Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Croatia vs Ghana 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Croatia và Ghana lúc 04h00 ngày 28/6/2026. Hai đội bước vào trận quyết định tại bảng L World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Croatia vs Ghana 28/6/2026

Croatia 2 - 1 Ghana Trận đấu đã kết thúc 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Hiệp hai có 7 phút bù giờ. 83' Vào! Croatia 2-1 Ghana

Modric tạt bóng chuẩn xác để Vlasic bật cao đánh đầu thoải mái. Bóng đi vào góc khiến thủ thành Asare không thể cứu thua.

Modric tạt bóng chuẩn xác để Vlasic bật cao đánh đầu thoải mái. Bóng đi vào góc khiến thủ thành Asare không thể cứu thua. 82' Asare cứu thua đẳng cấp

Asare vừa có pha cứu thua đẳng cấp trước cú dứt điểm rất căng và chuẩn xác của Pasalic.

Asare vừa có pha cứu thua đẳng cấp trước cú dứt điểm rất căng và chuẩn xác của Pasalic. 77' Vào! Croatia 1-1 Ghana

Sau 5 phút kiểm tra VAR, trọng tài chính xác định bàn thắng cho Ghana hợp lệ do Sibo, cầu thủ ở thế việt vị, không tham gia vào tình huống bóng.

Sau 5 phút kiểm tra VAR, trọng tài chính xác định bàn thắng cho Ghana hợp lệ do Sibo, cầu thủ ở thế việt vị, không tham gia vào tình huống bóng. 73' Ghana bị từ chối bàn thắng

Lukassen băng vào đá nối rất nhanh khiến thủ thành Livakovic không kịp phản xạ. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

Lukassen băng vào đá nối rất nhanh khiến thủ thành Livakovic không kịp phản xạ. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. 65' Croatia giải nguy tốt

Ghana được hưởng phạt góc và bóng được treo vào khu vực trước khung thành, nhưng hậu vệ Croatia đã phòng ngự tốt để hóa giải nguy hiểm.

Ghana được hưởng phạt góc và bóng được treo vào khu vực trước khung thành, nhưng hậu vệ Croatia đã phòng ngự tốt để hóa giải nguy hiểm. 60' Croatia tạt bóng quá mạnh

Cầu thủ Croatia treo bóng vào trong vòng cấm, nhưng bóng bay quá cao so với đà bật nhảy của Budimir.

Cầu thủ Croatia treo bóng vào trong vòng cấm, nhưng bóng bay quá cao so với đà bật nhảy của Budimir. 56' Modric giải nguy kịp thời

Modric băng về phá bóng ngay trước khi Semenyo có cơ hội dứt điểm. Trước đó, Stanisic đã để Sulemana vượt qua khá dễ dàng.

Modric băng về phá bóng ngay trước khi Semenyo có cơ hội dứt điểm. Trước đó, Stanisic đã để Sulemana vượt qua khá dễ dàng. 50' Ghana suýt có bàn thắng

Ghana tấn công tốt và Semenyo có cơ hội dứt điểm, nhưng cầu thủ này lại chạm bóng hụt trong gang tấc.

Ghana tấn công tốt và Semenyo có cơ hội dứt điểm, nhưng cầu thủ này lại chạm bóng hụt trong gang tấc. 46' Hiệp hai bắt đầu

Ghana giao bóng, hiệp hai chính thức bắt đầu.

Ghana giao bóng, hiệp hai chính thức bắt đầu. 45+3' Hiệp một khép lại

Hai đội rời sân tạm nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về Croatia.

Hai đội rời sân tạm nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về Croatia. 40' Bóng cắt ngang khung thành

Semenyo đột phá xuống đáy biên phải rồi tung cú dứt điểm. Bóng đi căng nhưng lại cắt ngang khung thành Croatia.

Semenyo đột phá xuống đáy biên phải rồi tung cú dứt điểm. Bóng đi căng nhưng lại cắt ngang khung thành Croatia. 38' Kovacic sút xa không thành

Bóng được mở ra ngay trước khu vực trung lộ và Kovacic định dứt điểm ngay, nhưng hậu vệ Ghana đã kịp băng vào che chắn.

Bóng được mở ra ngay trước khu vực trung lộ và Kovacic định dứt điểm ngay, nhưng hậu vệ Ghana đã kịp băng vào che chắn. 31' Vào! Croatia 1-0 Ghana

Sucic dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và chìm. Lần này, thủ môn Ghana đã không thể cứu thua.

Sucic dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và chìm. Lần này, thủ môn Ghana đã không thể cứu thua. 30' Thủ môn Ghana cứu thua

Modric lại câu bóng rất tốt để Perisic băng vào đánh đầu, nhưng thủ môn Ghana đã bay người cứu thua xuất sắc.

Modric lại câu bóng rất tốt để Perisic băng vào đánh đầu, nhưng thủ môn Ghana đã bay người cứu thua xuất sắc. 24' Budimir ngã trong vòng cấm

Budimir ngã trong vòng cấm sau tác động của cầu thủ Ghana, nhưng trọng tài nói không với phạt đền.

Budimir ngã trong vòng cấm sau tác động của cầu thủ Ghana, nhưng trọng tài nói không với phạt đền. 24' Budimir ngã trong vòng cấm

Budimir ngã trong vòng cấm sau tác động của cầu thủ Ghana, nhưng trọng tài nói không với phạt đền.

Budimir ngã trong vòng cấm sau tác động của cầu thủ Ghana, nhưng trọng tài nói không với phạt đền. 21' Pongracic đánh đầu vọt xà

Modric tạt bóng tốt để Pongracic bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Modric tạt bóng tốt để Pongracic bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. 17' Bóng trúng cột dọc

Ghana để mất bóng ở giữa sân và Vlasic quyết định tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng, chìm nhưng lại tìm tới cột dọc.

Ghana để mất bóng ở giữa sân và Vlasic quyết định tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng, chìm nhưng lại tìm tới cột dọc. 9' Thủ môn Ghana bắt bóng tốt

Bóng được đẩy xuống đáy biên và đường tạt vào khá đẹp, nhưng thủ môn Ghana đã băng ra bắt gọn.

Bóng được đẩy xuống đáy biên và đường tạt vào khá đẹp, nhưng thủ môn Ghana đã băng ra bắt gọn. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Croatia vs Ghana chính thức lăn bóng.

Trận đấu giữa Croatia và Ghana tại bảng L World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 28/06/2026 trên sân vận động Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ. Đây là màn so tài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Nền tảng trực tiếp trận Croatia và Ghana: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Croatia và Ghana phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Croatia và Ghana: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Croatia và Ghana: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Croatia và Ghana bước vào lượt trận cuối bảng L với áp lực lớn. Cả hai đều cần một kết quả thuận lợi để giữ hy vọng đi tiếp, khiến cuộc đối đầu tại Philadelphia trở thành một trong những trận đáng chú ý của lượt đấu này.

Croatia khởi đầu không như ý khi thua Anh 2-4. Tuy nhiên, đội bóng áo caro đã trở lại kịp thời bằng chiến thắng trước Panama. Kết quả này giúp Croatia duy trì cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 2.

Ghana đang có phong độ rất tích cực. Sau chiến thắng trước Panama, đại diện châu Phi tiếp tục gây chú ý bằng sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự. Việc chỉ nhận 1 bàn thua trong 8 trận gần nhất cho thấy Ghana là đối thủ cực kỳ khó chịu.

Tương quan sức mạnh: Croatia nhỉnh hơn về kinh nghiệm

Croatia có lợi thế lớn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù không còn sở hữu thế hệ vàng ở đỉnh cao, đội bóng áo caro vẫn có những gương mặt từng trải như Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic và Josko Gvardiol.

Điểm mạnh của Croatia nằm ở khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và tận dụng kinh nghiệm trong các thời điểm quan trọng. Với 31 bàn sau 12 trận gần nhất, Croatia cho thấy họ vẫn có sức tấn công đáng kể.

Ghana lại nổi bật ở tổ chức phòng ngự. Đại diện châu Phi giữ sạch lưới 7/8 trận gần đây, chỉ thủng lưới đúng 1 lần trong chuỗi này. Hàng thủ chắc chắn giúp Ghana có cơ sở để hướng tới ít nhất một kết quả hòa.

Tuyến giữa là khu vực có thể định đoạt trận đấu. Croatia trông chờ vào Modric, Kovacic và Baturina để kiểm soát bóng, còn Ghana có Thomas Partey làm điểm tựa tranh chấp và chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu: Croatia có lợi thế

Croatia và Ghana từng gặp nhau tại World Cup 2014. Ở lần đối đầu đó, Croatia giành chiến thắng 2-1 trước đại diện châu Phi.

Dù lịch sử đối đầu chưa có nhiều dữ liệu, chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất giúp Croatia có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, Ghana hiện tại đang có phong độ tốt và phòng ngự chắc chắn hơn nhiều.

Màn tái đấu lần này hứa hẹn căng thẳng hơn, bởi cả hai đều bước vào trận với mục tiêu cạnh tranh vé vào vòng knock-out. Croatia có kinh nghiệm, Ghana có sự lì lợm và kỷ luật.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Croatia thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng áo caro ghi bàn đều đặn ở 10/12 trận gần đây, nhưng hàng thủ đã nhận 10 bàn thua trong cùng giai đoạn.

Ghana thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 17 bàn sau 8 trận gần đây, đồng thời chỉ để lọt lưới 1 lần. Đây là nền tảng giúp Ghana tự tin trước Croatia.

Về lực lượng, Croatia không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò đáng chú ý. Ghana cũng có lực lượng mạnh nhất trước lượt trận quyết định.

Việc cả hai đội có gần như đầy đủ nhân sự giúp trận đấu được kỳ vọng diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Croatia có nhiều kinh nghiệm hơn, còn Ghana sở hữu sự cân bằng và phong độ ổn định.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Croatia nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát bóng ngay từ đầu. Luka Modric và Mateo Kovacic giữ vai trò quan trọng trong việc luân chuyển bóng, giảm nhịp pressing của Ghana và mở ra khoảng trống cho tuyến trên.

Ở hai biên, Ivan Perisic và Mario Pasalic có thể giúp Croatia tạo thêm phương án tấn công. Petar Musa là điểm đến trong vòng cấm, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng hoặc phối hợp cuối sân.

Ghana có thể chọn cách chơi thực dụng hơn. Hàng thủ chắc chắn là điểm tựa, trong khi Mohammed Kudus, Jordan Ayew và Ernest Nuamah sẽ chờ cơ hội từ những pha phản công nhanh.

Về số bàn thắng, Croatia ghi trung bình 2,58 bàn/trận trong 12 trận gần nhất, còn Ghana chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận. Sự đối lập giữa hàng công Croatia và hàng thủ Ghana khiến trận đấu có thể xuất hiện khoảng 2-3 bàn.

Ở thống kê phạt góc, Croatia đạt trung bình 1,92 quả/trận trong 12 trận gần nhất, Ghana đạt 4,75 quả/trận sau 8 trận. Khi cả hai cùng cần điểm, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-10 quả.

Về thẻ phạt, Croatia nhận trung bình 0,92 thẻ vàng/trận, còn Ghana ở mức 1,13 thẻ/trận. Tính chất quyết định của trận đấu có thể khiến các pha tranh chấp ở giữa sân trở nên quyết liệt hơn, dự đoán khoảng 3-4 thẻ vàng.

Nhìn chung, Ghana có hàng thủ rất chắc chắn và phong độ ổn định. Tuy nhiên, Croatia nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Đây có thể là khác biệt trong thời điểm quyết định.

Dự đoán tỷ số: Croatia 2-1 Ghana.

Thống kê đáng chú ý Croatia vs Ghana

Croatia ghi 31 bàn sau 12 trận gần nhất.

Croatia đạt hiệu suất 2,58 bàn/trận.

Croatia ghi bàn ở 10/12 trận gần đây.

Croatia thủng lưới 10 bàn sau 12 trận.

Ghana ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất.

Ghana chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận.

Ghana giữ sạch lưới 7/8 trận gần đây.

Ghana ghi bàn ở 7/8 trận gần nhất.

Croatia thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Ghana thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Croatia từng thắng Ghana 2-1 tại World Cup 2014.

Cả hai đội đều chưa nhận thẻ đỏ trong chuỗi trận thống kê gần đây.

Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé vào vòng knock-out của bảng L.