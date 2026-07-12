Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Na Uy vs Anh 12/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Na Uy và Anh lúc 4h00 ngày 12/7/2026. Haaland cùng đội bóng Bắc Âu hướng tới cú sốc tiếp theo tại tứ kết World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Na Uy vs Anh 12/7/2026

Na Uy 1 - 1 Anh Trận đấu đang diễn ra 45+2' Vào! Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh

Gordon kiến tạo xuất sắc khi tìm thấy Bellingham trong vòng cấm. Tiền vệ Real Madrid bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Na Uy trước khi tung cú sút chéo góc đầy uy lực, đánh bại thủ môn Nyland để gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh.

Gordon kiến tạo xuất sắc khi tìm thấy Bellingham trong vòng cấm. Tiền vệ Real Madrid bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Na Uy trước khi tung cú sút chéo góc đầy uy lực, đánh bại thủ môn Nyland để gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một trận đấu giữa Na Uy và Anh có thêm 4 phút bù giờ.

Hiệp một trận đấu giữa Na Uy và Anh có thêm 4 phút bù giờ. 44' Sorloth bỏ lỡ thời cơ phản công

Na Uy tổ chức phản công với tốc độ rất cao. Sorloth và Haaland cùng bứt tốc, tạo ra tình huống hai đánh hai nguy hiểm, nhưng Sorloth chần chừ ở quyết định cuối cùng, tạo điều kiện để Stones đọc tình huống và kịp thời áp sát hóa giải.

Na Uy tổ chức phản công với tốc độ rất cao. Sorloth và Haaland cùng bứt tốc, tạo ra tình huống hai đánh hai nguy hiểm, nhưng Sorloth chần chừ ở quyết định cuối cùng, tạo điều kiện để Stones đọc tình huống và kịp thời áp sát hóa giải. 36' Vào! Schjelderup mở tỷ số cho Na Uy

Harry Kane để mất bóng ngay bên phần sân nhà trong tình huống bị áp sát. Schjelderup lập tức tận dụng cơ hội, ngoặt bóng loại bỏ Konsa rồi cứa lòng kỹ thuật, đưa bóng dội cột dọc trước khi bay vào lưới, khiến Pickford bó tay.

Harry Kane để mất bóng ngay bên phần sân nhà trong tình huống bị áp sát. Schjelderup lập tức tận dụng cơ hội, ngoặt bóng loại bỏ Konsa rồi cứa lòng kỹ thuật, đưa bóng dội cột dọc trước khi bay vào lưới, khiến Pickford bó tay. 35' Haaland đánh đầu nguy hiểm

Ryerson dâng cao hiệu quả bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt có điểm rơi về cột xa. Haaland bật cao đánh đầu vượt lên trên hàng thủ tuyển Anh, nhưng cú dứt điểm đi đúng vị trí của Pickford.

Ryerson dâng cao hiệu quả bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt có điểm rơi về cột xa. Haaland bật cao đánh đầu vượt lên trên hàng thủ tuyển Anh, nhưng cú dứt điểm đi đúng vị trí của Pickford. 33' Stones mắc sai lầm nguy hiểm

John Stones để mất bóng ngay trước vòng cấm tuyển Anh sau sức ép quyết liệt từ các cầu thủ Na Uy. Bóng bật đến vị trí của Haaland, nhưng tiền đạo này xoay người không đúng hướng, tạo điều kiện để Pickford băng ra ôm gọn bóng.

John Stones để mất bóng ngay trước vòng cấm tuyển Anh sau sức ép quyết liệt từ các cầu thủ Na Uy. Bóng bật đến vị trí của Haaland, nhưng tiền đạo này xoay người không đúng hướng, tạo điều kiện để Pickford băng ra ôm gọn bóng. 29' Kane sút phạt vọt xà

Harry Kane bước lên thực hiện cú đá phạt bằng mu chính diện với lực rất mạnh, nhưng bóng đi quá cao và vượt xa khung thành của thủ môn Nyland.

Harry Kane bước lên thực hiện cú đá phạt bằng mu chính diện với lực rất mạnh, nhưng bóng đi quá cao và vượt xa khung thành của thủ môn Nyland. 23' O'Reilly lỡ cơ hội đáng tiếc

Madueke bứt xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang tốc độ về cột xa. O'Reilly băng lên đúng lúc để đón bóng, nhưng pha chạm bóng đầu tiên hơi mạnh khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Madueke bứt xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang tốc độ về cột xa. O'Reilly băng lên đúng lúc để đón bóng, nhưng pha chạm bóng đầu tiên hơi mạnh khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. 19' Bellingham bỏ lỡ cơ hội

Anderson tiếp tục xuất hiện ở vị trí thuận lợi bên hành lang cánh rồi thực hiện quả tạt hướng về chấm phạt đền. Bellingham băng vào dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Anderson tiếp tục xuất hiện ở vị trí thuận lợi bên hành lang cánh rồi thực hiện quả tạt hướng về chấm phạt đền. Bellingham băng vào dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 16' Tuyển Anh gây sức ép

Gordon tăng tốc mạnh mẽ và suýt vượt qua Ryerson, qua đó mang về cho tuyển Anh một quả phạt góc. Rice bước lên thực hiện, nhưng cú đá đi thẳng vào vị trí của cầu thủ phòng ngự đầu tiên bên phía Na Uy, giúp đối phương dễ dàng phá bóng giải nguy.

Gordon tăng tốc mạnh mẽ và suýt vượt qua Ryerson, qua đó mang về cho tuyển Anh một quả phạt góc. Rice bước lên thực hiện, nhưng cú đá đi thẳng vào vị trí của cầu thủ phòng ngự đầu tiên bên phía Na Uy, giúp đối phương dễ dàng phá bóng giải nguy. 10' O'Reilly bọc lót kịp thời

Gordon kịp giữ bóng trong sân sau đường chuyền đổi cánh của tuyển Anh, nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Sorloth. Dù vậy, O'Reilly đã theo sát tiền đạo Na Uy và xử lý dứt khoát, không cho đối phương có cơ hội uy hiếp.

Gordon kịp giữ bóng trong sân sau đường chuyền đổi cánh của tuyển Anh, nhưng bóng lại tìm đến đúng vị trí của Sorloth. Dù vậy, O'Reilly đã theo sát tiền đạo Na Uy và xử lý dứt khoát, không cho đối phương có cơ hội uy hiếp. 8' Madueke rơi vào thế việt vị

Madueke khiến HLV Thomas Tuchel không hài lòng khi rơi vào thế việt vị sau một đường chuyền chéo sân vượt tuyến. Đây là pha xử lý thiếu tập trung, bởi cầu thủ chạy cánh của tuyển Anh hoàn toàn có thể giữ vị trí tốt hơn.

Madueke khiến HLV Thomas Tuchel không hài lòng khi rơi vào thế việt vị sau một đường chuyền chéo sân vượt tuyến. Đây là pha xử lý thiếu tập trung, bởi cầu thủ chạy cánh của tuyển Anh hoàn toàn có thể giữ vị trí tốt hơn. 2' Madueke tạt bóng thiếu chính xác

Madueke có cơ hội đầu tiên để bứt tốc bên cánh và quyết định tự mình đột phá. Ý tưởng không tệ, nhưng quả tạt sau đó thiếu chính xác và không gây được nguy hiểm.

Madueke có cơ hội đầu tiên để bứt tốc bên cánh và quyết định tự mình đột phá. Ý tưởng không tệ, nhưng quả tạt sau đó thiếu chính xác và không gây được nguy hiểm. 1' Haaland nhập cuộc quyết tâm

Haaland có ngay pha vào bóng quyết liệt chỉ ít giây sau tiếng còi khai cuộc. Tiền đạo của Na Uy nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Haaland có ngay pha vào bóng quyết liệt chỉ ít giây sau tiếng còi khai cuộc. Tiền đạo của Na Uy nhập cuộc với quyết tâm rất cao. 1' Trận đấu bắt đầu

Tuyển Na Uy giao bóng, trận đấu giữa Na Uy và Anh chính thức bắt đầu.

Tuyển Na Uy giao bóng, trận đấu giữa Na Uy và Anh chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Na Uy vs Anh đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Na Uy và Anh tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 4h00 ngày 12/7/2026 trên sân vận động Hard Rock, Mỹ. Tâm điểm của màn so tài là cuộc đối đầu giữa Erling Haaland đang có phong độ ghi bàn bùng nổ và một tuyển Anh sở hữu nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm.

Nền tảng trực tiếp trận Na Uy và Anh: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Na Uy và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Na Uy và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Na Uy và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Na Uy và Anh: https://fptplay.vn/su-kien/na-uy-anh-6a4b7266dce39aaacbb5de75?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Na Uy và Anh: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Na Uy đang là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Âu không chỉ lần đầu vượt qua vòng 1/8 mà còn tạo tiếng vang lớn bằng chiến thắng trước Brazil để giành quyền góp mặt ở tứ kết.

Hành trình ấy giúp thầy trò HLV Stale Solbakken bước vào trận gặp Anh với sự tự tin cao độ. Sau thất bại 1-4 trước Pháp khi sử dụng nhiều cầu thủ dự bị ở vòng bảng, Na Uy đã nhanh chóng trở lại bằng những chiến thắng quan trọng trước Bờ Biển Ngà và Brazil.

Erling Haaland là nhân vật được chờ đợi nhất. Tiền đạo này ghi cú đúp trước Selecao và đã lập công trong cả 4 lần ra sân tại World Cup năm nay. Haaland cũng duy trì chuỗi ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp cho đội tuyển Na Uy, với tổng cộng 27 bàn.

Tuyển Anh bước vào tứ kết sau chiến thắng 3-2 trước Mexico. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel không kiểm soát bóng nhiều, nhưng chơi hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái. Jude Bellingham và Harry Kane tiếp tục tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Với Tam sư, đây là lần thứ ba liên tiếp họ góp mặt ở tứ kết World Cup. Mục tiêu của đại diện xứ sương mù không chỉ là vượt qua Na Uy mà còn tiến sâu hơn những giải đấu lớn gần đây.

Tương quan sức mạnh: Tam sư nhỉnh hơn, Haaland tạo biến số

Theo siêu máy tính Opta, tuyển Anh có 50,4% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Khả năng thắng của Na Uy đạt 25,1%, còn xác suất trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 24,5%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Tam sư. Anh đứng thứ 4 thế giới, còn Na Uy xếp hạng 31. Đại diện xứ sương mù có chiều sâu đội hình tốt hơn và sở hữu nhiều cầu thủ từng trải qua các trận đấu lớn ở World Cup, EURO và Champions League.

Dù vậy, Na Uy có những nhân tố đủ sức làm thay đổi cục diện. Haaland đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm, Sorloth hỗ trợ tốt ở các pha không chiến, còn Antonio Nusa có tốc độ để khai thác khoảng trống bên cánh.

Tuyến giữa của Na Uy được tổ chức quanh Martin Odegaard. Khả năng chuyền bóng, xoay trở và phát động tấn công của đội trưởng Arsenal sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bóng đến vị trí của Haaland.

Anh có nhiều phương án tấn công hơn với Saka, Bellingham, Gordon và Kane. Declan Rice cùng Elliot Anderson giúp Tam sư duy trì sự cân bằng, đồng thời hỗ trợ hàng thủ trong những thời điểm Na Uy chuyển trạng thái nhanh.

Lịch sử đối đầu: Anh chiếm ưu thế

Na Uy và Anh đã gặp nhau tổng cộng 12 lần. Tam sư giành 7 chiến thắng, hòa 3 và chỉ thua 2 trận.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1. Na Uy cũng không ghi được bàn thắng nào trong 4 cuộc chạm trán gần đây với đại diện xứ sương mù.

Các trận đấu giữa hai đội trước đây thường diễn ra chặt chẽ. Năm lần gặp nhau gần nhất chỉ xuất hiện tổng cộng 4 bàn thắng, tương đương trung bình 0,8 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, phong độ tấn công hiện tại của hai đội có thể khiến cuộc đối đầu tại Hard Rock đi theo hướng cởi mở hơn. Na Uy ghi bàn đều đặn, còn Anh đã có ít nhất 2 bàn trong 3 trận liên tiếp.

Na Uy chưa từng đánh bại một đại diện châu Âu tại World Cup. Tuyển Anh lại có 5 trong 6 lần gần nhất bị loại ở vòng knock-out World Cup trước các đối thủ cùng châu lục. Vì vậy, cả hai đều đứng trước một thử thách lịch sử đáng chú ý.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Na Uy thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn nhưng cũng nhận 9 bàn thua. Trung bình mỗi trận của Na Uy xuất hiện 4,2 bàn.

Cả 5 trận gần nhất của thầy trò HLV Stale Solbakken tại World Cup 2026 đều có ít nhất 3 bàn thắng. Bảy trong 9 trận đấu chính thức gần đây của họ còn xuất hiện tối thiểu 5 bàn.

Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và để lọt lưới 5 lần. Tam sư duy trì sự ổn định tốt hơn ở hàng phòng ngự, dù trận thắng Mexico cho thấy họ vẫn có thể gặp khó khăn trước những đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Na Uy có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất. Haaland, Odegaard, Sorloth và Nusa đều sẵn sàng đá chính.

Tuyển Anh không có Jarell Quansah vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Reece James và Djed Spence chưa chắc chắn đủ thể trạng để ra sân.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Na Uy nhiều khả năng tiếp tục sử dụng cách chơi trực diện, đưa bóng nhanh đến vị trí của Haaland và Sorloth. Odegaard sẽ tìm cách khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ Anh, còn Nusa có nhiệm vụ kéo giãn đội hình đối phương từ cánh trái.

Điểm mạnh của Na Uy là khả năng ghi bàn, nhưng hàng phòng ngự vẫn để lộ nhiều khoảng trống. Đại diện Bắc Âu nhận trung bình 1,8 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Nếu đẩy đội hình quá cao, họ có thể bị Saka, Gordon và Bellingham khai thác ở các pha phản công.

Anh có thể không cần kiểm soát bóng tuyệt đối. Trận gặp Mexico cho thấy Tam sư sẵn sàng chơi thấp, bảo vệ khu vực trung lộ và chờ cơ hội chuyển trạng thái. Kane sẽ vừa làm nhiệm vụ ghi bàn, vừa lùi xuống kết nối với Bellingham cùng hai cầu thủ chạy cánh.

Dự đoán số bàn thắng Na Uy vs Anh

Na Uy ghi trung bình 2,4 bàn và nhận 1,8 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Anh có hiệu suất 2,2 bàn mỗi trận và chỉ thủng lưới trung bình 1 lần.

Dù lịch sử đối đầu thường có ít bàn thắng, phong độ hiện tại của Haaland, Kane và các cầu thủ tấn công hai bên mở ra khả năng trận đấu xuất hiện ít nhất 3 bàn. Cả Na Uy và Anh đều có cơ hội ghi bàn.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh

Na Uy có đủ khả năng gây khó khăn nhờ Haaland và hàng công đang đạt phong độ cao. Tuyển Anh lại sở hữu kinh nghiệm, chiều sâu lực lượng cùng nhiều cầu thủ có thể tạo ra khác biệt.

Trận đấu có thể diễn ra cân bằng trong 90 phút và kéo dài sang hiệp phụ. Kinh nghiệm thi đấu ở vòng loại trực tiếp có thể giúp Tam sư chiếm lợi thế nếu hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu.

Chúng tôi dự đoán: Na Uy 2-2 Anh.

Sportsmole dự đoán: Na Uy 2-2 Anh.

The Standard dự đoán: Na Uy 1-2 Anh.

The Sporting News dự đoán: Na Uy 1-2 Anh.

Chuyên gia Alex Windley của Bleacher Report dự đoán: Na Uy 2-3 Anh.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Đội hình Na Uy dự kiến: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Đội hình Anh dự kiến: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý Na Uy vs Anh

Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết World Cup.

Cả 5 trận gần nhất của Na Uy tại World Cup 2026 đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Anh góp mặt ở vòng tứ kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Anh chỉ kiểm soát bóng 33,2% trước Mexico, mức thấp nhất của Tam sư trong một trận World Cup kể từ năm 1966.

Anh có 48 pha phá bóng trước Mexico, nhiều nhất của đội tuyển này trong một trận World Cup kể từ năm 1990.

Erling Haaland đã ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp cho Na Uy, với tổng cộng 27 bàn.

Haaland lập công trong cả 4 lần ra sân tại World Cup 2026.

Na Uy ghi 12 bàn và nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Bảy trong 9 trận đấu chính thức gần nhất của Na Uy xuất hiện ít nhất 5 bàn thắng.

Anh thắng 7, hòa 3 và thua 2 trong 12 lần đối đầu Na Uy.

Na Uy không ghi bàn trong 4 lần gần nhất gặp tuyển Anh.