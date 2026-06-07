Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mexico vs Anh 6/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mexico và Anh lúc 7h00 ngày 6/7/2026. Tam Sư được đánh giá cao hơn, nhưng Mexico có thể tạo địa chấn ở vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mexico vs Anh 6/7/2026

Trận đấu giữa Mexico và Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 7h00 ngày 06/07/2026 trên sân vận động Estadio Banorte, Mexico. Đây là màn so tài rất đáng chú ý khi Anh được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Mexico đang có phong độ cao và sở hữu lợi thế sân nhà.

Mexico 0 - 0 Anh Trận đấu đang bị hoãn 0' Trận đấu đang bị hoãn

Mưa bão đi kèm sấm chớp đã khiến trận đấu bị hoãn 1 giờ.

Nền tảng trực tiếp trận Mexico và Anh: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Mexico và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Mexico và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Mexico và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Mexico và Anh: https://fptplay.vn/su-kien/mexico-anh-6a4607dc4e64a43fe7adf5ef?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Mexico và Anh: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Mexico bước vào trận gặp Anh sau hành trình rất ấn tượng tại World Cup 2026. Đại diện CONCACAF duy trì sự chắc chắn, chơi kỷ luật và biết cách kiểm soát những giai đoạn nhạy cảm của trận đấu.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng knock-out giúp Mexico càng thêm tự tin. Đây là trận đấu mà họ không kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng vẫn tạo ra khác biệt nhờ khả năng tận dụng cơ hội và nền tảng phòng ngự vững vàng.

Anh cũng có hành trình đáng chú ý. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel khởi đầu tốt trước Croatia, sau đó có trận đấu chặt chẽ với Ghana và vượt qua Panama để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, vòng 1/16 lại mang đến nhiều cảnh báo khi Tam Sư suýt bị CHDC Congo loại.

Ở trận gặp CHDC Congo, Anh bị dẫn trước tới phút 75 trước khi Harry Kane tỏa sáng với 2 bàn thắng liên tiếp, giúp Tam Sư ngược dòng thắng 2-1. Kết quả này cho thấy bản lĩnh của đội bóng châu Âu, nhưng cũng nhắc họ rằng vòng knock-out không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào.

Với Mexico, trận đấu này là cơ hội để tiếp tục viết nên hành trình đặc biệt trên sân nhà. Với Anh, mục tiêu là vào tứ kết, đồng thời chứng minh họ đủ bản lĩnh để vượt qua những đối thủ chơi kỷ luật và giàu năng lượng.

Tương quan sức mạnh: Tam Sư nhỉnh hơn nhưng không an toàn

Siêu máy tính Opta đánh giá Anh nhỉnh hơn Mexico trước cuộc đối đầu này. Tam Sư có 41,1% khả năng thắng trong 90 phút, Mexico đạt 31,3%, còn kịch bản hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 27,6%.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Anh đứng hạng 4 thế giới, còn Mexico xếp hạng 14. Đây là lợi thế rõ ràng cho Tam Sư, nhưng khoảng cách này không quá xa, nhất là khi Mexico được thi đấu tại Mexico và đang có phong độ rất cao.

Anh sở hữu đội hình có nhiều ngôi sao ở cả ba tuyến. Harry Kane là trung phong hàng đầu, Jude Bellingham có thể tạo khác biệt ở khu vực giữa sân, còn Marcus Rashford, Noni Madueke, Bukayo Saka hoặc các cầu thủ chạy cánh khác giúp Tam Sư có nhiều phương án tấn công.

Mexico lại mạnh ở tổ chức tập thể. Đội bóng này phòng ngự kỷ luật, tranh chấp quyết liệt và không dễ bị kéo khỏi cấu trúc đội hình. Khi có cơ hội, họ chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt những khoảnh khắc đối thủ mất tập trung.

Anh có thể mạnh hơn về chất lượng cá nhân, nhưng Mexico đang sở hữu tinh thần, điểm tựa sân nhà và sự ổn định phòng ngự đủ để khiến trận đấu trở nên rất khó đoán.

Lịch sử đối đầu: Anh áp đảo, Mexico có ký ức đặc biệt tại sân nhà

Lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ về Anh. Trong 4 lần gặp nhau được ghi nhận gần nhất, Tam Sư toàn thắng trước Mexico, ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ để đối thủ chọc thủng lưới 1 lần.

Tính rộng hơn, Anh thắng 5 trong 6 lần gặp Mexico. Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là ở vòng bảng năm 1966, khi Anh đánh bại Mexico 2-0 tại Wembley.

Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý là chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh diễn ra tại sân Azteca năm 1985, với tỷ số 1-0. Trong bối cảnh trận đấu lần này diễn ra tại Mexico, yếu tố sân nhà tiếp tục là điểm tựa tinh thần lớn cho đại diện CONCACAF.

Mexico đang có cơ hội tạo ra một dấu mốc mới. Nếu đánh bại Anh, họ không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn tiếp tục khẳng định sức mạnh của bóng đá CONCACAF tại World Cup 2026.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Mexico đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Tại World Cup 2026, họ thắng cả 4 trận đầu và chưa để thủng lưới, cho thấy sự chắc chắn đáng nể ở hàng phòng ngự.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador giúp Mexico có thắng lợi đầu tiên ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 8 lần liên tiếp bị loại ở vòng knock-out, đồng thời đưa Mexico trở thành đội CONCACAF đầu tiên loại một đại diện Nam Mỹ ở vòng knock-out World Cup.

Anh cũng duy trì phong độ ổn định với thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Tam Sư ghi 11 bàn và nhận 3 bàn thua trong chuỗi trận này.

Về lực lượng, cả Mexico và Anh đều có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Đây là cơ sở để hai đội tung ra những phương án tối ưu ở vòng đấu loại trực tiếp.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Mexico nhiều khả năng sẽ không nhập cuộc theo kiểu kiểm soát bóng áp đảo. Đại diện CONCACAF có thể ưu tiên giữ khối đội hình thấp, bịt khoảng trống trung lộ và chờ cơ hội phản công từ hai biên hoặc các pha bóng hai.

Raul Jimenez sẽ là điểm tựa trên hàng công, trong khi Julian Quinones và Roberto Alvarado có thể tạo áp lực vào khoảng trống phía sau hậu vệ biên của Anh. Khu trung tuyến với Gilberto Mora, Erik Lira và Luis Romo cần duy trì cự ly tốt để hạn chế Jude Bellingham nhận bóng ở khu vực nguy hiểm.

Anh nhiều khả năng sẽ cầm bóng nhiều hơn và tấn công trực diện hơn. Declan Rice và Elliot Anderson giữ vai trò kiểm soát nhịp, Bellingham di chuyển giữa các tuyến, còn Harry Kane là điểm đến quan trọng trong vòng cấm.

Về số bàn thắng, Anh ghi 30 bàn sau 12 trận, trung bình 2,5 bàn/trận và ghi bàn ở 11/12 trận. Mexico ghi 22 bàn sau 12 trận, trung bình 1,83 bàn/trận và cũng ghi bàn ở 11/12 trận.

Dù cả hai đội đều có khả năng ghi bàn ổn định, hàng thủ của họ lại rất chắc chắn. Mexico mới thủng lưới 4 bàn sau 12 trận, còn Anh chỉ nhận 3 bàn thua. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng không quá cởi mở và khó vượt mốc 3 bàn.

Về phạt góc, Anh nhỉnh hơn rõ rệt khi có 66 quả phạt góc sau 12 trận, trung bình 5,5 quả/trận. Mexico có 34 quả sau 12 trận, tương đương 2,83 quả/trận. Với xu hướng gây sức ép biên của Tam Sư, trận đấu có thể xuất hiện khoảng 7 - 9 quả phạt góc.

Về thẻ phạt, Mexico nhận 16 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ sau 12 trận, trong khi Anh mới có 7 thẻ vàng và chưa nhận thẻ đỏ. Tính chất căng thẳng của vòng 1/8 có thể khiến trận đấu xuất hiện khoảng 3 - 5 thẻ vàng.

Nhìn chung, Anh có nhiều cá nhân xuất sắc hơn và nhỉnh hơn về khả năng tạo sức ép. Tuy nhiên, Mexico đang chơi cực kỳ chắc chắn, có lợi thế sân nhà và đủ khả năng đưa trận đấu vào thế giằng co. Một kết quả hòa trong 90 phút là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán tỷ số: Mexico 1-1 Anh.

Đội hình dự kiến Mexico vs Anh

Đội hình Mexico dự kiến: Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez.

Đội hình Anh dự kiến: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý Mexico vs Anh

Mexico đang có khởi đầu đặc biệt tại World Cup 2026 khi thắng cả 4 trận đầu và chưa để thủng lưới.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador giúp Mexico có thắng lợi đầu tiên ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986.

Mexico trở thành đội CONCACAF đầu tiên loại một đại diện Nam Mỹ ở vòng knock-out World Cup.

Mexico không để thủng lưới trong hiệp 1 ở 15 trận World Cup liên tiếp.

Mexico toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.

Anh bất bại 5 trận gần nhất, thắng 4 và hòa 1.

Anh ghi 11 bàn và thủng lưới 3 lần trong 5 trận gần đây.

Trong 4 lần gặp nhau được ghi nhận gần nhất, Anh toàn thắng trước Mexico.

Anh thắng 5 trong 6 lần gặp Mexico.

Chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh diễn ra tại sân Azteca năm 1985, với tỷ số 1-0.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là năm 1966, khi Anh thắng Mexico 2-0 tại Wembley.