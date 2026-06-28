Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Colombia vs Bồ Đào Nha 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Colombia và Bồ Đào Nha lúc 6h30 ngày 28/6/2026. Hai đội cạnh tranh ngôi đầu bảng K World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Colombia vs Bồ Đào Nha 28/6/2026

Colombia 0 - 0 Bồ Đào Nha Trận đấu đã kết thúc 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 5 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 5 phút bù giờ. 87' Gustavo Puerta nhận thẻ vàng

Gustavo Puerta phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm. Trọng tài Alireza Faghani không do dự khi rút thẻ cảnh cáo cầu thủ Colombia.

Gustavo Puerta phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm. Trọng tài Alireza Faghani không do dự khi rút thẻ cảnh cáo cầu thủ Colombia. 83' Bồ Đào Nha cố gắng vây hãm

Nuno Mendes thực hiện quả tạt từ tình huống đá phạt, nhưng đường bóng thiếu chính xác và bị hậu vệ Colombia đánh đầu phá ra an toàn.

Nuno Mendes thực hiện quả tạt từ tình huống đá phạt, nhưng đường bóng thiếu chính xác và bị hậu vệ Colombia đánh đầu phá ra an toàn. 80' Ronaldo phung phí cơ hội

Ronaldo có cơ hội xử lý trong vòng cấm Colombia, nhưng pha hãm bóng không tốt khiến CR7 bị đẩy vào góc hẹp. Tiền đạo Bồ Đào Nha buộc phải chuyền cho Leao, nhưng tình huống phối hợp không thành công.

Ronaldo có cơ hội xử lý trong vòng cấm Colombia, nhưng pha hãm bóng không tốt khiến CR7 bị đẩy vào góc hẹp. Tiền đạo Bồ Đào Nha buộc phải chuyền cho Leao, nhưng tình huống phối hợp không thành công. 78' Dalot dứt điểm bất thành

Dalot nhận bóng rồi quyết định tung cú sút xa, nhưng bóng đi thiếu chính xác và không trúng đích.

Dalot nhận bóng rồi quyết định tung cú sút xa, nhưng bóng đi thiếu chính xác và không trúng đích. 74' Không có penalty cho Colombia

Luis Suarez va chạm với Mendes trong vòng cấm Bồ Đào Nha, nhưng trọng tài không cho Colombia hưởng phạt đền.

Luis Suarez va chạm với Mendes trong vòng cấm Bồ Đào Nha, nhưng trọng tài không cho Colombia hưởng phạt đền. 73' Bồ Đào Nha thoát thua trên vạch vôi

Luis Suarez dứt điểm nhanh trong vòng cấm Colombia sau một đường chuyền chính xác. Bóng hướng về khung thành, nhưng một hậu vệ Bồ Đào Nha đã vô tình cản phá ngay trên vạch vôi.

Luis Suarez dứt điểm nhanh trong vòng cấm Colombia sau một đường chuyền chính xác. Bóng hướng về khung thành, nhưng một hậu vệ Bồ Đào Nha đã vô tình cản phá ngay trên vạch vôi. 66' Diogo Costa cứu thua ngoạn mục

Jhon Arias phung phí cơ hội ghi bàn rất rõ ràng trong vòng cấm. Cú vô-lê của anh hướng về phía bên phải khung thành, nhưng thủ môn Diogo Costa đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Bồ Đào Nha.

Jhon Arias phung phí cơ hội ghi bàn rất rõ ràng trong vòng cấm. Cú vô-lê của anh hướng về phía bên phải khung thành, nhưng thủ môn Diogo Costa đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Bồ Đào Nha. 60' Ronaldo dứt điểm ra ngoài

Joao Felix thả bóng để Ronaldo đối mặt với thủ môn Vargas bên phía Colombia. Cú dứt điểm của CR7 đi chệch khung thành, nhưng trọng tài sau đó xác định tiền đạo Bồ Đào Nha đã việt vị trước khi nhận bóng.

Joao Felix thả bóng để Ronaldo đối mặt với thủ môn Vargas bên phía Colombia. Cú dứt điểm của CR7 đi chệch khung thành, nhưng trọng tài sau đó xác định tiền đạo Bồ Đào Nha đã việt vị trước khi nhận bóng. 65' Bồ Đào Nha bế tắc

Bruno Fernandes treo bóng vào vòng cấm từ quả đá phạt, nhưng cú chạm bóng không tốt khiến đường chuyền đi thẳng ra ngoài đường biên ngang. Camilo Vargas sẽ thực hiện quả phát bóng lên cho Colombia.

63' Bồ Đào Nha được hưởng đá phạt

Richard Rios có pha vào bóng mạnh và trọng tài Alireza Faghani lập tức cắt còi thổi phạt. Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt từ tình huống này.

Richard Rios có pha vào bóng mạnh và trọng tài Alireza Faghani lập tức cắt còi thổi phạt. Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt từ tình huống này. 59' Joao Felix cố gắng tạo cơ hội

Joao Felix thực hiện đường chuyền bổng đầy cảm giác vào vòng cấm Colombia, nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào tiếp ứng, khiến cơ hội tấn công của Bồ Đào Nha trôi qua đáng tiếc.

55' Jhon Arias uy hiếp Bồ Đào Nha

Jhon Arias nhận bóng, vượt qua một hậu vệ Bồ Đào Nha rồi tung cú sút từ xa. Tuy nhiên, cú dứt điểm đi chưa đủ hiểm và hướng vào chính giữa khung thành, giúp thủ môn Diogo Costa dễ dàng bắt gọn.

Jhon Arias nhận bóng, vượt qua một hậu vệ Bồ Đào Nha rồi tung cú sút từ xa. Tuy nhiên, cú dứt điểm đi chưa đủ hiểm và hướng vào chính giữa khung thành, giúp thủ môn Diogo Costa dễ dàng bắt gọn. 50' Joao Felix đánh đầu vọt xà

Joao Felix bật cao đón quả tạt chuẩn xác trong vòng cấm, nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng bay vọt xà ngang, khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Joao Felix bật cao đón quả tạt chuẩn xác trong vòng cấm, nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng bay vọt xà ngang, khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. 46' Hiệp hai bắt đầu

Bồ Đào Nha giao bóng, hiệp hai chính thức bắt đầu. Ngay đầu hiệp, HLV Martinez tung Dalot vào sân thay Cancelo.

Bồ Đào Nha giao bóng, hiệp hai chính thức bắt đầu. Ngay đầu hiệp, HLV Martinez tung Dalot vào sân thay Cancelo. 45' Diogo Costa cứu thua ấn tượng

Gustavo Puerta băng xuống đón đường chuyền chính xác rồi tung cú sút một chạm hiểm hóc ở cự ly thuận lợi. Tuy nhiên, thủ thành Diogo Costa đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho Bồ Đào Nha.

Gustavo Puerta băng xuống đón đường chuyền chính xác rồi tung cú sút một chạm hiểm hóc ở cự ly thuận lợi. Tuy nhiên, thủ thành Diogo Costa đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho Bồ Đào Nha. 41' Joao Felix dứt điểm vọt xà

Bồ Đào Nha tổ chức ném biên rất hiệu quả, tạo ra cơ hội trong vòng cấm Colombia. Đáng tiếc, cú dứt điểm cận thành của Joao Felix lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Bồ Đào Nha tổ chức ném biên rất hiệu quả, tạo ra cơ hội trong vòng cấm Colombia. Đáng tiếc, cú dứt điểm cận thành của Joao Felix lại đưa bóng đi vọt xà ngang. 38' Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội rõ rệt

Bruno Fernandes có đủ thời gian và khoảng trống trong vòng cấm sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Tuy nhiên, cú dứt điểm vào chính giữa khung thành của tiền vệ Bồ Đào Nha không thể đánh bại thủ môn Camilo Vargas.

Bruno Fernandes có đủ thời gian và khoảng trống trong vòng cấm sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Tuy nhiên, cú dứt điểm vào chính giữa khung thành của tiền vệ Bồ Đào Nha không thể đánh bại thủ môn Camilo Vargas. 37' Bồ Đào Nha vất vả chống đỡ

Nền tảng thể lực tốt giúp Colombia liên tục gây sức ép, buộc Bồ Đào Nha phải lùi sâu để bảo vệ khung thành.

Nền tảng thể lực tốt giúp Colombia liên tục gây sức ép, buộc Bồ Đào Nha phải lùi sâu để bảo vệ khung thành. 32' James Rodriguez bị phạm lỗi

Ruben Dias phạm lỗi từ phía sau với James Rodriguez. Cú va chạm khá mạnh khiến cầu thủ Colombia bị đau và trận đấu phải tạm chững lại.

Ruben Dias phạm lỗi từ phía sau với James Rodriguez. Cú va chạm khá mạnh khiến cầu thủ Colombia bị đau và trận đấu phải tạm chững lại. 27' Trận đấu gián đoạn

Trận đấu tạm gián đoạn để các cầu thủ uống nước. Đây là quãng nghỉ cần thiết để Bồ Đào Nha lấy lại nhịp thi đấu sau những phút bị Colombia dồn ép.

Trận đấu tạm gián đoạn để các cầu thủ uống nước. Đây là quãng nghỉ cần thiết để Bồ Đào Nha lấy lại nhịp thi đấu sau những phút bị Colombia dồn ép. 24' Ronaldo sút phạt trúng đích

Ronaldo thực hiện cú đá phạt hàng rào ở cự ly khá xa và đưa bóng đi trúng đích. Dù vậy, cú sút không đủ mạnh và cũng thiếu độ hiểm để gây khó khăn cho thủ môn Colombia.

Ronaldo thực hiện cú đá phạt hàng rào ở cự ly khá xa và đưa bóng đi trúng đích. Dù vậy, cú sút không đủ mạnh và cũng thiếu độ hiểm để gây khó khăn cho thủ môn Colombia. 22' Pedro Neto cứu thua trước vạch vôi

Jhon Arias quyết định dứt điểm về phía góc trái khung thành, nhưng cú sút của anh đã bị Pedro Neto kịp thời chặn đứng ngay trước vạch vôi.

Jhon Arias quyết định dứt điểm về phía góc trái khung thành, nhưng cú sút của anh đã bị Pedro Neto kịp thời chặn đứng ngay trước vạch vôi. 17' Diogo Costa cứu thua xuất sắc

Jhon Cordoba đi bóng kỹ thuật, vượt qua hai hậu vệ Bồ Đào Nha trước khi tung cú dứt điểm ở thế đối mặt. Tuy nhiên, thủ thành Diogo Costa đã phản xạ xuất sắc, đổ người cản phá cho Bồ Đào Nha.

Jhon Cordoba đi bóng kỹ thuật, vượt qua hai hậu vệ Bồ Đào Nha trước khi tung cú dứt điểm ở thế đối mặt. Tuy nhiên, thủ thành Diogo Costa đã phản xạ xuất sắc, đổ người cản phá cho Bồ Đào Nha. 12' Bruno Fernandes sút xa không trúng đích

Nhận bóng từ bên ngoài vòng cấm, Bruno Fernandes tung cú sút xa rất nhanh nhưng bóng đi thiếu chính xác và chệch khá xa khung thành Colombia.

Nhận bóng từ bên ngoài vòng cấm, Bruno Fernandes tung cú sút xa rất nhanh nhưng bóng đi thiếu chính xác và chệch khá xa khung thành Colombia. 8' James Rodriguez thử vận may

James Rodriguez tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi thiếu chính xác và chệch khá xa khung thành Bồ Đào Nha.

James Rodriguez tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi thiếu chính xác và chệch khá xa khung thành Bồ Đào Nha. 5' Bồ Đào Nha đáp trả

Ruben Neves theo dõi kỹ quỹ đạo bóng trước khi tung cú vô-lê ngay sát rìa vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ Bồ Đào Nha đi thiếu chính xác, bóng bay chệch khá xa cột dọc bên trái khung thành.

Ruben Neves theo dõi kỹ quỹ đạo bóng trước khi tung cú vô-lê ngay sát rìa vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ Bồ Đào Nha đi thiếu chính xác, bóng bay chệch khá xa cột dọc bên trái khung thành. 4' Uzbekistan tấn công biên nguy hiểm

Cầu thủ Uzbekistan thực hiện đường căng ngang khó chịu bên cánh trái, nhưng hậu vệ CHDC Congo đã thi đấu tập trung và kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà.

Cầu thủ Uzbekistan thực hiện đường căng ngang khó chịu bên cánh trái, nhưng hậu vệ CHDC Congo đã thi đấu tập trung và kịp thời giải nguy cho khung thành đội nhà. 1' Bàn thắng của Uzbekistan không được công nhận

Shomurodov dứt điểm tung lưới CHDC Congo khi đồng hồ mới điểm sang giây thứ 21. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan đã việt vị và không công nhận bàn thắng.

Shomurodov dứt điểm tung lưới CHDC Congo khi đồng hồ mới điểm sang giây thứ 21. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Uzbekistan đã việt vị và không công nhận bàn thắng. 2' Không vào

Luis Diaz hãm bóng rất tốt rồi chuyền vào trong. Jhon Cordoba có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng lưới của Bồ Đào Nha vẫn chưa rung lên.

Luis Diaz hãm bóng rất tốt rồi chuyền vào trong. Jhon Cordoba có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng lưới của Bồ Đào Nha vẫn chưa rung lên. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha đã lăn bóng.

Trận đấu giữa Colombia và Bồ Đào Nha tại bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/06/2026 trên sân vận động Hard Rock, Mỹ. Đây là màn so tài đáng chú ý của lượt trận cuối, nơi hai đội cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu bảng.

Nền tảng trực tiếp trận Colombia và Bồ Đào Nha:

Colombia và Bồ Đào Nha phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Colombia và Bồ Đào Nha: https://fptplay.vn/su-kien/colombia-bo-dao-nha-6a3b8cf574ee8986c9a1edf4?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Colombia và Bồ Đào Nha: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Colombia và Bồ Đào Nha bước vào màn so tài tại bảng K với tâm thế cạnh tranh ngôi đầu. Đây không chỉ là trận đấu ảnh hưởng đến thứ hạng, mà còn có thể tác động lớn đến nhánh đấu knock-out của hai đội.

Colombia toàn thắng hai lượt trận đầu, qua đó sớm tạo lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. Đại diện Nam Mỹ chơi giàu năng lượng, tranh chấp mạnh mẽ và luôn nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.

Bồ Đào Nha cũng đang có vị thế rất tốt ở bảng K. Seleccao sở hữu đội hình giàu chiều sâu, nhiều ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu và một Cristiano Ronaldo đã tìm lại cảm hứng ghi bàn. Với mục tiêu giữ ngôi đầu, đại diện châu Âu chắc chắn không muốn đánh rơi lợi thế.

Tương quan sức mạnh: Bồ Đào Nha nhỉnh hơn

Xét về tương quan hiện tại, Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn Colombia. Theo Opta, Seleccao có 48,9% cơ hội giành chiến thắng, Colombia đạt 26,0%, còn khả năng hòa là 25,1%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Bồ Đào Nha. Đội bóng châu Âu đứng hạng 5 thế giới, cao hơn Colombia hạng 13. Khoảng cách này không quá lớn, nhưng phần nào phản ánh vị thế của hai đội trước lượt trận cuối bảng K.

Về chuyên môn, Bồ Đào Nha mạnh ở chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát tuyến giữa. Bruno Fernandes, Vitinha, Palhinha và Bernardo Silva giúp Seleccao có nhiều phương án triển khai bóng. Phía trên, Ronaldo và Rafael Leao tạo sức ép thường trực lên hàng thủ đối phương.

Colombia cũng có những vũ khí rất đáng gờm. Luis Diaz mang đến tốc độ ở biên, James Rodriguez giữ vai trò sáng tạo, còn Daniel Munoz và Jhon Arias có thể tạo khác biệt bằng khả năng di chuyển rộng. Nếu có khoảng trống, Colombia đủ sức khiến Bồ Đào Nha gặp rắc rối.

Lịch sử đối đầu: Chưa có trận chính thức

Colombia và Bồ Đào Nha chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Vì vậy, màn chạm trán tại World Cup 2026 càng được chờ đợi khi hai đội sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng.

Dữ liệu đối đầu không nhiều khiến trận đấu này phụ thuộc nhiều vào phong độ hiện tại, khả năng thích nghi chiến thuật và sự tỏa sáng của các cá nhân.

Colombia có sự tự tin sau hai chiến thắng đầu bảng, còn Bồ Đào Nha có lợi thế về chiều sâu và kinh nghiệm. Đây là những yếu tố hứa hẹn tạo nên thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Colombia thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và thủng lưới 5 lần. Đại diện Nam Mỹ đang duy trì sức tấn công ổn định, đặc biệt nhờ khả năng bứt tốc và tạo đột biến của Luis Diaz.

Bồ Đào Nha thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. Seleccao có sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời sở hữu nhiều phương án thay người chất lượng.

Về lực lượng, Colombia có đầy đủ nhân sự mạnh nhất cho trận đấu này. Bồ Đào Nha cũng không ghi nhận tổn thất đáng chú ý, qua đó có thể sử dụng đội hình tối ưu ở trận quyết định ngôi đầu.

Sự đầy đủ về lực lượng giúp trận đấu được kỳ vọng có chất lượng chuyên môn cao. Colombia mạnh ở tốc độ và sự bùng nổ, còn Bồ Đào Nha nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát và chiều sâu đội hình.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Colombia nhiều khả năng sẽ chơi với cường độ cao, ưu tiên tranh chấp ở giữa sân và khai thác tốc độ của Luis Diaz. James Rodriguez giữ vai trò kết nối, mở ra các đường chuyền hướng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha có thể chọn cách kiểm soát bóng chắc chắn hơn. Vitinha, Palhinha và Bruno Fernandes sẽ là bộ ba quan trọng trong việc giữ nhịp, luân chuyển bóng và tạo cơ hội cho Ronaldo, Bernardo Silva cùng Rafael Leao.

Về số bàn thắng, cả hai đội đều có hàng công hiệu quả. Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất, trung bình 2,13 bàn/trận. Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 12 trận, đạt hiệu suất 2,75 bàn/trận. Trận đấu có cơ sở để xuất hiện khoảng 2-3 bàn.

Ở thống kê phạt góc, Bồ Đào Nha nhỉnh hơn rõ rệt với trung bình 5,92 quả/trận trong 12 trận gần nhất. Colombia đạt 3,75 quả/trận sau 8 trận. Nếu Seleccao gây sức ép đều ở hai cánh, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-10 quả.

Về thẻ phạt, Colombia nhận trung bình 1,5 thẻ vàng/trận, còn Bồ Đào Nha ở mức 1,75 thẻ/trận. Colombia phạm lỗi trung bình 13,5 lần/trận, cao hơn Bồ Đào Nha, nên các pha tranh chấp ở giữa sân có thể khiến trận đấu xuất hiện khoảng 3-5 thẻ vàng.

Nhìn chung, Colombia có đủ tốc độ và sức mạnh để gây khó khăn cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Seleccao vẫn nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sự đa dạng trong các phương án tấn công. Ronaldo có thể là nhân tố tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Dự đoán tỷ số: Colombia 1-2 Bồ Đào Nha.

Đội hình dự kiến Colombia vs Bồ Đào Nha

Đội hình dự kiến Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Thống kê đáng chú ý Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận, đạt trung bình 2,13 bàn/trận.

Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 12 trận, trung bình 2,75 bàn/trận.

Colombia ghi bàn ở 7/8 trận gần nhất, tương đương 88%.

Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/12 trận gần nhất, tương đương 83%.

Hai đội đều có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê gần đây.

Colombia để thủng lưới trung bình 1,13 bàn/trận.

Bồ Đào Nha nhận trung bình 1,17 bàn thua/trận.

Bồ Đào Nha được hưởng trung bình 5,92 quả phạt góc/trận.

Colombia có trung bình 3,75 quả phạt góc/trận.

Colombia phạm lỗi trung bình 13,5 lần/trận.

Bồ Đào Nha có trung bình 13,08 pha tắc bóng/trận.

Colombia chưa nhận thẻ đỏ nào trong chuỗi 8 trận thống kê.

Colombia và Bồ Đào Nha chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức.