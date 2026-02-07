Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Áo 3/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Áo lúc 2h00 ngày 3/7/2026. La Roja hướng tới tấm vé vào vòng tiếp theo ở World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Áo 3/7/2026

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 3/7/2026 trên sân vận động SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ. Đây là màn so tài đáng chú ý khi La Roja bước vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng H, còn Áo mang theo lối chơi pressing giàu năng lượng của HLV Ralf Rangnick.

Tây Ban Nha 0 - 0 Áo Trận đấu chuẩn bị diễn ra 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Áo đang được chuẩn bị.

Nền tảng trực tiếp trận Tây Ban Nha và Áo: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Tây Ban Nha và Áo phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Tây Ban Nha và Áo phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Tây Ban Nha và Áo phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: https://vtvgo.vn/

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Áo: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Áo: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Tây Ban Nha vào vòng 1/16 World Cup 2026 với hành trang khá vững chắc. La Roja đứng đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Sau trận hòa Cape Verde 0-0 ở ngày ra quân, đội bóng của HLV Luis de la Fuente thắng Saudi Arabia 4-0 rồi vượt qua Uruguay 1-0 ở lượt cuối.

Chiến thắng trước Uruguay mang ý nghĩa lớn với Tây Ban Nha. Pha lập công của Alex Baena không chỉ giúp La Roja giữ ngôi đầu bảng, mà còn củng cố sự tự tin trước giai đoạn loại trực tiếp. Với một đội bóng đặt mục tiêu đi sâu, trận gặp Áo là bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh và khả năng xử lý áp lực.

Áo đi tiếp với tư cách nhì bảng J sau 3 trận giàu cảm xúc. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 ở trận quyết định. Họ ghi 6 bàn nhưng cũng nhận 6 bàn thua, qua đó cho thấy sự bùng nổ ở hàng công đi kèm nhiều rủi ro nơi hàng thủ.

Tương quan sức mạnh: La Roja vượt trội

Xét về vị thế hiện tại, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Áo. La Roja có 70,6% cơ hội thắng trong 90 phút, còn Áo đạt 12,2%. Khả năng trận đấu kéo dài sang hiệp phụ ở mức 17,3%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng phản ánh khoảng cách giữa hai đội. Tây Ban Nha đang đứng hạng 2 thế giới, còn Áo xếp thứ 24. Dù vậy, vòng knock-out luôn chứa nhiều biến số, đặc biệt khi Áo là đội có cường độ pressing cao và không ngại va chạm.

Về chuyên môn, Tây Ban Nha mạnh ở khả năng cầm bóng, kiểm soát nhịp độ và pressing sau khi mất bóng. Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Dani Olmo và Baena giúp La Roja có nhiều phương án đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Trên hàng công, Lamine Yamal vẫn là cái tên được kỳ vọng tạo khác biệt.

Áo không sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Tây Ban Nha, nhưng họ có nền tảng thể lực tốt, cách pressing đồng bộ và khả năng tăng tốc nhanh sau khi đoạt lại bóng. Sabitzer, Baumgartner, Laimer và Arnautovic là những nhân tố có thể khiến hàng thủ Tây Ban Nha phải cảnh giác.

Lịch sử đối đầu: Tây Ban Nha nắm ưu thế

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Áo đang nghiêng về La Roja. Sau 16 lần gặp nhau, Tây Ban Nha thắng 9 trận, hòa 3 và thua 4 trước Áo.

Thành tích đối đầu cho thấy Tây Ban Nha có lợi thế rõ ràng. Tuy nhiên, trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh khác, khi Áo dưới thời HLV Ralf Rangnick có bản sắc mạnh hơn, pressing quyết liệt hơn và giàu năng lượng hơn.

Với Tây Ban Nha, ưu thế lịch sử chỉ là điểm tựa tinh thần. La Roja vẫn cần chơi tập trung, nhất là khi Áo có thể gây sức ép mạnh ngay từ phần sân đối phương và buộc các tiền vệ Tây Ban Nha phải xử lý trong không gian hẹp.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Tây Ban Nha bất bại 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng xứ bò tót ghi 9 bàn trong chuỗi trận này, trung bình 1,8 bàn/trận, đồng thời chỉ nhận 2 bàn thua, đạt mức 0,4 bàn/trận.

Điểm đáng chú ý nhất của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 là khả năng phòng ngự. La Roja giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng, qua đó tạo nền tảng rất chắc cho hành trình knock-out.

Dù vậy, lực lượng của Tây Ban Nha không hoàn hảo. Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương, không thể ra sân ở trận đấu này. Lamine Yamal cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất xuyên suốt vòng bảng, khiến HLV Luis de la Fuente phải tính thêm phương án ở hai cánh.

Áo có phong độ khá tốt khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ ghi bàn ở 4/5 trận, tổng cộng 8 pha lập công, trung bình 1,6 bàn/trận. Vấn đề lớn nằm ở hàng thủ khi Áo nhận 6 bàn thua trong 5 trận, trung bình 1,2 bàn/trận.

Về lực lượng, Áo có đầy đủ nhân sự cho trận đấu này. Đây là cơ sở để HLV Ralf Rangnick triển khai lối chơi pressing quen thuộc với cường độ cao.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với mục tiêu kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình Áo và tìm khoảng trống giữa các tuyến. Rodri giữ vai trò trung tâm trong việc điều tiết nhịp độ, Pedri và Fabian Ruiz hỗ trợ luân chuyển bóng, còn Dani Olmo có thể di chuyển linh hoạt sau lưng hàng tiền vệ đối phương.

Áo sẽ không dễ để Tây Ban Nha thoải mái cầm bóng. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick có thể pressing mạnh ở khu vực giữa sân, cố gắng buộc La Roja mắc lỗi trong khâu triển khai. Những pha chuyển trạng thái với Sabitzer, Baumgartner và Arnautovic là vũ khí quan trọng của đại diện Trung Âu.

Về số bàn thắng, Tây Ban Nha ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Áo có 8 bàn ở cùng giai đoạn. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của La Roja tốt hơn rõ rệt khi chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận. Trận đấu này có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng.

Ở chỉ số phạt góc, Tây Ban Nha được hưởng 34 quả góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 6,8 quả/trận. Áo có 18 quả góc sau 5 trận, trung bình 3,6 quả/trận. Với thế trận kiểm soát bóng và thường xuyên tạo áp lực ở hai biên, Tây Ban Nha có khả năng hưởng nhiều phạt góc hơn.

Về thẻ phạt, Tây Ban Nha chỉ nhận 4 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất và không có thẻ đỏ. Áo quyết liệt hơn với 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong cùng giai đoạn. Tính chất loại trực tiếp có thể khiến trận đấu căng hơn, tổng số thẻ phạt dự kiến khoảng 3-5 thẻ.

Nhìn chung, Tây Ban Nha vẫn vượt trội về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn ở hàng thủ. Áo có thể gây khó chịu bằng pressing và chuyển trạng thái, nhưng để vượt qua một La Roja đang giữ sạch lưới toàn bộ vòng bảng là nhiệm vụ rất khó.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Áo.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Áo

Đội hình Tây Ban Nha dự kiến: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Đội hình Áo dự kiến: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bất bại 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Tây Ban Nha ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận.

La Roja chỉ nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 bàn/trận.

Áo bất bại 4/5 trận gần nhất, gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Áo ghi bàn ở 4/5 trận gần đây, tổng cộng 8 bàn.

Áo nhận 6 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,2 bàn/trận.

Tây Ban Nha có 70,6% cơ hội thắng trong 90 phút, Áo đạt 12,2%.

Tây Ban Nha thắng 9, hòa 3 và thua 4 sau 16 lần gặp Áo.

Tây Ban Nha được hưởng trung bình 6,8 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần nhất.