạt họ bằng các pha chuyển trạng thái nhanh.

Tương quan sức mạnh: Selecao nhỉnh hơn

Trước giờ bóng lăn, Brazil được đánh giá cao hơn Na Uy. Theo Opta, Selecao có 53,6% cơ hội thắng trong 90 phút, Na Uy đạt 22,4%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24,0%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Brazil. Selecao đang đứng hạng 6 thế giới, cao hơn Na Uy, đội xếp hạng 31. Tuy nhiên, chênh lệch này không đồng nghĩa Brazil sẽ có trận đấu dễ dàng.

Brazil có chiều sâu đội hình tốt hơn, nhiều kinh nghiệm hơn ở các trận knock-out và sở hữu những nhân tố có thể tạo đột biến như Vinicius Junior, Neymar, Matheus Cunha hay Bruno Guimaraes. Dưới thời Carlo Ancelotti, đội bóng Nam Mỹ chơi chắc chắn hơn và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng cá nhân.

Na Uy lại có bộ khung tấn công rất nguy hiểm. Martin Odegaard giữ vai trò tổ chức, Antonio Nusa mang đến tốc độ ở cánh, còn Erling Haaland và Alexander Sorloth tạo sức ép lớn bằng khả năng chạy chỗ, tranh chấp và dứt điểm trong vòng cấm.

Brazil nhỉnh hơn về tổng thể, nhưng Na Uy có đủ vũ khí để tạo bất ngờ nếu kéo trận đấu vào thế giằng co và tận dụng tốt cơ hội chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu: Na Uy là đối thủ kỵ dơ của Brazil

Brazil và Na Uy đã gặp nhau 4 lần trong quá khứ. Điều đáng chú ý là Selecao chưa từng thắng đối thủ này khi hòa 2 và thua 2 trận.

Ký ức đáng nhớ nhất là trận Brazil thua Na Uy 1-2 tại World Cup 1998. Đây là một trong những kết quả khiến các cuộc đối đầu giữa hai đội luôn được nhắc lại với nhiều màu sắc đặc biệt.

Na Uy vì thế bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định. Dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện Bắc Âu hiểu rằng lịch sử đang đứng về phía họ và lối chơi hiện tại đủ khả năng gây khó chịu cho Brazil.

Với Selecao, vòng 1/8 World Cup 2026 là thời điểm phù hợp để chấm dứt chuỗi trận không thắng Na Uy. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Brazil cần kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế tối đa những khoảng trống phía sau hàng thủ.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Brazil đang có phong độ tích cực với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Selecao ghi 11 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua và cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Tính trong giai đoạn thống kê, Brazil ghi 14 bàn sau 9 trận, trung bình 1,56 bàn/trận. Hàng thủ cũng chơi khá chắc khi chỉ nhận trung bình 0,78 bàn thua/trận và giữ sạch lưới 5/9 trận.

Na Uy thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đội bóng Bắc Âu ghi 11 bàn nhưng nhận 9 bàn thua, cho thấy sự trái ngược rõ rệt giữa sức mạnh tấn công và độ an toàn nơi hàng phòng ngự.

Na Uy ghi bàn trong cả 11 trận gần nhất, với tổng cộng 45 bàn, trung bình 4,09 bàn/trận. Dù vậy, việc không giữ sạch lưới ở 5 trận gần đây là vấn đề lớn trước một Brazil sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng đi bóng và dứt điểm tốt.

Về lực lượng, Brazil không có Lucas Paqueta vì chấn thương và cầu thủ này dự kiến phải nghỉ khoảng 4 tuần. Khả năng trở lại của Raphinha vẫn chưa rõ ràng. Na Uy có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Brazil nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự Na Uy. Vinicius Junior là mũi tấn công quan trọng bên cánh trái, nơi Selecao có thể khai thác tốc độ và các pha đi bóng một đối một.

Khi Lucas Paqueta vắng mặt, Neymar có thể được sử dụng để tăng khả năng sáng tạo ở trung lộ. Bruno Guimaraes và Casemiro giữ vai trò rất quan trọng trong việc cân bằng tuyến giữa, đồng thời hạn chế những pha phản công từ Odegaard và Nusa.

Na Uy có thể chọn cách chơi thấp, giữ đội hình chặt chẽ và chờ thời cơ chuyển trạng thái. Odegaard là mắt xích mở ra các đường chuyền quan trọng, còn Haaland và Sorloth đủ sức khiến cặp trung vệ Brazil phải chịu áp lực trong những pha bóng bổng hoặc tình huống đua tốc độ.

Về số bàn thắng, Brazil ghi bàn trong 7/9 trận thuộc giai đoạn thống kê và đã nổ súng ở cả 5 lần ra sân gần nhất. Na Uy có hàng công rất mạnh nhưng phòng ngự chưa chắc chắn, nên trận đấu có thể xuất hiện khoảng 3 đến 4 bàn.

Về phạt góc, Brazil được hưởng 42 quả trong 9 trận gần nhất, trung bình 4,67 quả/trận. Na Uy có 45 quả sau 11 trận, tương đương 4,09 quả/trận. Với xu hướng tấn công biên của cả hai đội, trận đấu có thể xuất hiện khoảng 8 - 10 quả phạt góc.

Về thẻ phạt, Brazil nhận 18 thẻ vàng sau 9 trận, còn Na Uy có 9 thẻ vàng sau 11 trận. Tính chất loại trực tiếp cùng áp lực lịch sử có thể khiến trận đấu căng hơn trong hiệp hai, với khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Nhìn chung, Brazil vẫn có nhiều cơ sở để đi tiếp nhờ chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm ở vòng knock-out. Na Uy đủ sức ghi bàn, nhưng hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống có thể khiến đại diện Bắc Âu trả giá.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Na Uy.

Đội hình dự kiến Brazil vs Na Uy

Đội hình Brazil dự kiến: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha.

Đội hình Na Uy dự kiến: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Na Uy

Brazil ghi 11 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Na Uy ghi 11 bàn nhưng nhận 9 bàn thua trong chuỗi 5 trận.

Brazil giữ sạch lưới 5/9 trận thuộc giai đoạn thống kê.

Na Uy ghi bàn trong cả 11 trận gần nhất.

Haaland đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026.

Brazil kiểm soát bóng trung bình 56%, Na Uy đạt 54%.

Brazil và Na Uy cùng có tỷ lệ chuyền chính xác 88%.

Brazil từng thua Na Uy 1-2 tại World Cup 1998.

Na Uy đều để thủng lưới trong 5 trận gần nhất.

Brazil chưa bị thẻ đỏ trong 9 trận thuộc giai đoạn thống kê.