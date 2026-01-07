Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina 2/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Mỹ và Bosnia & Herzegovina lúc 7h00 ngày 2/7/2026. Đội chủ nhà có lợi thế lớn tại vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina 2/7/2026

Trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 7h00 ngày 2/7/2026 trên sân Levi's Stadium, Mỹ. Đây là màn so tài rất đáng chú ý khi đội chủ nhà bước vào vòng knock-out với vị thế nhất bảng, còn Bosnia & Herzegovina lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào giai đoạn loại trực tiếp World Cup.

Nền tảng trực tiếp trận Mỹ và Bosnia & Herzegovina: VTV3, VTV6, VTV9. Link FPT Play và TV360 sẽ được cập nhật khi có đường dẫn sự kiện. Cụ thể:

Mỹ và Bosnia & Herzegovina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Mỹ và Bosnia & Herzegovina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Mỹ và Bosnia & Herzegovina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: https://fptplay.vn/su-kien/my-bosnia-herzegovina-6a3e0be5ceb3ae4e1bc0e52a?event=eventtv&type=highlight

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Mỹ và Bosnia & Herzegovina:

Link TV360 trực tiếp trận đấu Mỹ và Bosnia & Herzegovina: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau khi vượt qua bảng D ở vị trí nhất bảng. Đội chủ nhà khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, tiếp tục đánh bại Australia 2-0 để sớm nắm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp.

Ở lượt trận cuối, Mỹ thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3. Kết quả này không làm thay đổi vị trí của đội chủ nhà, nhưng đặt ra yêu cầu lớn hơn về sự tập trung nơi hàng phòng ngự. Khi bước vào vòng knock-out, mọi sai lầm đều có thể khiến Mỹ trả giá.

Lợi thế sân nhà là yếu tố quan trọng nghiêng về Mỹ. Việc được chơi tại Levi's Stadium giúp đội chủ nhà có sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả, quen điều kiện thi đấu và có thêm động lực trong các thời điểm căng thẳng.

Bosnia & Herzegovina đi tiếp theo hành trình nhiều cảm xúc. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4, rồi thắng Qatar 3-1 ở lượt trận cuối để giành vé vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Chính cột mốc này giúp Bosnia & Herzegovina bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao.

Tương quan sức mạnh: Đội chủ nhà nắm lợi thế

Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ vòng bảng, lợi thế sân nhà và khả năng chơi tốc độ. Đội bóng xứ cờ hoa thường nhập cuộc với cường độ lớn, tận dụng hai biên để kéo giãn hàng thủ đối phương và đưa bóng nhanh vào khu vực nguy hiểm.

Pulisic tiếp tục là gương mặt được chờ đợi ở hàng công. Khả năng đi bóng, dứt điểm và tạo cơ hội của cầu thủ này có thể mở ra khác biệt trong những trận đấu căng thẳng. Weah đem đến tốc độ bên cánh phải, còn Balogun là lựa chọn quan trọng ở vị trí trung phong.

Tuyến giữa của Mỹ có sức chiến đấu tốt với McKennie, Adams và Musah. Bộ ba này giúp đội chủ nhà duy trì khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và chuyển trạng thái nhanh. Đây cũng là chìa khóa để Mỹ kiểm soát các pha phản công của Bosnia & Herzegovina.

Bosnia & Herzegovina không phải đối thủ dễ bị cuốn theo thế trận của Mỹ. Dzeko vẫn là điểm tựa kinh nghiệm trên hàng công, còn Krunic, Tahirovic, Kolasinac và Ahmedhodzic giúp đại diện châu Âu có nền tảng thể lực và tranh chấp khá tốt. Nếu kéo trận đấu vào thế giằng co, Bosnia & Herzegovina có thể tạo ra nhiều rắc rối cho đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu: Mỹ bất bại trước Bosnia & Herzegovina

Mỹ có thành tích đối đầu tốt khi bất bại trong 3 lần gặp Bosnia & Herzegovina, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội tuyển Mỹ ghi 5 bàn và nhận 3 bàn thua trong các cuộc chạm trán này.

Thành tích quá khứ mang lại sự tự tin nhất định cho đội chủ nhà. Dù vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 có tính chất hoàn toàn khác. Bosnia & Herzegovina đang có động lực lịch sử, bởi đây là lần đầu họ góp mặt ở vòng knock-out.

Mỹ cần tránh tâm lý chủ quan. Đội chủ nhà nhỉnh hơn trên nhiều khía cạnh, nhưng Bosnia & Herzegovina có đủ quyết tâm để biến trận đấu thành màn so tài giàu va chạm và khó lường.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và thủng lưới 8 lần. Hàng công đội chủ nhà duy trì khả năng ghi bàn tốt, nhưng hàng thủ cần cải thiện sau trận thua Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính rộng hơn, Mỹ thắng 12 trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng xứ cờ hoa cũng ghi bàn ở 10/11 trận gần đây, đạt tỷ lệ 91%. Trung bình 2 bàn/trận là cơ sở để đội chủ nhà tự tin trước vòng knock-out.

Bosnia & Herzegovina thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 6 bàn và thủng lưới 7 lần. Đại diện châu Âu không thắng 5 trong 6 trận gần đây, nhưng vẫn bất bại 12 trong 15 trận gần nhất. Đây là thống kê cho thấy họ có khả năng kéo trận đấu vào thế khó chịu.

Về lực lượng, Mỹ chưa ghi nhận tổn thất lớn và nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh nhất. Bosnia & Herzegovina cũng chưa có trường hợp vắng mặt đáng chú ý, nên HLV có thể tung ra bộ khung gần như tối ưu.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Mỹ nhiều khả năng sẽ đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Đội chủ nhà có xu hướng tấn công trực diện, đưa bóng nhanh ra biên cho Pulisic và Weah, sau đó tìm Balogun trong vòng cấm. Với tỷ lệ dứt điểm trong vòng cấm lên tới 76%, Mỹ có cơ sở để tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm.

Bosnia & Herzegovina có thể nhập cuộc thận trọng hơn. Đại diện châu Âu cần giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống sau lưng hàng thủ và chờ cơ hội từ các tình huống cố định hoặc bóng dài cho Dzeko. Khả năng tranh chấp của Krunic, Tahirovic và Kolasinac sẽ đóng vai trò quan trọng.

Về bàn thắng, Mỹ ghi bàn ở 10/11 trận gần nhất, còn Bosnia & Herzegovina nổ súng trong cả 13 trận thống kê. Dù vậy, hai hàng thủ đều chưa thật sự chắc chắn khi Mỹ thủng lưới trung bình 1,18 bàn/trận, Bosnia & Herzegovina nhận 1,15 bàn thua/trận. Trận đấu được dự đoán có khoảng 2-3 bàn.

Về phạt góc, Mỹ được hưởng 61 quả sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận. Bosnia & Herzegovina có 52 quả phạt góc sau 13 trận, đạt mức 4 quả/trận. Với cách chơi tấn công biên của Mỹ và khả năng tạo bóng hai của Bosnia & Herzegovina, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 8-10 quả.

Về thẻ phạt, Bosnia & Herzegovina có nguy cơ nhận thẻ cao hơn. Đội bóng này nhận 32 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 2,46 thẻ/trận, đồng thời phạm lỗi trung bình 15,69 lần/trận. Mỹ nhận 17 thẻ vàng sau 11 trận và chưa có thẻ đỏ nào. Trận đấu có thể xuất hiện 3-5 thẻ vàng.

Mỹ có lợi thế sân nhà, khả năng tạo áp lực ổn định và hiệu quả tốt ở khu vực 1/3 cuối sân. Bosnia & Herzegovina giàu quyết tâm và có chuỗi ghi bàn đều đặn, nhưng đội chủ nhà vẫn nhỉnh hơn đôi chút trong một trận đấu loại trực tiếp.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Đội hình dự kiến Mỹ: Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Đội hình dự kiến Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina đã ghi bàn trong cả ba trận đấu tại World Cup 2026.

Bosnia & Herzegovina không thắng 5 trong 6 trận gần nhất, dù bất bại 12 trong 15 trận gần đây.

Mỹ thắng 12 trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Mỹ thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên trong 16 trong 40 trận gần nhất.

Mỹ ghi bàn ở 10/11 trận gần đây, đạt tỷ lệ 91%.

Bosnia & Herzegovina ghi bàn trong cả 13 trận thống kê gần nhất.

Mỹ được hưởng 61 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận.

Bosnia & Herzegovina có 52 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 4 quả/trận.

Bosnia & Herzegovina phạm lỗi trung bình 15,69 lần/trận, cao hơn nhiều so với Mỹ.

Bosnia & Herzegovina nhận 32 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 2,46 thẻ/trận.