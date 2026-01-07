Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mexico vs Ecuador 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mexico và Ecuador lúc 8h00 ngày 1/7/2026. El Tri hướng tới vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mexico vs Ecuador 1/7/2026

Trận đấu giữa Mexico và Ecuador tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 8h00 ngày 1/7/2026 trên sân Mexico City Stadium. Đây là màn so tài đáng chú ý khi Mexico có lợi thế sân nhà cùng thành tích toàn thắng, sạch lưới ở vòng bảng, còn Ecuador vừa tạo tiếng vang bằng chiến thắng trước Đức.

Mexico 2 - 0 Ecuador Trận đấu kết thúc 90+4' Piero Hincapie nhận thẻ đỏ trực tiếp

Piero Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Ecuador.

Piero Hincapie dùng tay che miệng khi nói chuyện với cầu thủ Mexico. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ Ecuador. 90+3' Orbelín Pineda bỏ lỡ cơ hội

Orbelín Pineda băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi của Erik Lira rồi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải khung thành Ecuador.

Orbelín Pineda băng xuống đón đường chọc khe thuận lợi của Erik Lira rồi dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải khung thành Ecuador. 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 7 phút bù giờ. 90' Mexico không được hưởng penalty

Một pha va chạm mạnh diễn ra trong vòng cấm Ecuador, nhưng trọng tài không xác định Caicedo phạm lỗi.

Một pha va chạm mạnh diễn ra trong vòng cấm Ecuador, nhưng trọng tài không xác định Caicedo phạm lỗi. 88' Ecuador bế tắc

Ecuador tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm Mexico, nhưng vẫn chưa thể tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng lên khung thành đối phương.

Ecuador tiếp tục đưa bóng vào vòng cấm Mexico, nhưng vẫn chưa thể tạo ra mối nguy hiểm rõ ràng lên khung thành đối phương. 85' Mexico thong dong cuối trận

Mexico cầm bóng tốt, thi đấu chậm rãi và khiến Ecuador không có nhiều cơ hội triển khai tấn công trong những phút cuối.

Mexico cầm bóng tốt, thi đấu chậm rãi và khiến Ecuador không có nhiều cơ hội triển khai tấn công trong những phút cuối. 80' Mexico điều chỉnh nhân sự

Mexico đang nỗ lực bảo vệ thành quả trong những phút cuối. Đội chủ nhà tạo ra những thay đổi về cả nhân sự lẫn chiến thuật.

Mexico đang nỗ lực bảo vệ thành quả trong những phút cuối. Đội chủ nhà tạo ra những thay đổi về cả nhân sự lẫn chiến thuật. 74' Kevin Rodríguez bỏ lỡ cơ hội quan trọng

Moises Caicedo thực hiện đường chọc khe bổng tinh tế để Kevin Rodríguez băng xuống trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Ecuador lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc.

Moises Caicedo thực hiện đường chọc khe bổng tinh tế để Kevin Rodríguez băng xuống trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Ecuador lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. 72' Hàng thủ Mexico chơi tập trung

Ecuador có pha tạt bóng đầy ấn tượng vào vòng cấm Mexico, nhưng Plata không thể dứt điểm cận thành trước sự kèm cặp quyết liệt của các hậu vệ áo xanh.

Ecuador có pha tạt bóng đầy ấn tượng vào vòng cấm Mexico, nhưng Plata không thể dứt điểm cận thành trước sự kèm cặp quyết liệt của các hậu vệ áo xanh. 67' Galindez cứu thua

César Montes bật cao đón quả phạt góc của đồng đội rồi đánh đầu quyết đoán về phía khung thành Ecuador. Thủ môn Galindez đã phải vất vả cứu thua cho đội bóng áo vàng.

César Montes bật cao đón quả phạt góc của đồng đội rồi đánh đầu quyết đoán về phía khung thành Ecuador. Thủ môn Galindez đã phải vất vả cứu thua cho đội bóng áo vàng. 63' Mexico giải nguy kịp thời

Moisés Caicedo thực hiện quả tạt đầy ý đồ vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Mexico kịp thời phá bóng giải nguy. Ecuador sau đó được hưởng một quả phạt góc.

Moisés Caicedo thực hiện quả tạt đầy ý đồ vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Mexico kịp thời phá bóng giải nguy. Ecuador sau đó được hưởng một quả phạt góc. 60' Ecuador bế tắc

Một giờ thi đấu đã trôi qua nhưng Ecuador vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung của Mexico.

Một giờ thi đấu đã trôi qua nhưng Ecuador vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung của Mexico. 57' Mexico giải nguy tốt

Nilson Angulo thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự Mexico đã chơi tập trung và kịp thời phá bóng giải nguy.

Nilson Angulo thực hiện quả tạt vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự Mexico đã chơi tập trung và kịp thời phá bóng giải nguy. 53' Mexico tấn công chủ động

César Montes thực hiện đường chuyền dài hướng đến vị trí của Julián Quiñones, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên ngang. Ecuador được hưởng quả phát bóng lên.

César Montes thực hiện đường chuyền dài hướng đến vị trí của Julián Quiñones, nhưng bóng đi quá mạnh và lăn hết đường biên ngang. Ecuador được hưởng quả phát bóng lên. 51' Pedro Vite sút xa vọt xà

Pedro Vite khống chế đường chuyền thuận lợi từ Gonzalo Plata ngay sát vòng cấm, nhưng cú sút sau đó lại đi vọt xà ngang.

Pedro Vite khống chế đường chuyền thuận lợi từ Gonzalo Plata ngay sát vòng cấm, nhưng cú sút sau đó lại đi vọt xà ngang. 45+6' Hiệp một khép lại

Hiệp một kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về Mexico trước Ecuador.

Hiệp một kết thúc với lợi thế 2-0 nghiêng về Mexico trước Ecuador. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có thêm 5 phút bù giờ.

Hiệp một có thêm 5 phút bù giờ. 44' Raul Jimenez dứt điểm chệch khung thành

Mexico suýt có bàn thứ ba sau pha lên bóng sắc lẹm bên cánh phải. Raul Jimenez tung cú sút từ tuyến hai, nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador trong gang tấc.

Mexico suýt có bàn thứ ba sau pha lên bóng sắc lẹm bên cánh phải. Raul Jimenez tung cú sút từ tuyến hai, nhưng bóng đi chệch khung thành Ecuador trong gang tấc. 40' Rangel cứu thua ấn tượng

John Yeboah đi bóng lắt léo bên cánh phải, bó vào trong rồi dứt điểm chân trái đầy ấn tượng. Tuy nhiên, thủ môn Rangel bên phía Mexico đã phản xạ xuất sắc để cứu thua.

John Yeboah đi bóng lắt léo bên cánh phải, bó vào trong rồi dứt điểm chân trái đầy ấn tượng. Tuy nhiên, thủ môn Rangel bên phía Mexico đã phản xạ xuất sắc để cứu thua. 38' Ecuador bế tắc

Ecuador được hưởng quả đá phạt nhưng Caicedo lại treo bóng quá tệ, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Ecuador được hưởng quả đá phạt nhưng Caicedo lại treo bóng quá tệ, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. 35' Nilson Angulo phạm lỗi

Trọng tài Slavko Vincic cắt còi sau khi xác định Nilson Angulo bên phía Ecuador vào bóng quá quyết liệt trong pha tranh chấp.

Trọng tài Slavko Vincic cắt còi sau khi xác định Nilson Angulo bên phía Ecuador vào bóng quá quyết liệt trong pha tranh chấp. 31' Vào! Mexico 2-0 Ecuador

Mexico tổ chức tấn công sắc lẹm và hiệu quả để gia tăng cách biệt. Raul Jimenez là người lập công với cú dứt điểm ở đẳng cấp rất cao, một lần nữa đánh bại thủ môn Galindez.

Mexico tổ chức tấn công sắc lẹm và hiệu quả để gia tăng cách biệt. Raul Jimenez là người lập công với cú dứt điểm ở đẳng cấp rất cao, một lần nữa đánh bại thủ môn Galindez. 29' Alvarado bị đau

Valencia của Ecuador có pha vào bóng rất nguy hiểm với Alvarado, khiến cầu thủ Mexico tỏ ra đau đớn và cần được chăm sóc.

Valencia của Ecuador có pha vào bóng rất nguy hiểm với Alvarado, khiến cầu thủ Mexico tỏ ra đau đớn và cần được chăm sóc. 27' Ecuador cần quãng nghỉ

Quãng nghỉ giữa hiệp một là rất cần thiết để Ecuador tổ chức lại đội hình sau những phút bị Mexico dồn ép nghẹt thở.

Quãng nghỉ giữa hiệp một là rất cần thiết để Ecuador tổ chức lại đội hình sau những phút bị Mexico dồn ép nghẹt thở. 21' Vào! Mexico 1-0 Ecuador

Julian Quinones bứt tốc rồi ngoặt bóng vào trong vòng cấm Ecuador trước khi tung cú dứt điểm trái phá. Thủ môn Galindez hoàn toàn không có cơ hội cứu thua.

Julian Quinones bứt tốc rồi ngoặt bóng vào trong vòng cấm Ecuador trước khi tung cú dứt điểm trái phá. Thủ môn Galindez hoàn toàn không có cơ hội cứu thua. 17' John Yeboah dứt điểm trúng cột dọc

John Yeboah có pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. May cho Mexico là cú sút của cầu thủ Ecuador lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

John Yeboah có pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao. May cho Mexico là cú sút của cầu thủ Ecuador lại đưa bóng đi trúng cột dọc. 15' Ecuador thoát thua

Bóng bật ra đúng vị trí của Gilberto Mora trong vòng cấm và cầu thủ trẻ Mexico lập tức tung cú sút rất căng. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc.

Bóng bật ra đúng vị trí của Gilberto Mora trong vòng cấm và cầu thủ trẻ Mexico lập tức tung cú sút rất căng. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. 8' Raul Jimenez đánh đầu chệch cột

Raul Jimenez băng vào đón quả tạt chuẩn xác của Luis Romo rồi đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc bên trái khung thành Ecuador trong gang tấc.

Raul Jimenez băng vào đón quả tạt chuẩn xác của Luis Romo rồi đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch cột dọc bên trái khung thành Ecuador trong gang tấc. 7' Luis Romo sút xa

Luis Romo đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ Mexico đi thiếu chính xác.

Luis Romo đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ Mexico đi thiếu chính xác. 6' Gilberto Mora sút xa

Gilberto Mora nỗ lực gây bất ngờ cho thủ môn Ecuador bằng cú sút xa táo bạo sau pha xử lý bóng, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Gilberto Mora nỗ lực gây bất ngờ cho thủ môn Ecuador bằng cú sút xa táo bạo sau pha xử lý bóng, nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. 3' Mexico tạo sức ép sớm

Mexico nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép mạnh mẽ lên khung thành Ecuador, khiến đội bóng áo vàng phải co cụm phòng ngự.

Mexico nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép mạnh mẽ lên khung thành Ecuador, khiến đội bóng áo vàng phải co cụm phòng ngự. 1' Trận đấu bắt đầu

Mexico giao bóng, trận đấu giữa Mexico và Ecuador chính thức bắt đầu.

Mexico giao bóng, trận đấu giữa Mexico và Ecuador chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Mexico vs Ecuador lăn bóng.

Nền tảng trực tiếp trận Mexico và Ecuador: VTV3, VTV6, VTV9. Cụ thể:

Mexico và Ecuador phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Mexico và Ecuador phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Mexico và Ecuador: https://fptplay.vn/su-kien/mexico-ecuador-6a40ec665916b7ebf5dfa071?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Mexico và Ecuador: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Mexico bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với hành trang rất ấn tượng. Đội đồng chủ nhà toàn thắng cả 3 trận tại bảng A, lần lượt vượt qua Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và Cộng hòa Séc 3-0 để giành ngôi đầu bảng.

Thành tích phòng ngự của Mexico gây chú ý lớn. Sau 3 trận vòng bảng, El Tri ghi 6 bàn và chưa nhận bàn thua nào. Hàng thủ chơi chắc chắn, tuyến giữa kiểm soát tốt khoảng trống và khả năng duy trì cự ly đội hình giúp đội chủ nhà hạn chế tối đa cơ hội của đối thủ.

Phong độ gần đây càng củng cố niềm tin cho Mexico. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng cả 5, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Bốn trận trong chuỗi này kết thúc với việc Mexico giữ sạch lưới.

Lợi thế sân nhà là yếu tố rất quan trọng. Mexico đã thi đấu hai trận tại Mexico City Stadium ở vòng bảng và đều giành chiến thắng. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp El Tri duy trì cường độ pressing, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu cần được đẩy lên tốc độ cao.

Ecuador không có vị thế cao như Mexico trước trận này, nhưng đại diện Nam Mỹ chắc chắn không dễ bị đánh bại. Chiến thắng 2-1 trước Đức ở lượt cuối vòng bảng là lời khẳng định rõ ràng nhất cho khả năng tạo bất ngờ của đội bóng này.

Tương quan sức mạnh: El Tri nắm lợi thế sân nhà

Mexico đang có sự cân bằng tốt hơn giữa hai đầu sân. Đội bóng Bắc Mỹ không phải tập thể tấn công quá ồ ạt, nhưng lại rất hiệu quả trong việc kiểm soát nhịp độ, chọn thời điểm pressing và tận dụng cơ hội.

Trong 10 trận thuộc giai đoạn thống kê, Mexico ghi 17 bàn, đạt trung bình 1,7 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 9/10 trận và chỉ nhận 4 bàn thua, tương đương 0,4 bàn/trận. Việc giữ sạch lưới 7/10 trận cho thấy hàng phòng ngự của El Tri đang có độ tin cậy cao.

Ecuador lại nguy hiểm ở khả năng chuyển trạng thái. Đại diện Nam Mỹ không thường áp đảo đối thủ bằng thời lượng cầm bóng, nhưng họ phòng ngự có tổ chức và phản công nhanh. Moises Caicedo là nhân tố quan trọng trong khâu thu hồi bóng, che chắn trước hàng thủ và đưa bóng lên cho Gonzalo Plata hoặc Enner Valencia.

Bộ đôi trung vệ Piero Hincapie và Willian Pacho cũng giúp Ecuador có thêm sự chắc chắn. Cả hai có thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp tốt, phù hợp với nhiệm vụ theo kèm những tiền đạo giàu sức mạnh như Jimenez hay Quinones.

Khác biệt có thể nằm ở hiệu quả trong vòng cấm. Mexico đang tận dụng cơ hội tốt hơn, lại có lợi thế được chơi tại Mexico City Stadium. Ecuador đủ sức kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng họ sẽ cần duy trì sự tập trung trong toàn bộ thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu: Mexico chiếm ưu thế

Mexico và Ecuador đã gặp nhau 25 lần trong quá khứ. Thành tích đối đầu nghiêng về Mexico với 14 chiến thắng, Ecuador thắng 4 trận và hai đội hòa 7 lần.

Dù vậy, các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường diễn ra chặt chẽ. Trong 5 lần gặp gần nhất, mỗi đội thắng 1 trận và có 3 trận hòa. Ba màn chạm trán gần đây đều kết thúc với tỷ số hòa.

Chi tiết đáng chú ý là 3 lần đối đầu gần nhất giữa Mexico và Ecuador chỉ có tổng cộng 2 bàn thắng. Hai trận kết thúc với tỷ số 0-0, còn trận gần nhất khép lại với kết quả 1-1. Thống kê này cho thấy cặp đấu thường diễn ra thận trọng, ít khoảng trống và không dễ xuất hiện thế trận quá cởi mở.

Mexico từng thắng Ecuador 2-1 tại World Cup 2002. Ký ức này giúp El Tri có thêm sự tự tin, nhưng Ecuador của hiện tại đã cho thấy khả năng cạnh tranh tốt hơn, đặc biệt sau trận thắng Đức tại vòng bảng World Cup 2026.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Mexico có phong độ rất cao trước trận đấu này. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng cả 5, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Tại World Cup 2026, họ toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 6 bàn và chưa nhận bàn thua.

Ecuador cũng có phong độ khá ổn định. Đại diện Nam Mỹ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua. Chiến thắng trước Đức giúp đội bóng này bước vào vòng knock-out với tinh thần tốt hơn.

Về lực lượng, Mexico có đội hình mạnh nhất. Đây là lợi thế đáng kể khi HLV có thể sử dụng các nhân sự quen thuộc đã giúp đội chủ nhà duy trì sự ổn định ở vòng bảng.

Ecuador cũng có lực lượng mạnh nhất. Sự xuất hiện của Caicedo, Plata, Valencia, Hincapie và Pacho giúp đại diện Nam Mỹ có đủ nhân sự để triển khai lối chơi phòng ngự phản công trước Mexico.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Mexico nhiều khả năng sẽ là đội chủ động hơn. Với lợi thế sân nhà, El Tri có thể kiểm soát bóng, dồn ép từng thời điểm và tìm kiếm cơ hội thông qua các pha phối hợp ở trung lộ hoặc những tình huống lên biên của Sanchez, Gallardo, Alvarado và Quinones.

Ecuador có thể chọn cách chơi thấp hơn. Đại diện Nam Mỹ sẽ ưu tiên khóa khu vực trung tuyến, tranh chấp mạnh với Lira, Romo và Gutierrez, sau đó chờ thời cơ phản công qua Plata hoặc Valencia.

Về số bàn thắng, Mexico ghi 17 bàn sau 10 trận thuộc giai đoạn thống kê, trung bình 1,7 bàn/trận. Ecuador ghi 7 bàn trong 5 trận gần nhất, nhưng từng không thể ghi bàn trước Bờ Biển Ngà và Curaçao. Trước hàng thủ mới chỉ nhận 1 bàn trong 5 trận gần nhất của Mexico, Ecuador sẽ không dễ tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng gợi mở về một trận đấu thận trọng. Ba lần gặp gần nhất chỉ có tổng cộng 2 bàn thắng. Dù vậy, tính chất knock-out có thể khiến trận đấu mở hơn trong hiệp hai, nhất là nếu một đội ghi bàn trước. Tổng số bàn thắng được dự đoán rơi vào khoảng 2-3 bàn.

Ở thống kê phạt góc, Mexico được hưởng 30 quả trong 10 trận gần nhất, trung bình 3 quả/trận. Con số này không quá cao, nhưng trận gặp Ecuador có thể khiến El Tri tạo ra nhiều phạt góc hơn khi đội khách nhiều khả năng lùi sâu phòng ngự. Tổng phạt góc trận này được dự đoán ở mức 8-9 quả, Mexico có thể nhỉnh hơn.

Về thẻ phạt, Mexico nhận 15 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 10 trận gần nhất, đạt trung bình 1,5 thẻ vàng/trận. Ecuador có thể phải phạm lỗi nhiều hơn nếu không theo kịp tốc độ chuyển trạng thái của đội chủ nhà. Trận đấu được dự đoán có khoảng 3-5 thẻ vàng, khả năng thẻ đỏ không cao.

Mexico có lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và hàng thủ ổn định hơn. Ecuador đủ sức tạo khó khăn nhờ khả năng phản công và tinh thần lên cao sau trận thắng Đức, nhưng El Tri vẫn được đánh giá sáng cửa đi tiếp nếu tận dụng tốt cơ hội trong hiệp hai.

Dự đoán tỷ số: Mexico 2-1 Ecuador.

Đội hình dự kiến Mexico vs Ecuador

Đội hình dự kiến Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Đội hình dự kiến Ecuador: Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Thống kê đáng chú ý Mexico vs Ecuador

Mexico toàn thắng cả 5 trận gần nhất.

Mexico ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trong 5 trận gần đây.

Mexico toàn thắng ba trận vòng bảng World Cup 2026.

Mexico ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới tại vòng bảng.

Ecuador thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Ecuador vừa đánh bại Đức với tỷ số 2-1.

Mexico giữ sạch lưới 7/10 trận thuộc giai đoạn thống kê.

Mexico chỉ nhận trung bình 0,4 bàn thua/trận.

Mexico thắng 14/25 lần đối đầu Ecuador.

Ecuador thắng 4/25 lần gặp Mexico.

Ba lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa.

Mexico từng thắng Ecuador 2-1 tại World Cup 2002.