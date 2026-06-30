Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Morocco 30/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Hà Lan và Morocco lúc 8h00 ngày 30/6/2026. Oranje đối đầu bức tường thép Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Morocco 30/6/2026

Trận đấu giữa Hà Lan và Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 8h00 ngày 30/6/2026 trên sân Guadalupe. Đây là màn so tài đáng chú ý giữa hàng công bùng nổ của Oranje và hệ thống phòng ngự rất chắc chắn của đại diện châu Phi.

Hà Lan 1 - 1 Morocco Trận đấu đang diễn ra TỶ SỐ LUÂN LƯU: HÀ LAN 2-3 MOROCCO!!!

Trong loạt luân lưu, Morocco đã xuất sắc đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2. Trong khi Hà Lan có 3 lần đá hỏng, thì với Morocco, họ chỉ mắc lỗi 2 lần. Saibari là người hùng của Morocco với cú đá quyết định chính xác ở lượt đá thứ 5. Như vậy, Morocco là đội đi tiếp và gặp Canada ở vòng 1/8.

Trong loạt luân lưu, Morocco đã xuất sắc đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-2. Trong khi Hà Lan có 3 lần đá hỏng, thì với Morocco, họ chỉ mắc lỗi 2 lần. Saibari là người hùng của Morocco với cú đá quyết định chính xác ở lượt đá thứ 5. Như vậy, Morocco là đội đi tiếp và gặp Canada ở vòng 1/8. 120+2' Hai đội bước vào loạt penalty

Hiệp phụ thứ hai khép lại với tỷ số 1-1, đồng nghĩa Hà Lan và Morocco phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Hiệp phụ thứ hai khép lại với tỷ số 1-1, đồng nghĩa Hà Lan và Morocco phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. 120' Thời gian bù giờ

Hiệp phụ thứ hai có thêm 1 phút bù giờ.

Hiệp phụ thứ hai có thêm 1 phút bù giờ. 102+1' Saibari cần chăm sóc y tế

Saibari bên phía Morocco phải rời sân để đội ngũ y tế chăm sóc sau pha va chạm. Áo đấu của cầu thủ này có vết máu.

Saibari bên phía Morocco phải rời sân để đội ngũ y tế chăm sóc sau pha va chạm. Áo đấu của cầu thủ này có vết máu. 112' Gakpo rời sân

Gakpo bị chuột rút sau pha tranh chấp quyết liệt và ra dấu xin thay người. HLV Koeman sau đó tung Justin Kluivert vào sân thay tiền đạo của Hà Lan.

Gakpo bị chuột rút sau pha tranh chấp quyết liệt và ra dấu xin thay người. HLV Koeman sau đó tung Justin Kluivert vào sân thay tiền đạo của Hà Lan. 106' Hiệp phụ thứ hai bắt đầu

Morocco giao bóng, hiệp phụ thứ hai trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu.

Morocco giao bóng, hiệp phụ thứ hai trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu. 105+1' Hiệp phụ thứ nhất khép lại

Hai đội vẫn đang hòa nhau 1-1 sau hiệp phụ thứ nhất.

Hai đội vẫn đang hòa nhau 1-1 sau hiệp phụ thứ nhất. 96' Verbruggen cứu thua xuất sắc

Thủ môn Verbruggen có pha cứu thua mười mươi cho Hà Lan trong tình huống đối mặt với Soufiane Rahimi. Cú dứt điểm của tiền đạo vào thay người bên phía Morocco chưa đủ hiểm hóc, dù khung thành Hà Lan đã ở rất gần.

Thủ môn Verbruggen có pha cứu thua mười mươi cho Hà Lan trong tình huống đối mặt với Soufiane Rahimi. Cú dứt điểm của tiền đạo vào thay người bên phía Morocco chưa đủ hiểm hóc, dù khung thành Hà Lan đã ở rất gần. 96' Verbruggen cứu thua xuất sắc

Thủ môn Verbruggen có pha cứu thua mười mươi cho Hà Lan trong tình huống đối mặt với Soufiane Rahimi. Cú dứt điểm của tiền đạo vào thay người bên phía Morocco chưa đủ hiểm hóc, dù khung thành Hà Lan đã ở rất gần.

Thủ môn Verbruggen có pha cứu thua mười mươi cho Hà Lan trong tình huống đối mặt với Soufiane Rahimi. Cú dứt điểm của tiền đạo vào thay người bên phía Morocco chưa đủ hiểm hóc, dù khung thành Hà Lan đã ở rất gần. 91' Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu

Hà Lan giao bóng, hiệp phụ thứ nhất trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu.

Hà Lan giao bóng, hiệp phụ thứ nhất trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu. 90+7' Hiệp hai khép lại

Hai đội hòa nhau 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức và trận đấu tiếp tục bước vào hai hiệp phụ.

Hai đội hòa nhau 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức và trận đấu tiếp tục bước vào hai hiệp phụ. 90+1' Vào! Hà Lan 1-1 Morocco

Các cầu thủ Morocco vỡ òa cảm xúc sau khi Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Các cầu thủ Morocco vỡ òa cảm xúc sau khi Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Hà Lan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ. 89' Quinten Timber phạm lỗi nguy hiểm

Quinten Timber vừa vào sân đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Saibari ngay trước khung thành Hà Lan.

Quinten Timber vừa vào sân đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Saibari ngay trước khung thành Hà Lan. 85' Hà Lan phản công tốc độ

Đội bóng áo cam vẫn sẵn sàng tung ra những pha phản công tốc độ khi có cơ hội, trong lúc cố gắng bảo vệ lợi thế mong manh trước Morocco.

Đội bóng áo cam vẫn sẵn sàng tung ra những pha phản công tốc độ khi có cơ hội, trong lúc cố gắng bảo vệ lợi thế mong manh trước Morocco. 80' Trận đấu gián đoạn

Trận đấu bị gián đoạn sau pha tranh chấp rất quyết liệt trong vòng cấm Hà Lan. Đội bóng áo cam đang làm tất cả để bảo vệ lợi thế và giữ an toàn cho khung thành đội nhà.

Trận đấu bị gián đoạn sau pha tranh chấp rất quyết liệt trong vòng cấm Hà Lan. Đội bóng áo cam đang làm tất cả để bảo vệ lợi thế và giữ an toàn cho khung thành đội nhà. 73' Vào! Hà Lan 1-0 Morocco

Cody Gakpo đón đường chuyền thuận lợi của Summerville trong vòng cấm rồi tung cú sút chìm hiểm hóc. Bóng đi thẳng vào giữa khung thành, khiến thủ môn Bono hoàn toàn bó tay.

Cody Gakpo đón đường chuyền thuận lợi của Summerville trong vòng cấm rồi tung cú sút chìm hiểm hóc. Bóng đi thẳng vào giữa khung thành, khiến thủ môn Bono hoàn toàn bó tay. 65' Thế trận căng thẳng

Morocco bình tĩnh kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngắn ở giữa sân, kiên nhẫn chờ thời cơ trước khi tung ra các pha phản công tốc độ để khai thác khoảng trống bên phần sân Hà Lan.

Morocco bình tĩnh kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngắn ở giữa sân, kiên nhẫn chờ thời cơ trước khi tung ra các pha phản công tốc độ để khai thác khoảng trống bên phần sân Hà Lan. 61' Van Dijk giải nguy kịp thời

Saibari vượt qua Van Hecke đầy tinh tế rồi dẫn bóng đến sát khung thành Hà Lan trước khi căng ngang. May cho đội bóng áo cam là Van Dijk đã có mặt đúng lúc để giải nguy.

Saibari vượt qua Van Hecke đầy tinh tế rồi dẫn bóng đến sát khung thành Hà Lan trước khi căng ngang. May cho đội bóng áo cam là Van Dijk đã có mặt đúng lúc để giải nguy. 58' El Khannouss sút trúng đích

El Khannouss tung cú sút trúng đích, nhưng bóng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Verbruggen bên phía Hà Lan.

El Khannouss tung cú sút trúng đích, nhưng bóng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Verbruggen bên phía Hà Lan. 52' Bóng trúng xà ngang

Hakimi dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, đưa bóng dội xà ngang khung thành Hà Lan. Morocco bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc.

Hakimi dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, đưa bóng dội xà ngang khung thành Hà Lan. Morocco bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. 48' Van De Ven đánh đầu

Micky van de Ven bật cao đánh đầu cận thành, nhưng pha dứt điểm đi đúng vị trí giữa khung thành và không đủ lực để gây khó cho thủ môn Bono.

Micky van de Ven bật cao đánh đầu cận thành, nhưng pha dứt điểm đi đúng vị trí giữa khung thành và không đủ lực để gây khó cho thủ môn Bono. 46' Hiệp hai bắt đầu

Morocco giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu.

Morocco giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Hà Lan và Morocco bắt đầu. 43' Van De Ven sút xa nguy hiểm

Van De Ven tung cú sút xa rất ấn tượng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Morocco.

Van De Ven tung cú sút xa rất ấn tượng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Morocco. 42' Hà Lan tăng tốc cuối hiệp một

Hà Lan đẩy nhanh nhịp độ tấn công cuối hiệp một, khi Summerville rồi đến Dumfries xâm nhập vòng cấm và gây xáo trộn cho hàng thủ Morocco.

Hà Lan đẩy nhanh nhịp độ tấn công cuối hiệp một, khi Summerville rồi đến Dumfries xâm nhập vòng cấm và gây xáo trộn cho hàng thủ Morocco. 38' Trận đấu gián đoạn

Van Hecke bên phía Hà Lan bị đau sau pha va chạm vô tình với Mazraoui của Morocco. Trận đấu phải tạm dừng để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc.

Van Hecke bên phía Hà Lan bị đau sau pha va chạm vô tình với Mazraoui của Morocco. Trận đấu phải tạm dừng để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc. 28' Morocco tiếp tục tấn công

El Khannouss bứt tốc bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt rất ấn tượng vào vòng cấm Hà Lan. May cho đội bóng áo cam là hai cầu thủ Morocco đã không thể dứt điểm.

El Khannouss bứt tốc bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt rất ấn tượng vào vòng cấm Hà Lan. May cho đội bóng áo cam là hai cầu thủ Morocco đã không thể dứt điểm. 27' Ounahi không phải nhận thẻ

Azzedine Ounahi có pha thúc cùi trỏ với Van Hecke của Hà Lan. Trọng tài Wilton Sampaio lập tức cắt còi và xác định lỗi, nhưng không rút thẻ dù cầu thủ cùng ban huấn luyện Hà Lan phản ứng dữ dội.

Azzedine Ounahi có pha thúc cùi trỏ với Van Hecke của Hà Lan. Trọng tài Wilton Sampaio lập tức cắt còi và xác định lỗi, nhưng không rút thẻ dù cầu thủ cùng ban huấn luyện Hà Lan phản ứng dữ dội. 24' Hà Lan cần quãng nghỉ

Hà Lan rất cần quãng nghỉ giữa hiệp một để tổ chức lại hệ thống, sau những phút để Morocco lấn lướt và liên tục tạo sức ép.

Hà Lan rất cần quãng nghỉ giữa hiệp một để tổ chức lại hệ thống, sau những phút để Morocco lấn lướt và liên tục tạo sức ép. 21' Verbruggen tiếp tục cứu thua

Morocco tổ chức tấn công sắc nét khi Achraf Hakimi đón đường chọc khe sệt sát rìa vòng cấm rồi tung cú sút mạnh về góc cao. Tuy nhiên, thủ môn Bart Verbruggen đã đoán đúng ý đồ và bay người cản phá xuất thần.

Morocco tổ chức tấn công sắc nét khi Achraf Hakimi đón đường chọc khe sệt sát rìa vòng cấm rồi tung cú sút mạnh về góc cao. Tuy nhiên, thủ môn Bart Verbruggen đã đoán đúng ý đồ và bay người cản phá xuất thần. 20' Verbruggen cứu thua xuất sắc

Thủ môn Verbruggen xuất sắc cứu thua cho Hà Lan sau cú đánh đầu ở cự ly rất gần của Neil El Aynaoui. Morocco cho thấy họ cũng rất nguy hiểm trong các pha phạt góc.

Thủ môn Verbruggen xuất sắc cứu thua cho Hà Lan sau cú đánh đầu ở cự ly rất gần của Neil El Aynaoui. Morocco cho thấy họ cũng rất nguy hiểm trong các pha phạt góc. 16' Hà Lan tấn công nguy hiểm

Hà Lan có pha xẻ bóng ra biên rất hiệu quả để Crysencio Summerville bứt tốc, xộc thẳng vào vòng cấm Morocco nhưng không thể dứt điểm. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ Hà Lan đã việt vị.

Hà Lan có pha xẻ bóng ra biên rất hiệu quả để Crysencio Summerville bứt tốc, xộc thẳng vào vòng cấm Morocco nhưng không thể dứt điểm. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ Hà Lan đã việt vị. 13' Hai đội liên tục va chạm

Khoảng thời gian đầu trận liên tục bị cắt vụn bởi những pha va chạm của cầu thủ hai đội. Trọng tài Wilton Sampaio phải làm việc vất vả để hạ nhiệt những cái đầu nóng trên sân.

Khoảng thời gian đầu trận liên tục bị cắt vụn bởi những pha va chạm của cầu thủ hai đội. Trọng tài Wilton Sampaio phải làm việc vất vả để hạ nhiệt những cái đầu nóng trên sân. 8' Trận đấu nóng lên

Saibari của Morocco có pha tranh chấp xấu chơi, khiến Van Hecke bên phía Hà Lan giận dữ phản ứng. Trọng tài phải can thiệp để giảm nhiệt trận đấu.

Saibari của Morocco có pha tranh chấp xấu chơi, khiến Van Hecke bên phía Hà Lan giận dữ phản ứng. Trọng tài phải can thiệp để giảm nhiệt trận đấu. 4' Van De Ven bị đau

Van De Ven của Hà Lan tỏ ra rất đau sau pha va chạm mạnh. Cầu thủ Morocco cũng ở thế bị động do trước đó đã bị một cầu thủ Hà Lan phạm lỗi.

Van De Ven của Hà Lan tỏ ra rất đau sau pha va chạm mạnh. Cầu thủ Morocco cũng ở thế bị động do trước đó đã bị một cầu thủ Hà Lan phạm lỗi. 3' Hà Lan có cơ hội đầu tiên

Hà Lan tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên từ pha tổ chức đá phạt góc, nhưng hàng phòng ngự Morocco đã chơi tập trung để hóa giải.

Hà Lan tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên từ pha tổ chức đá phạt góc, nhưng hàng phòng ngự Morocco đã chơi tập trung để hóa giải. 1' Trận đấu bắt đầu

Hà Lan giao bóng, trận đấu giữa Hà Lan và Morocco chính thức bắt đầu.

Hà Lan giao bóng, trận đấu giữa Hà Lan và Morocco chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Hà Lan vs Morocco chính thức lăn bóng.

Nền tảng trực tiếp trận Hà Lan và Morocco: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Hà Lan và Morocco phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Hà Lan và Morocco phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Hà Lan và Morocco: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Hà Lan và Morocco: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Hà Lan bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với sự tự tin rất lớn. Đội bóng của HLV Ronald Koeman đã chơi bùng nổ ở vòng bảng, đặc biệt trong hai chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và 3-1 trước Tunisia.

Oranje đang sở hữu hàng công có hiệu suất cao bậc nhất giải đấu. Trong 12 trận gần nhất, Hà Lan ghi 38 bàn, trung bình 3,17 bàn/trận. Đội bóng áo cam cũng ghi bàn ở cả 12 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép đều đặn.

Morocco cũng có lý do để tự tin. Đại diện châu Phi bất bại tại vòng bảng, giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ xếp sau Brazil do kém chỉ số phụ. Đây là đội bóng có tổ chức tốt, biết cách kiểm soát rủi ro và rất nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu này hứa hẹn căng thẳng hơn nhiều so với vòng bảng. Hà Lan cần phát huy sức mạnh tấn công, còn Morocco sẽ tìm cách kéo trận đấu vào thế chặt chẽ để chờ khoảnh khắc phản công.

Tương quan sức mạnh: Hà Lan nhỉnh hơn

Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng hàng công và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Gakpo, Malen, Brobbey cùng sự hỗ trợ của Frenkie de Jong và Reijnders giúp Oranje có nhiều hướng lên bóng.

Đội bóng áo cam kiểm soát bóng trung bình 58% và có tỷ lệ chuyền chính xác 89%. Đây là nền tảng để Hà Lan duy trì nhịp độ, kéo giãn đội hình đối thủ và tạo khoảng trống cho các cầu thủ tấn công.

Morocco không hề lép vế về khả năng kiểm soát thế trận. Đại diện châu Phi đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 57%, con số khá cao với một đội bóng thường được nhắc đến bởi sự chắc chắn trong phòng ngự.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách hai đội tạo ra nguy hiểm. Hà Lan dựa nhiều vào sức tấn công trực diện và khả năng tạo đột biến của Gakpo, Malen, Dumfries. Morocco lại nguy hiểm ở các pha lên bóng biên với Hakimi, Mazraoui, Diaz và El Khannouss.

Lịch sử đối đầu: Hà Lan có lợi thế nhẹ

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Hà Lan thắng 2 trận, Morocco thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Oranje có lợi thế đối đầu, nhưng khoảng cách giữa hai đội không quá lớn.

Morocco từng chứng minh họ đủ khả năng gây khó khăn cho các đội bóng châu Âu. Hệ thống phòng ngự kỷ luật, nền tảng thể lực tốt và khả năng phản công nhanh khiến đại diện châu Phi luôn là đối thủ khó chịu.

Với Hà Lan, trận đấu này là cơ hội để tiếp tục khẳng định sức mạnh tấn công. Sau màn trình diễn bùng nổ ở vòng bảng, Oranje cần thêm một chiến thắng để tiến sâu hơn tại World Cup 2026.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Hà Lan đang có phong độ rất tốt với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đội bóng áo cam ghi 15 bàn, chỉ để thủng lưới 2 lần. Khả năng công thủ cân bằng đang là điểm tựa lớn cho HLV Ronald Koeman.

Morocco thậm chí còn có chuỗi kết quả ấn tượng hơn khi thắng cả 5 trận gần đây. Đại diện châu Phi ghi 13 bàn và nhận 4 bàn thua trong giai đoạn này. Họ cũng bất bại trong 35/36 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Hàng thủ Morocco là thách thức lớn cho Hà Lan. Đội bóng Bắc Phi giữ sạch lưới 17/27 trận gần nhất và chỉ thủng lưới trung bình 0,44 bàn/trận. Ngoài ra, Morocco chưa từng thua hiệp một trong 24 trận gần nhất.

Về lực lượng, Hà Lan có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Morocco cũng có đầy đủ nhân sự quan trọng và sẵn sàng tung ra đội hình tối ưu.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Hà Lan nhiều khả năng vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-3. Dumfries và Van de Ven có thể dâng cao để hỗ trợ tấn công biên, còn De Jong giữ vai trò điều phối bóng từ tuyến giữa. Reijnders và Gravenberch giúp Oranje cân bằng giữa kiểm soát và tranh chấp.

Trên hàng công, Gakpo là mũi nhọn đáng chú ý nhờ khả năng đi bóng, dứt điểm và tạo đột biến từ cánh trái. Malen có tốc độ ở cánh đối diện, còn Brobbey mang đến sức mạnh trong vòng cấm.

Morocco nhiều khả năng chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Hakimi và Mazraoui là hai hậu vệ biên rất quan trọng trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Phía trên, Diaz, Ounahi, El Khannouss và Saibari có thể tạo ra những pha phối hợp tốc độ khi Morocco giành lại bóng.

Về số bàn thắng, Hà Lan ghi trung bình 3,17 bàn/trận trong 12 trận gần nhất. Morocco ghi bàn ở 23/27 trận gần đây, nhưng lại sở hữu hàng thủ rất chắc chắn. Với tính chất knock-out, trận đấu được dự đoán có khoảng 2 đến 3 bàn thắng.

Về phạt góc, Morocco có thông số nhỉnh hơn với trung bình 5,93 quả/trận trong 27 trận gần nhất. Hà Lan đạt trung bình 3,17 quả/trận, nhưng con số này có thể tăng nếu Oranje kiểm soát bóng và ép đối thủ lùi sâu. Tổng số phạt góc dự kiến rơi vào khoảng 8 đến 10 quả.

Về thẻ phạt, Morocco là đội có xu hướng va chạm nhiều hơn với trung bình 1,48 thẻ vàng/trận. Hà Lan nhận trung bình 0,83 thẻ vàng/trận. Các điểm nóng ở trung tuyến và hai hành lang biên có thể khiến trận đấu xuất hiện khoảng 3 đến 5 thẻ vàng.

Xét tổng thể, Hà Lan nhỉnh hơn nhờ hàng công bùng nổ và nhiều nhân tố có thể tạo khác biệt. Morocco đủ sức kéo trận đấu vào thế khó, nhưng Oranje vẫn sáng cửa giành vé đi tiếp nếu tận dụng tốt cơ hội.

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-1 Morocco.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Morocco

Đội hình dự kiến Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Đội hình dự kiến Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Thống kê đáng chú ý Hà Lan vs Morocco

Hà Lan ghi bàn ở cả 12 trận gần nhất.

Hà Lan ghi trung bình 3,17 bàn/trận trong 12 trận gần đây.

Morocco bất bại tại vòng bảng World Cup 2026.

Morocco giữ sạch lưới 17/27 trận gần nhất.

Morocco chỉ thủng lưới trung bình 0,44 bàn/trận trong 27 trận gần đây.

Hà Lan kiểm soát bóng trung bình 58%, Morocco đạt 57%.

Hà Lan có tỷ lệ chuyền chính xác 89%.

Morocco được hưởng trung bình 5,93 quả phạt góc/trận.

Morocco ghi bàn ở 23/27 trận gần nhất.

Hà Lan chưa từng thua trận nào trong 15 trận gần nhất tại World Cup 2026.

Morocco chưa từng thua hiệp một trong 24 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Morocco bất bại trong 35/36 trận gần đây nhất ở tất cả các giải đấu.