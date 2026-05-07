Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Paraguay vs Pháp 5/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Paraguay lúc 4h00 ngày 5/7/2026. Les Bleus bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với mục tiêu nối dài mạch toàn thắng.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Paraguay vs Pháp 5/7/2026

Trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 4h00 ngày 5/7/2026 trên sân Lincoln Financial Field, Mỹ. Đây là màn so tài giữa một ứng viên vô địch đang đạt phong độ cao và đại diện Nam Mỹ vừa tạo cú sốc khi loại Đức ở vòng 1/16.

Paraguay 0 - 1 Pháp Trận đấu diễn ra 70' Vào! Mbappe mở tỷ số cho Pháp

Mbappe đánh lừa thủ môn Paraguay trên chấm 11m, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Pháp.

Mbappe đánh lừa thủ môn Paraguay trên chấm 11m, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Pháp. 67' Pháp được hưởng phạt đền

Doue dùng tốc độ và kỹ thuật để đột phá trong vòng cấm Paraguay, trước khi bị Diego Gomez đốn ngã. Trọng tài ban đầu không thổi phạt đền, nhưng sau khi VAR vào cuộc, ông đã thay đổi quyết định.

Doue dùng tốc độ và kỹ thuật để đột phá trong vòng cấm Paraguay, trước khi bị Diego Gomez đốn ngã. Trọng tài ban đầu không thổi phạt đền, nhưng sau khi VAR vào cuộc, ông đã thay đổi quyết định. 55' Thủ môn Paraguay cứu thua xuất sắc

Kone tung cú sút xa quyết đoán theo kiểu mu lai má, nhưng thủ môn Paraguay vẫn chơi tập trung và cản phá xuất sắc.

Kone tung cú sút xa quyết đoán theo kiểu mu lai má, nhưng thủ môn Paraguay vẫn chơi tập trung và cản phá xuất sắc. 51' Dembele bị thủ môn Paraguay khép góc

Pháp tổ chức đá phạt góc nhanh. Dembele có thời cơ nguy hiểm ở đáy biên trái, nhưng thủ môn Paraguay kịp khép góc để giải nguy.

Pháp tổ chức đá phạt góc nhanh. Dembele có thời cơ nguy hiểm ở đáy biên trái, nhưng thủ môn Paraguay kịp khép góc để giải nguy. 49' Rabiot sút xa lên trời

Rabiot vung chân sút xa quyết đoán, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi vọt lên trời.

Rabiot vung chân sút xa quyết đoán, nhưng cú đá của anh đưa bóng đi vọt lên trời. 46' Hiệp hai bắt đầu

Paraguay giao bóng, hiệp hai trận đấu với Pháp chính thức bắt đầu.

Paraguay giao bóng, hiệp hai trận đấu với Pháp chính thức bắt đầu. 45+3' Hiệp một kết thúc

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Pháp tạo ra sức ép nhưng chưa thể tìm được bàn mở tỷ số trước Paraguay.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Pháp tạo ra sức ép nhưng chưa thể tìm được bàn mở tỷ số trước Paraguay. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có 3 phút bù giờ.

Hiệp một có 3 phút bù giờ. 43' Kone dứt điểm thiếu chính xác

Kone tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa, nhưng pha dứt điểm của anh vẫn đưa bóng đi thiếu chính xác.

Kone tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa, nhưng pha dứt điểm của anh vẫn đưa bóng đi thiếu chính xác. 40' Mbappe tiếp tục gặp khó

Mbappe cố gắng thoát đi để đánh đầu, nhưng tiền đạo của Pháp tiếp tục bị theo sát và không thể tạo ra điểm chạm như ý.

Mbappe cố gắng thoát đi để đánh đầu, nhưng tiền đạo của Pháp tiếp tục bị theo sát và không thể tạo ra điểm chạm như ý. 36' Kounde vô-lê không thành công

Kounde bắt vô-lê không tốt, khiến bóng đi vừa thiếu lực vừa không đủ hiểm hóc để gây khó cho hàng thủ Paraguay.

Kounde bắt vô-lê không tốt, khiến bóng đi vừa thiếu lực vừa không đủ hiểm hóc để gây khó cho hàng thủ Paraguay. 31' Mbappe đánh đầu không thành công

Mbappe cố gắng bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bị hậu vệ Paraguay kèm sát nên không thể tạo ra điểm chạm như ý.

Mbappe cố gắng bật cao đánh đầu trong vòng cấm, nhưng bị hậu vệ Paraguay kèm sát nên không thể tạo ra điểm chạm như ý. 22' Kone sút xa nguy hiểm

Kone tung cú đá từ xa đưa bóng chạm người hậu vệ Paraguay, tạo ra tình huống đáng chú ý cho Pháp.

Kone tung cú đá từ xa đưa bóng chạm người hậu vệ Paraguay, tạo ra tình huống đáng chú ý cho Pháp. 17' Đường chuyền quá sâu cho Mbappe

Kounde chuyền dài hơi sâu nên dù Mbappe đã bứt tốc trước, tiền đạo của Pháp vẫn không thể khống chế bóng.

Kounde chuyền dài hơi sâu nên dù Mbappe đã bứt tốc trước, tiền đạo của Pháp vẫn không thể khống chế bóng. 10' Dembele treo bóng không thành công

Dembele đột phá bên cánh phải rồi treo bóng vào trong, nhưng không có đồng đội nào kịp tạo ra điểm cắt.

Dembele đột phá bên cánh phải rồi treo bóng vào trong, nhưng không có đồng đội nào kịp tạo ra điểm cắt. 0' Trận đấu đã bắt đầu

Trận đấu giữa Pháp vs Paraguay đang bắt đầu.

Nền tảng trực tiếp trận Pháp và Paraguay: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Pháp và Paraguay phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Pháp và Paraguay phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Pháp và Paraguay phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: Đang cập nhật

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Paraguay: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Paraguay: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Pháp đang sở hữu một trong những hành trình thuyết phục nhất tại World Cup 2026. Ở vòng bảng, Les Bleus lần lượt vượt qua Senegal, Iraq và Na Uy, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Sức mạnh của đội bóng áo lam tiếp tục được nối dài tại vòng 1/16. Trước Thụy Điển, Pháp thắng 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe và bàn còn lại của Bradley Barcola. Sau 4 trận, thầy trò Didier Deschamps toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Paraguay đến vòng 1/8 theo hành trình nhiều cảm xúc hơn. Đại diện Nam Mỹ thua Mỹ 1-4 ở lượt mở màn bảng D, sau đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0 để giành quyền đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Bước ngoặt lớn nhất của Paraguay là trận đấu với Đức ở vòng 1/16. Họ hòa 1-1 sau 120 phút, rồi thắng 4-3 trên loạt luân lưu. Kết quả này giúp thầy trò Gustavo Alfaro có thêm sự tự tin lớn trước khi chạm trán Pháp.

Tương quan sức mạnh: Les Bleus vượt trội

Pháp được đánh giá cao hơn Paraguay nhờ chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và phong độ ổn định. HLV Didier Deschamps đang có trong tay nhiều phương án tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu khả năng tạo đột biến.

Mbappe là cái tên đáng chú ý nhất. Đội trưởng Les Bleus đang đạt cảm giác ghi bàn tốt, đặc biệt sau cú đúp trước Thụy Điển. Khi có khoảng trống, tiền đạo này đủ khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một pha bứt tốc hoặc dứt điểm.

Xung quanh Mbappe, Pháp còn có Dembele, Olise và Barcola. Dembele mạnh ở các tình huống một đối một, Olise có khả năng sáng tạo giữa các tuyến, còn Barcola đang mang đến sự trực diện ở hành lang trái. Đây là những mũi tấn công có thể khiến khối phòng ngự Paraguay phải chịu sức ép liên tục.

Paraguay nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi thực dụng. Đại diện Nam Mỹ không mạnh bằng Pháp về kiểm soát bóng, nhưng có khả năng phòng ngự kiên trì, tranh chấp quyết liệt và chờ cơ hội phản công thông qua Enciso, Almiron hoặc Galarza.

Điểm khó cho Paraguay là Pháp không chỉ mạnh ở tấn công. Les Bleus cũng phòng ngự rất chắc chắn khi giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất và chỉ nhận 3 bàn thua trong giai đoạn này. Khi hàng thủ chơi tập trung, Pháp rất khó bị kéo vào thế bị động.

Lịch sử đối đầu: Pháp nắm ưu thế

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Không chỉ có kết quả tốt, Pháp còn ghi tới 14 bàn trong 5 lần chạm trán đối thủ Nam Mỹ. Paraguay mới có 4 bàn trước Les Bleus, con số phản ánh sự chênh lệch nhất định về hiệu quả tấn công trong quá khứ.

Dù vậy, Paraguay không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Việc họ vừa loại Đức sau loạt luân lưu cho thấy bản lĩnh và khả năng chịu sức ép rất đáng nể ở vòng knock-out.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Pháp toàn thắng 5 trận gần nhất và ghi 16 bàn. Đáng chú ý, Les Bleus ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận này, cho thấy hàng công đang duy trì hiệu suất rất cao.

Hàng thủ Pháp cũng chơi ổn định khi chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận vừa qua, trung bình 0,6 bàn/trận. Với Maignan trong khung thành cùng bộ tứ Kounde, Upamecano, Saliba và Hernandez, đội bóng châu Âu có nền tảng phòng ngự rất chắc chắn.

Paraguay thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ ghi 7 bàn, trung bình 1,4 bàn/trận, đồng thời giữ sạch lưới 3/5 trận. Dù không quá bùng nổ, Paraguay thường biết cách kéo trận đấu vào thế chặt chẽ.

Về lực lượng, Paraguay có Omar Alderete và Ramon Sosa chưa đạt thể trạng tốt nhất. Pháp thiếu Marcus Thuram vì chấn thương bắp chân, nhưng HLV Didier Deschamps vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Pháp nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, đẩy Paraguay về phần sân nhà và tìm cách mở khóa hàng thủ đối phương bằng tốc độ ở hai cánh. Dembele, Barcola và Mbappe là những nhân tố có thể tạo đột biến trong các pha tăng tốc.

Tuyến giữa với Tchouameni và Rabiot giúp Les Bleus có sự cân bằng giữa tranh chấp, thu hồi bóng và luân chuyển nhịp độ. Nếu Olise được đặt ở vai trò kết nối phía sau Mbappe, Pháp có thêm phương án phối hợp trung lộ trước một hàng thủ lùi sâu.

Paraguay có thể chơi với khối đội hình thấp, ưu tiên bảo vệ trung lộ và hạn chế khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Enciso và Almiron sẽ là hai mũi phản công đáng chú ý nếu Pháp dâng cao đội hình.

Về số bàn thắng, Pháp ghi 16 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 3,2 bàn/trận. Paraguay ghi 7 bàn ở cùng giai đoạn, trung bình 1,4 bàn/trận. Với sự chênh lệch lớn về hỏa lực, trận đấu này có thể xuất hiện khoảng 2-4 bàn. Tỷ số gợi ý: Pháp 3-0 Paraguay.

Về phạt góc, Pháp có 29 quả trong 5 trận gần nhất, trung bình 5,8 quả/trận. Paraguay có 22 quả, trung bình 4,4 quả/trận, nhưng chỉ số này chịu ảnh hưởng lớn từ trận thắng Nicaragua. Khi Les Bleus nhiều khả năng làm chủ thế trận, Pháp được dự đoán là đội hưởng phạt góc nhiều hơn. Dự đoán tổng phạt góc: 9-11 quả.

Về thẻ phạt, Paraguay có xu hướng va chạm nhiều hơn với 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất. Pháp chỉ nhận 1 thẻ vàng ở cùng giai đoạn. Với áp lực phải ngăn tốc độ của hàng công Les Bleus, Paraguay có thể nhận nhiều thẻ hơn. Dự đoán tổng thẻ phạt: 3-5 thẻ.

Nhiều chuyên trang quốc tế cũng nghiêng về chiến thắng cho Pháp. Các dự đoán phổ biến xoay quanh các tỷ số 2-0, 3-0 hoặc 3-1 cho Les Bleus. Với phong độ hiện tại, đội bóng của HLV Didier Deschamps vẫn sáng cửa đi tiếp hơn.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-0 Paraguay.

Đội hình dự kiến Pháp vs Paraguay

Đội hình Pháp dự kiến: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Đội hình Paraguay dự kiến: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Paraguay

Pháp toàn thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Les Bleus ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận vừa qua.

Pháp ghi 16 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 3,2 bàn/trận.

Pháp giữ sạch lưới 3/5 trận gần đây.

Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Paraguay giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất.

Paraguay không ghi quá 1 bàn trong cả 4 trận đã đấu tại World Cup 2026.

Paraguay bất bại trong thời gian thi đấu chính thức ở 3 trận World Cup gần nhất.

Pháp bất bại 5 trận gặp Paraguay, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Pháp ghi 14 bàn trong 5 lần đối đầu Paraguay, còn Paraguay có 4 bàn.