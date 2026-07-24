Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Campuchia vs Singapore 24/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Campuchia và Singapore lúc 19h00 ngày 24/7/2026. Cuộc đối đầu tại sân Morodok Techo có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Campuchia vs Singapore 24/7/2026

Campuchia 1 - 1 Singapore Trận đấu đang diễn ra 75' Irfan Fandi bị thổi việt vị

Singapore đá phạt ở trung lộ, Irfan Fandi dứt điểm thẳng vào tay thủ môn Hul Kimhuy ở cự ly gần nhưng trước đó đã có lỗi việt vị.

Singapore đá phạt ở trung lộ, Irfan Fandi dứt điểm thẳng vào tay thủ môn Hul Kimhuy ở cự ly gần nhưng trước đó đã có lỗi việt vị. 72' Campuchia thoát hiểm sau phạt góc

Thủ môn Hul Kimhuy lao ra đấm quả phạt góc của Singapore, bóng đập trúng đầu Ilhan Fandi nhưng may cho Campuchia khi bóng bật ra ngoài.

Thủ môn Hul Kimhuy lao ra đấm quả phạt góc của Singapore, bóng đập trúng đầu Ilhan Fandi nhưng may cho Campuchia khi bóng bật ra ngoài. 69' Song Ui Young sút xa vọt xà

Singapore tấn công bên cánh phải trước khi bóng được đưa tới vị trí của Song Ui Young. Anh bình tĩnh né qua một cầu thủ Campuchia ở khu vực trước vòng cấm, nhưng cú sút xa lại đi vọt xà ngang.

Singapore tấn công bên cánh phải trước khi bóng được đưa tới vị trí của Song Ui Young. Anh bình tĩnh né qua một cầu thủ Campuchia ở khu vực trước vòng cấm, nhưng cú sút xa lại đi vọt xà ngang. 68' Anuar trả bóng chưa thuận lợi

Shawal Anuar tì đè rất tốt trong pha thoát xuống vòng cấm Campuchia rồi cố trả ngược cho Glenn Kweh, nhưng đường chuyền lại đi không thuận lợi với đồng đội.

Shawal Anuar tì đè rất tốt trong pha thoát xuống vòng cấm Campuchia rồi cố trả ngược cho Glenn Kweh, nhưng đường chuyền lại đi không thuận lợi với đồng đội. 66' Sa Ty bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Campuchia phản công nhanh, Sa Ty thoát xuống bên cánh trái rồi bình tĩnh quặt qua Lionel Tan trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú đặt lòng của anh đi quá thấp và bị Mahbud đẩy bóng ra.

Campuchia phản công nhanh, Sa Ty thoát xuống bên cánh trái rồi bình tĩnh quặt qua Lionel Tan trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú đặt lòng của anh đi quá thấp và bị Mahbud đẩy bóng ra. 64' Singapore liên tiếp gây sóng gió

Singapore có hai pha bóng khiến hàng thủ Campuchia giật mình. Một quả tạt từ cánh phải chạm chân Sokha suýt đổi hướng vào lưới, trước khi Nakamura treo bóng từ phạt góc rơi sát cầu môn nhưng không cầu thủ áo đỏ nào kịp đệm bóng.

Singapore có hai pha bóng khiến hàng thủ Campuchia giật mình. Một quả tạt từ cánh phải chạm chân Sokha suýt đổi hướng vào lưới, trước khi Nakamura treo bóng từ phạt góc rơi sát cầu môn nhưng không cầu thủ áo đỏ nào kịp đệm bóng. 61' Anuar thoát xuống nguy hiểm

Singapore tiếp tục dùng những đường chọc khe dài cho Shawal Anuar. Lần này tiền đạo đội khách không việt vị, nhưng thủ môn Hul Kimhuy đã lao ra rất nhanh để đánh đầu giải nguy.

Singapore tiếp tục dùng những đường chọc khe dài cho Shawal Anuar. Lần này tiền đạo đội khách không việt vị, nhưng thủ môn Hul Kimhuy đã lao ra rất nhanh để đánh đầu giải nguy. 55' Vào!!! Campuchia gỡ hòa 1-1

Campuchia tấn công bên cánh phải và kiên trì giữ bóng ở trung lộ sau tình huống bị phá ra. Phat Sokha nhả bóng sang phải để Sovann Ouk tung cú sút rất căng vào góc cao cột xa, đánh bại thủ môn Singapore.

Campuchia tấn công bên cánh phải và kiên trì giữ bóng ở trung lộ sau tình huống bị phá ra. Phat Sokha nhả bóng sang phải để Sovann Ouk tung cú sút rất căng vào góc cao cột xa, đánh bại thủ môn Singapore. 53' Sa Ty đột phá bên cánh phải

Sa Ty, cầu thủ vào sân đầu hiệp hai cho Campuchia, có pha đột phá khá tốt bên cánh phải vào vòng cấm Singapore nhưng sau đó đưa bóng đi hết đường biên.

Sa Ty, cầu thủ vào sân đầu hiệp hai cho Campuchia, có pha đột phá khá tốt bên cánh phải vào vòng cấm Singapore nhưng sau đó đưa bóng đi hết đường biên. 50' Anuar tiếp tục có cơ hội

Singapore một lần nữa đưa bóng cho Shawal Anuar thoát xuống ở góc trái vòng cấm, nhưng Mizuno tranh chấp rất quyết liệt để lấy bóng trước khi bị phạm lỗi.

Singapore một lần nữa đưa bóng cho Shawal Anuar thoát xuống ở góc trái vòng cấm, nhưng Mizuno tranh chấp rất quyết liệt để lấy bóng trước khi bị phạm lỗi. 48' Anuar thoát xuống uy hiếp Campuchia

Singapore có thêm pha tấn công trực diện vào vòng cấm Campuchia cho Shawal Anuar băng xuống, nhưng thủ môn Hul Kimhuy đã kịp lao ra bắt bóng.

Singapore có thêm pha tấn công trực diện vào vòng cấm Campuchia cho Shawal Anuar băng xuống, nhưng thủ môn Hul Kimhuy đã kịp lao ra bắt bóng. 46' Hiệp hai bắt đầu

Campuchia giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Campuchia và Singapore bắt đầu.

Campuchia giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Campuchia và Singapore bắt đầu. 45' Hiệp một kết thúc

Hiệp một khép lại với lợi thế tạm dẫn 1-0 dành cho Singapore trước Campuchia.

Hiệp một khép lại với lợi thế tạm dẫn 1-0 dành cho Singapore trước Campuchia. 41' Singapore gây áp lực lên hàng thủ Campuchia

Shawal Anuar đuổi theo đường chọc khe hướng tới gần vòng cấm Campuchia, buộc Sophal phải rướn người phá bóng để tránh nguy hiểm.

Shawal Anuar đuổi theo đường chọc khe hướng tới gần vòng cấm Campuchia, buộc Sophal phải rướn người phá bóng để tránh nguy hiểm. 39' Campuchia phối hợp không thành công

Campuchia lên bóng khá tốt và đưa được bóng vào góc trái vòng cấm Singapore, nhưng pha phối hợp ba người sau đó không thành công.

Campuchia lên bóng khá tốt và đưa được bóng vào góc trái vòng cấm Singapore, nhưng pha phối hợp ba người sau đó không thành công. 37' Anuar khống chế không thành công

Glenn Kweh và Shawal Anuar cùng di chuyển vào nách phải để đón đường chọc khe của đồng đội, nhưng Anuar khống chế bóng không tốt.

Glenn Kweh và Shawal Anuar cùng di chuyển vào nách phải để đón đường chọc khe của đồng đội, nhưng Anuar khống chế bóng không tốt. 22' Vào!!! Singapore mở tỷ số

Lionel Tan chọc khe xuyên qua khoảng trống giữa hậu vệ trái và trung vệ Campuchia. Shawal Anuar thoát xuống, vượt qua Sophal rồi dứt điểm góc hẹp chạm tay thủ môn Hul Kimhuy trước khi bóng đi vào lưới.

Lionel Tan chọc khe xuyên qua khoảng trống giữa hậu vệ trái và trung vệ Campuchia. Shawal Anuar thoát xuống, vượt qua Sophal rồi dứt điểm góc hẹp chạm tay thủ môn Hul Kimhuy trước khi bóng đi vào lưới. 16' Bàn thắng của Singapore không được công nhận

Singapore đưa được bóng vào lưới Campuchia, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị trước đó.

Singapore đưa được bóng vào lưới Campuchia, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị trước đó. 14' Campuchia đá phạt không qua hàng rào

Yudai Ogawa đứng trước quả đá phạt ở trung lộ, nhưng cú sút của cầu thủ Campuchia không vượt qua được hàng rào Singapore.

Yudai Ogawa đứng trước quả đá phạt ở trung lộ, nhưng cú sút của cầu thủ Campuchia không vượt qua được hàng rào Singapore. 9' Singapore phản công nhanh

Campuchia được hưởng đá phạt bên cánh phải nhưng tổ chức không tốt. Singapore lập tức phất bóng dài lên phía trên, trước khi thủ môn Hul Kimhuy kịp băng ra đánh đầu giải nguy.

Campuchia được hưởng đá phạt bên cánh phải nhưng tổ chức không tốt. Singapore lập tức phất bóng dài lên phía trên, trước khi thủ môn Hul Kimhuy kịp băng ra đánh đầu giải nguy. 3' Singapore tạo sóng gió trong vòng cấm Campuchia

Glenn Kweh thoát xuống bên cánh phải sau đường chọc khe chéo của đồng đội, rồi quặt bóng và tạt vào trong. Tuy nhiên, Shawal Anuar không kịp băng vào ở cột xa.

Glenn Kweh thoát xuống bên cánh phải sau đường chọc khe chéo của đồng đội, rồi quặt bóng và tạt vào trong. Tuy nhiên, Shawal Anuar không kịp băng vào ở cột xa. 1' Hiệp một bắt đầu

Singapore giao bóng, trận đấu giữa Campuchia và Singapore tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Singapore giao bóng, trận đấu giữa Campuchia và Singapore tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu đang bắt đầu

Trận đấu giữa Campuchia vs Singapore đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Campuchia và Singapore tại lượt đầu tiên bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 19h00 ngày 24/7/2026 trên sân vận động Morodok Techo, Campuchia. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội có thể cạnh tranh vị trí phía sau Việt Nam và Indonesia.

Nền tảng trực tiếp trận Campuchia và Singapore: VTV6, VTVgo. Cụ thể:

Campuchia và Singapore phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Campuchia và Singapore phát trực tiếp trận đấu trên kênh FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/campuchia-singapore-6a5dfc9437b2cfb7f5e8818d?event=event&type=highlight

Campuchia và Singapore phát trực tiếp trận đấu trên kênh TV360: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Campuchia và Singapore bắt đầu AFF Cup 2026 trong bảng đấu có Việt Nam, Indonesia và Đông Timor. Với tương quan hiện tại, Việt Nam cùng Indonesia được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành hai vị trí dẫn đầu.

Cuộc đối đầu tại Phnom Penh vì vậy có ý nghĩa rất lớn. Đội giành ba điểm sẽ mở ra cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, còn đội thất bại phải chịu sức ép trước những lượt trận khó khăn hơn.

Thể thức vòng tròn một lượt không để lại nhiều cơ hội sửa sai. Campuchia có lợi thế sân nhà, nhưng Singapore sở hữu đội hình kinh nghiệm và thành tích đối đầu tích cực.

Hai đội đều có lý do để hướng đến chiến thắng thay vì lựa chọn cách chơi quá thận trọng. Campuchia muốn tận dụng sân Morodok Techo, còn Singapore cần khẳng định vị thế bằng ba điểm trong trận ra quân.

Campuchia tiến bộ trên mặt trận tấn công

Campuchia có sự chuẩn bị thuận lợi khi thắng Hồng Kông 2-0 và Bhutan 4-0 ở hai trận giao hữu trong tháng 6. Sáu bàn thắng cùng hai trận giữ sạch lưới đem lại sự tự tin lớn cho đội chủ nhà.

Yudai Ogawa là một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Anh ghi bàn ở cả hai trận, đồng thời tham gia tích cực vào quá trình luân chuyển bóng tại tuyến giữa.

Abdel Kader Coulibaly mang đến thêm sức mạnh cho hàng công. Tiền đạo nhập tịch có khả năng tranh chấp, làm tường và hoạt động trong khu vực cấm địa, giúp Campuchia không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những pha phối hợp nhỏ.

Alisher Mirzaev cũng là nhân tố đáng chú ý. Khả năng tranh chấp và đưa bóng về phía trước của tiền vệ này giúp Campuchia có thêm giải pháp khi đối thủ gây sức ép.

Trong năm trận gần nhất, Campuchia thắng hai, hòa một và thua hai. Đội bóng xứ Angkor ghi chín bàn, nhận năm bàn thua và đạt hiệu suất 1,8 bàn mỗi trận.

Khả năng thoát pressing vẫn là hạn chế của Campuchia

Dù hàng công tiến bộ, Campuchia vẫn gặp khó khi phải đối đầu những đội pressing với cường độ cao. Các hậu vệ và tiền vệ có thể mất bóng nếu bị áp sát ngay từ phần sân nhà.

Khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên cũng là vấn đề cần được HLV Campuchia xử lý. Khi cả hai cùng dâng cao, cặp trung vệ dễ rơi vào tình huống phải phòng ngự trong không gian rộng.

Singapore có thể tập trung khai thác điểm yếu này bằng những pha chuyển trạng thái nhanh. Song Ui-young, Kyoga Nakamura và Glenn Kweh đều có khả năng đưa bóng nhanh sang phần sân đối phương.

Shawal Anuar sở hữu kinh nghiệm cùng khả năng di chuyển vào khoảng trống. Nếu Campuchia mất bóng ở giữa sân, tiền đạo Singapore có thể lập tức tấn công vào khu vực sau lưng hàng phòng ngự.

Đội chủ nhà cần giữ cự ly chặt chẽ và hạn chế những tình huống chuyền bóng mạo hiểm. Một sai lầm trong giai đoạn đầu có thể khiến Campuchia phải thay đổi toàn bộ kế hoạch thi đấu.

Singapore nhỉnh hơn về kinh nghiệm

Singapore vẫn giữ được bộ khung từng tiến vào bán kết ASEAN Cup 2024. Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura, Ilhan Fandi và Shawal Anuar đều có kinh nghiệm tại các giải đấu khu vực.

Hariss Harun đem lại sự cân bằng cho đội hình nhờ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí. Irfan Fandi là điểm tựa trong các pha bóng bổng, còn Song Ui-young cùng Kyoga Nakamura giúp Singapore duy trì khả năng tổ chức.

Thể hình là một lợi thế khác của đội khách. Các tình huống phạt góc, đá phạt và đường chuyền dài có thể được Singapore sử dụng thường xuyên nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự Campuchia.

Kinh nghiệm xử lý trận đấu cũng giúp đội bóng đảo quốc được đánh giá cao hơn. Trong một thế trận cân bằng, những cầu thủ từng nhiều lần góp mặt tại AFF Cup có thể tạo khác biệt ở các thời điểm quyết định.

Singapore thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất, ghi 10 bàn và nhận sáu bàn thua. Đội khách ghi bàn trong cả năm trận, đạt hiệu suất trung bình hai bàn mỗi lần ra sân.

Hàng thủ Singapore chịu sức ép trước giải

Singapore chưa có sự chuẩn bị hoàn hảo về mặt phòng ngự. Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội bóng của HLV Gavin Lee thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3.

Việc nhận năm bàn thua sau hai trận cho thấy hàng thủ còn thiếu sự chắc chắn. Các khoảng trống trước vòng cấm và khả năng theo kèm trong những tình huống bóng hai chưa được giải quyết triệt để.

Campuchia có thể tận dụng điểm yếu này bằng cách để Ogawa và Mirzaev di chuyển vào khu vực giữa tuyến tiền vệ với hàng hậu vệ Singapore. Coulibaly sẽ giữ nhiệm vụ thu hút các trung vệ trong vòng cấm.

Chấn thương của Rudy Khairullah cũng làm thay đổi kế hoạch nhân sự. Ridhuan Barudin phải đảm nhận vị trí trong khung thành, khiến sự phối hợp giữa thủ môn và tuyến phòng ngự trở thành một dấu hỏi.

Dù Singapore được đánh giá nhỉnh hơn, khả năng giữ sạch lưới trước Campuchia không cao. Đội chủ nhà đang sở hữu phong độ ghi bàn tốt và có lợi thế khán giả.

Lịch sử đối đầu: Singapore chiếm ưu thế

Singapore giành bốn chiến thắng trong năm lần gặp Campuchia gần nhất. Đội bóng đảo quốc chỉ nhận một thất bại trong chuỗi đối đầu này.

Năm trận có tổng cộng 13 bàn thắng. Singapore ghi tám bàn, còn Campuchia có năm pha lập công.

Đáng chú ý, bốn trong năm cuộc đối đầu kết thúc với đúng ba bàn. Số liệu này cho thấy cặp đấu thường có thế trận cởi mở nhưng hiếm khi xuất hiện một chiến thắng quá cách biệt.

Trong lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2024, Singapore thắng Campuchia 2-1. Đội bóng đảo quốc dẫn hai bàn trong hiệp một trước khi đối thủ rút ngắn cách biệt sau giờ nghỉ.

Thành tích đối đầu giúp Singapore có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, Campuchia hiện sở hữu lợi thế sân nhà cùng hàng công được cải thiện, vì vậy đội khách khó có một trận đấu dễ dàng.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Campuchia thắng hai, hòa một và thua hai trong năm trận gần nhất. Đội chủ nhà ghi chín bàn và để lọt lưới năm lần.

Singapore giành ba chiến thắng và nhận hai thất bại trong cùng giai đoạn. Đội khách ghi 10 bàn, nhận sáu bàn thua và không có trận nào tịt ngòi.

Campuchia có đầy đủ lực lượng cho trận khai màn. Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea và Abdel Kader Coulibaly được kỳ vọng tạo thành bộ tứ tấn công.

Singapore cũng có đủ những cầu thủ chủ chốt. Hariss Harun, Irfan Fandi, Kyoga Nakamura, Song Ui-young và Shawal Anuar nhiều khả năng đá chính.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Campuchia có thể nhập cuộc chủ động nhờ lợi thế sân nhà. Ogawa và Mirzaev sẽ giữ nhiệm vụ kết nối tuyến giữa, còn Sa Ty cùng Sieng Chanthea mở rộng không gian ở hai biên.

Coulibaly có thể trở thành điểm đến cho các đường chuyền trực diện. Khả năng tranh chấp của tiền đạo này giúp Campuchia giữ bóng trên phần sân đối phương và tạo cơ hội cho tuyến hai băng lên.

Singapore nhiều khả năng sử dụng hệ thống ba trung vệ, ưu tiên sự chắc chắn trước khi tổ chức chuyển đổi trạng thái. Ryhan Stewart và Nur Adam Abdullah có thể dâng cao ở hai biên khi đội khách giành quyền kiểm soát bóng.

Hariss Harun cùng Shah Shahiran sẽ giữ vai trò bảo vệ trung lộ. Phía trên, Song Ui-young và Glenn Kweh hỗ trợ Shawal Anuar trong các pha tấn công nhanh.

Trận đấu có thể diễn ra giằng co trong hiệp một. Campuchia sẽ tận dụng sự cổ vũ của khán giả, còn Singapore cố gắng kiểm soát nhịp độ và tránh mắc sai lầm sớm.

Về số bàn thắng, Campuchia có chín bàn trong năm trận gần nhất. Singapore ghi 10 bàn trong cùng giai đoạn, nhưng đã để thủng lưới sáu lần.

Bốn trong năm trận gần đây của Singapore xuất hiện ít nhất ba bàn. Bốn trong năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng kết thúc với đúng ba pha lập công.

Singapore được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, ưu thế không chiến và khả năng tận dụng sai lầm. Campuchia có thể ghi bàn trên sân nhà, nhưng đội khách vẫn sáng cửa giành chiến thắng sát nút.

Dự đoán tỉ số: Campuchia 1-2 Singapore.

Đội hình dự kiến Campuchia vs Singapore

Campuchia

Sơ đồ: 4-2-3-1

Đội hình dự kiến: Hul Kimhuy; Taing Bunchhai, Ouk Sovann, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Sos Suhana; Sa Ty, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea; Abdel Kader Coulibaly.

Singapore

Sơ đồ: 3-4-2-1

Đội hình dự kiến: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan; Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Nur Adam Abdullah; Song Ui-young, Glenn Kweh; Shawal Anuar.

Thống kê đáng chú ý Campuchia vs Singapore

Campuchia ghi chín bàn trong năm trận gần nhất.

Campuchia thắng Hồng Kông 2-0 và Bhutan 4-0 ở hai trận gần đây.

Singapore ghi bàn trong cả năm lần ra sân gần nhất.

Singapore có 10 bàn thắng và sáu bàn thua trong năm trận.

Singapore thắng bốn trong năm lần gặp Campuchia gần nhất.

Bốn trong năm cuộc đối đầu gần đây kết thúc với đúng ba bàn.

Năm cuộc đối đầu gần nhất chỉ xuất hiện tám thẻ vàng và không có thẻ đỏ.

Campuchia và Singapore đều có đầy đủ lực lượng trước trận đấu.