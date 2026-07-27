Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Indonesia vs Campuchia 27/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Indonesia và Campuchia lúc 20h30 ngày 27/7/2026. Đội bóng xứ vạn đảo hướng tới chiến thắng tại lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Indonesia vs Campuchia 27/7/2026

Indonesia 3 - 0 Campuchia Trận đấu đang diễn ra 41' Thom Haye suýt ghi siêu phẩm

Thom Haye tung cú sút xa rất căng, nhưng bóng đi chệch khung thành Campuchia trong gang tấc.

Thom Haye tung cú sút xa rất căng, nhưng bóng đi chệch khung thành Campuchia trong gang tấc. 37' Sa Ty sút xa không trúng đích

Campuchia gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng, trước khi Sa Ty quyết định dứt điểm từ xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Campuchia gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng, trước khi Sa Ty quyết định dứt điểm từ xa nhưng bóng đi không trúng đích. 30' Campuchia tìm kiếm bàn thắng

Campuchia có cơ hội từ tình huống phạt góc, nhưng pha dứt điểm bằng đầu sau đó lại đưa bóng đi không trúng đích.

Campuchia có cơ hội từ tình huống phạt góc, nhưng pha dứt điểm bằng đầu sau đó lại đưa bóng đi không trúng đích. 24' Vào!!! Indonesia nâng tỷ số lên 3-0

Indonesia tiếp tục tận dụng tốt tình huống cố định. Sandy Walsh bật cao không chiến thành công, đưa bóng vào lưới Campuchia.

Indonesia tiếp tục tận dụng tốt tình huống cố định. Sandy Walsh bật cao không chiến thành công, đưa bóng vào lưới Campuchia. 20' Sandy Walsh dứt điểm trúng cột dọc

Sandy Walsh tung cú đá quyết đoán, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc khung thành Campuchia.

Sandy Walsh tung cú đá quyết đoán, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc khung thành Campuchia. 19' Campuchia cứu thua trước vạch vôi

Hàng thủ Campuchia chao đảo sau cú dứt điểm cận thành của Eliano Reijnders, nhưng vẫn kịp chống đỡ để thoát thua trong gang tấc.

Hàng thủ Campuchia chao đảo sau cú dứt điểm cận thành của Eliano Reijnders, nhưng vẫn kịp chống đỡ để thoát thua trong gang tấc. 15' Vào!!! Indonesia nâng tỷ số lên 2-0

Indonesia có bàn thắng thứ hai khá dễ dàng sau pha đệm bóng cận thành chính xác của Mitchell Baker.

Indonesia có bàn thắng thứ hai khá dễ dàng sau pha đệm bóng cận thành chính xác của Mitchell Baker. 6' Vào!!! Indonesia mở tỷ số

Từ quả đá phạt bên góc phải, Baker băng vào đánh đầu mạnh, đưa bóng găm thẳng vào lưới Campuchia. Indonesia vượt lên dẫn 1-0.

Từ quả đá phạt bên góc phải, Baker băng vào đánh đầu mạnh, đưa bóng găm thẳng vào lưới Campuchia. Indonesia vượt lên dẫn 1-0. 4' Indonesia lên bóng chủ động

Đội bóng áo trắng tăng tốc bên cánh trái rồi đưa bóng vào vòng cấm Campuchia, nhưng hàng thủ đội khách đã kịp phá ra hàng thủ đội khách đã kịp phá ra.

Đội bóng áo trắng tăng tốc bên cánh trái rồi đưa bóng vào vòng cấm Campuchia, nhưng hàng thủ đội khách đã kịp phá ra hàng thủ đội khách đã kịp phá ra. 1' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Indonesia vs Campuchia đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Indonesia và Campuchia trong khuôn khổ AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 27/7/2026 trên sân vận động Pakansari, Cibinong. Đây là màn so tài thuộc lượt trận thứ hai bảng A, nơi đội chủ nhà hướng tới 3 điểm còn Campuchia cần kết quả tích cực để tiếp tục cuộc đua giành vé đi tiếp.

Nền tảng trực tiếp trận Indonesia và Campuchia: VTV6, VTVgo, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Indonesia và Campuchia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Indonesia và Campuchia: https://fptplay.vn/su-kien/indonesia-campuchia-6a5dffb0147cd8d33066a411?event=event&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Indonesia và Campuchia trên kênh TV360+9: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Indonesia và Campuchia bước vào cuộc đối đầu tại bảng A AFF Cup 2026 trong những hoàn cảnh khác nhau. Đội chủ nhà được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp, còn Campuchia chịu sức ép phải giành điểm sau thất bại ở trận mở màn.

Campuchia vừa để thua Singapore 1-2 dù đã tạo ra thế trận không quá lép vế. Kết quả này khiến đội bóng xứ Angkor cần ít nhất một điểm trước Indonesia để duy trì hy vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Nhiệm vụ của Campuchia được dự báo rất khó khăn. Indonesia sở hữu lực lượng có chiều sâu, phong độ ổn định và được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Đội bóng của HLV John Herdman cũng cần chiến thắng để tạo lợi thế trước những cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam và Singapore.

Ba điểm trước Campuchia sẽ giúp Garuda có thêm sự chủ động trong phần còn lại của vòng bảng. Vì vậy, Indonesia nhiều khả năng nhập cuộc với đội hình dâng cao, cố gắng tìm bàn thắng sớm thay vì chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.

Tương quan sức mạnh: Indonesia chiếm ưu thế

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm quốc tế, Indonesia được đánh giá cao hơn Campuchia. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt, duy trì tốc độ chơi bóng cao và tổ chức pressing ngay trên phần sân đối phương.

Hàng phòng ngự Indonesia được xây dựng quanh Jordi Amat, Justin Hubner và Rizky Ridho. Bộ ba này mang đến sự chắc chắn trong tranh chấp, không chiến cũng như khả năng tổ chức bóng từ tuyến dưới.

Hai hậu vệ biên Sandy Walsh và Shayne Pattynama có thể thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Khả năng di chuyển rộng của họ giúp Indonesia tạo thêm quân số ở hai hành lang, đồng thời mở ra nhiều phương án đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Tuyến giữa cũng là khu vực Indonesia sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng. Thom Haye có khả năng điều tiết nhịp độ, Marc Klok hỗ trợ tranh chấp còn Ivar Jenner tạo ra sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Marselino Ferdinan có thể được bố trí hoạt động cao hơn để kết nối với hàng công. Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và những pha xâm nhập của tiền vệ này là một trong những phương án giúp Indonesia phá vỡ hàng phòng ngự số đông.

Ở phía trên, Ragnar Oratmangoen và Egy Maulana Vikri mang đến tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt cùng những pha xử lý có tính đột biến. Mitchell Baker và các gương mặt mới cũng giúp HLV John Herdman có thêm lựa chọn khi cần thay đổi cách tấn công.

Campuchia không sở hữu lực lượng đồng đều như đội chủ nhà, nhưng đội bóng của HLV Koji Gyotoku đã tiến bộ sau khi bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch. Yudai Ogawa, Iago Bento, Hikaru Mizuno và Abdel Kader Coulibaly giúp đội hình tăng thêm thể lực, kinh nghiệm và khả năng tranh chấp.

Sieng Chanthea cùng Sa Ty có thể tạo ra nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Tuy nhiên, để đưa bóng lên phía trên, Campuchia trước hết phải vượt qua sức ép lớn từ hàng tiền vệ Indonesia.

Lịch sử đối đầu: Indonesia nắm lợi thế

Thành tích đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía Indonesia. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Garuda giành cả 5 chiến thắng.

Chuỗi kết quả này phản ánh khoảng cách đáng kể về chất lượng cầu thủ, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm thi đấu. Indonesia thường chiếm quyền kiểm soát, tạo ra nhiều cơ hội hơn và biết cách tận dụng những thời điểm quan trọng để định đoạt trận đấu.

Campuchia đã có nhiều thay đổi về nhân sự dưới thời HLV Koji Gyotoku. Dù vậy, đội khách vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn chấm dứt chuỗi trận toàn thua trước Indonesia.

Lợi thế đối đầu cũng giúp Garuda bước vào trận đấu với tâm lý tự tin. Nếu duy trì được cường độ tấn công và không để lộ khoảng trống phía sau, đội chủ nhà có đủ khả năng nối dài chuỗi chiến thắng trước Campuchia.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Indonesia đang có phong độ tích cực khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng xứ vạn đảo ghi 9 bàn, chỉ để thủng lưới 2 lần và giữ sạch lưới ở 4 trận.

Trong chuỗi trận này, Indonesia lần lượt đánh bại St. Kitts & Nevis 4-0, Oman 3-0 và Mozambique 1-0. Thất bại sát nút trước Bulgaria là lần duy nhất Garuda không giành được kết quả thuận lợi.

Khả năng phòng ngự chắc chắn là cơ sở giúp Indonesia duy trì thế trận chủ động. Các hậu vệ không chỉ hạn chế cơ hội của đối phương mà còn hỗ trợ hiệu quả cho quá trình triển khai bóng.

Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 lần ra sân gần đây. Đội bóng xứ Angkor ghi 8 bàn nhưng cũng nhận 6 bàn thua.

Hai chiến thắng 4-0 trước Bhutan và 2-0 trước Hong Kong trong loạt giao hữu tháng 6 cho thấy hàng công Campuchia có khả năng tạo ra sức ép trước những đối thủ vừa sức.

Tuy nhiên, trận thua Singapore 1-2 tại lượt mở màn AFF Cup 2026 tiếp tục bộc lộ hạn chế nơi hàng phòng ngự. Campuchia để thủng lưới ở những thời điểm quyết định và không duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.

Về lực lượng, Indonesia không có Mauro Zijlstra do chấn thương. Các trụ cột gồm Jordi Amat, Justin Hubner, Thom Haye, Marselino Ferdinan, Marc Klok, Ragnar Oratmangoen và Sandy Walsh đều sẵn sàng thi đấu.

Campuchia thiếu Taing Bunchhai và Nick Taylor vì chấn thương. Những cầu thủ quan trọng còn lại trong đội hình của HLV Koji Gyotoku có thể góp mặt.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Indonesia nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, đẩy đội hình lên cao và gây sức ép ngay từ phần sân Campuchia. Garuda có thể tận dụng khả năng kiểm soát của tuyến giữa để duy trì bóng quanh khu vực cấm địa đội khách.

Thom Haye, Marc Klok và Ivar Jenner giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát trung tuyến. Ngoài nhiệm vụ luân chuyển bóng, bộ ba này còn phải ngăn Campuchia thực hiện các pha phản công nhanh sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Sandy Walsh và Shayne Pattynama có thể thường xuyên dâng cao, giúp Indonesia kéo giãn đội hình phòng ngự của Campuchia. Khi hai hậu vệ biên tham gia tấn công, Marselino Ferdinan sẽ có thêm khoảng trống để hoạt động ở khu vực trung lộ.

Ragnar Oratmangoen được kỳ vọng trở thành điểm đến trong những pha đưa bóng vào vòng cấm. Egy Maulana Vikri có thể di chuyển rộng, khai thác khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ Campuchia.

Campuchia nhiều khả năng lựa chọn cách chơi phòng ngự thấp, tập trung đông cầu thủ trước vòng cấm. Yudai Ogawa, Iago Bento và Alisher Mirzaev sẽ phải hoạt động với cường độ cao để hạn chế khả năng phối hợp của đội chủ nhà.

Sau khi giành lại bóng, Campuchia có thể tìm đến tốc độ của Sieng Chanthea và Sa Ty. Abdel Kader Coulibaly cũng là phương án phù hợp cho những đường chuyền dài hoặc các tình huống cố định.

Khó khăn lớn với Campuchia nằm ở khả năng triển khai từ sân nhà. Indonesia có thể pressing ngay khi mất bóng, khiến các hậu vệ đội khách không có nhiều thời gian xử lý.

Nếu vượt qua lớp pressing đầu tiên, Campuchia vẫn có cơ hội tạo ra tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, việc duy trì khả năng thoát pressing trong cả trận là thử thách lớn trước một Indonesia có nền tảng thể lực tốt hơn.

Dự đoán bàn thắng Indonesia vs Campuchia

Indonesia ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Garuda cũng chỉ nhận 2 bàn thua và giữ sạch lưới ở 4 trong 5 lần ra sân.

Tổng cộng, 5 trận gần đây của Indonesia xuất hiện 11 bàn, tương đương trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Những chiến thắng của đội bóng xứ vạn đảo thường đến khi hàng công sớm tạo được lợi thế.

Campuchia ghi 8 bàn trong 5 trận vừa qua, đạt hiệu suất 1,6 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đã nhận 6 bàn thua.

Các trận gần đây của Campuchia xuất hiện tổng cộng 14 bàn, tương đương 2,8 bàn mỗi trận. Đội bóng xứ Angkor có khả năng ghi bàn nhưng cũng thường để đối phương tạo ra nhiều cơ hội.

Nếu Indonesia mở tỷ số sớm, Campuchia sẽ phải đẩy đội hình lên để tìm bàn gỡ. Thế trận khi đó có thể trở nên cởi mở hơn, tạo cơ hội cho cả hai đội tiếp cận khung thành.

Dự đoán tổng số bàn thắng: Từ 3 bàn.

Dự đoán thẻ phạt Indonesia vs Campuchia

Indonesia nhận khoảng 1 đến 3 thẻ vàng mỗi trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trung bình từ 1,6 đến 2 thẻ mỗi trận.

Cách chơi pressing quyết liệt khiến Garuda đôi lúc phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối phương phản công. Tuy nhiên, Indonesia hiếm khi xuất hiện các tình huống dẫn tới thẻ đỏ.

Campuchia không phải đội bóng có xu hướng chơi quá rắn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ Angkor nhận trung bình khoảng 1 thẻ vàng mỗi trận.

Cuộc đối đầu với Singapore chỉ có tổng cộng 2 thẻ vàng được trọng tài rút ra. Dù tính chất quan trọng của lượt trận thứ hai có thể khiến số pha tranh chấp tăng lên, hai đội vẫn được dự báo duy trì cách chơi tương đối kiểm soát.

Dự đoán tổng số thẻ phạt: Khoảng 3-4 thẻ vàng.

Dự đoán tỉ số Indonesia vs Campuchia

Indonesia vượt trội về chất lượng đội hình, phong độ, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu. Đội bóng của HLV John Herdman có khả năng kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tạo ra sức ép liên tục trước khung thành Hul Kimhuy.

Campuchia vẫn có thể tìm được bàn thắng từ một pha phản công hoặc tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội khách khó đứng vững nếu Indonesia duy trì tốc độ tấn công trong cả trận.

Dự đoán tỷ số: Indonesia 3-1 Campuchia.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Campuchia

Indonesia

Sơ đồ: 4-3-3

Đội hình dự kiến: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Jordi Amat, Justin Hubner, Shayne Pattynama; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Vikri.

Campuchia

Sơ đồ: 4-3-3

Đội hình dự kiến: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Iago Bento, Alisher Mirzaev; Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly, Sa Ty.

Thống kê đáng chú ý Indonesia vs Campuchia

Indonesia thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Indonesia ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần trong 5 trận.

Indonesia giữ sạch lưới ở 4 trong 5 lần ra sân gần đây.

Campuchia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Campuchia ghi 8 bàn và nhận 6 bàn thua trong 5 trận.

Campuchia thua Singapore 1-2 ở lượt trận đầu tiên AFF Cup 2026.

Indonesia toàn thắng trong 5 lần gần nhất gặp Campuchia.

Các trận gần đây của Indonesia xuất hiện trung bình 2,2 bàn mỗi trận.

Các trận gần đây của Campuchia xuất hiện trung bình 2,8 bàn mỗi trận.