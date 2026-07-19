Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Anh 19/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Anh lúc 4h00 ngày 19/7/2026. Hai ứng viên vô địch bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026 với mục tiêu khép lại giải đấu bằng chiến thắng.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Anh 19/7/2026

Pháp 4 - 5 Anh Trận đấu đang diễn ra 87' Vào! Saka hoàn tất hat-trick

Bellingham cầm bóng trước chấm phạt đền nhưng thực chất nhường quyền sút cho Saka. Cầu thủ tuyển Anh dứt điểm chìm vào góc phải, đánh lừa Maignan và nâng tỷ số lên 5-3.

Bellingham cầm bóng trước chấm phạt đền nhưng thực chất nhường quyền sút cho Saka. Cầu thủ tuyển Anh dứt điểm chìm vào góc phải, đánh lừa Maignan và nâng tỷ số lên 5-3. 85' Penalty cho tuyển Anh

Bellingham thả bóng xuống cánh phải để Spence lọt vào vòng cấm. Cầu thủ tuyển Anh đẩy bóng đi trước khi bị Gusto xoạc ngã, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Bellingham thả bóng xuống cánh phải để Spence lọt vào vòng cấm. Cầu thủ tuyển Anh đẩy bóng đi trước khi bị Gusto xoạc ngã, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. 81' Bellingham và Olise lần lượt bỏ lỡ

Tuyển Anh phản công nhanh, Bellingham lách qua hai cầu thủ Pháp để lọt vào vòng cấm nhưng cú dứt điểm sau đó bị Maignan cản phá. Ngay sau đó, Pháp đáp trả bằng pha phối hợp giữa Olise và Dembele, trước khi Olise sút chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc.

Tuyển Anh phản công nhanh, Bellingham lách qua hai cầu thủ Pháp để lọt vào vòng cấm nhưng cú dứt điểm sau đó bị Maignan cản phá. Ngay sau đó, Pháp đáp trả bằng pha phối hợp giữa Olise và Dembele, trước khi Olise sút chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc. 79' Tuyển Anh thay người

Bellingham và Anderson được tung vào sân, thay thế Toney và Eze trong đội hình tuyển Anh.

Bellingham và Anderson được tung vào sân, thay thế Toney và Eze trong đội hình tuyển Anh. 75' Olise đệm bóng ra ngoài

Gusto leo biên phải rồi căng chìm vào vòng cấm. Olise đón bóng trong tư thế khá trống trải, nhưng cú đệm ngay của anh lại đi chệch cột dọc.

Gusto leo biên phải rồi căng chìm vào vòng cấm. Olise đón bóng trong tư thế khá trống trải, nhưng cú đệm ngay của anh lại đi chệch cột dọc. 66' Vào! Mbappe lập cú đúp

Dembele lùi xuống giữa sân nhận bóng rồi kéo lên bên cánh phải. Sau pha phối hợp với Olise, Mbappe nhận bóng và sút chân trái chìm vào góc gần, đánh bại Henderson để rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho tuyển Pháp.

Dembele lùi xuống giữa sân nhận bóng rồi kéo lên bên cánh phải. Sau pha phối hợp với Olise, Mbappe nhận bóng và sút chân trái chìm vào góc gần, đánh bại Henderson để rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho tuyển Pháp. 64' Dembele dứt điểm quá nhẹ

Barcola đi bóng từ cánh trái rồi chuyền vào cho Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp nhả sang phải vòng cấm để Dembele ngoặt vào dứt điểm, nhưng cú sút quá nhẹ và đi thẳng vào vị trí của Henderson.

Barcola đi bóng từ cánh trái rồi chuyền vào cho Mbappe. Tiền đạo tuyển Pháp nhả sang phải vòng cấm để Dembele ngoặt vào dứt điểm, nhưng cú sút quá nhẹ và đi thẳng vào vị trí của Henderson. 61' Olise sút chệch cột dọc

Olise đột phá từ nách trái rồi dịch vào trong. Hàng thủ tuyển Anh để lộ khoảng trống cho cầu thủ tuyển Pháp có góc sút, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Olise đột phá từ nách trái rồi dịch vào trong. Hàng thủ tuyển Anh để lộ khoảng trống cho cầu thủ tuyển Pháp có góc sút, nhưng bóng đi chệch cột dọc. 59' Maignan cản phá Toney

Toney bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Rice, bóng bay về phía cột xa nhưng Maignan đổ người kịp thời để phá bóng giải nguy cho tuyển Pháp.

Toney bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Rice, bóng bay về phía cột xa nhưng Maignan đổ người kịp thời để phá bóng giải nguy cho tuyển Pháp. 56' Dembele rơi vào thế việt vị

Pháp phản công sau quả đá phạt của tuyển Anh, Dembele giật ngược lại rồi băng xuống đối mặt Henderson nhưng không thắng được thủ môn này. Dù vậy, trọng tài xác định Dembele đã việt vị.

Pháp phản công sau quả đá phạt của tuyển Anh, Dembele giật ngược lại rồi băng xuống đối mặt Henderson nhưng không thắng được thủ môn này. Dù vậy, trọng tài xác định Dembele đã việt vị. 54' Vào! Barcola rút ngắn xuống 2-4

Upamecano cướp lại bóng rồi chọc khe xẻ nách để Barcola băng vào vòng cấm. Cầu thủ tuyển Pháp bình tĩnh dứt điểm vào góc gần, đánh bại Henderson và rút ngắn tỷ số xuống 2-4.

Upamecano cướp lại bóng rồi chọc khe xẻ nách để Barcola băng vào vòng cấm. Cầu thủ tuyển Pháp bình tĩnh dứt điểm vào góc gần, đánh bại Henderson và rút ngắn tỷ số xuống 2-4. 51' Rabiot vô-lê ra ngoài

Mbappe không khống chế tốt đường rót bóng hướng về phía mình, nhưng Rabiot từ tuyến hai băng lên sút nối, đưa bóng đi ra ngoài.

Mbappe không khống chế tốt đường rót bóng hướng về phía mình, nhưng Rabiot từ tuyến hai băng lên sút nối, đưa bóng đi ra ngoài. 50' Rice kịp can thiệp trước Olise

Olise thoát xuống cánh phải rồi đi bóng vào trong để đối đầu Guehi, nhưng Rice đã kịp lao về chặn bóng trước khi cầu thủ tuyển Pháp tạo ra pha xử lý tiếp theo.

Olise thoát xuống cánh phải rồi đi bóng vào trong để đối đầu Guehi, nhưng Rice đã kịp lao về chặn bóng trước khi cầu thủ tuyển Pháp tạo ra pha xử lý tiếp theo. 48' Vào! Mbappe rút ngắn tỷ số cho Pháp

Pháp tổ chức phản công nhanh, Dembele nhả bóng cho Olise trước khi cầu thủ này chọc khe chéo từ trung lộ để Mbappe thoát xuống điểm mù của Konsa. Tiền đạo tuyển Pháp dứt điểm chéo góc hạ Henderson, rút ngắn tỷ số xuống 1-4.

Pháp tổ chức phản công nhanh, Dembele nhả bóng cho Olise trước khi cầu thủ này chọc khe chéo từ trung lộ để Mbappe thoát xuống điểm mù của Konsa. Tiền đạo tuyển Pháp dứt điểm chéo góc hạ Henderson, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận tranh hạng 3 World Cup giữa Pháp và Anh bắt đầu. Tuyển Anh đang dẫn Pháp 4-0 sau hiệp một.

Hiệp hai trận tranh hạng 3 World Cup giữa Pháp và Anh bắt đầu. Tuyển Anh đang dẫn Pháp 4-0 sau hiệp một. 45+2' Hết hiệp một

Hiệp một trận tranh hạng 3 World Cup khép lại với lợi thế 4-0 nghiêng về tuyển Anh trước Pháp.

Hiệp một trận tranh hạng 3 World Cup khép lại với lợi thế 4-0 nghiêng về tuyển Anh trước Pháp. 45+1' Vào! Saka lập cú đúp

Eze đón bóng từ Guehi ở trung lộ, xoay người lách khỏi Zaire-Emery rồi thả bóng thẳng vào trung lộ. Saka dứt điểm chạm chân Theo Hernandez, đưa bóng đi vào góc xa và đánh bại Maignan, nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Anh.

Eze đón bóng từ Guehi ở trung lộ, xoay người lách khỏi Zaire-Emery rồi thả bóng thẳng vào trung lộ. Saka dứt điểm chạm chân Theo Hernandez, đưa bóng đi vào góc xa và đánh bại Maignan, nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Anh. 42' Toney đệm hụt đáng tiếc

Rashford thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, nhưng Toney lại đệm hụt bóng chỉ trong tích tắc.

Rashford thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, nhưng Toney lại đệm hụt bóng chỉ trong tích tắc. 37' Vào! Saka nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh

Tuyển Anh phản công nhanh, Saka chọc khe để Rashford lao xuống nhưng tiền đạo này bị Maignan cản phá ở pha đối mặt. Sau đó, Rashford lấy lại bóng, đi xuống sát đường biên rồi trả ra để Saka dứt điểm trong tư thế không ai kèm, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh.

Tuyển Anh phản công nhanh, Saka chọc khe để Rashford lao xuống nhưng tiền đạo này bị Maignan cản phá ở pha đối mặt. Sau đó, Rashford lấy lại bóng, đi xuống sát đường biên rồi trả ra để Saka dứt điểm trong tư thế không ai kèm, nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Anh. 35' Henderson cứu thua, Saka bỏ lỡ đối mặt

Mbappe thoát xuống cánh trái rồi rẽ vào trong, nhưng Henderson chủ động băng ra và đổ người cản phá cú sút chân phải nhắm vào góc xa. Ngay sau đó, tuyển Anh phản công nhanh, Rogers chọc khe thuận lợi để Saka băng xuống nhưng Maignan kịp thu hẹp góc sút.

Mbappe thoát xuống cánh trái rồi rẽ vào trong, nhưng Henderson chủ động băng ra và đổ người cản phá cú sút chân phải nhắm vào góc xa. Ngay sau đó, tuyển Anh phản công nhanh, Rogers chọc khe thuận lợi để Saka băng xuống nhưng Maignan kịp thu hẹp góc sút. 33' Maignan cản phá Rashford

Rashford xuất hiện ở trung lộ, vê bóng qua Zaire-Emery rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng Maignan vẫn kịp bật lên đấm bóng giải nguy cho tuyển Pháp.

Rashford xuất hiện ở trung lộ, vê bóng qua Zaire-Emery rồi tung cú sút xa rất căng, nhưng Maignan vẫn kịp bật lên đấm bóng giải nguy cho tuyển Pháp. 30' Mbappe solo bất thành

Sau pha mất bóng của Toney, Olise chọc khe để Mbappe bứt tốc. Tiền đạo tuyển Pháp giữ được bóng và lọt vào góc phải vòng cấm tuyển Anh, nhưng ba cầu thủ áo trắng đã kịp phối hợp để ngăn chặn.

Sau pha mất bóng của Toney, Olise chọc khe để Mbappe bứt tốc. Tiền đạo tuyển Pháp giữ được bóng và lọt vào góc phải vòng cấm tuyển Anh, nhưng ba cầu thủ áo trắng đã kịp phối hợp để ngăn chặn. 28' Mbappe rơi vào thế việt vị

Doue đi bóng thẳng vào trung lộ rồi thả bóng để Mbappe băng xuống đối mặt. Cú sút của Mbappe chạm Pickford, bóng bật về phía cầu môn nhưng Guehi kịp phá ra. Sau đó, cờ việt vị được giương lên.

Doue đi bóng thẳng vào trung lộ rồi thả bóng để Mbappe băng xuống đối mặt. Cú sút của Mbappe chạm Pickford, bóng bật về phía cầu môn nhưng Guehi kịp phá ra. Sau đó, cờ việt vị được giương lên. 22' Mbappe sút xa chệch cột dọc

Mbappe xuất hiện ở nách trái và có khoảng trống để dứt điểm. Cú đặt lòng chân phải của tiền đạo tuyển Pháp đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành tuyển Anh.

Mbappe xuất hiện ở nách trái và có khoảng trống để dứt điểm. Cú đặt lòng chân phải của tiền đạo tuyển Pháp đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành tuyển Anh. 18' Vào! Konsa nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh

Từ quả phạt góc của tuyển Anh, Rice treo bóng vào vòng cấm để Konsa di chuyển ở cột gần, bật cao đánh đầu đưa bóng đập cột xa đi vào lưới, giúp tuyển Anh dẫn Pháp 2-0.

Từ quả phạt góc của tuyển Anh, Rice treo bóng vào vòng cấm để Konsa di chuyển ở cột gần, bật cao đánh đầu đưa bóng đập cột xa đi vào lưới, giúp tuyển Anh dẫn Pháp 2-0. 13' Spence ngăn chặn Olise

Olise đón bóng bên cánh phải, ngoặt qua Spence rồi cắt vào trong và rê qua Rice. Tuy nhiên, Spence kịp lao về cướp bóng sau nhịp đẩy hơi dài của cầu thủ tuyển Pháp.

Olise đón bóng bên cánh phải, ngoặt qua Spence rồi cắt vào trong và rê qua Rice. Tuy nhiên, Spence kịp lao về cướp bóng sau nhịp đẩy hơi dài của cầu thủ tuyển Pháp. 11' Henderson cản phá Cherki, Saka bị từ chối bàn thắng

Pháp phản công sau pha giữ bóng tốt của Mbappe, trước khi Cherki tung cú sút xa nhưng không thắng được Henderson. Ngay sau đó, tuyển Anh đáp trả bằng tình huống Saka thoát xuống, cứa lòng hạ Maignan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Pháp phản công sau pha giữ bóng tốt của Mbappe, trước khi Cherki tung cú sút xa nhưng không thắng được Henderson. Ngay sau đó, tuyển Anh đáp trả bằng tình huống Saka thoát xuống, cứa lòng hạ Maignan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. 7' Rashford bỏ lỡ cơ hội

Tuyển Anh cắt bóng ở giữa sân, Saka xộc xuống cánh phải rồi chuyền vào trong. Rashford đón bóng và vô-lê ở nhịp hai, nhưng Gusto đã kịp chắn đường.

Tuyển Anh cắt bóng ở giữa sân, Saka xộc xuống cánh phải rồi chuyền vào trong. Rashford đón bóng và vô-lê ở nhịp hai, nhưng Gusto đã kịp chắn đường. 3' Vào! Declan Rice mở tỷ số cho tuyển Anh

Declan Rice cắt đường chuyền ngang của Doue trong pha chuyển trạng thái của tuyển Pháp, sau đó tự dắt bóng thẳng về phía vòng cấm và đặt lòng chân phải từ cự ly khoảng 25m, đưa bóng găm vào góc xa khiến Maignan chỉ biết đứng nhìn.

Declan Rice cắt đường chuyền ngang của Doue trong pha chuyển trạng thái của tuyển Pháp, sau đó tự dắt bóng thẳng về phía vòng cấm và đặt lòng chân phải từ cự ly khoảng 25m, đưa bóng găm vào góc xa khiến Maignan chỉ biết đứng nhìn. 1' Hiệp một bắt đầu

Pháp giao bóng, trận tranh hạng 3 World Cup giữa Pháp và Anh chính thức bắt đầu.

Pháp giao bóng, trận tranh hạng 3 World Cup giữa Pháp và Anh chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Pháp và Anh tại World Cup 2026 diễn ra lúc 4h00 ngày 19/7/2026 trên sân vận động Hard Rock, Mỹ. Đây là cuộc so tài cuối cùng của hai đội tại giải, sau khi cùng phải dừng bước ở vòng bán kết.

Pháp bước vào trận tranh hạng ba sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Anh cũng không thể giành vé vào chung kết khi để Argentina ngược dòng thắng 2-1. Dù tấm huy chương đồng không phải mục tiêu ban đầu, cả hai vẫn cần chiến thắng để bảo vệ danh dự và khép lại hành trình World Cup 2026 bằng một kết quả tích cực.

Nền tảng trực tiếp trận Pháp và Anh gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play và TV360. Cụ thể:

Pháp và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Pháp và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Pháp và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: Đang cập nhật link VTVgo.

Pháp và Anh phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Anh: https://fptplay.vn/su-kien/phap-anh-6a585c8297983b9108e68c2b?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Anh: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Pháp và Anh từng được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, hai đội tuyển đứng liền nhau trên bảng xếp hạng FIFA giờ phải gặp nhau trong trận đấu mà không bên nào mong muốn góp mặt.

Pháp đang đứng hạng 3 thế giới, còn Anh xếp ngay phía sau ở vị trí thứ 4. Khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng cho thấy chất lượng đội hình và sức mạnh của hai đội không quá chênh lệch.

Les Bleus bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Didier Deschamps gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của La Roja và chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng.

Kylian Mbappe cùng các đồng đội không tìm được khoảng trống để phát huy tốc độ. Pháp kiểm soát bóng nhưng thiếu những pha xử lý đủ sắc bén ở khu vực cuối sân, qua đó phải dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Anh cũng trải qua một trận bán kết đầy tiếc nuối. Anthony Gordon giúp Tam sư mở tỷ số trước Argentina, nhưng đội bóng của HLV Thomas Tuchel không duy trì được sự chủ động sau khi vượt lên dẫn trước.

Việc lùi đội hình quá thấp khiến Anh phải chịu sức ép liên tục. Argentina tận dụng thời cơ để ghi hai bàn, qua đó buộc Tam sư phải chuyển mục tiêu sang cuộc đua giành tấm huy chương đồng.

Tương quan sức mạnh: Pháp nhỉnh hơn

Theo Opta, Pháp có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội của Anh đạt 27,7%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ được đánh giá ở mức 24,7%.

Các con số cho thấy Pháp được xếp cửa trên, nhưng khoảng cách không đủ lớn để Les Bleus có thể chủ quan. Anh vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện chỉ bằng một tình huống.

Sức mạnh nổi bật của tuyển Pháp nằm ở tốc độ chuyển trạng thái. Mbappe có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, còn Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola và Desire Doue mang đến nhiều phương án tạo đột biến.

Manu Kone và Adrien Rabiot có nhiệm vụ duy trì khả năng tranh chấp ở tuyến giữa. Khi giành lại bóng, Pháp có thể đưa bóng lên phía trên rất nhanh để tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công.

Anh lại có ưu thế về thể hình, sức mạnh và khả năng chơi bóng bổng. Harry Kane là điểm đến quan trọng trong vòng cấm, còn Jude Bellingham, Bukayo Saka và Anthony Gordon đủ khả năng tạo ra khác biệt từ tuyến hai hoặc hai hành lang cánh.

Tam sư cũng nguy hiểm ở các tình huống cố định. Những cầu thủ như Kane, Marc Guehi, Ezri Konsa và Dan Burn có thể gây sức ép lớn lên khung thành Pháp trong các pha phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp.

Lịch sử đối đầu: Giai đoạn gần đây nghiêng về Les Bleus

Anh đang dẫn trước về thành tích đối đầu tổng thể. Sau 32 lần chạm trán, Tam sư có 17 chiến thắng, Pháp thắng 10 trận và hai đội hòa nhau năm lần.

Tuy nhiên, cán cân đã nghiêng về Les Bleus trong những năm gần đây. Pháp thắng ba trong năm cuộc đối đầu gần nhất, Anh chỉ giành một chiến thắng và trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Xét rộng hơn, Tam sư mới thắng một trong chín lần gần nhất gặp tuyển Pháp. Thành tích này mang lại lợi thế tinh thần nhất định cho Mbappe cùng các đồng đội trước trận đấu tại sân Hard Rock.

Các cuộc đối đầu giữa hai đội cũng thường xuất hiện bàn thắng. Năm lần chạm trán gần nhất tạo ra tổng cộng 15 pha lập công, đạt trung bình ba bàn mỗi trận.

Lịch sử chỉ mang ý nghĩa tham khảo bởi cả Pháp lẫn Anh đều có thể xoay tua đội hình. Trạng thái tâm lý sau thất bại ở bán kết cũng là yếu tố khiến trận tranh hạng ba trở nên khó đoán.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Pháp thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Les Bleus ghi 10 bàn, chỉ để lọt lưới ba lần và giữ sạch lưới trước Morocco, Paraguay cùng Thụy Điển.

Hàng phòng ngự là một trong những điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo lam tại World Cup 2026. Pháp giữ sạch lưới chín trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Thất bại trước Tây Ban Nha là trận đấu hiếm hoi hàng công Pháp không thể ghi bàn. Trước đó, đội bóng của Deschamps duy trì khả năng tấn công ổn định và đã có tổng cộng 40 bàn trong 16 trận.

William Saliba gặp chấn thương lưng nên khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Mbappe cần được theo dõi sau vấn đề nhẹ ở cổ chân, còn Aurelien Tchouameni chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất vì từng gặp vấn đề ở háng.

Anh cũng thắng bốn và thua một trong năm trận gần đây. Tam sư có 10 bàn thắng, nhưng đã phải nhận sáu bàn thua.

Đội bóng của Thomas Tuchel ghi bàn trong cả năm trận tại World Cup 2026. Bốn trong năm trận gần nhất của Anh xuất hiện ít nhất ba pha lập công, cho thấy các trận đấu của Tam sư thường diễn ra với thế trận khá cởi mở.

Valentino Livramento không thể thi đấu vì chấn thương cơ đùi sau. Jordan Henderson cũng vắng mặt, còn Reece James nằm trong diện cần theo dõi.

Declan Rice và Marc Guehi phải được kiểm tra thể lực sau trận bán kết với Argentina. Khả năng ra sân của hai cầu thủ này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới cách bố trí đội hình của HLV Thomas Tuchel.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Pháp có thể nhập cuộc chủ động hơn so với trận bán kết. Sau màn trình diễn bế tắc trước Tây Ban Nha, Les Bleus cần tăng tốc độ luân chuyển bóng và đưa nhiều cầu thủ hơn vào khu vực vòng cấm.

Mbappe nhiều khả năng tiếp tục đá cao nhất trên hàng công. Tiền đạo đội trưởng có thể di chuyển sang cánh trái để nhận bóng, sau đó thực hiện những pha tăng tốc vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ của Anh.

Olise giữ vai trò kết nối ở trung lộ, còn Dembele và Desire Doue có thể liên tục đổi vị trí ở hai biên. Khả năng rê bóng của nhóm cầu thủ này sẽ giúp Pháp kéo giãn hệ thống phòng ngự Tam sư.

Anh có thể sử dụng Harry Kane làm điểm tựa. Tiền đạo này không chỉ dứt điểm mà còn thường xuyên lùi xuống để nhận bóng, qua đó mở khoảng trống cho Bellingham, Gordon và Saka băng lên.

Thomas Tuchel cần tránh lặp lại cách tiếp cận quá thận trọng như trong trận gặp Argentina. Nếu Anh chủ động pressing và duy trì được cự ly đội hình, Tam sư đủ khả năng khiến tuyến giữa của Pháp gặp khó khăn.

Các pha bóng cố định có thể trở thành phương án quan trọng đối với tuyển Anh. Pháp phòng ngự bóng sống khá chắc chắn, nhưng có thể gặp bất lợi về thể hình khi phải đối đầu Kane, Burn, Konsa và Guehi.

Xét về tốc độ, độ sắc bén và khả năng chuyển trạng thái, Pháp vẫn nhỉnh hơn. Nếu Mbappe đạt thể trạng tốt và nhận được sự hỗ trợ cần thiết, Les Bleus có cơ hội giúp Deschamps khép lại hành trình bằng một chiến thắng.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Anh

Pháp ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất và chỉ nhận ba bàn thua. Les Bleus có ba trận giữ sạch lưới, nhưng hàng công vừa trải qua 90 phút bế tắc trước Tây Ban Nha.

Anh cũng ghi 10 bàn trong năm trận gần đây, đồng thời tìm được đường vào lưới đối phương ở cả năm trận. Điểm hạn chế của Tam sư nằm ở hàng thủ khi Pickford đã phải nhận sáu bàn thua.

Bốn trong năm trận gần nhất của Anh có tối thiểu ba pha lập công. Năm cuộc đối đầu gần đây giữa Anh và Pháp cũng đạt trung bình ba bàn mỗi trận.

Tính chất của trận tranh hạng ba có thể giúp hai đội chơi thoải mái hơn. Pháp và Anh không còn phải chịu áp lực bảo vệ cơ hội vào chung kết nên khả năng cả hai cùng ghi bàn tương đối sáng.

Dù vậy, tâm lý thận trọng sau những thất bại ở bán kết có thể khiến tổng số pha lập công không vượt quá ba bàn.

Dự đoán trận đấu có từ hai đến ba bàn thắng.

Dự đoán phạt góc Pháp vs Anh

Pháp thực hiện 38 quả phạt góc trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026, đạt trung bình 7,6 quả mỗi trận.

Les Bleus từng được hưởng 12 quả phạt góc trong trận gặp Paraguay. Khả năng tấn công biên cùng số lượng lớn các pha dứt điểm giúp Pháp thường tạo ra nhiều tình huống bóng chết.

Anh chỉ có 19 quả phạt góc trong năm trận gần đây, tương đương 3,8 quả mỗi trận. Tam sư lại phải chịu tổng cộng 31 quả phạt góc.

Tổng số phạt góc trong các trận đấu của Pháp là 51, còn con số tương ứng ở các trận của Anh là 50. Mức trung bình đều xấp xỉ 10 quả mỗi trận.

Với khả năng lên bóng ở hai hành lang cánh, Pháp nhiều khả năng tiếp tục nhỉnh hơn về số lần được hưởng phạt góc.

Dự đoán trận đấu xuất hiện từ 9 đến 11 quả phạt góc sau 90 phút.

Dự đoán thẻ phạt Pháp vs Anh

Anh nhận bảy thẻ vàng trong năm trận gần nhất. Tổng số thẻ ở các trận của Tam sư là 16, đạt trung bình 3,2 thẻ mỗi trận.

Pháp nhận từ không đến ba thẻ trong mỗi trận. Les Bleus có ba thẻ khi gặp Paraguay và nhận hai thẻ trong trận bán kết với Tây Ban Nha.

Trận tranh hạng ba vẫn mang ý nghĩa danh dự, nhưng áp lực không còn lớn như vòng bán kết. Mức độ tranh chấp có thể duy trì ở ngưỡng vừa phải thay vì liên tục xuất hiện các pha phạm lỗi quyết liệt.

Dự đoán trọng tài rút khoảng năm thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh

Pháp sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và khả năng định đoạt trận đấu. Anh đủ sức ghi bàn nhờ Harry Kane, Jude Bellingham cùng những tình huống cố định, nhưng hàng phòng ngự Tam sư chưa mang lại sự chắc chắn cần thiết.

Les Bleus được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng chuyển trạng thái và thành tích đối đầu tốt trong giai đoạn gần đây. Nếu lấy lại sự chủ động, đội bóng của Deschamps có thể giành tấm huy chương đồng.

Chúng tôi dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

Sports Mole dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

The Standard dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

GOAL dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

Đội hình dự kiến: Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

Đội hình dự kiến: Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Anh

Pháp thắng ba trong năm lần gần nhất gặp Anh.

Anh chỉ thắng một trong chín lần đối đầu Pháp gần đây.

Pháp ghi 40 bàn sau 16 trận gần nhất.

Les Bleus giữ sạch lưới chín trong 16 trận.

Anh ghi 34 bàn sau 14 trận gần đây.

Tam sư giữ sạch lưới 10 trong 14 trận.

Pháp ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất.

Anh cũng ghi 10 bàn trong năm trận gần đây.

Pháp bất bại 96 trong 108 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 89%.

Anh chưa từng thua hiệp một trong 14 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường.

Tuyển Anh bất bại 33 trong 36 trận gần đây, đạt tỷ lệ 92%.

Anh ghi ít nhất một bàn trong 19 trận sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đội tuyển Anh ghi trung bình 2,71 bàn trong các trận sân khách trên mọi đấu trường.