Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Colombia vs Ghana 4/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Colombia và Ghana lúc 8h30 ngày 4/7/2026. Đại diện Nam Mỹ gặp thử thách khó lường tại vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Colombia vs Ghana 4/7/2026

Trận đấu giữa Colombia và Ghana tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 08h30 ngày 04/07/2026 trên sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ. Đây là cặp đấu được dự báo khó lường, khi Colombia có phong độ tốt còn Ghana sở hữu lối chơi phòng ngự rất khó chịu.

Colombia 0 - 0 Ghana Trận đấu chuẩn bị diễn ra 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Colombia vs Ghana đang được chuẩn bị.

Nền tảng trực tiếp trận Colombia và Ghana: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Colombia và Ghana phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Colombia và Ghana phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Colombia và Ghana phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: Đang cập nhật

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Colombia và Ghana: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Colombia và Ghana: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Colombia bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với tư cách đội nhất bảng K. Đại diện Nam Mỹ giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo khởi đầu bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan. Sau đó, Colombia tiếp tục đánh bại CHDC Congo 1-0 nhờ bàn thắng của Daniel Muñoz. Ở lượt cuối, họ hòa Bồ Đào Nha 0-0 để giữ vững vị trí đầu bảng.

Vòng bảng của Colombia không quá ồn ào, nhưng rất chắc chắn. Đại diện Nam Mỹ kiểm soát nhịp độ tốt, phòng ngự kỷ luật và cho thấy bản lĩnh ở những trận đấu cần kết quả an toàn.

Ghana đi tiếp theo cách khác. Đại diện châu Phi đứng thứ ba bảng L với 4 điểm, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Họ thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 rồi thua Croatia 1-2 ở lượt cuối.

Tấm vé vào vòng knock-out giúp Ghana thêm tự tin, đặc biệt sau màn phòng ngự kiên cường trước Anh. Dù vậy, cuộc đối đầu với Colombia vẫn là thử thách lớn khi đại diện Nam Mỹ có nhiều cầu thủ tấn công tốc độ và giàu kỹ thuật.

Tương quan sức mạnh: Colombia nhỉnh hơn

Colombia được đánh giá cao hơn nhờ sự cân bằng giữa các tuyến. Hàng công của họ có Luis Díaz, Jhon Arias, Jhon Córdoba và James Rodríguez, những cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật hoặc kinh nghiệm xử lý trong không gian hẹp.

Ở tuyến giữa, Jefferson Lerma và Richard Ríos mang lại khả năng tranh chấp và kiểm soát nhịp độ. Sự hỗ trợ của James Rodríguez giúp Colombia có thêm những đường chuyền mở ra cơ hội trước các hàng thủ chơi thấp.

Hàng thủ Colombia cũng là điểm tựa lớn. Sau 3 trận vòng bảng, họ chỉ nhận 1 bàn thua. Trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha cho thấy đội bóng của HLV Nestor Lorenzo đủ khả năng đứng vững trước các đối thủ có chất lượng tấn công cao.

Ghana không sở hữu nhiều ngôi sao đồng đều như Colombia, nhưng lại có lối chơi rất khó chịu. Thomas Partey, Mohammed Kudus, Antoine Semenyo, Jordan Ayew và Iñaki Williams giúp đại diện châu Phi có khả năng phản công nhanh khi đoạt được bóng.

Khả năng phòng ngự số đông là vũ khí quan trọng của Ghana. Họ có thể chủ động kéo thấp đội hình, bịt khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội từ các pha chuyển trạng thái. Đây là lý do trận đấu được dự báo không dễ dàng cho Colombia.

Lịch sử đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau

Colombia và Ghana chưa từng gặp nhau trước trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026. Đây sẽ là lần đầu hai đội đối đầu ở một giải đấu lớn.

Việc chưa có dữ liệu đối đầu khiến màn so tài này càng đáng chờ đợi. Colombia đại diện cho phong cách Nam Mỹ giàu kỹ thuật và kiểm soát bóng, còn Ghana mang đến nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng phòng ngự chặt chẽ.

Dù lịch sử không mang lại nhiều gợi ý, phong độ hiện tại đang nghiêng về Colombia. Đại diện Nam Mỹ bất bại 5 trận gần nhất, còn Ghana vẫn để lộ một số hạn chế sau thất bại trước Croatia ở lượt cuối vòng bảng.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Colombia có phong độ rất tốt trước trận đấu này. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 và hòa 1. Đại diện Nam Mỹ ghi 9 bàn, trung bình 1,8 bàn/trận, đồng thời chỉ nhận 2 bàn thua.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Colombia đứng đầu bảng K với 7 điểm. Họ ghi 4 bàn, thủng lưới 1 lần và giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất trước CHDC Congo và Bồ Đào Nha.

Ghana thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 4 bàn, thủng lưới 3 lần. Lối chơi của Ghana không quá bùng nổ, nhưng khả năng giữ đội hình và phòng ngự tập trung giúp họ luôn là đối thủ khó chịu.

Ở vòng bảng, Ghana thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2. Trận hòa trước Anh là điểm nhấn lớn, nhưng thất bại trước Croatia cho thấy họ vẫn cần cải thiện khả năng duy trì sự tập trung ở cuối trận.

Về lực lượng, Colombia vắng Jorge Carrascal vì án kỷ luật. Đây là tổn thất nhất định ở nhóm cầu thủ có khả năng tạo đột biến.

Ghana có đầy đủ lực lượng. Điều này giúp HLV của đại diện châu Phi có nhiều lựa chọn hơn cho một trận đấu cần sự chắc chắn và tốc độ trong phản công.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Colombia nhiều khả năng sẽ là đội chủ động kiểm soát bóng. Với James Rodríguez, Luis Díaz và Jhon Arias, đại diện Nam Mỹ có thể triển khai tấn công ở cả trung lộ lẫn hai biên.

Luis Díaz sẽ là mũi khoan đáng chú ý bên hành lang trái. Khả năng đi bóng, tăng tốc và kéo giãn hàng thủ của cầu thủ này có thể tạo ra khoảng trống cho Jhon Córdoba hoặc James Rodríguez khai thác. Ở phía đối diện, Jhon Arias cũng là lựa chọn quan trọng trong các pha phối hợp tốc độ.

Ghana có thể nhập cuộc thận trọng. Đại diện châu Phi nhiều khả năng ưu tiên khối phòng ngự thấp, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công. Antoine Semenyo, Mohammed Kudus và Iñaki Williams là những nhân tố có thể gây nguy hiểm nếu Colombia để mất bóng ở khu vực giữa sân.

Về số bàn thắng, Colombia ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận. Ghana ghi 4 bàn sau 5 trận, trung bình 0,8 bàn/trận. Cả hai đội đều có nền tảng phòng ngự ổn định, nên trận đấu nhiều khả năng diễn ra giằng co.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Nhìn chung, Ghana đủ khả năng khiến Colombia gặp khó bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật và các pha phản công tốc độ. Tuy nhiên, Colombia vẫn có nhiều lợi thế hơn về phong độ, sự ổn định và chất lượng nhân sự ở tuyến trên.

Dự đoán tỷ số: Colombia 2-1 Ghana.

Đội hình dự kiến Colombia vs Ghana

Đội hình Colombia dự kiến: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Đội hình Ghana dự kiến: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Mohammed Kudus; Jordan Ayew, Antoine Semenyo, Iñaki Williams.

Thống kê đáng chú ý Colombia vs Ghana

Colombia bất bại 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Colombia ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận.

Colombia chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận vừa qua.

Colombia đứng đầu bảng K World Cup 2026 với 7 điểm.

Colombia ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần tại vòng bảng.

Ghana thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Ghana ghi 4 bàn và nhận 3 bàn thua trong 5 trận vừa qua.

Ghana thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2 ở vòng bảng.

Ghana đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Colombia và Ghana chưa từng gặp nhau trước màn so tài tại World Cup 2026.