Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Brazil vs Nhật Bản 30/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Brazil và Nhật Bản lúc 0h00 ngày 30/6/2026. Selecao chạm trán Samurai Blue tại vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Brazil vs Nhật Bản 30/6/2026

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 0h00 ngày 30/6/2026 trên sân Houston, Mỹ. Đây là cặp đấu rất đáng chú ý khi Selecao dẫn đầu bảng C, còn Samurai Blue bước vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng F.

Brazil 2 - 1 Nhật Bản Trận đấu kết thúc 90+5' Vào! Brazil 2-1 Nhật Bản

Brazil có tình huống tấn công quá hay với đường chọc khe thẳng vào trung lộ. Martinelli khống chế bước một bằng chân trái rồi cứa lòng bằng chân phải, đưa bóng đập cột dọc và bay vào lưới.

Brazil có tình huống tấn công quá hay với đường chọc khe thẳng vào trung lộ. Martinelli khống chế bước một bằng chân trái rồi cứa lòng bằng chân phải, đưa bóng đập cột dọc và bay vào lưới. 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ. 89' Vinicius dứt điểm bị chặn

Vinicius nhá chuyền rồi đẩy bóng ra ngoài để cứa lòng, nhưng cú dứt điểm của anh chạm chân cầu thủ Nhật Bản và bay ra ngoài.

Vinicius nhá chuyền rồi đẩy bóng ra ngoài để cứa lòng, nhưng cú dứt điểm của anh chạm chân cầu thủ Nhật Bản và bay ra ngoài. 83' Brazil tạt bóng quá sâu

Brazil tiếp tục thực hiện pha tạt bóng sớm, nhưng đường đưa bóng đi quá sâu và bay thẳng ra ngoài.

Brazil tiếp tục thực hiện pha tạt bóng sớm, nhưng đường đưa bóng đi quá sâu và bay thẳng ra ngoài. 77' Martinelli dứt điểm ra ngoài

Bóng nảy ra đúng tầm và Martinelli cố gắng vuốt bóng ngay, nhưng pha xử lý hơi với khiến bóng bay ra ngoài.

Bóng nảy ra đúng tầm và Martinelli cố gắng vuốt bóng ngay, nhưng pha xử lý hơi với khiến bóng bay ra ngoài. 73' Rayan đánh đầu bất thành

Gabriel tạt bóng vào vòng cấm để Rayan bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đập lưng Suzuki rồi bay ra ngoài.

Gabriel tạt bóng vào vòng cấm để Rayan bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đập lưng Suzuki rồi bay ra ngoài. 68' Tomiyasu giải nguy kịp thời

Casemiro câu bóng vào vòng cấm cho Endrick bật cao đánh đầu, nhưng Tomiyasu đã kịp thời can thiệp để giải nguy cho Nhật Bản.

Casemiro câu bóng vào vòng cấm cho Endrick bật cao đánh đầu, nhưng Tomiyasu đã kịp thời can thiệp để giải nguy cho Nhật Bản. 63' Suzuki băng ra cắt bóng

Brazil liên tục tạt bóng sớm từ rìa vòng cấm với quỹ đạo khó chịu, nhưng thủ môn Suzuki đã làm tốt khi băng ra cắt bóng chính xác.

Brazil liên tục tạt bóng sớm từ rìa vòng cấm với quỹ đạo khó chịu, nhưng thủ môn Suzuki đã làm tốt khi băng ra cắt bóng chính xác. 56' Vào! Brazil 1-1 Nhật Bản

Bóng được treo về cột sau của Nhật Bản và Casemiro có mặt đúng lúc để bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ, gỡ hòa 1-1 cho Brazil.

Bóng được treo về cột sau của Nhật Bản và Casemiro có mặt đúng lúc để bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ, gỡ hòa 1-1 cho Brazil. 53' Ito cứu thua trên vạch vôi

Vinicius Junior đánh đầu chuyền bóng để Casemiro dứt điểm cận thành, nhưng bóng lại trúng người Ito trên vạch vôi rồi nảy vào người Suzuki. Nhật Bản thoát thua đầy may mắn.

Vinicius Junior đánh đầu chuyền bóng để Casemiro dứt điểm cận thành, nhưng bóng lại trúng người Ito trên vạch vôi rồi nảy vào người Suzuki. Nhật Bản thoát thua đầy may mắn. 52' Suzuki cứu thua đẳng cấp

Guimaraes bay người đánh đầu rất tốt trong vòng cấm, nhưng thủ môn Suzuki còn xuất sắc hơn với pha cứu thua cho Nhật Bản.

Guimaraes bay người đánh đầu rất tốt trong vòng cấm, nhưng thủ môn Suzuki còn xuất sắc hơn với pha cứu thua cho Nhật Bản. 48' Danilo nhận thẻ vàng

Danilo buộc phải phạm lỗi sớm để ngăn cầu thủ Nhật Bản tiếp cận vòng cấm và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

Danilo buộc phải phạm lỗi sớm để ngăn cầu thủ Nhật Bản tiếp cận vòng cấm và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. 46' Hiệp hai bắt đầu

Nhật Bản giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản bắt đầu.

Nhật Bản giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản bắt đầu. 45' Daichi Kamada nhận thẻ vàng

Daichi Kamada phải nhận thẻ vàng sau tình huống cố tình phạm lỗi để ngăn Brazil phản công.

Daichi Kamada phải nhận thẻ vàng sau tình huống cố tình phạm lỗi để ngăn Brazil phản công. 38' Cunha tiếp tục sút xa

Cunha tiếp tục thử vận may bằng cú dứt điểm từ xa. Bóng đi chìm nhưng chưa đủ lực để gây khó cho thủ môn Nhật Bản.

Cunha tiếp tục thử vận may bằng cú dứt điểm từ xa. Bóng đi chìm nhưng chưa đủ lực để gây khó cho thủ môn Nhật Bản. 34' Vinicius Junior sút xa

Vinicius Junior nhận bóng rồi tung cú sút ngay từ khoảng cách ngoài 20m. Bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Suzuki.

Vinicius Junior nhận bóng rồi tung cú sút ngay từ khoảng cách ngoài 20m. Bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Suzuki. 29' Vào! Nhật Bản 1-0 Brazil

Sano cướp bóng ở giữa sân rồi dốc bóng một mạch xuống vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc. Bóng đi căng và chìm, khiến Alisson không có cơ hội cản phá.

Sano cướp bóng ở giữa sân rồi dốc bóng một mạch xuống vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc. Bóng đi căng và chìm, khiến Alisson không có cơ hội cản phá. 20' Brazil tạt bóng bất thành

Cả Vinicius Junior và Paqueta đều đưa được bóng xuống đáy biên, nhưng hai pha tạt vào vòng cấm của Brazil đều bị hàng thủ Nhật Bản chặn lại.

Cả Vinicius Junior và Paqueta đều đưa được bóng xuống đáy biên, nhưng hai pha tạt vào vòng cấm của Brazil đều bị hàng thủ Nhật Bản chặn lại. 16' Casemiro nhận thẻ vàng

Casemiro phạm lỗi với Ito ngay trước vòng cấm và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

Casemiro phạm lỗi với Ito ngay trước vòng cấm và bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. 12' Sano nhận thẻ vàng

Sano nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Vinicius Junior.

Sano nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Vinicius Junior. 10' Nhật Bản phòng ngự tỉnh táo

Brazil cố gắng bấm bóng vào vòng cấm cho Vinicius Junior, nhưng hậu vệ Nhật Bản vẫn chơi tập trung và hóa giải tình huống.

Brazil cố gắng bấm bóng vào vòng cấm cho Vinicius Junior, nhưng hậu vệ Nhật Bản vẫn chơi tập trung và hóa giải tình huống. 6' Nhật Bản giải nguy tốt

Guimaraes tạt nhanh cho Vinicius băng vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Nhật Bản đã kịp thời phá bóng thành công.

Guimaraes tạt nhanh cho Vinicius băng vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Nhật Bản đã kịp thời phá bóng thành công. 2' Guimaraes dứt điểm nhanh

Rayan nhả bóng lại để Guimaraes nhanh chân dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ Nhật Bản rồi bay ra ngoài.

Rayan nhả bóng lại để Guimaraes nhanh chân dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ Nhật Bản rồi bay ra ngoài. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Brazil vs Nhật Bản chính thức lăn bóng.

Nền tảng trực tiếp trận Brazil và Nhật Bản: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Brazil và Nhật Bản phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Brazil và Nhật Bản phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Brazil và Nhật Bản: https://fptplay.vn/su-kien/brazil-nhat-ban-6a3e0bb86e9caee0df622f8d?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Brazil và Nhật Bản: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&ev=94618&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Brazil và Nhật Bản bước vào trận đấu này với mục tiêu duy nhất là giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy ở vòng tiếp theo.

Brazil khởi đầu giải đấu chưa thật sự thuyết phục khi hòa Morocco 1-1 ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã nhanh chóng lấy lại vị thế bằng hai chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland.

Nhờ hiệu số tốt hơn Morocco, Brazil khép lại vòng bảng ở ngôi đầu bảng C. Đây là cú hích quan trọng cho Selecao trước khi bước vào giai đoạn knock-out, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội luôn đóng vai trò quyết định.

Nhật Bản cũng có vòng bảng tích cực khi bất bại cả 3 trận và ghi 7 bàn. Dù chỉ cán đích thứ hai sau trận hòa Thụy Điển ở lượt cuối, Samurai Blue vẫn cho thấy họ là một trong những đại diện châu Á đáng gờm nhất tại World Cup 2026.

Tương quan sức mạnh: Brazil nhỉnh hơn

Xét về chất lượng đội hình, Brazil được đánh giá cao hơn Nhật Bản. Theo Opta, Selecao có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, Nhật Bản đạt 19,7%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23,0%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Brazil. Đội bóng Nam Mỹ đang đứng hạng 6 thế giới, trong khi Nhật Bản xếp hạng 18. Khoảng cách không quá xa, nhưng Brazil vẫn có lợi thế rõ rệt về chiều sâu lực lượng và số lượng ngôi sao có thể tạo khác biệt.

Trên hàng công, Vinicius Junior và Matheus Cunha đang là hai điểm sáng lớn. Neymar đã trở lại, còn Raphinha vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu các mũi tấn công đạt trạng thái tốt, Brazil có thể tạo sức ép lớn lên hệ thống phòng ngự 3 trung vệ của Nhật Bản.

Samurai Blue không mạnh bằng Brazil về từng cá nhân, nhưng họ có tổ chức tốt. Sơ đồ 3-4-2-1 giúp Nhật Bản giữ được sự chắc chắn ở trung lộ, đồng thời tạo điều kiện cho Junya Ito, Doan hay Nakamura tăng tốc trong những pha phản công.

Lịch sử đối đầu: Brazil nắm ưu thế nhưng Nhật Bản có ký ức đặc biệt

Trong 5 trận đối đầu gần đây, Brazil thắng 4 và thua 1 trước Nhật Bản. Thành tích này cho thấy Selecao vẫn là đội có ưu thế rõ ràng trong lịch sử chạm trán.

Dù vậy, chiến thắng 3-2 của Nhật Bản trước Brazil trong trận giao hữu hồi tháng 10 là chi tiết không thể bỏ qua. Kết quả đó mang đến sự tự tin lớn cho Samurai Blue, đồng thời cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo bất ngờ nếu Brazil mất tập trung.

Với Brazil, trận đấu này còn mang ý nghĩa phục hận. Selecao không chỉ hướng tới tấm vé vào vòng 1/8, mà còn muốn khẳng định lại vị thế trước một đối thủ từng khiến họ gặp nhiều khó khăn.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Brazil đang có phong độ tốt với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Hàng công Selecao ghi 15 bàn, đạt hiệu suất 3 bàn/trận. Đáng chú ý, Brazil ghi bàn ở 100% số trận gần đây.

Hàng thủ Brazil cũng đang ổn định hơn. Sau trận hòa Morocco, Selecao giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp trước Haiti và Scotland. Đây là tín hiệu tích cực khi họ bước vào vòng loại trực tiếp.

Nhật Bản cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đại diện châu Á ghi 7 bàn sau 3 trận vòng bảng, đồng thời mới chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần nhất.

Về lực lượng, Brazil có Neymar trở lại nhưng Raphinha vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Phía Nhật Bản, Takefusa Kubo đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Brazil nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, đẩy bóng sang hai biên để tận dụng tốc độ của Vinicius Junior và khả năng hỗ trợ từ các hậu vệ cánh. Casemiro và Bruno Guimaraes giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khu trung tuyến, hạn chế các pha chuyển trạng thái nhanh của Nhật Bản.

Ở phía trên, Neymar có thể chơi tự do phía sau Matheus Cunha. Paqueta là mắt xích hỗ trợ kết nối tuyến giữa và hàng công. Nếu Brazil tạo được sức ép sớm, Selecao sẽ có cơ hội kéo giãn khối phòng ngự của Nhật Bản.

Nhật Bản nhiều khả năng chọn cách chơi thận trọng hơn. HLV Hajime Moriyasu có thể ưu tiên khối đội hình thấp, chờ thời điểm phản công bằng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh. Ueda và Nakamura sẽ là những nhân tố quan trọng trong các tình huống thoát pressing.

Về số bàn thắng, Brazil ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Nhật Bản có 7 bàn sau 3 trận vòng bảng. Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả, nên trận đấu có thể diễn ra cởi mở hơn so với nhiều cặp knock-out khác.

Brazil cũng là đội có khả năng tạo nhiều phạt góc nhờ tấn công biên thường xuyên. Nhật Bản không ngại khai thác hai cánh khi phản công, nên trận đấu được dự đoán có khoảng 9-12 quả phạt góc.

Về thẻ phạt, Brazil và Nhật Bản đều không phải những đội chơi quá quyết liệt. Tuy nhiên, tính chất loại trực tiếp có thể khiến số pha tranh chấp tăng lên. Kịch bản 3-5 thẻ vàng là tương đối hợp lý.

Nhìn chung, Nhật Bản đủ khả năng khiến Brazil gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, Selecao vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng ngôi sao, phong độ ghi bàn và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Nhật Bản.

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản

Đội hình dự kiến Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Đội hình dự kiến Nhật Bản: Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Nhật Bản

Selecao ghi 15 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 3 bàn/trận.

Brazil bất bại tại vòng bảng World Cup 2026 với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Nhật Bản bất bại cả 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn.

Brazil ghi bàn ở 100% số trận gần nhất.

Vinicius Junior và Matheus Cunha đang là những nhân tố nổi bật trên hàng công Brazil.

Nhật Bản từng thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10.

Nhật Bản mới chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần nhất.

Nhật Bản chưa từng thắng một trận knock-out World Cup sau các lần dừng bước ở các năm 2002, 2010, 2018 và 2022.