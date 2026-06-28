Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Jordan vs Argentina 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Jordan và Argentina lúc 9h00 ngày 28/6/2026. Messi cùng Argentina hướng tới ngôi đầu tuyệt đối ở bảng J World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Jordan vs Argentina 28/6/2026

Jordan 1 - 3 Argentina Trận đấu đã kết thúc 80' Vào! Argentina 3-1 Jordan

Messi gây bất ngờ khi không đá phạt qua hàng rào mà dứt điểm sệt, đưa bóng đi qua chân các cầu thủ trước khi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Jordan.

Messi gây bất ngờ khi không đá phạt qua hàng rào mà dứt điểm sệt, đưa bóng đi qua chân các cầu thủ trước khi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Jordan. 79' Argentina được hưởng đá phạt

Messi bị phạm lỗi, trọng tài cho Argentina hưởng quả đá phạt ở cự ly rất thuận lợi.

Messi bị phạm lỗi, trọng tài cho Argentina hưởng quả đá phạt ở cự ly rất thuận lợi. 65' Messi sút phạt

Messi thực hiện cú sút phạt bằng chân trái, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Jordan.

Messi thực hiện cú sút phạt bằng chân trái, nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Jordan. 61' Messi vào sân

Argentina thay người khi Messi vào sân thế chỗ Lautaro Martinez, trong khi Almada được tung vào thay Lo Celso.

Argentina thay người khi Messi vào sân thế chỗ Lautaro Martinez, trong khi Almada được tung vào thay Lo Celso. 55' Vào! Jordan rút ngắn tỷ số xuống 1-2

Jordan phối hợp rất hay từ trung lộ sang cánh phải. Haddad căng ngang để Al-Taamari băng vào dứt điểm tung lưới Argentina, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Jordan phối hợp rất hay từ trung lộ sang cánh phải. Haddad căng ngang để Al-Taamari băng vào dứt điểm tung lưới Argentina, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. 49' Bàn thắng của Argentina không được công nhận

Lautaro Martinez nhận đường chọc khe thuận lợi từ đồng đội rồi đi bóng vào vòng cấm Jordan trước khi chuyền ngược lại cho Paredes dứt điểm tung lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Lautaro đã việt vị trước đó.

Lautaro Martinez nhận đường chọc khe thuận lợi từ đồng đội rồi đi bóng vào vòng cấm Jordan trước khi chuyền ngược lại cho Paredes dứt điểm tung lưới. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì Lautaro đã việt vị trước đó. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa Argentina và Jordan bắt đầu.

Hiệp hai trận đấu giữa Argentina và Jordan bắt đầu. 45' Hiệp một có 5 phút bù giờ

Trọng tài thông báo hiệp một sẽ có thêm 5 phút bù giờ.

Trọng tài thông báo hiệp một sẽ có thêm 5 phút bù giờ. 35' Abu Taha dứt điểm bị chặn

Abu Taha tung cú vô lê từ rìa vòng cấm về phía khung thành Argentina, nhưng hậu vệ đối phương đã kịp cản phá.

Abu Taha tung cú vô lê từ rìa vòng cấm về phía khung thành Argentina, nhưng hậu vệ đối phương đã kịp cản phá. 31' Vào! Argentina 2-0 Jordan

Lautaro Martinez dễ dàng đánh bại thủ môn Jordan trên chấm phạt đền, nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Lautaro Martinez dễ dàng đánh bại thủ môn Jordan trên chấm phạt đền, nhân đôi cách biệt cho Argentina. 30' Phạt đền cho Argentina

Al-Rashdan được xác định đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Argentina hưởng phạt đền.

Al-Rashdan được xác định đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Argentina hưởng phạt đền. 29' VAR vào cuộc

Trọng tài đang tham khảo VAR để xác định liệu cầu thủ Jordan có tình huống cao chân với Senesi trong vòng cấm hay không.

Trọng tài đang tham khảo VAR để xác định liệu cầu thủ Jordan có tình huống cao chân với Senesi trong vòng cấm hay không. 28' Bóng dội xà ngang khung thành Jordan

Lautaro Martinez dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Jordan. Ngay sau đó, Senesi băng vào đánh đầu nhưng thủ môn Abulaila đã phản xạ rất nhanh để cứu nguy.

Lautaro Martinez dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Jordan. Ngay sau đó, Senesi băng vào đánh đầu nhưng thủ môn Abulaila đã phản xạ rất nhanh để cứu nguy. 19' Vào! Argentina 1-0 Jordan

Lo Celso thực hiện pha đá phạt đầy tinh quái, đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Jordan.

Lo Celso thực hiện pha đá phạt đầy tinh quái, đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Jordan. 13' Otamendi đánh đầu chệch khung thành

Từ tình huống phạt góc của Argentina, Otamendi băng vào đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Jordan.

Từ tình huống phạt góc của Argentina, Otamendi băng vào đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành Jordan. 7' Bàn thắng của Argentina không được công nhận

Julian Alvarez chọc khe để Lo Celso băng xuống dứt điểm tung lưới Jordan. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Argentina đã việt vị trước khi nhận bóng.

Julian Alvarez chọc khe để Lo Celso băng xuống dứt điểm tung lưới Jordan. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Argentina đã việt vị trước khi nhận bóng. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Jordan vs Argentina chuẩn bị bắt đầu.

Trận đấu giữa Jordan và Argentina tại bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 9h00 ngày 28/06/2026 trên sân vận động Levi's, Mỹ. Đây là lượt trận cuối vòng bảng, nơi Argentina hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp để giữ ngôi đầu tuyệt đối.

Nền tảng trực tiếp trận Jordan và Argentina:

Jordan và Argentina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Jordan và Argentina: https://fptplay.vn/su-kien/jordan-argentina-6a3b8fafbdb0bfd5f9ac98f8?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Jordan và Argentina: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Argentina bước vào lượt trận cuối bảng J với lợi thế rất lớn. Nhà đương kim vô địch đã thắng Algeria và Áo, qua đó có 6 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới.

Thầy trò HLV Lionel Scaloni đã chắc suất đi tiếp, nhưng trận gặp Jordan vẫn có ý nghĩa quan trọng. Argentina cần giữ ngôi đầu bảng, đồng thời duy trì nhịp thi đấu trước khi bước vào vòng knock-out.

Jordan ở chiều ngược lại đã chính thức bị loại sau hai trận thua trước Áo và Algeria. Trận đấu với Argentina chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, nhưng đại diện châu Á vẫn có động lực để khép lại World Cup 2026 bằng màn trình diễn tích cực.

Tương quan sức mạnh: Argentina vượt trội

Argentina vượt trội Jordan ở hầu hết khía cạnh. Đội bóng Nam Mỹ kiểm soát bóng trung bình 58%, thực hiện gần 596 đường chuyền mỗi trận và có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 90%.

Sức mạnh của Argentina đến từ sự cân bằng giữa kinh nghiệm và chất lượng cá nhân. Messi vẫn là trung tâm trong các pha lên bóng, trong khi Lo Celso, Paredes, Palacios và Almada giúp tuyến giữa duy trì khả năng kiểm soát.

Hàng thủ Argentina cũng đang có phong độ rất cao. La Albiceleste thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và không để thủng lưới lần nào. Riêng tại World Cup 2026, họ thắng Algeria 3-0 và Áo 2-0.

Jordan có điểm sáng ở tinh thần thi đấu và khả năng phản công. Musa Al-Taamari, Ali Olwan và Nizar Al-Rashdan là những gương mặt có thể tạo khác biệt nếu có khoảng trống. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng đội hình khiến Jordan đứng trước thử thách rất lớn.

Lịch sử đối đầu: Lần đầu chạm trán

Jordan và Argentina chưa từng gặp nhau trước đây. Vì vậy, màn so tài tại Levi's Stadium sẽ là lần đầu hai đội đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Dù không có dữ liệu đối đầu trực tiếp, tương quan hiện tại nghiêng rõ về Argentina. Nhà đương kim vô địch sở hữu kinh nghiệm, đẳng cấp và phong độ vượt trội so với đại diện châu Á.

Jordan có thể đặt mục tiêu hạn chế bàn thua và tìm kiếm cơ hội từ phản công hoặc tình huống cố định. Tuy nhiên, để duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút trước Argentina là nhiệm vụ rất khó.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Jordan hòa 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Á ghi 5 bàn, nhưng để thủng lưới 11 lần. Sau hai lượt trận World Cup 2026, Jordan đã nhận 5 bàn thua và sớm bị loại khỏi bảng J.

Argentina thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và không để lọt lưới. Chuỗi phong độ này giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni bước vào lượt trận cuối với sự tự tin lớn.

Về lực lượng, Jordan không có cầu thủ nào bị treo giò hoặc chấn thương. Argentina thiếu Cristian Romero vì chấn thương đầu gối, nhưng chiều sâu đội hình vẫn giúp nhà đương kim vô địch có nhiều phương án thay thế.

Trong bối cảnh đã chắc vé đi tiếp, Argentina có thể xoay tua một số vị trí. Dù vậy, chất lượng đội hình của La Albiceleste vẫn vượt trội so với Jordan.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Argentina nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng từ đầu. Với khả năng chuyền chính xác, giữ nhịp và kéo giãn đội hình đối phương, đội bóng Nam Mỹ có thể khiến Jordan phải lùi sâu trong phần lớn thời gian.

Messi sẽ tiếp tục là điểm kết nối quan trọng giữa tuyến giữa và hàng công. Những pha di chuyển lệch biên, mở khoảng trống và dứt điểm của đội trưởng Argentina có thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ Jordan.

Jordan có thể chơi với sơ đồ 3 trung vệ, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ phản công. Al-Taamari, Olwan và Al-Mardi sẽ là các mũi lên bóng đáng chú ý, nhưng họ cần tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi nếu muốn tạo bất ngờ.

Về số bàn thắng, Jordan ghi 21 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 1,75 bàn/trận. Tuy nhiên, họ đã thủng lưới 5 bàn sau 2 lượt trận World Cup 2026. Argentina ghi 15 bàn và không thủng lưới trong 5 trận gần nhất, nên trận đấu này có thể xuất hiện khoảng 3-4 bàn.

Ở thống kê phạt góc, Jordan đạt trung bình 3,5 quả/trận, còn Argentina đạt 3,88 quả/trận. Do thế trận dự kiến nghiêng về Argentina, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-9 quả, trong đó La Albiceleste nhỉnh hơn.

Về thẻ phạt, Argentina nhận trung bình 2 thẻ vàng/trận trong chuỗi thống kê, còn Jordan ở mức 1 thẻ/trận. Do Argentina đã chắc vé đi tiếp còn Jordan đã bị loại, trận đấu nhiều khả năng không quá căng, nhưng vẫn có thể xuất hiện khoảng 4-5 thẻ vàng.

Nhìn chung, Jordan có tinh thần thi đấu đáng ghi nhận nhưng khó khỏa lấp khoảng cách đẳng cấp. Argentina vượt trội về kiểm soát bóng, khả năng tạo cơ hội và sự chắc chắn trong phòng ngự. Nếu chơi đúng sức, nhà đương kim vô địch có thể thắng cách biệt.

Dự đoán tỷ số: Jordan 0-3 Argentina.

Đội hình dự kiến Jordan vs Argentina

Đội hình dự kiến Jordan: Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Đội hình dự kiến Argentina: E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Thống kê đáng chú ý Jordan vs Argentina

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất.

Argentina ghi 15 bàn và không thủng lưới trong 5 trận gần đây.

Argentina đã chắc suất vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Jordan thua cả 2 trận đầu tiên tại bảng J và đã bị loại.

Jordan đã nhận 5 bàn thua sau 2 lượt trận.

Argentina kiểm soát bóng trung bình 58%, cao hơn nhiều so với 38% của Jordan.

Argentina chuyền chính xác 90%, trong khi Jordan đạt 59%.

Jordan ghi bàn ở 11/12 trận gần nhất.

Argentina giữ sạch lưới 5/8 trận trong giai đoạn thống kê.

Jordan ghi 21 bàn sau 12 trận gần nhất, đạt trung bình 1,75 bàn/trận.

Argentina thắng Algeria 3-0 và Áo 2-0 ở hai lượt trận đầu tiên.

Jordan và Argentina chưa từng gặp nhau trước đây.