Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Panama vs Anh 28/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Panama và Anh lúc 04h00 ngày 28/6/2026. Tam sư hướng tới chiến thắng để giữ ngôi đầu bảng L World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Panama vs Anh 28/6/2026

Panama 0 - 2 Anh Trận đấu đã kết thúc 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Hiệp hai có 6 phút bù giờ. 87' Rashford dứt điểm chệch cột dọc

Thật may cho tuyển Anh khi Bellingham và Harry Kane đã biết cách lên tiếng, bởi khả năng xử lý ở những tình huống quyết định của Rashford trong trận này là khá thất vọng. Một quả tạt tìm đến vị trí của Rashford ở góc sút thuận lợi, nhưng tiền đạo của tuyển Anh lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc.

Thật may cho tuyển Anh khi Bellingham và Harry Kane đã biết cách lên tiếng, bởi khả năng xử lý ở những tình huống quyết định của Rashford trong trận này là khá thất vọng. Một quả tạt tìm đến vị trí của Rashford ở góc sút thuận lợi, nhưng tiền đạo của tuyển Anh lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc. 83' Cập nhật tỷ số: Croatia 2-1 Ghana

Ở trận đấu cùng giờ, Nikola Vlasic đưa Croatia tái lập thế dẫn bàn trước Ghana, qua đó tạm đòi lại vị trí nhì bảng.

Ở trận đấu cùng giờ, Nikola Vlasic đưa Croatia tái lập thế dẫn bàn trước Ghana, qua đó tạm đòi lại vị trí nhì bảng. 77' Diaz dứt điểm chệch khung thành

Tuyển Anh phải chống đỡ thêm một tình huống phạt góc của Panama. "Tam sư" giành được bóng hai, nhưng trái bóng lại tìm đến vị trí của Diaz ở cự ly khoảng 15m. Tiền đạo Panama một lần nữa dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch khung thành.

Tuyển Anh phải chống đỡ thêm một tình huống phạt góc của Panama. "Tam sư" giành được bóng hai, nhưng trái bóng lại tìm đến vị trí của Diaz ở cự ly khoảng 15m. Tiền đạo Panama một lần nữa dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch khung thành. 75' Guehi phòng ngự tốt

Diaz có khoảng trống để dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, Guehi đã kịp thời băng về, dùng người cản phá khiến bóng đi chệch khung thành.

Diaz có khoảng trống để dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, Guehi đã kịp thời băng về, dùng người cản phá khiến bóng đi chệch khung thành. 74' Diaz dứt điểm vọt xà

Hàng phòng ngự tuyển Anh vẫn chưa mang đến cảm giác an toàn khi tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống ở tuyến dưới. Từ một quả tạt bên cánh phải, Diaz băng vào đón bóng và tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Hàng phòng ngự tuyển Anh vẫn chưa mang đến cảm giác an toàn khi tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống ở tuyến dưới. Từ một quả tạt bên cánh phải, Diaz băng vào đón bóng và tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang. 67' Vào! ĐT Anh 2-0 Panama

Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn với pha tham gia tấn công bên cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền tinh tế vào trung lộ. Harry Kane di chuyển thông minh, vượt qua sự kèm cặp của hậu vệ Panama rồi đánh đầu cận thành tung lưới đối thủ.

Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn với pha tham gia tấn công bên cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền tinh tế vào trung lộ. Harry Kane di chuyển thông minh, vượt qua sự kèm cặp của hậu vệ Panama rồi đánh đầu cận thành tung lưới đối thủ. 62' Vào! ĐT Anh 1-0 Panama

Saka thực hiện quả phạt góc không thực sự chất lượng, nhưng hàng thủ Panama còn phòng ngự thiếu chắc chắn hơn. Bellingham nhanh chân đưa chân chạm bóng, tạo ra lực vừa đủ để đưa bóng đi vào lưới. Tuyển Anh có khoảng thở cần thiết và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng L.

Saka thực hiện quả phạt góc không thực sự chất lượng, nhưng hàng thủ Panama còn phòng ngự thiếu chắc chắn hơn. Bellingham nhanh chân đưa chân chạm bóng, tạo ra lực vừa đủ để đưa bóng đi vào lưới. Tuyển Anh có khoảng thở cần thiết và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng L. 58' Mosquera cứu thua xuất sắc

Bellingham tung đường chọc khe tinh tế để Harry Kane thoát xuống. Kane lựa chọn cú dứt điểm đầy uy lực, nhưng thủ thành Mosquera cũng xuất sắc không kém khi tung người cản phá, đẩy bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bellingham tung đường chọc khe tinh tế để Harry Kane thoát xuống. Kane lựa chọn cú dứt điểm đầy uy lực, nhưng thủ thành Mosquera cũng xuất sắc không kém khi tung người cản phá, đẩy bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. 52' Panama suýt phản lưới

Rashford thực hiện đường chuyền rất đẹp vào khu vực 5m50. Sự xuất hiện của Harry Kane khiến hàng thủ Panama rơi vào hỗn loạn. Andrade trong nỗ lực phá bóng đã sút trúng đồng đội, khiến trái bóng bay vòng và chỉ đi cao hơn xà ngang trong gang tấc.

Rashford thực hiện đường chuyền rất đẹp vào khu vực 5m50. Sự xuất hiện của Harry Kane khiến hàng thủ Panama rơi vào hỗn loạn. Andrade trong nỗ lực phá bóng đã sút trúng đồng đội, khiến trái bóng bay vòng và chỉ đi cao hơn xà ngang trong gang tấc. 46' Hiệp hai bắt đầu

ĐT Anh giao bóng, hiệp hai chính thức bắt đầu.

ĐT Anh giao bóng, hiệp hai chính thức bắt đầu. 45' Hiệp một có 3 phút bù giờ

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Hiệp một có 3 phút bù giờ. 40' ĐT Anh bế tắc

Harry Kane đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo dấu ấn ở trận đấu này. Tính đến thời điểm hiện tại, đội trưởng tuyển Anh mới chỉ có đúng một lần chạm bóng trong vòng cấm Panama.

Harry Kane đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo dấu ấn ở trận đấu này. Tính đến thời điểm hiện tại, đội trưởng tuyển Anh mới chỉ có đúng một lần chạm bóng trong vòng cấm Panama. 38' Rashford đệm bóng chệch khung thành

Tuyển Anh cuối cùng cũng bắt đầu tìm lại nhịp độ chơi bóng. Một quả tạt sâu vào vòng cấm khiến cả Harry Kane và Rashford cùng băng vào dứt điểm. Rashford là người chạm bóng ở cột xa từ cự ly gần, nhưng tiền đạo này lại đệm bóng chệch khung thành trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Anh.

Tuyển Anh cuối cùng cũng bắt đầu tìm lại nhịp độ chơi bóng. Một quả tạt sâu vào vòng cấm khiến cả Harry Kane và Rashford cùng băng vào dứt điểm. Rashford là người chạm bóng ở cột xa từ cự ly gần, nhưng tiền đạo này lại đệm bóng chệch khung thành trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Anh. 35' Anderson sút xa

Anderson quyết định tung cú sút từ khoảng cách 25m, nhưng bóng đi thiếu lực và đúng vào vị trí của thủ môn Mosquera. Đội tuyển Anh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra phương án xuyên phá hàng phòng ngự Panama.

Anderson quyết định tung cú sút từ khoảng cách 25m, nhưng bóng đi thiếu lực và đúng vào vị trí của thủ môn Mosquera. Đội tuyển Anh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra phương án xuyên phá hàng phòng ngự Panama. 34' O'Reilly đánh đầu không thành

O'Reilly bất ngờ bó vào trung lộ, chơi như một tiền đạo thứ hai và có cơ hội đánh đầu về phía khung thành từ cự ly khoảng 12m. Tuy nhiên, cú đánh đầu của anh không đủ lực để gây khó khăn cho thủ môn Mosquera.

O'Reilly bất ngờ bó vào trung lộ, chơi như một tiền đạo thứ hai và có cơ hội đánh đầu về phía khung thành từ cự ly khoảng 12m. Tuy nhiên, cú đánh đầu của anh không đủ lực để gây khó khăn cho thủ môn Mosquera. 31' Cập nhật tỷ số: Croatia 1-0 Ghana

Ở trận đấu cùng giờ, Sucic mở tỷ số giúp Croatia vươn lên dẫn trước Ghana.

Ở trận đấu cùng giờ, Sucic mở tỷ số giúp Croatia vươn lên dẫn trước Ghana. 28' Panama dứt điểm vào cạnh lưới

Panama tiếp tục tạo ra sóng gió từ một tình huống ném biên dài. Tuyển Anh không thể giành chiến thắng ở pha tranh chấp đầu tiên, để bóng tìm đến vị trí của Harvey. Cầu thủ này xoay người dứt điểm, nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới.

Panama tiếp tục tạo ra sóng gió từ một tình huống ném biên dài. Tuyển Anh không thể giành chiến thắng ở pha tranh chấp đầu tiên, để bóng tìm đến vị trí của Harvey. Cầu thủ này xoay người dứt điểm, nhưng bóng chỉ đi vào cạnh lưới. 26' Pickford cứu thua

Jose Rodriguez thoát xuống sau khi giành phần thắng trong pha tranh chấp. Quansah cũng ở vị trí không thuận lợi, tạo điều kiện để tiền đạo Panama dứt điểm từ góc hẹp. Tuy nhiên, thủ môn Pickford đã chọn vị trí tốt và cản phá thành công, giúp tuyển Anh tránh khỏi bàn thua.

Jose Rodriguez thoát xuống sau khi giành phần thắng trong pha tranh chấp. Quansah cũng ở vị trí không thuận lợi, tạo điều kiện để tiền đạo Panama dứt điểm từ góc hẹp. Tuy nhiên, thủ môn Pickford đã chọn vị trí tốt và cản phá thành công, giúp tuyển Anh tránh khỏi bàn thua. 22' Saka dứt điểm bị chặn

Rogers di chuyển rất hay để thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Panama rồi chuyền ngược trở lại cho Saka ở cự ly khoảng 15m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Saka đã bị một hậu vệ Panama kịp thời lao vào cản phá.

Rogers di chuyển rất hay để thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Panama rồi chuyền ngược trở lại cho Saka ở cự ly khoảng 15m. Tuy nhiên, cú dứt điểm của Saka đã bị một hậu vệ Panama kịp thời lao vào cản phá. 16' Cơ hội cho Panama

Panama tìm thấy khoảng trống phía sau vị trí của Anderson để Martinez thoát xuống. Cầu thủ này sau đó chuyền bóng cho Tomas Rodriguez, người chỉ còn Guehi án ngữ giữa mình và khung thành tuyển Anh. Tuy nhiên, Rodriguez xử lý bước một không tốt, khiến cơ hội trôi qua và tuyển Anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Panama tìm thấy khoảng trống phía sau vị trí của Anderson để Martinez thoát xuống. Cầu thủ này sau đó chuyền bóng cho Tomas Rodriguez, người chỉ còn Guehi án ngữ giữa mình và khung thành tuyển Anh. Tuy nhiên, Rodriguez xử lý bước một không tốt, khiến cơ hội trôi qua và tuyển Anh thoát khỏi tình huống nguy hiểm. 12' Thế trận hấp dẫn

Panama chủ động gây sức ép lên tuyển Anh mỗi khi có cơ hội và triển khai hàng phòng ngự dâng cao đầy quyết liệt. Cách chơi này buộc tuyển Anh phải luân chuyển bóng nhanh, xử lý thông minh hơn, nhưng đoàn quân của HLV Tuchel vẫn chưa tìm ra lời giải trước lối chơi giàu năng lượng của đối thủ.

Panama chủ động gây sức ép lên tuyển Anh mỗi khi có cơ hội và triển khai hàng phòng ngự dâng cao đầy quyết liệt. Cách chơi này buộc tuyển Anh phải luân chuyển bóng nhanh, xử lý thông minh hơn, nhưng đoàn quân của HLV Tuchel vẫn chưa tìm ra lời giải trước lối chơi giàu năng lượng của đối thủ. 9' Saka dứt điểm chệch khung thành

Anderson thực hiện quả phạt góc cho tuyển Anh. Cú treo bóng bị thủ môn Mosquera đấm ra, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Saka. Dù vậy, ngôi sao Arsenal lại vội vàng dứt điểm từ tình huống bóng nảy, đưa bóng đi chệch khung thành khá xa.

Anderson thực hiện quả phạt góc cho tuyển Anh. Cú treo bóng bị thủ môn Mosquera đấm ra, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Saka. Dù vậy, ngôi sao Arsenal lại vội vàng dứt điểm từ tình huống bóng nảy, đưa bóng đi chệch khung thành khá xa. 7' Rashford dứt điểm nguy hiểm

Rashford đi bóng cắt từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm chìm đầy uy lực. Tuy nhiên, thủ môn Mosquera đã xuất sắc đổ người đẩy bóng hết đường biên ngang.

Rashford đi bóng cắt từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm chìm đầy uy lực. Tuy nhiên, thủ môn Mosquera đã xuất sắc đổ người đẩy bóng hết đường biên ngang. 5' ĐT Anh tấn công

Rashford chuyền bóng để Bellingham băng xuống xâm nhập vòng cấm, nhưng hàng thủ Panama đã phá bóng hết đường biên ngang. Ở quả phạt góc sau đó, bóng được treo về cột xa cho Guehi, nhưng một cầu thủ Panama kịp đánh đầu giải nguy.

Rashford chuyền bóng để Bellingham băng xuống xâm nhập vòng cấm, nhưng hàng thủ Panama đã phá bóng hết đường biên ngang. Ở quả phạt góc sau đó, bóng được treo về cột xa cho Guehi, nhưng một cầu thủ Panama kịp đánh đầu giải nguy. 4' ĐT Anh nhập cuộc chệch choạc

HLV Tuchel phải bật dậy khỏi ghế chỉ đạo và liên tục vung tay tỏ rõ sự không hài lòng. ĐT Anh vẫn chưa thể bắt nhịp và khởi đầu khá chệch choạc trước Panama.

HLV Tuchel phải bật dậy khỏi ghế chỉ đạo và liên tục vung tay tỏ rõ sự không hài lòng. ĐT Anh vẫn chưa thể bắt nhịp và khởi đầu khá chệch choạc trước Panama. 1' Cơ hội cho Panama

Chỉ sau 10 giây bóng lăn, Panama đã tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ một đường bóng dài đơn giản, Guehi xử lý không tốt, tạo cơ hội cho Tomas Rodriguez tung cú sút chìm ở cự ly khoảng 20m. Tuy nhiên, bóng đi đúng vị trí của thủ thành Pickford.

Chỉ sau 10 giây bóng lăn, Panama đã tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ một đường bóng dài đơn giản, Guehi xử lý không tốt, tạo cơ hội cho Tomas Rodriguez tung cú sút chìm ở cự ly khoảng 20m. Tuy nhiên, bóng đi đúng vị trí của thủ thành Pickford. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Panama vs Anh chính thức lăn bóng.

Trận đấu giữa Panama và Anh tại bảng L World Cup 2026 diễn ra lúc 04h00 ngày 28/06/2026 trên sân vận động MetLife, New York/New Jersey, Mỹ. Đây là lượt trận cuối vòng bảng, nơi Anh cần chiến thắng để giữ chắc ngôi đầu trước khi bước vào vòng knock-out.

Nền tảng trực tiếp trận Panama và Anh: VTV2, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Panama và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Panama và Anh: https://fptplay.vn/su-kien/panama-anh-6a3b8b676758ecfab74c04d5?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Panama và Anh: https://tv360.vn/tv/vtv2-hd?ch=3&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Panama bước vào lượt trận cuối bảng L trong hoàn cảnh đã hết cơ hội đi tiếp. Hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia khiến đại diện CONCACAF đứng cuối bảng, chưa có điểm và chưa ghi bàn tại World Cup 2026.

Dù vậy, Panama vẫn có lý do để chơi nỗ lực ở trận cuối. Đội bóng của HLV Thomas Christiansen chỉ thua với cách biệt tối thiểu ở cả hai lượt trận đầu tiên. Trước Croatia, Panama giữ được sự tập trung trong phần lớn thời gian nhưng thiếu chính xác ở các pha dứt điểm.

Với Anh, trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu. Tam sư thắng Croatia 4-2 ở lượt mở màn, sau đó hòa Ghana 0-0. Sau 2 trận, Anh có 4 điểm, bằng Ghana và cần thêm một chiến thắng để tự quyết vị trí dẫn đầu bảng L.

Tương quan sức mạnh: Tam sư vượt trội

Xét về chất lượng đội hình, phong độ và động lực thi đấu, Anh được đánh giá cao hơn Panama rất nhiều. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel có nhiều nhân tố đủ khả năng xoay chuyển trận đấu như Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford hay Declan Rice.

Sau hai lượt trận đầu tiên, Anh ghi 4 bàn và mới để thủng lưới 2 lần. Tam sư cho thấy khả năng tấn công tốt ở trận thắng Croatia, đồng thời vẫn giữ được sự chắc chắn khi hòa Ghana 0-0. Đây là nền tảng quan trọng để họ bước vào trận cuối vòng bảng.

Panama có điểm mạnh ở sự quyết liệt và tinh thần phòng ngự. Tuy nhiên, hàng công của đội bóng Trung Mỹ đang gặp vấn đề lớn khi chưa ghi bàn sau 2 trận tại World Cup 2026. Trước hàng thủ Anh giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất, nhiệm vụ tìm bàn thắng của Panama càng trở nên khó khăn.

Lịch sử đối đầu: Anh từng thắng đậm Panama

Panama và Anh từng gặp nhau tại World Cup 2018. Ở lần chạm trán đó, Tam sư giành chiến thắng đậm 6-1. Đây là trận đấu cho thấy sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai đội.

Dữ liệu đối đầu chưa nhiều, nhưng chiến thắng duy nhất trong quá khứ đang thuộc về Anh. Với bối cảnh hiện tại, Tam sư tiếp tục có ưu thế rõ ràng nhờ lực lượng dày hơn, phong độ ổn định hơn và mục tiêu thi đấu cụ thể hơn.

Panama có thể đặt mục tiêu hạn chế bàn thua, chơi chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, để đứng vững trước sức ép liên tục từ Anh là thử thách rất lớn.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Panama thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tại World Cup 2026, họ thua cả hai lượt trận đầu với cùng tỷ số 0-1. Đáng lo nhất là việc Panama chưa có bàn thắng nào sau 180 phút thi đấu.

Trong 16 trận gần đây, Panama ghi 27 bàn, trung bình 1,69 bàn/trận. Dù vậy, phần lớn số bàn thắng đến từ các trận gặp đối thủ khu vực CONCACAF. Khi bước ra sân chơi World Cup, hàng công Panama chưa tạo ra khác biệt.

Anh bất bại 5 trận gần nhất, thắng 4 và hòa 1. Tam sư ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần trong chuỗi này. Tính rộng hơn, Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và đang duy trì sự ổn định đáng kể.

Về lực lượng, Panama thiếu Adalberto Carrasquilla vì chấn thương. Anh không có Reece James và Valentino Livramento. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn có nhiều phương án thay thế chất lượng cho trận đấu này.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Anh nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và đẩy Panama lùi sâu. Với mục tiêu giữ ngôi đầu bảng, Tam sư cần bàn thắng sớm để giảm áp lực, đồng thời mở ra thế trận thuận lợi cho phần còn lại.

Khu trung tuyến là nơi Anh có thể chiếm ưu thế nhờ Declan Rice, Anderson và Jude Bellingham. Ở phía trên, Madueke, Rashford và Kane mang lại nhiều cách tiếp cận khung thành, từ phối hợp trung lộ đến những pha tăng tốc ở biên.

Panama có thể ưu tiên đội hình thấp, chơi phòng ngự số đông và dùng tranh chấp để làm chậm nhịp lên bóng của đối thủ. Đội bóng này nhận trung bình 1,13 thẻ vàng/trận trong 16 trận gần nhất, cao hơn đáng kể so với mức 0,5 thẻ/trận của Anh.

Về số bàn thắng, Panama chưa ghi bàn tại World Cup 2026, còn Anh có 26 bàn sau 10 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Với sự chênh lệch hiện tại, trận đấu có khả năng xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

Ở thống kê phạt góc, Panama kiếm trung bình 5 quả/trận trong 16 trận gần nhất, còn Anh đạt 5,4 quả/trận sau 10 trận. Nếu Tam sư kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép, tổng phạt góc có thể rơi vào khoảng 9-11 quả.

Nhìn chung, Panama có tinh thần thi đấu đáng ghi nhận nhưng lại thiếu sức bật trên hàng công. Anh vượt trội về nhân sự, phong độ và động lực giữ ngôi đầu bảng L. Nếu chơi đúng sức, Tam sư đủ khả năng giành chiến thắng cách biệt.

Dự đoán tỷ số: Panama 0-3 Anh.

Thống kê đáng chú ý Panama vs Anh

Panama đã thua cả 2 trận tại World Cup 2026 và chưa ghi được bàn thắng nào.

Panama thua Ghana và Croatia với cùng tỷ số 0-1 ở hai lượt trận đầu tiên.

Anh thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0 sau hai lượt trận đầu bảng L.

Anh đang có 4 điểm, bằng Ghana trong cuộc đua ngôi đầu bảng L.

Anh bất bại 5 trận gần nhất, thắng 4 và hòa 1.

Anh bất bại 13 trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường.

Tam sư ghi 26 bàn sau 10 trận gần đây, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận.

Anh giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất.

Panama ghi 27 bàn sau 16 trận gần nhất, trung bình 1,69 bàn/trận.

Panama nhận trung bình 1,13 thẻ vàng/trận, cao hơn mức 0,5 thẻ/trận của Anh.

Hai đội từng gặp nhau tại World Cup 2018 và Anh thắng Panama 6-1.

Anh không thua 61/68 trận sân khách gần nhất, đạt tỷ lệ 90%.