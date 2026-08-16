Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam 16/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Malaysia và Việt Nam lúc 20h00 ngày 16/8/2026. “Những chiến binh Sao Vàng” làm khách tại Kuala Lumpur ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam 16/8/2026

Malaysia 0 - 2 Việt Nam Trận đấu đang diễn ra 90+5' Trận đấu kết thúc

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho ĐT Việt Nam trước Malaysia.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho ĐT Việt Nam trước Malaysia. 86' Vào!!! ĐT Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0

Trong nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Quang Hải cho Đình Bắc, Faris Danish khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Malaysia bất lực.

Trong nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Quang Hải cho Đình Bắc, Faris Danish khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, khiến thủ môn Malaysia bất lực. 84' Quang Hải đá phạt không thành công

Quang Hải thực hiện cú đá phạt cho ĐT Việt Nam, nhưng bóng không thể vượt qua hàng rào Malaysia.

Quang Hải thực hiện cú đá phạt cho ĐT Việt Nam, nhưng bóng không thể vượt qua hàng rào Malaysia. 73' Hoàng Hên bị chặn ở cánh phải

Hoàng Hên đi bóng bên cánh phải, nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp áp sát và ngăn chặn trước khi cầu thủ ĐT Việt Nam có thể chuyền vào trong.

Hoàng Hên đi bóng bên cánh phải, nhưng hậu vệ Malaysia đã kịp áp sát và ngăn chặn trước khi cầu thủ ĐT Việt Nam có thể chuyền vào trong. 61' VAR giúp Lê Giang Patrik thoát thẻ đỏ

Sumareh ngã xuống sau tình huống bị Văn Vĩ và Lê Giang Patrik ngăn chặn. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ cho thủ môn ĐT Việt Nam, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông rút lại quyết định vì xác định Lê Giang Patrik không phạm lỗi với cầu thủ Malaysia.

Sumareh ngã xuống sau tình huống bị Văn Vĩ và Lê Giang Patrik ngăn chặn. Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ cho thủ môn ĐT Việt Nam, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông rút lại quyết định vì xác định Lê Giang Patrik không phạm lỗi với cầu thủ Malaysia. 46' Tài Lộc và Xuân Son liên tiếp dứt điểm

ĐT Việt Nam tạo ra tình huống hãm thành nguy hiểm sau pha đột phá của Đình Bắc. Tài Lộc và Xuân Son liên tiếp dứt điểm, nhưng bị thủ môn cùng hậu vệ Malaysia cản phá ngay trước vạch cầu môn.

ĐT Việt Nam tạo ra tình huống hãm thành nguy hiểm sau pha đột phá của Đình Bắc. Tài Lộc và Xuân Son liên tiếp dứt điểm, nhưng bị thủ môn cùng hậu vệ Malaysia cản phá ngay trước vạch cầu môn. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa Malaysia và ĐT Việt Nam bắt đầu. ĐT Việt Nam đang dẫn 1-0 sau hiệp một.

Hiệp hai trận đấu giữa Malaysia và ĐT Việt Nam bắt đầu. ĐT Việt Nam đang dẫn 1-0 sau hiệp một. 45+6' Hiệp một khép lại

Hiệp một trận đấu giữa Malaysia và ĐT Việt Nam khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Hiệp một trận đấu giữa Malaysia và ĐT Việt Nam khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang Sik. 45+5' Vào!!! Xuân Son mở tỷ số cho ĐT Việt Nam

Từ cánh phải, Trương Tiến Anh tạt bóng tầm thấp để Xuân Son bay người đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng tung lưới Malaysia và mở tỷ số trận đấu.

Từ cánh phải, Trương Tiến Anh tạt bóng tầm thấp để Xuân Son bay người đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng tung lưới Malaysia và mở tỷ số trận đấu. 43' Xuân Son dứt điểm thiếu chính xác

Đình Bắc đột phá bên cánh trái rồi phối hợp với Văn Vĩ. Quả tạt sau đó tìm đến vị trí của Tài Lộc, trước khi cầu thủ này đưa bóng vào để Xuân Son tung người dứt điểm, nhưng bóng đi nhẹ và thiếu chuẩn xác.

Đình Bắc đột phá bên cánh trái rồi phối hợp với Văn Vĩ. Quả tạt sau đó tìm đến vị trí của Tài Lộc, trước khi cầu thủ này đưa bóng vào để Xuân Son tung người dứt điểm, nhưng bóng đi nhẹ và thiếu chuẩn xác. 35' Lê Giang Patrik cứu thua, Malaysia bỏ lỡ cơ hội

Từ pha căng ngang bên cánh trái, Lê Giang Patrik băng ra cản phá ngay trước khi Paulo Josue dứt điểm. Sau đó, Daryl Sham đá bồi nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Từ pha căng ngang bên cánh trái, Lê Giang Patrik băng ra cản phá ngay trước khi Paulo Josue dứt điểm. Sau đó, Daryl Sham đá bồi nhưng bóng đi vọt xà ngang. 27' Lê Giang Patrik va chạm với Việt Anh

Trong nỗ lực ngăn chặn Gunalan, Bùi Hoàng Việt Anh vô tình va chạm với thủ môn Lê Giang Patrik khi anh băng lên khép góc.

Trong nỗ lực ngăn chặn Gunalan, Bùi Hoàng Việt Anh vô tình va chạm với thủ môn Lê Giang Patrik khi anh băng lên khép góc. 17' Đình Bắc không theo kịp đường chuyền

ĐT Việt Nam cướp bóng rồi tổ chức phản công nhanh. Thành Long chọc khe để Đình Bắc băng xuống, nhưng đường chuyền hơi mạnh và thủ môn Malaysia đã lao ra bắt gọn.

ĐT Việt Nam cướp bóng rồi tổ chức phản công nhanh. Thành Long chọc khe để Đình Bắc băng xuống, nhưng đường chuyền hơi mạnh và thủ môn Malaysia đã lao ra bắt gọn. 16' Malaysia thay người bất đắc dĩ

Celvin không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân, nhường chỗ cho Aysar Hadi.

Celvin không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân, nhường chỗ cho Aysar Hadi. 15' Aguero bỏ lỡ cơ hội

Aguero không bị cầu thủ Việt Nam theo kèm và thoải mái băng lên sát vòng cấm. Tuy nhiên, tiền vệ Malaysia lại dứt điểm không trúng bóng, khiến cơ hội trôi qua.

Aguero không bị cầu thủ Việt Nam theo kèm và thoải mái băng lên sát vòng cấm. Tuy nhiên, tiền vệ Malaysia lại dứt điểm không trúng bóng, khiến cơ hội trôi qua. 10' Xuân Son phạm lỗi với Celvin

Xuân Son gây sức ép bên phần sân Malaysia nhưng phạm lỗi với trung vệ Celvin.

Xuân Son gây sức ép bên phần sân Malaysia nhưng phạm lỗi với trung vệ Celvin. 3' Xuân Son dứt điểm chệch khung thành

Nhận bóng từ Đình Bắc, Văn Vĩ căng ngang từ cánh trái để Xuân Son ập vào dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành Malaysia.

Nhận bóng từ Đình Bắc, Văn Vĩ căng ngang từ cánh trái để Xuân Son ập vào dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành Malaysia. 1' Cầu thủ hai đội va chạm quyết liệt

Syafiq phải nhận sự chăm sóc y tế sau tình huống va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh trong pha tranh chấp đầu trận.

Syafiq phải nhận sự chăm sóc y tế sau tình huống va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh trong pha tranh chấp đầu trận. 1' Trận đấu bắt đầu

Malaysia giao bóng trước, trận đấu giữa Malaysia và ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Malaysia giao bóng trước, trận đấu giữa Malaysia và ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia vs Việt Nam đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại bán kết lượt đi AFF Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/8/2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là màn so tài quan trọng khi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân bãi, còn thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới một kết quả thuận lợi trước trận lượt về.

Nền tảng trực tiếp trận Malaysia và Việt Nam hiện được xác định có VTV6, VTVgo. Link TV360 và FPT Play chưa có trong dữ liệu trận đấu được cung cấp.

Malaysia và Việt Nam phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link TV360 trực tiếp trận đấu Malaysia và Việt Nam: Đang cập nhật.

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Malaysia và Việt Nam: Đang cập nhật.

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Malaysia tiếp đón Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2026 sau khi hai đội trải qua những hành trình khác nhau tại vòng bảng. “Hổ Mã Lai” đi tiếp với vị trí thứ hai bảng B, còn Việt Nam dẫn đầu bảng A và duy trì thành tích bất bại.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu giải bằng chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste, sau đó hòa Singapore 0-0. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục đánh bại Indonesia 3-0 trước khi vượt qua Campuchia 3-1 ở lượt cuối.

Sau bốn trận, Việt Nam giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Khả năng duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự là cơ sở để đội khách tự tin khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Malaysia giành 9 điểm tại bảng B. Đội chủ nhà lần lượt thắng Myanmar 2-1, Lào 4-0 và Philippines 1-0, nhưng thất bại 0-2 trước Thái Lan. Kết quả này đưa “Hổ Mã Lai” vào bán kết với vị trí nhì bảng.

Do vòng bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về, Malaysia cần tạo lợi thế tại Kuala Lumpur trước chuyến làm khách ở trận lượt về ngày 19/8. Việt Nam ngược lại có thể hướng tới một thế trận an toàn hơn, tránh để đối thủ tạo cách biệt trước khi trở về sân nhà.

Tương quan sức mạnh: Việt Nam được đánh giá cao hơn

Xét về các chỉ số trước trận, Việt Nam đang nhỉnh hơn Malaysia. Theo đánh giá của siêu máy tính, đội tuyển Việt Nam có 52% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi cơ hội của Malaysia ở mức 20%. Khả năng hai đội hòa nhau được đưa ra ở mức 28%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội khách. Việt Nam đang đứng hạng 99 thế giới, cao hơn Malaysia ở vị trí 136.

Những con số tại vòng bảng tiếp tục cho thấy sự khác biệt. Việt Nam ghi 13 bàn sau bốn trận, trung bình 3,25 bàn mỗi trận, đồng thời mới một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Malaysia ghi bảy bàn sau bốn trận. Tuy nhiên, bốn trong số đó xuất hiện ở chiến thắng 4-0 trước Lào. Khi chạm trán Thái Lan, đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng B, “Hổ Mã Lai” không thể ghi bàn và thua 0-2.

Lực lượng Malaysia tại AFF Cup 2026 cũng không mạnh như giai đoạn đội bóng này sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup. Do giải đấu không diễn ra trong FIFA Days, HLV Tan Cheng Hoe phải sử dụng đội hình kết hợp giữa nhóm cầu thủ kinh nghiệm, tài năng trẻ và một số gương mặt thi đấu ở nước ngoài.

Lịch sử đối đầu: Việt Nam có lợi thế lớn

Những lần gặp nhau gần đây giữa hai đội đang chứng kiến ưu thế rõ rệt của Việt Nam. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, “Những chiến binh Sao Vàng” giành cả 5 chiến thắng.

Thành tích này mang lại điểm tựa tinh thần đáng kể cho thầy trò HLV Kim Sang Sik dù phải làm khách tại Kuala Lumpur. Việt Nam đã nhiều lần cho thấy khả năng kiểm soát tốt thế trận khi gặp Malaysia trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, bán kết lượt đi có thể tạo ra một kịch bản khác. Malaysia được thi đấu trên sân nhà và cần chiến thắng để tạo lợi thế trước khi hành quân đến Việt Nam ba ngày sau đó.

“Hổ Mã Lai” vì thế có thể chủ động tranh chấp quyết liệt hơn ở khu vực giữa sân, đồng thời tìm cách gây sức ép ngay từ đầu. Nếu Việt Nam vượt qua được giai đoạn đầu trận, lợi thế về sự ổn định và chiều sâu đội hình có thể dần phát huy.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Việt Nam đang duy trì chuỗi kết quả tích cực với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất, chưa phải nhận thất bại.

Riêng tại AFF Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã ghi 13 bàn sau bốn lượt trận. Hàng thủ mới nhận một bàn thua và giữ sạch lưới trước Singapore cũng như Indonesia.

Malaysia có 3 chiến thắng và 2 thất bại trong 5 trận gần đây. Ba chiến thắng tại vòng bảng giúp đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành quyền đi tiếp, nhưng thất bại trước Thái Lan cho thấy “Hổ Mã Lai” vẫn gặp khó khi đối đầu những đội có tổ chức tốt.

Về nhân sự, Malaysia sở hữu một số gương mặt đáng chú ý như Pavithran Gunalan, Richard Chin, Wan Kuzain, Paulo Josué, Endrick dos Santos và Mohamadou Sumareh. Đội chủ nhà không có được lực lượng nhập tịch mạnh như ở một số giai đoạn trước.

Việt Nam có nhiều lựa chọn ở cả ba tuyến. Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải có thể đảm nhiệm vai trò kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son tạo ra nhiều phương án trên hàng công.

Theo thông tin trước trận, hai đội đều có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Malaysia có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng sẽ cố gắng đẩy cao tốc độ trong những phút đầu. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cần một kết quả tích cực trước trận lượt về nên khả năng tấn công biên và những pha bóng trực diện có thể được sử dụng nhiều hơn.

Pavithran Gunalan là một trong những cầu thủ có thể tạo ra tốc độ ở hành lang biên, còn Paulo Josué và Endrick dos Santos mang đến khả năng kết nối ở khu vực tấn công. Việt Nam cần hạn chế những pha chuyển trạng thái nhanh nếu để mất bóng ở giữa sân.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam không nhất thiết phải tấn công dồn dập. Một thế trận chắc chắn sẽ phù hợp hơn với tính chất của bán kết lượt đi, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang Sik còn trận lượt về trên sân nhà.

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giữ bóng và điều tiết tốc độ. Nguyễn Đình Bắc cùng Đỗ Hoàng Hên mang đến khả năng đột phá, còn Nguyễn Xuân Son là điểm đến đáng chú ý trong những tình huống đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Nếu Malaysia phải dâng cao tìm bàn thắng, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự chủ nhà có thể mở ra cơ hội cho Việt Nam. Đây là thời điểm tốc độ của các cầu thủ tấn công đội khách có thể phát huy hiệu quả.

Về số bàn thắng, Việt Nam có hiệu suất tốt hơn với 13 bàn tại vòng bảng, trong khi Malaysia ghi bảy bàn. Tuy nhiên, tính chất của một trận bán kết lượt đi có thể khiến hai đội thận trọng hơn và cách biệt khó quá lớn.

Nhìn chung, Malaysia sở hữu lợi thế sân nhà nhưng Việt Nam nhỉnh hơn về sự ổn định, hiệu quả phòng ngự và các chỉ số sức mạnh. Nếu kiểm soát tốt thời điểm đầu trận và tận dụng được những khoảng trống của đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik có khả năng rời Kuala Lumpur với lợi thế.

Dự đoán tỷ số: Malaysia 1-2 Việt Nam.

Đội hình dự kiến Malaysia vs Việt Nam

Malaysia

Sơ đồ dự kiến: 4-3-3

Azri Ghani; Richard Chin, Dominic Tan, Rodney Celvin, Jimmy Raymond; Wan Kuzain, Endrick dos Santos, Sergio Aguero; Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Syafiq Ahmad.

Việt Nam

Sơ đồ dự kiến: 3-4-3

Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Thống kê đáng chú ý Malaysia vs Việt Nam

Việt Nam bất bại cả 4 trận tại vòng bảng AFF Cup 2026.

Việt Nam giành 10 điểm sau bốn trận, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Malaysia giành 9 điểm, ghi bảy bàn sau bốn trận vòng bảng.

Việt Nam thắng cả 5 lần gần nhất đối đầu Malaysia.

Siêu máy tính đánh giá Việt Nam có 52% khả năng chiến thắng, Malaysia đạt 20%, khả năng hòa là 28%.

Việt Nam đứng hạng 99 FIFA, cao hơn Malaysia ở vị trí 136.

Malaysia thực hiện 23 quả phạt góc sau bốn trận vòng bảng, còn Việt Nam có 19 quả.

Việt Nam kiểm soát bóng trung bình 57,6% tại vòng bảng.

Dự đoán tỷ số: Malaysia 1-2 Việt Nam.