Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Canada vs Morocco 5/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Canada và Morocco lúc 0h00 ngày 5/7/2026. Đội đồng chủ nhà Canada hướng tới cột mốc lịch sử tại vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Canada vs Morocco 5/7/2026

Trận đấu giữa Canada và Morocco tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 0h00 ngày 5/7/2026 trên sân NRG Stadium, Houston, Mỹ đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Canada đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện lịch sử, còn Morocco muốn nối dài hành trình ấn tượng của đại diện châu Phi tại sân chơi thế giới.

Canada 0 - 0 Morocco Trận đấu chuẩn bị diễn ra 3' Hai đội nhập cuộc chặt chẽ

Canada và Morocco nhập cuộc khá chậm. Bombito thực hiện đường chuyền dài hướng tới Buchanan đang bứt tốc, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên.

Canada và Morocco nhập cuộc khá chậm. Bombito thực hiện đường chuyền dài hướng tới Buchanan đang bứt tốc, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Canada vs Morocco đang được bắt đầu.

Nền tảng trực tiếp trận Canada và Morocco: VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Canada và Morocco phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Canada và Morocco phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Canada và Morocco phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Canada và Morocco: https://fptplay.vn/su-kien/canada-morocco-6a4605923cd11c88441b9963?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Canada và Morocco: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Canada đang tạo nên hành trình đáng nhớ nhất trong lịch sử tham dự World Cup. Sau khi vượt qua vòng bảng, đội bóng của HLV Jesse Marsch tiếp tục đánh bại Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16 nhờ bàn thắng muộn của Stephen Eustáquio.

Chiến thắng đó đưa Canada lần đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup. Với một đội đồng chủ nhà, đây không chỉ là thành tích chuyên môn mà còn là cú hích rất lớn về tinh thần. Canada đang chơi với sự tự tin, tốc độ và nguồn năng lượng rất cao.

Morocco cũng tiến vào vòng 1/8 theo cách đầy bản lĩnh. Đại diện châu Phi cầm hòa Hà Lan 1-1 sau 120 phút rồi thắng 3-2 trên chấm luân lưu. Dù phải tiêu tốn nhiều thể lực, chiến thắng này giúp thầy trò Mohamed Ouahbi có thêm động lực lớn trước cuộc đối đầu Canada.

Trận đấu tại NRG Stadium vì vậy được dự báo rất căng thẳng. Canada có lợi thế về thời gian nghỉ và sự hưng phấn, còn Morocco sở hữu kinh nghiệm trong các trận đấu lớn cùng nền tảng phòng ngự rất chắc chắn.

Tương quan sức mạnh: Morocco nhỉnh hơn về bản lĩnh

Canada là một trong những đội bóng chơi giàu tốc độ tại World Cup 2026. HLV Jesse Marsch xây dựng lối chơi pressing cường độ cao, đẩy mạnh tranh chấp ở khu vực giữa sân và tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công để phản công.

Alphonso Davies vẫn là nhân tố được chờ đợi nhiều nhất bên phía Canada. Khả năng bứt tốc, leo biên và tạo đột biến của cầu thủ này có thể mở ra cơ hội cho Jonathan David hoặc Oluwaseyi ở phía trong. Tajon Buchanan cũng là cái tên có thể tạo áp lực lớn ở hành lang phải.

Morocco lại mạnh ở khả năng tổ chức và kiểm soát rủi ro. Hakimi, Mazroui và thủ môn Bono mang đến sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự. Ở tuyến giữa, Ounahi, El Aynaoui và El Khannous có thể giúp đội bóng châu Phi giữ được sự cân bằng trong những thời điểm Canada tăng tốc.

Điểm nguy hiểm của Morocco nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái. Sau khi đoạt bóng, họ có thể đưa bóng rất nhanh lên phía trên cho Brahim hoặc Saibari. Đây là thứ vũ khí Canada cần đặc biệt dè chừng nếu dâng đội hình quá cao.

Xét về phong độ tổng thể, Morocco đang tạo cảm giác ổn định hơn. Đại diện châu Phi bất bại 25 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và không thua trong 36/37 trận gần nhất. Đây là nền tảng rất quan trọng ở một trận đấu loại trực tiếp.

Lịch sử đối đầu: Morocco nắm ưu thế

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về Morocco. Hai đội từng gặp nhau 2 lần trước đây và đội bóng châu Phi đều giành chiến thắng.

Dữ liệu đối đầu chưa nhiều, nhưng việc Morocco toàn thắng trong cả 2 lần chạm trán giúp họ có thêm sự tự tin trước trận đấu này. Đại diện châu Phi cũng quen với những trận cầu áp lực cao, đặc biệt sau hành trình vượt qua Hà Lan ở vòng 1/16.

Canada bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng đang khát khao tạo nên kỳ tích. Tuy nhiên, họ cần duy trì sự tập trung tối đa, bởi Morocco là tập thể có khả năng trừng phạt sai lầm rất tốt.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tính trong 10 trận gần đây, đội bóng Bắc Mỹ ghi 12 bàn, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận. Họ có 8 trận ghi bàn và 5 trận giữ sạch lưới.

Hàng thủ Canada cũng mang đến sự yên tâm nhất định khi chỉ nhận 7 bàn thua trong 10 trận gần nhất. Dù vậy, việc phải đối đầu một Morocco giàu tốc độ và kinh nghiệm sẽ là bài kiểm tra khó hơn rất nhiều so với trận gặp Nam Phi.

Morocco bất bại 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong 10 trận gần đây, đại diện châu Phi ghi 19 bàn, trung bình 1,9 bàn/trận, đồng thời chỉ nhận 8 bàn thua.

Về lực lượng, Canada không có Ismaël Koné do chấn thương. Morocco có đầy đủ những nhân tố quan trọng nhất cho trận đấu tại NRG Stadium.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Canada nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với cường độ cao, cố gắng gây sức ép ngay từ phần sân đối phương và tạo ra các pha lên bóng nhanh ở hai biên. Davies, Buchanan và David là những mũi tấn công quan trọng trong kế hoạch của HLV Jesse Marsch.

Morocco có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn sau khi vừa trải qua 120 phút trước Hà Lan. Đại diện châu Phi nhiều khả năng ưu tiên giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên và chờ thời cơ phản công.

Số bàn thắng của trận đấu được dự báo không quá cao. Canada ghi trung bình 1,2 bàn/trận trong 10 trận gần nhất, còn Morocco đạt mức 1,9 bàn/trận. Với tính chất loại trực tiếp, hai đội nhiều khả năng sẽ chơi chặt chẽ hơn so với các trận vòng bảng. Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Về phạt góc, Canada được hưởng 57 quả trong 10 trận gần nhất, trung bình 5,7 quả/trận. Morocco có 55 quả, đạt trung bình 5,5 quả/trận. Khi cả hai đều thường xuyên khai thác hai hành lang biên, trận đấu có thể xuất hiện nhiều tình huống phạt góc. Dự đoán tổng phạt góc: 10-12 quả.

Về thẻ phạt, Canada nhận 16 thẻ vàng sau 10 trận gần nhất, còn Morocco nhận 20 thẻ vàng. Với tính chất căng thẳng của vòng knock-out, các pha tranh chấp quyết liệt có thể xuất hiện nhiều hơn. Dự đoán tổng thẻ vàng: 4-6 thẻ.

Nhìn chung, Canada có lợi thế tinh thần và thể lực, nhưng Morocco nhỉnh hơn về kinh nghiệm, sự ổn định và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Nếu duy trì được hệ thống phòng ngự kỷ luật, đại diện châu Phi có cơ hội lớn để giành vé vào tứ kết.

Dự đoán tỷ số: Canada 1-2 Morocco.

Đội hình dự kiến Canada vs Morocco

Đội hình Canada dự kiến: Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Eustaquio, Buchanan; Millar, Saliba, David; Oluwaseyi.

Đội hình Morocco dự kiến: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazroui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari.

Thống kê đáng chú ý Canada vs Morocco

Canada đang có 31 trận bất bại trong 35 lần tiếp đón đối thủ gần nhất.

Canada ghi ít nhất 1 bàn trong 8 trận gần đây trên mọi đấu trường.

Canada ghi 12 bàn sau 10 trận gần nhất, đạt trung bình 1,2 bàn/trận.

Canada giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần đây.

Morocco đang có chuỗi 25 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường.

Morocco không thua trong 36/37 trận gần nhất.

Morocco ghi 19 bàn sau 10 trận gần đây, đạt hiệu suất 1,9 bàn/trận.

Morocco không bị dẫn trước sau hiệp một trong 25 trận gần nhất.

Morocco thắng cả 2 lần đối đầu trước đây với Canada.