Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bỉ 7/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mỹ và Bỉ lúc 07h00 ngày 7/7/2026. Đội chủ nhà đối đầu “Quỷ đỏ” tại vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bỉ 7/7/2026

Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 07h00 ngày 7/7/2026 trên sân Lumen Field, Mỹ. Đây là một trong những màn so tài được chờ đợi nhất vòng đấu này khi đội chủ nhà sở hữu lợi thế sân bãi, còn Bỉ có dàn cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm dày dạn.

Mỹ 1 - 2 Bỉ Trận đấu đang diễn ra 39' Bỉ suýt có bàn thứ ba

Bỉ tạo ra tình huống nguy hiểm từ quả phạt góc tầm thấp. Raskin lao vào dứt điểm ngay ở cột gần, nhưng thủ môn Freese đã kịp bắt gọn bóng.

Bỉ tạo ra tình huống nguy hiểm từ quả phạt góc tầm thấp. Raskin lao vào dứt điểm ngay ở cột gần, nhưng thủ môn Freese đã kịp bắt gọn bóng. 33' Vào! Bỉ tái lập lợi thế

Niềm vui của tuyển Mỹ không kéo dài lâu. Trossard xử lý mẫu mực bên cánh trái, giảm nhịp rồi bất ngờ tăng tốc vượt qua Freeman trước khi chuyền chuẩn xác ra cột xa. De Ketelaere xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa Bỉ dẫn 2-1.

Niềm vui của tuyển Mỹ không kéo dài lâu. Trossard xử lý mẫu mực bên cánh trái, giảm nhịp rồi bất ngờ tăng tốc vượt qua Freeman trước khi chuyền chuẩn xác ra cột xa. De Ketelaere xuất hiện đúng lúc để dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và đưa Bỉ dẫn 2-1. 31' Vào! Mỹ gỡ hòa

Tilman thực hiện cú sút phạt đưa bóng chạm đầu Vanaken đổi hướng, khiến thủ môn Courtois bị đánh lừa và không còn cơ hội cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Mỹ.

Tilman thực hiện cú sút phạt đưa bóng chạm đầu Vanaken đổi hướng, khiến thủ môn Courtois bị đánh lừa và không còn cơ hội cản phá. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Mỹ. 22' Mỹ thoát hiểm

Đường chuyền dài của Courtois đưa bóng đến đúng vị trí Richards bên phần sân nhà. Trung vệ Mỹ xử lý hỏng và đá trượt bóng, nhưng De Ketelaere không kịp áp sát để cướp bóng tạo cơ hội nguy hiểm.

Đường chuyền dài của Courtois đưa bóng đến đúng vị trí Richards bên phần sân nhà. Trung vệ Mỹ xử lý hỏng và đá trượt bóng, nhưng De Ketelaere không kịp áp sát để cướp bóng tạo cơ hội nguy hiểm. 21' Onana không thể tiếp tục thi đấu

Onana dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Các đồng đội tiến đến động viên tiền vệ của Bỉ, trước khi Vanaken được chuẩn bị tung vào sân.

Onana dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Các đồng đội tiến đến động viên tiền vệ của Bỉ, trước khi Vanaken được chuẩn bị tung vào sân. 14' Trossard sút xa vọt xà

Trossard quyết định thử vận may bằng cú sút xa khi không bị cầu thủ Mỹ áp sát, nhưng bóng lại bay vọt lên khán đài.

Trossard quyết định thử vận may bằng cú sút xa khi không bị cầu thủ Mỹ áp sát, nhưng bóng lại bay vọt lên khán đài. 11' Vào! Bỉ mở tỷ số

ĐT Bỉ sớm tìm được bàn thắng để vượt lên dẫn trước đồng chủ nhà Mỹ 1-0.

ĐT Bỉ sớm tìm được bàn thắng để vượt lên dẫn trước đồng chủ nhà Mỹ 1-0. 8' Tielemans bỏ lỡ khó tin

Lukebakio xử lý xuất sắc bên cánh phải, vượt qua hậu vệ Mỹ bằng pha bứt tốc rồi căng ngang thuận lợi vào trong. Tielemans băng lên trong tư thế không bị kèm, nhưng lại vung chân trượt bóng ở cự ly gần và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Lukebakio xử lý xuất sắc bên cánh phải, vượt qua hậu vệ Mỹ bằng pha bứt tốc rồi căng ngang thuận lợi vào trong. Tielemans băng lên trong tư thế không bị kèm, nhưng lại vung chân trượt bóng ở cự ly gần và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. 5' Sức ép từ khán đài

Các cổ động viên Mỹ liên tục la ó mỗi khi cầu thủ Bỉ kiên nhẫn chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà.

Các cổ động viên Mỹ liên tục la ó mỗi khi cầu thủ Bỉ kiên nhẫn chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà. 1' Bỉ nhập cuộc mạnh mẽ

Bỉ tạo sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cú dứt điểm của Trossard và Tielemans lần lượt bị hàng thủ Mỹ chặn lại, trước khi Castagne tung cú sút trúng đích buộc thủ môn Freese bay người đẩy bóng qua xà chịu phạt góc.

Bỉ tạo sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cú dứt điểm của Trossard và Tielemans lần lượt bị hàng thủ Mỹ chặn lại, trước khi Castagne tung cú sút trúng đích buộc thủ môn Freese bay người đẩy bóng qua xà chịu phạt góc. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Mỹ vs Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026 đang diễn ra.

Nền tảng trực tiếp trận Mỹ và Bỉ: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Mỹ và Bỉ phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Mỹ và Bỉ phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Mỹ và Bỉ phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: Đang cập nhật trên VTVgo

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Mỹ và Bỉ: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Mỹ và Bỉ: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Mỹ bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Kết quả này giúp đội chủ nhà nối dài hành trình tại giải đấu trên sân nhà, đồng thời tạo thêm niềm tin trước màn đối đầu rất khó với Bỉ.

Đội bóng xứ cờ hoa đang có sự tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Mauricio Pochettino. Sau trận thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối vòng bảng khi xoay tua đội hình, Mỹ nhanh chóng trở lại bằng màn trình diễn thuyết phục ở vòng 1/16.

Ở phía đối diện, Bỉ cũng vượt qua thử thách lớn trước Senegal. “Quỷ đỏ” phải trải qua 120 phút căng thẳng mới thắng 3-2, trong đó Youri Tielemans ghi bàn quyết định. Chiến thắng này cho thấy đại diện châu Âu vẫn rất bản lĩnh ở những trận cầu loại trực tiếp.

Tính chất knock-out khiến trận Mỹ vs Bỉ càng trở nên khó lường. Mỹ có lợi thế sân nhà, sức trẻ và tốc độ. Bỉ lại vượt trội ở kinh nghiệm, khả năng kiểm soát nhịp độ và chất lượng của các ngôi sao.

Tương quan sức mạnh: Chủ nhà giàu tốc độ, Bỉ giàu kinh nghiệm

Mỹ đang sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến cao. Christian Pulisic đã bình phục chấn thương và được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong các pha lên bóng. Folarin Balogun, Tim Weah và Sergino Dest cũng mang đến tốc độ, khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương và những pha xâm nhập nguy hiểm.

Ở tuyến giữa, Tyler Adams tiếp tục là thủ lĩnh quan trọng. Khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ của Adams giúp tuyển Mỹ duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Weston McKennie cũng đem lại nguồn năng lượng lớn trong các pha tranh chấp tay đôi.

Tuy nhiên, hàng thủ Mỹ vẫn còn những thời điểm thiếu tập trung. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà ghi 11 bàn nhưng cũng thủng lưới 8 lần. Trước một Bỉ có nhiều cầu thủ giỏi khai thác khoảng trống, đây là vấn đề HLV Pochettino cần đặc biệt lưu ý.

Bỉ bước vào trận đấu với lực lượng mạnh nhất. Thibaut Courtois là điểm tựa trong khung thành, Kevin De Bruyne giữ vai trò tổ chức, Leandro Trossard và Alexis Saelemaekers tạo sức ép ở hai biên, còn Romelu Lukaku là mũi nhọn chính trong vòng cấm.

Với kinh nghiệm của nhiều trụ cột từng chinh chiến ở các giải đấu lớn, Bỉ có khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng tốt hơn. “Quỷ đỏ” không cần áp đảo trong toàn bộ trận đấu, nhưng họ biết cách tận dụng sai lầm để tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu: Bỉ chiếm ưu thế rõ rệt

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Bỉ. Đại diện châu Âu toàn thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất, trong đó có trận thắng 5-2 hồi tháng 3/2026.

Ký ức đáng chú ý nhất giữa hai đội là cuộc chạm trán tại World Cup 2014. Khi đó, Mỹ cầm cự rất kiên cường trong 90 phút chính thức, nhưng Bỉ vẫn thắng 2-1 sau hiệp phụ để đi tiếp.

Những kết quả ấy giúp Bỉ có lợi thế tinh thần trước trận đấu tại Lumen Field. Dù vậy, Mỹ hiện tại có nhiều khác biệt so với những lần đối đầu trước. Đội chủ nhà đang sở hữu lực lượng trẻ hơn, tốc độ hơn và được tiếp sức bởi khán giả nhà.

Nếu tận dụng tốt lợi thế sân bãi và nhập cuộc với cường độ cao, Mỹ hoàn toàn có thể khiến Bỉ gặp nhiều khó khăn. Trận đấu vì thế được dự báo sẽ cân bằng hơn so với những gì lịch sử đối đầu đang phản ánh.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai thất bại của họ đến trước những đối thủ mạnh là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại World Cup 2026, đội chủ nhà thắng 3 trong 4 trận, ghi bàn ở cả 4 lần ra sân và vừa đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0.

Về lực lượng, Cristian Roldan bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương cơ. Ngoài trường hợp này, Mỹ có thể sử dụng những nhân tố quan trọng nhất cho trận đấu với Bỉ.

Bỉ đang có chuỗi phong độ ổn định với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. “Quỷ đỏ” bất bại sau 4 trận tại World Cup 2026, nhưng đã hòa tới 3 trận. Điều này cho thấy Bỉ rất khó bị đánh bại, dù đôi lúc chưa thật sự bùng nổ trong 90 phút.

Đại diện châu Âu có lực lượng mạnh nhất. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Youri Tielemans và Thibaut Courtois đều sẵn sàng ra sân.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Mỹ nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với tốc độ cao, tận dụng sức ép sân nhà để đẩy Bỉ vào thế phải phòng ngự. Những pha lên bóng qua biên, đặc biệt ở các vị trí của Dest, Weah và Pulisic, có thể là hướng tấn công chủ đạo của đội chủ nhà.

Bỉ sẽ cần kiểm soát tốt khu trung tuyến để làm chậm nhịp trận đấu. De Bruyne, Tielemans và Vanaken có nhiệm vụ giữ bóng, kéo giãn đội hình Mỹ và tìm khoảng trống cho Lukaku hoặc Trossard. Nếu Bỉ vượt qua được lớp pressing đầu tiên, họ có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Về số bàn thắng, Mỹ ghi 24 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2 bàn mỗi trận. Đội chủ nhà nổ súng trong 11/12 trận gần đây. Bỉ còn có hiệu suất tốt hơn với 41 bàn sau 14 trận, trung bình 2,93 bàn mỗi trận.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả, nhưng hàng thủ vẫn có những thời điểm để lộ khoảng trống. Mỹ đã nhận 13 bàn thua sau 12 trận, còn Bỉ để thủng lưới ở 4/6 lần ra sân gần nhất. Vì vậy, khả năng hai đội cùng ghi bàn là rất cao.

Ở chỉ số phạt góc, Mỹ đạt trung bình 5,42 quả mỗi trận, còn Bỉ đạt 7,86 quả mỗi trận. Với lối chơi dựa nhiều vào biên và sức ép liên tục, trận đấu có thể xuất hiện nhiều tình huống phạt góc.

Về thẻ phạt, Mỹ nhận trung bình 1,42 thẻ vàng mỗi trận, Bỉ nhận 1,07 thẻ vàng mỗi trận. Tính chất vòng 1/8 có thể khiến số pha phạm lỗi tăng lên, nhưng đây không phải hai đội có xu hướng chơi quá rắn.

Nhìn chung, Mỹ có lợi thế sân nhà và sự hưng phấn, còn Bỉ nhỉnh hơn ở bản lĩnh và kinh nghiệm. Nếu trận đấu phải bước vào loạt luân lưu, “Quỷ đỏ” có thể là đội đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-2 Bỉ, Bỉ thắng luân lưu.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bỉ

Đội hình Mỹ dự kiến: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah.

Đội hình Bỉ dự kiến: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Saelemaekers.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bỉ

Mỹ thắng 3/4 trận tại World Cup 2026 và ghi bàn trong cả 4 lần ra sân.

Bỉ chưa thua sau 4 trận tại World Cup 2026, nhưng đã hòa 3 trận.

Mỹ ghi 8 bàn tại World Cup 2026, còn Bỉ có 6 bàn sau vòng bảng.

Mỹ thắng cả 3 trận sân nhà gần nhất tại World Cup 2026 với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Bỉ bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Bỉ thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất.

Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút ở lần gặp nhau tại World Cup 2014, trước khi Bỉ thắng trong hiệp phụ.

Mỹ được hưởng trung bình 5,42 quả phạt góc mỗi trận, còn Bỉ đạt 7,86 quả mỗi trận.

Mô hình dự đoán nghiêng về kịch bản cân bằng, trong đó tỷ số 1-1 là một trong những khả năng dễ xuất hiện sau 90 phút.