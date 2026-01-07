Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Thụy Điển 1/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp và Thụy Điển lúc 4h00 ngày 1/7/2026. Les Bleus hướng tới chiến thắng tại vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Thụy Điển 1/7/2026

Pháp 3 - 0 Thụy Điển Trận đấu đã kết thúc 90+4' Trận đấu kết thúc

Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 và giành chiến thắng thuyết phục.

Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 và giành chiến thắng thuyết phục. 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 4 phút bù giờ.

Hiệp hai có thêm 4 phút bù giờ. 89' Cơ hội hiếm hoi cho Thụy Điển

Gyokeres dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Maignan.

Gyokeres dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Maignan. 82' Barcola bỏ lỡ cơ hội

Barcola loại bỏ tới 2 hậu vệ Thụy Điển rồi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng không thể thắng thủ môn đối phương.

Barcola loại bỏ tới 2 hậu vệ Thụy Điển rồi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng không thể thắng thủ môn đối phương. 74' Vào! Pháp 3-0 Thụy Điển

Olise chọc khe đẹp mắt để Mbappe thoát xuống đúng nhịp rồi dứt điểm tung lưới Thụy Điển, nâng tỷ số lên 3-0 cho Pháp.

Olise chọc khe đẹp mắt để Mbappe thoát xuống đúng nhịp rồi dứt điểm tung lưới Thụy Điển, nâng tỷ số lên 3-0 cho Pháp. 71' Olise lại bỏ lỡ cơ hội

Mbappe chuyền rất thuận lợi để Olise đối mặt thủ môn, nhưng cầu thủ của Pháp vẫn không thể tận dụng thành công.

Mbappe chuyền rất thuận lợi để Olise đối mặt thủ môn, nhưng cầu thủ của Pháp vẫn không thể tận dụng thành công. 65' Quá tiếc cho Olise

Mbappe chuyền bóng chuẩn xác để Olise thoát xuống và dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, Olise xử lý hơi chậm và hậu vệ Thụy Điển kịp giải nguy.

Mbappe chuyền bóng chuẩn xác để Olise thoát xuống và dứt điểm ở góc hẹp. Tuy nhiên, Olise xử lý hơi chậm và hậu vệ Thụy Điển kịp giải nguy. 61' Olise dứt điểm kỹ thuật

Olise tung cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Thụy Điển.

Olise tung cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, nhưng không thể đánh bại thủ môn Thụy Điển. 53' Vào! Pháp 2-0 Thụy Điển

Olise thả bóng rất thuận lợi để Barcola thoát xuống đối mặt thủ môn. Trước khung thành rộng mở, Barcola dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt cho Pháp.

Olise thả bóng rất thuận lợi để Barcola thoát xuống đối mặt thủ môn. Trước khung thành rộng mở, Barcola dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt cho Pháp. 50' Tchouameni sút xa

Tchouameni tìm vận may bằng cú sút từ xa, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

Tchouameni tìm vận may bằng cú sút từ xa, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. 46' Hiệp hai bắt đầu

Pháp giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển bắt đầu.

Pháp giao bóng, hiệp hai trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển bắt đầu. 45+3' Hiệp một khép lại

Pháp tạm dẫn Thụy Điển 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Pháp tạm dẫn Thụy Điển 1-0 sau 45 phút đầu tiên. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có thêm 3 phút bù giờ.

Hiệp một có thêm 3 phút bù giờ. 45' Vào! Pháp 1-0 Thụy Điển

Từ pha phối hợp đá phạt góc của Pháp, Mbappe độc diễn đầy ấn tượng trước hàng thủ Thụy Điển rồi dứt điểm quyết đoán vào góc xa, mở tỷ số cho Pháp.

Từ pha phối hợp đá phạt góc của Pháp, Mbappe độc diễn đầy ấn tượng trước hàng thủ Thụy Điển rồi dứt điểm quyết đoán vào góc xa, mở tỷ số cho Pháp. 42' Olise sút xa

Olise tìm ra khoảng trống để dứt điểm từ xa giữa vòng vây hậu vệ Thụy Điển, nhưng bóng đi không chính xác.

Olise tìm ra khoảng trống để dứt điểm từ xa giữa vòng vây hậu vệ Thụy Điển, nhưng bóng đi không chính xác. 40' Mbappe nỗ lực sút xa

Mbappe tiếp tục tìm vận may bằng cú đá từ xa, nhưng pha dứt điểm vẫn thiếu độ hiểm hóc.

Mbappe tiếp tục tìm vận may bằng cú đá từ xa, nhưng pha dứt điểm vẫn thiếu độ hiểm hóc. 36' Olise ngả bàn đèn trúng cột dọc

Olise tung người ngả bàn đèn đẹp mắt, đưa bóng dội cột dọc khung thành Thụy Điển. Dembele sau đó băng vào đá bồi nhưng dứt điểm không chính xác.

Olise tung người ngả bàn đèn đẹp mắt, đưa bóng dội cột dọc khung thành Thụy Điển. Dembele sau đó băng vào đá bồi nhưng dứt điểm không chính xác. 32' Mbappe dứt điểm trúng cột dọc

Kounde căng ngang rất thuận lợi, đặt Mbappe vào tư thế dứt điểm không bị ai kèm, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Kounde căng ngang rất thuận lợi, đặt Mbappe vào tư thế dứt điểm không bị ai kèm, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc. 30' Thủ môn Thụy Điển cứu thua

Mbappe chuyền cho Rabiot thoát xuống trước khi tiền vệ Pháp sút chéo góc quyết đoán. Tuy nhiên, thủ môn Thụy Điển đã xuất sắc cản phá bằng chân.

Mbappe chuyền cho Rabiot thoát xuống trước khi tiền vệ Pháp sút chéo góc quyết đoán. Tuy nhiên, thủ môn Thụy Điển đã xuất sắc cản phá bằng chân. 28' Saliba truy cản kịp thời

Ayari thả bóng thông minh để Isak thoát xuống và dứt điểm. May cho Pháp là Saliba đã đọc tình huống chuẩn xác để truy cản.

Ayari thả bóng thông minh để Isak thoát xuống và dứt điểm. May cho Pháp là Saliba đã đọc tình huống chuẩn xác để truy cản. 20' Mbappe bị từ chối bàn thắng

Mbappe bứt tốc để đối mặt thủ môn rồi đưa bóng vào lưới Thụy Điển, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Mbappe bứt tốc để đối mặt thủ môn rồi đưa bóng vào lưới Thụy Điển, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. 19' Barcola dứt điểm vọt xà

Barcola đi bóng lắt léo với tốc độ cao rồi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành Thụy Điển.

Barcola đi bóng lắt léo với tốc độ cao rồi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành Thụy Điển. 17' Mbappe dứt điểm từ xa

Mbappe tìm cơ hội dứt điểm từ xa, nhưng lực bóng chưa đủ mạnh để tạo khác biệt.

Mbappe tìm cơ hội dứt điểm từ xa, nhưng lực bóng chưa đủ mạnh để tạo khác biệt. 10' Thụy Điển tranh chấp quyết liệt

Thụy Điển thi đấu rất quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến Pháp gặp khó trong việc triển khai tấn công.

Thụy Điển thi đấu rất quyết liệt ở khu vực giữa sân, khiến Pháp gặp khó trong việc triển khai tấn công. 3' Isak dứt điểm nhẹ

Isak tung cú dứt điểm nhưng bóng đi còn nhẹ, không thể làm khó thủ môn Maignan.

Isak tung cú dứt điểm nhưng bóng đi còn nhẹ, không thể làm khó thủ môn Maignan. 1' Trận đấu bắt đầu

Thụy Điển giao bóng, trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển chính thức bắt đầu.

Thụy Điển giao bóng, trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Pháp vs Thụy Điển chuẩn bị lăn bóng.

Trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 4h00 ngày 1/7/2026 trên sân vận động MetLife, New Jersey, Mỹ. Đây là màn so tài được chờ đợi khi Les Bleus bước vào vòng knock-out với phong độ rất cao, còn Thụy Điển phải đối mặt thử thách lớn sau hành trình vòng bảng nhiều biến động.

Nền tảng trực tiếp trận Pháp và Thụy Điển: VTV3, VTV6, VTV10. Cụ thể:

Pháp và Thụy Điển phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Pháp và Thụy Điển phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Pháp và Thụy Điển phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Pháp và Thụy Điển: https://fptplay.vn/su-kien/phap-thuy-dien-binh-luan-giong-nam-bo-6a40e7ee8c0e48b693a38e29?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Pháp và Thụy Điển: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Pháp là một trong những đội tuyển gây ấn tượng mạnh nhất sau vòng bảng World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps toàn thắng 3 trận, ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Đây là nền tảng giúp Les Bleus bước vào vòng 1/16 với sự tự tin rất lớn.

Hành trình vòng bảng của Pháp khá thuyết phục. Họ đánh bại Senegal 3-1, thắng Iraq 3-0 và vượt qua Na Uy 4-1. Trận thắng Na Uy đặc biệt đáng chú ý khi Ousmane Dembele lập hat-trick trong hiệp một, còn hàng công Les Bleus cho thấy khả năng bùng nổ trước đối thủ có thể hình và sức phản công tốt.

Thụy Điển đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng Bắc Âu mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia, nhưng sau đó thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1. Những kết quả này cho thấy Thụy Điển có khả năng ghi bàn, nhưng hàng thủ vẫn chưa tạo được sự yên tâm.

Trận đấu tại MetLife mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Pháp cần khẳng định vị thế ứng viên vô địch, còn Thụy Điển phải chứng minh họ đủ năng lực tạo bất ngờ trước một đối thủ đang đạt phong độ cao.

Tương quan sức mạnh: Les Bleus vượt trội

So về chất lượng đội hình, Pháp nhỉnh hơn rõ rệt. Les Bleus có nhiều ngôi sao đang đạt phong độ tốt như Mbappe, Dembele, Doue, Olise, Tchouameni hay Saliba. Chiều sâu lực lượng cũng giúp HLV Didier Deschamps có nhiều phương án thay đổi tùy theo diễn biến trận đấu.

Ba trận vòng bảng, Pháp luôn kiểm soát bóng trên 55% và tạo ra số cơ hội vượt trội. Đội bóng áo xanh không chỉ nguy hiểm ở các pha tăng tốc của Mbappe, mà còn đáng gờm nhờ Dembele, Doue và Olise, những cầu thủ có thể tạo khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân.

Hàng công Pháp đang duy trì hiệu suất rất cao. Les Bleus ghi 27 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,7 bàn/trận và chỉ có 1 trận không ghi bàn. Sau vòng bảng, Mbappe và Dembele đã cùng đóng góp 7 bàn thắng, trở thành cặp tấn công có phong độ nổi bật của giải đấu.

Thụy Điển có Isak và Gyokeres trên hàng công, nhưng sự cân bằng đội hình chưa thật sự ổn định. Đội bóng Bắc Âu ghi 7 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026, song 5 bàn đến từ trận thắng Tunisia. Khi gặp Hà Lan và Nhật Bản, sức tấn công của họ giảm đáng kể.

Lịch sử đối đầu: Pháp nắm ưu thế

Pháp có lợi thế rõ trong những lần đối đầu gần đây với Thụy Điển. Trong 5 màn chạm trán gần nhất giữa hai đội, Les Bleus thắng 4 và chỉ thua 1 trận.

Thống kê này giúp Pháp có thêm sự tự tin trước vòng knock-out. Đội bóng của HLV Didier Deschamps thường biết cách kiểm soát nhịp độ khi gặp các đối thủ Bắc Âu, đặc biệt nhờ nền tảng kỹ thuật và tốc độ ở tuyến trên.

Dù vậy, Thụy Điển vẫn là đối thủ không thể xem nhẹ. Với Isak, Gyokeres và Elanga, đội bóng Bắc Âu có thể tận dụng những pha phản công nhanh nếu Pháp để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Pháp thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Riêng tại World Cup 2026, Les Bleus toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Đội bóng của Didier Deschamps thắng 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi 27 bàn và giữ sạch lưới 5 trận trong giai đoạn này.

Thụy Điển có phong độ kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Bắc Âu thắng 1, hòa 2 và thua 2. Họ ghi bàn đều đặn, nhưng hàng thủ đã để lộ nhiều vấn đề, đặc biệt trong trận thua Hà Lan 1-5 ở vòng bảng.

Về lực lượng, Pháp có đầy đủ những nhân sự quan trọng nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế lớn khi HLV Didier Deschamps có thể sử dụng đội hình mạnh, đồng thời vẫn còn nhiều phương án dự phòng trên ghế dự bị.

Thụy Điển chịu tổn thất lớn khi trung vệ Isak Hien vắng mặt vì chấn thương gân kheo và phải chia tay phần còn lại của World Cup. Mất trụ cột ở hàng thủ ngay trước trận gặp Pháp là bất lợi rất lớn với đại diện Bắc Âu.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Pháp nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động. Với khả năng kiểm soát bóng tốt, Les Bleus có thể đẩy Thụy Điển lùi sâu, sau đó khai thác tốc độ ở hai biên thông qua Mbappe, Dembele hoặc Doue.

Tchouameni và Kone giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Nếu bộ đôi này làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và phân phối nhịp, Pháp sẽ hạn chế đáng kể cơ hội phản công của Thụy Điển.

Thụy Điển có thể chọn cách chơi thấp, ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ và chờ cơ hội đưa bóng lên cho Isak hoặc Gyokeres. Tuy nhiên, việc thiếu Isak Hien khiến hàng thủ của họ gặp nhiều áp lực hơn trước các pha tăng tốc và đổi hướng liên tục của hàng công Pháp.

Về số bàn thắng, Pháp ghi 10 bàn sau 3 trận vòng bảng, đạt hiệu suất 3,33 bàn/trận. Tính 10 trận gần nhất, Les Bleus ghi 27 bàn. Thụy Điển cũng có khả năng ghi bàn, nhưng đã nhận 12 bàn thua trong 10 trận gần đây. Trận đấu được dự báo có khoảng 3-4 bàn.

Ở thống kê phạt góc, Pháp thực hiện khoảng 63 quả trong 10 trận gần nhất, trung bình 6,3 quả/trận. Thụy Điển có khoảng 54 quả trong 10 trận, trung bình 5,4 quả/trận. Với thế trận nghiêng về Les Bleus, Pháp có thể tạo ra 7-8 quả góc và tổng phạt góc cả trận rơi vào khoảng 10-12 quả.

Về thẻ phạt, Pháp nhận trung bình 1,3 thẻ vàng/trận trong 10 trận gần nhất, còn Thụy Điển đạt mức 1,8 thẻ vàng/trận. Khi phải phòng ngự trước tốc độ của Mbappe, Dembele và Doue, Thụy Điển có nguy cơ nhận nhiều thẻ hơn. Tổng thẻ vàng có thể ở mức 3-5 thẻ, khả năng thẻ đỏ không cao.

Nếu thi đấu đúng phong độ, Pháp đủ khả năng kiểm soát trận đấu và giải quyết đối thủ trong 90 phút. Thụy Điển có thể tạo ra một vài thời điểm gây sức ép, nhưng chênh lệch đẳng cấp và chiều sâu lực lượng khiến cửa đi tiếp nghiêng rõ về Les Bleus.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-1 Thụy Điển.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thụy Điển

Đội hình dự kiến Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến Thụy Điển: Widell Zetterstrom; Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Gudmundsson; Ayari, Stroud; Bernhardsson, Elanga; Isak, Gyokeres.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Thụy Điển

Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Pháp thắng 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đội bóng của Didier Deschamps ghi 27 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 2,7 bàn/trận.

Pháp giữ sạch lưới 5/10 trận gần nhất.

Thụy Điển ghi 7 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026 nhưng để thủng lưới 7 bàn.

Thụy Điển chỉ thắng 1/4 trận gần nhất trước các đội tuyển thuộc nhóm mạnh của châu Âu.

Pháp thắng 4/5 lần đối đầu gần nhất với Thụy Điển.

Thụy Điển mất trung vệ Isak Hien vì chấn thương trước vòng knock-out.

Mbappe và Dembele đã cùng đóng góp 7 bàn thắng cho Pháp sau vòng bảng.

Pháp được dự đoán tạo ra sức ép lớn từ hai biên và có thể hưởng khoảng 7-8 quả phạt góc.