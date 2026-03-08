Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Indonesia vs Việt Nam 3/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Indonesia vs Việt Nam lúc 20h30 ngày 3/8/2026 trên VTV, TV360 và FPT Play. Trận đại chiến tại Bogor có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua giành vé bán kết bảng A AFF Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Indonesia vs Việt Nam 3/8/2026

Indonesia 0 - 3 Việt Nam Trận đấu đang diễn ra 79' Đình Bắc bấm bóng không thành công

Đình Bắc có cơ hội sau pha bứt tốc một mình từ giữa sân. Anh quyết định bấm bóng về góc xa, nhưng thủ môn Nadeo đã bắt gọn.

Đình Bắc có cơ hội sau pha bứt tốc một mình từ giữa sân. Anh quyết định bấm bóng về góc xa, nhưng thủ môn Nadeo đã bắt gọn. 75' Jenner nhận thẻ vàng

Jenner phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau với Văn Vĩ.

Jenner phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng từ phía sau với Văn Vĩ. 71' Vào!!! Xuân Son nâng tỷ số lên 3-0

Hoàng Đức chọc khe tinh tế để Xuân Son băng xuống. Tiền đạo mang áo số 12 dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc, khiến thủ môn Nadeo không kịp phản ứng và ĐT Việt Nam dẫn Indonesia 3-0.

Hoàng Đức chọc khe tinh tế để Xuân Son băng xuống. Tiền đạo mang áo số 12 dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc, khiến thủ môn Nadeo không kịp phản ứng và ĐT Việt Nam dẫn Indonesia 3-0. 68' Hoàng Hên dứt điểm chệch khung thành

ĐT Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Hoàng Hên nhận bóng rồi quyết định cứa lòng bằng chân trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đưa bóng đi ra ngoài.

ĐT Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Hoàng Hên nhận bóng rồi quyết định cứa lòng bằng chân trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đưa bóng đi ra ngoài. 63' ĐT Việt Nam thay người

HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son và Hoàng Hên vào sân, thay cho Tài Lộc và Hai Long.

HLV Kim Sang Sik tung Xuân Son và Hoàng Hên vào sân, thay cho Tài Lộc và Hai Long. 58' Lê Giang Patrik bắt gọn cú sút của Thom Haye

Bóng bật ra đúng tầm để Thom Haye tung cú sút chân phải. Bóng đi chìm về góc xa, nhưng Lê Giang Patrik đã đổ người bắt gọn.

Bóng bật ra đúng tầm để Thom Haye tung cú sút chân phải. Bóng đi chìm về góc xa, nhưng Lê Giang Patrik đã đổ người bắt gọn. 57' Việt Anh lăn xả cứu thua

Việt Anh có pha can thiệp rất kịp thời ngay trước vòng cấm, chặn đứng tình huống đi bóng và dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ Indonesia.

Việt Anh có pha can thiệp rất kịp thời ngay trước vòng cấm, chặn đứng tình huống đi bóng và dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ Indonesia. 52' Tiến Anh tạt bóng quá sâu

Tiến Anh có bóng bên cánh phải rồi quyết định câu bóng bằng chân trái vào vòng cấm Indonesia, nhưng đường bóng đi quá sâu.

Tiến Anh có bóng bên cánh phải rồi quyết định câu bóng bằng chân trái vào vòng cấm Indonesia, nhưng đường bóng đi quá sâu. 48' Tài Lộc sút phạt không chính xác

ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách chừng 30m. Tài Lộc là người thực hiện, nhưng cú dứt điểm đưa bóng đi quá cao.

ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách chừng 30m. Tài Lộc là người thực hiện, nhưng cú dứt điểm đưa bóng đi quá cao. 46' Hiệp hai bắt đầu

ĐT Việt Nam giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam bắt đầu. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang dẫn 2-0.

ĐT Việt Nam giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam bắt đầu. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang dẫn 2-0. 45+5' Hiệp một khép lại

Hiệp một trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Hiệp một trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam khép lại với lợi thế 2-0 nghiêng về ĐT Việt Nam. 32' Thom Haye nhận thẻ vàng

Thom Haye phải nhận thẻ vàng sau pha xoạc bóng nguy hiểm với Hai Long.

Thom Haye phải nhận thẻ vàng sau pha xoạc bóng nguy hiểm với Hai Long. 31' Xuân Mạnh phá bóng kịp thời

Thom Haye tạt bóng rất dẻo từ cánh phải để Lee Baker băng vào đánh đầu, nhưng Xuân Mạnh đã kịp can thiệp và phá bóng giải nguy cho ĐT Việt Nam.

Thom Haye tạt bóng rất dẻo từ cánh phải để Lee Baker băng vào đánh đầu, nhưng Xuân Mạnh đã kịp can thiệp và phá bóng giải nguy cho ĐT Việt Nam. 27' Việt Anh cần chăm sóc y tế

Việt Anh ngồi xuống sân sau pha va chạm vùng đầu với cầu thủ Indonesia. Nhân viên y tế nhanh chóng vào sân để kiểm tra tình trạng của trung vệ ĐT Việt Nam.

Việt Anh ngồi xuống sân sau pha va chạm vùng đầu với cầu thủ Indonesia. Nhân viên y tế nhanh chóng vào sân để kiểm tra tình trạng của trung vệ ĐT Việt Nam. 22' Hoàng Đức sút xa chạm hậu vệ Indonesia

Hoàng Đức có bóng ở khu vực giữa sân rồi tung cú sút xa quen thuộc. Bóng đập chân hậu vệ Indonesia trước khi bay ra ngoài.

Hoàng Đức có bóng ở khu vực giữa sân rồi tung cú sút xa quen thuộc. Bóng đập chân hậu vệ Indonesia trước khi bay ra ngoài. 15' Vào!!! ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0

Hai Long cầm bóng từ sân nhà rồi đi thẳng lên vòng cấm Indonesia mà không gặp nhiều sức ép. Số 18 của ĐT Việt Nam tung cú dứt điểm vào góc gần, khiến thủ môn Nadeo không kịp phản ứng.

Hai Long cầm bóng từ sân nhà rồi đi thẳng lên vòng cấm Indonesia mà không gặp nhiều sức ép. Số 18 của ĐT Việt Nam tung cú dứt điểm vào góc gần, khiến thủ môn Nadeo không kịp phản ứng. 11' Thom Haye đi bóng nguy hiểm

Thom Haye xử lý lắt léo trong vòng cấm ĐT Việt Nam, buộc hàng thủ áo trắng phải rất vất vả mới phá được bóng ra.

Thom Haye xử lý lắt léo trong vòng cấm ĐT Việt Nam, buộc hàng thủ áo trắng phải rất vất vả mới phá được bóng ra. 9' Hàng thủ Việt Nam giải nguy

Indonesia lên bóng khá hay bên cánh phải rồi tung quả tạt vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Việt Nam đã kịp phá bóng giải nguy.

Indonesia lên bóng khá hay bên cánh phải rồi tung quả tạt vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Việt Nam đã kịp phá bóng giải nguy. 6' Vào!!! ĐT Việt Nam mở tỷ số

ĐT Việt Nam cướp bóng ngay trên phần sân Indonesia, Hoàng Đức chọc khe nhanh để Văn Vĩ băng xuống. Cầu thủ Việt Nam quyết định dứt điểm ngay vào góc gần, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

ĐT Việt Nam cướp bóng ngay trên phần sân Indonesia, Hoàng Đức chọc khe nhanh để Văn Vĩ băng xuống. Cầu thủ Việt Nam quyết định dứt điểm ngay vào góc gần, đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn 1-0. 2' Haye nằm sân sau pha va chạm

Haye bật cao đánh đầu tranh chấp với hậu vệ Việt Nam rồi đổ xuống sân. Cầu thủ Indonesia đang tỏ ra khá đau ở vùng lưng.

Haye bật cao đánh đầu tranh chấp với hậu vệ Việt Nam rồi đổ xuống sân. Cầu thủ Indonesia đang tỏ ra khá đau ở vùng lưng. 1' Trận đấu bắt đầu

Indonesia giao bóng, trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Indonesia giao bóng, trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8/2026 trên sân Stadion Pakansari, Bogor, Indonesia. Đây là cuộc đối đầu có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Indonesia đang dẫn trước Việt Nam 2 điểm sau hai lượt trận. Đội chủ nhà có thể tạo khoảng cách 5 điểm nếu giành chiến thắng, còn thầy trò HLV Kim Sang-sik cần ít nhất một kết quả hòa để không rơi vào thế bất lợi trước lượt đấu cuối.

Nền tảng trực tiếp trận Việt Nam và Indonesia: VTV, TV360, FPT Play. Cụ thể:

Việt Nam và Indonesia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link TV360 trực tiếp trận đấu Việt Nam và Indonesia: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Việt Nam và Indonesia: https://fptplay.vn/su-kien/indonesia-viet-nam-6a688301d2d234274859b35a?event=event&type=highlight

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Cục diện bảng A đang nghiêng về Indonesia sau hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng xứ Vạn đảo giành trọn 6 điểm, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Việt Nam có 4 điểm, đứng sau đối thủ trước cuộc đối đầu trực tiếp tại Bogor.

Kết quả trận đấu có thể tác động lớn đến thứ hạng của cả hai đội. Indonesia sẽ tiến gần tấm vé bán kết nếu tiếp tục thắng, bởi khoảng cách với Việt Nam khi ấy được nâng lên 5 điểm. Nhà đương kim vô địch cần tránh thất bại để giữ quyền tự quyết ở lượt đấu cuối.

Việt Nam bước vào trận đấu sau màn hòa Singapore 0-0. Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng và tạo ra nhiều tình huống tiếp cận khung thành, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Kết quả này khiến Việt Nam chấm dứt chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn. Trước đối thủ có nền tảng thể lực và khả năng áp sát tốt như Indonesia, bài toán hiệu quả tấn công tiếp tục là vấn đề quan trọng dành cho HLV Kim Sang-sik.

Indonesia có tâm lý thuận lợi hơn nhờ hai chiến thắng liên tiếp. Dù vậy, màn trình diễn trước Timor-Leste chưa hoàn toàn thuyết phục. Đội chủ nhà được thi đấu hơn người từ sớm nhưng phải chờ đến phút 75 mới mở được tỉ số trước khi thắng 3-0.

Tương quan sức mạnh: Trận đấu cân bằng tại Bogor

Theo đánh giá của Siêu máy tính, Indonesia có 39,1% khả năng giành chiến thắng. Việt Nam theo sát với tỉ lệ 37,4%, còn xác suất hai đội hòa nhau là 23,4%.

Chênh lệch giữa hai đội không lớn, cho thấy trận đấu khó nghiêng hẳn về một phía. Indonesia có lợi thế sân nhà, thể lực, tốc độ và khả năng gây sức ép liên tục. Việt Nam sở hữu nền tảng tổ chức tốt, kinh nghiệm cùng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, cao hơn vị trí 118 của Indonesia. Tuy nhiên, khoảng cách thứ hạng không phản ánh đầy đủ tương quan hiện tại khi đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch và có khả năng chơi với cường độ cao.

Việt Nam có nhiều lựa chọn trên hàng công với Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Hai Long và Tài Lộc. Xuân Son có thể đóng vai trò làm tường, thu hút trung vệ và tạo khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai.

Indonesia mạnh ở khả năng tranh chấp, tăng tốc và gây áp lực bên phần sân đối phương. Đội chủ nhà thường đẩy cao đội hình để thu hồi bóng nhanh, nhưng cách chơi này có thể để lộ khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên.

Nếu thoát được lớp pressing đầu tiên, Việt Nam có thể khai thác khoảng trống ấy bằng tốc độ của Đình Bắc, Hai Long hoặc Tài Lộc. Các pha chuyển trạng thái nhanh có thể trở thành phương án quan trọng cho đội khách.

Lịch sử đối đầu: Indonesia nhỉnh hơn trong 5 trận gần nhất

Việt Nam và Indonesia đã tạo ra nhiều cuộc đối đầu căng thẳng trong những năm gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Indonesia giành 3 chiến thắng, còn Việt Nam thắng 2 trận.

Dù có thành tích đối đầu lép vế nhẹ, đội tuyển Việt Nam lại giành chiến thắng ở lần gặp gần nhất. Tại AFF Cup 2024, đội bóng áo đỏ đánh bại Indonesia với tỉ số 1-0.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện tổng cộng 9 bàn, trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Có 4 bàn được ghi trong hiệp một và 5 bàn xuất hiện ở hiệp hai.

Những con số này cho thấy các trận Việt Nam gặp Indonesia thường không có nhiều bàn thắng. Hai đội hiểu rõ điểm mạnh của nhau và đều dành sự thận trọng lớn cho khả năng phòng ngự.

Tính chất quan trọng của lượt trận thứ ba càng có thể khiến thế trận diễn ra chặt chẽ. Một sai lầm cá nhân, pha bóng cố định hoặc khoảnh khắc chuyển trạng thái nhanh nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Việt Nam thắng 4 và hòa một trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi 17 bàn, trung bình 3,4 bàn mỗi trận, đồng thời chỉ để thủng lưới một lần.

Dù vậy, hiệu suất của hàng công được nâng lên đáng kể nhờ những chiến thắng đậm trước Timor-Leste, Myanmar và Bangladesh. Khi gặp Singapore có hệ thống phòng ngự chặt chẽ hơn, Việt Nam không thể tìm được đường vào khung thành.

Indonesia thắng 4 và thua một trong 5 trận gần nhất. Đội bóng xứ Vạn đảo ghi 12 bàn, trung bình 2,4 bàn mỗi trận, đồng thời chỉ nhận 2 bàn thua.

Riêng tại AFF Cup 2026, Indonesia đã ghi 8 bàn sau hai lượt trận. Khả năng tấn công mạnh ở giai đoạn cuối là điểm đáng chú ý, nhưng đội chủ nhà vẫn có thể gặp khó khi đối thủ phòng ngự thấp và giữ cự ly chặt chẽ.

Về lực lượng, Việt Nam có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. Indonesia thiếu Marselino Ferdinan vì chấn thương. Ragnar Oratmangoen và Justin Hubner chưa hội quân cùng đội tuyển theo dữ liệu được cập nhật trước trận.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Indonesia nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với cường độ cao, tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép ngay bên phần sân Việt Nam. Các cầu thủ chủ nhà có thể áp sát quyết liệt, tranh chấp mạnh ở trung tuyến và tìm cách buộc đội khách chuyền bóng thiếu chính xác.

Việt Nam cần luân chuyển bóng nhanh hơn so với trận gặp Singapore. Các đường chuyền một chạm, những pha đổi hướng tấn công và khả năng di chuyển không bóng của tuyến trên có thể giúp đội bóng áo đỏ thoát khỏi hệ thống pressing của Indonesia.

Xuân Son được kỳ vọng giữ vai trò quan trọng trong các pha làm tường và tranh chấp với trung vệ đội chủ nhà. Đình Bắc cùng Hai Long có thể khai thác khoảng trống phía sau hai biên bằng tốc độ và khả năng đột phá.

Việt Nam cũng phải hạn chế mất bóng tại khu vực trung tuyến. Indonesia có đủ tốc độ để chuyển nhanh từ phòng ngự sang tấn công, đặc biệt khi đội hình đối phương chưa kịp lùi về.

Ở chiều ngược lại, việc Indonesia đẩy nhiều cầu thủ lên phía trước có thể mang đến cơ hội phản công cho Việt Nam. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt số cơ hội không nhiều, nhà đương kim vô địch đủ khả năng giành kết quả tích cực.

Dự đoán bàn thắng Việt Nam vs Indonesia

Các trận gần đây của Việt Nam xuất hiện trung bình 3,6 bàn, còn con số tương ứng bên phía Indonesia là 2,8 bàn. Mức bình quân chung đạt khoảng 3,2 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, thống kê đối đầu lại cho thấy xu hướng hoàn toàn khác. Năm lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ có 9 bàn, tương đương 1,8 bàn mỗi trận.

Tầm quan trọng của trận đấu có thể khiến cả hai đội ưu tiên sự chắc chắn. Việt Nam cần tránh thất bại, còn Indonesia không nhất thiết phải mạo hiểm khi đang dẫn trước đối thủ trên bảng xếp hạng.

Dự đoán tổng số bàn thắng: 1-2 bàn.

Dự đoán thẻ phạt Việt Nam vs Indonesia

Hai trận đầu của Việt Nam tại AFF Cup 2026 xuất hiện tổng cộng 3 thẻ vàng, đạt trung bình 1,5 thẻ mỗi trận. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik duy trì lối chơi tương đối kỷ luật và không thường xuyên phạm lỗi nguy hiểm.

Hai trận của Indonesia xuất hiện 7 thẻ vàng, trung bình 3,5 thẻ mỗi trận, cùng một thẻ đỏ dành cho đối thủ. Đội chủ nhà có lối chơi áp sát mạnh và thường xuyên tham gia các tình huống tranh chấp quyết liệt.

Ở lần gặp nhau tại AFF Cup 2024, hai đội chỉ nhận tổng cộng 2 thẻ vàng. Dù vậy, tính chất then chốt của trận đấu tại Bogor có thể khiến số pha va chạm tăng lên.

Dự đoán tổng số thẻ: Khoảng 4-5 thẻ vàng, kịch bản dễ xuất hiện là 5 thẻ.

Dự đoán tỉ số Indonesia vs Việt Nam

Indonesia có lợi thế sân nhà và phong độ tốt, nhưng Việt Nam vẫn sở hữu nền tảng tổ chức cùng kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng. Nếu khắc phục được vấn đề dứt điểm và duy trì sự tập trung, đội bóng áo đỏ có thể tạo ra khác biệt từ một tình huống chuyển trạng thái hoặc bóng cố định.

Dự đoán tỉ số: Indonesia 0-1 Việt Nam.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam

Sơ đồ: Đang cập nhật.

Đội hình dự kiến: Đang cập nhật.

Indonesia

Sơ đồ: Đang cập nhật.

Đội hình dự kiến: Đang cập nhật.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Indonesia

Việt Nam thắng 4 và hòa một trong 5 trận gần nhất.

Việt Nam ghi 17 bàn, chỉ nhận một bàn thua trong 5 trận vừa qua.

Indonesia thắng 4 và thua một trong 5 trận gần nhất.

Indonesia ghi 12 bàn và nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Indonesia ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới một lần sau hai lượt trận AFF Cup 2026.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Indonesia thắng 3 trận và Việt Nam thắng 2 trận.

Năm lần chạm trán gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 9 bàn.

Việt Nam thắng Indonesia 1-0 tại lần đối đầu gần nhất ở AFF Cup 2024.

Siêu máy tính đánh giá Indonesia có 39,1% khả năng thắng, Việt Nam đạt 37,4% và khả năng hòa là 23,4%.