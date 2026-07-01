Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina 20/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Argentina lúc 2h00 ngày 20/7/2026. La Roja đối đầu Messi trong trận chung kết World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina 20/7/2026

Tây Ban Nha 0 - 0 Argentina Hiệp 2 bắt đầu 56' Montiel kịp thời phá bóng

Cubarsi có đường chuyền nguy hiểm vào trung lộ, nhưng Montiel đã đọc tình huống tốt và kịp phá bóng giải nguy cho Argentina.

Cubarsi có đường chuyền nguy hiểm vào trung lộ, nhưng Montiel đã đọc tình huống tốt và kịp phá bóng giải nguy cho Argentina. 55' Oyarzabal chần chừ trong pha xử lý

Oyarzabal có khoảng trống để sút xa, nhưng anh lại chần chừ giữa việc chuyền hay dứt điểm, khiến cơ hội của Tây Ban Nha trôi qua đáng tiếc.

Oyarzabal có khoảng trống để sút xa, nhưng anh lại chần chừ giữa việc chuyền hay dứt điểm, khiến cơ hội của Tây Ban Nha trôi qua đáng tiếc. 52' Va chạm không bóng, Argentina nhận thẻ vàng

Một tình huống va chạm không bóng xảy ra ở giữa sân khiến cầu thủ hai đội không giữ được bình tĩnh. Trọng tài sau đó rút thẻ vàng cho một cầu thủ Argentina.

Một tình huống va chạm không bóng xảy ra ở giữa sân khiến cầu thủ hai đội không giữ được bình tĩnh. Trọng tài sau đó rút thẻ vàng cho một cầu thủ Argentina. 51' Baena phạm lỗi với Montiel

Baena có pha phạm lỗi với Montiel và trọng tài lập tức thổi còi cho Argentina được hưởng quả đá phạt.

Baena có pha phạm lỗi với Montiel và trọng tài lập tức thổi còi cho Argentina được hưởng quả đá phạt. 47' Tây Ban Nha hóa giải phạt góc của Argentina

Argentina được hưởng một quả phạt góc, nhưng bóng bị phá ra ngay sau khi rời chân Messi. Hàng thủ Tây Ban Nha vẫn đang phòng ngự rất khoa học.

Argentina được hưởng một quả phạt góc, nhưng bóng bị phá ra ngay sau khi rời chân Messi. Hàng thủ Tây Ban Nha vẫn đang phòng ngự rất khoa học. 46' Martinez bắt gọn cú dứt điểm của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha có cơ hội ngon ăn ngay đầu hiệp hai, nhưng cú dứt điểm đi đúng vị trí của Emiliano Martinez và thủ môn Argentina đã ôm gọn bóng.

Tây Ban Nha có cơ hội ngon ăn ngay đầu hiệp hai, nhưng cú dứt điểm đi đúng vị trí của Emiliano Martinez và thủ môn Argentina đã ôm gọn bóng. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina bắt đầu. Hai đội đang hòa nhau 0-0.

Hiệp hai trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina bắt đầu. Hai đội đang hòa nhau 0-0. 45+4' Hết hiệp một

Hiệp một trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina khép lại với tỷ số 0-0.

Hiệp một trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina khép lại với tỷ số 0-0. 45' Hiệp một có 4 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina có 4 phút bù giờ.

Trọng tài cho hiệp một trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina có 4 phút bù giờ. 44' Argentina buộc phải thay người

Lisandro Martinez bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Argentina buộc phải điều chỉnh nhân sự khi Otamendi được tung vào sân thay thế.

Lisandro Martinez bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Argentina buộc phải điều chỉnh nhân sự khi Otamendi được tung vào sân thay thế. 43' Cucurella sút xa chệch cột dọc

Cucurella thực hiện cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Argentina.

Cucurella thực hiện cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Argentina. 42' Tây Ban Nha tiếp tục ép sân

Tây Ban Nha vẫn duy trì thế trận ở nửa sân phía trên, còn Argentina chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Tây Ban Nha vẫn duy trì thế trận ở nửa sân phía trên, còn Argentina chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. 41' Lisandro Martinez nhận thẻ vàng

Trọng tài rút thẻ vàng dành cho Lisandro Martinez sau một tình huống phạm lỗi của hậu vệ bên phía Argentina.

Trọng tài rút thẻ vàng dành cho Lisandro Martinez sau một tình huống phạm lỗi của hậu vệ bên phía Argentina. 39' Oyarzabal vô-lê không thắng được Martinez

Tây Ban Nha ban bật liên tục ngay trước vòng cấm Argentina. Oyarzabal là người tung cú vô-lê cuối cùng, nhưng bóng đi đúng vị trí Emiliano Martinez đã chọn sẵn.

Tây Ban Nha ban bật liên tục ngay trước vòng cấm Argentina. Oyarzabal là người tung cú vô-lê cuối cùng, nhưng bóng đi đúng vị trí Emiliano Martinez đã chọn sẵn. 36' Montiel ngăn chặn Cucurella

Cucurella bứt tốc bên cánh trái, nhưng Montiel đọc tình huống tốt và kịp xoạc bóng để ngăn cản pha lên bóng của Tây Ban Nha.

Cucurella bứt tốc bên cánh trái, nhưng Montiel đọc tình huống tốt và kịp xoạc bóng để ngăn cản pha lên bóng của Tây Ban Nha. 35' Cucurella bị thổi việt vị

Cucurella di chuyển xuống phía sau hàng thủ Argentina nhưng bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Cucurella di chuyển xuống phía sau hàng thủ Argentina nhưng bị trọng tài biên căng cờ báo việt vị. 33' Argentina phối hợp đá phạt

Argentina được hưởng một quả đá phạt, nhưng các cầu thủ áo sọc xanh trắng chọn cách phối hợp nhỏ thay vì treo bóng trực tiếp vào vòng cấm.

Argentina được hưởng một quả đá phạt, nhưng các cầu thủ áo sọc xanh trắng chọn cách phối hợp nhỏ thay vì treo bóng trực tiếp vào vòng cấm. 29' Tây Ban Nha nhỉnh hơn về cơ hội

Từ đầu trận, Tây Ban Nha tạo ra nhiều cơ hội hơn, với các pha lên bóng chủ yếu ở cánh phải. Argentina vẫn chưa có lần chạm bóng nào trong vòng cấm đối thủ.

Từ đầu trận, Tây Ban Nha tạo ra nhiều cơ hội hơn, với các pha lên bóng chủ yếu ở cánh phải. Argentina vẫn chưa có lần chạm bóng nào trong vòng cấm đối thủ. 28' Cubarsi chuyền về thiếu an toàn

Cubarsi chuyền về hơi non và suýt chút nữa Alvarez đã kịp áp sát để cướp bóng ngay gần khu vực nguy hiểm.

Cubarsi chuyền về hơi non và suýt chút nữa Alvarez đã kịp áp sát để cướp bóng ngay gần khu vực nguy hiểm. 27' Trận đấu trở lại

Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina tiếp tục sau quãng nghỉ tiếp nước.

Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina tiếp tục sau quãng nghỉ tiếp nước. 24' Hai đội tạm nghỉ tiếp nước

Các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina rời sân trong ít phút để tạm nghỉ tiếp nước.

Các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina rời sân trong ít phút để tạm nghỉ tiếp nước. 23' Tây Ban Nha không tận dụng được phạt góc

Tây Ban Nha có quả phạt góc thứ hai, nhưng tình huống đưa bóng vào vòng cấm không đủ nguy hiểm. Emiliano Martinez chọn vị trí tốt và bắt gọn bóng.

Tây Ban Nha có quả phạt góc thứ hai, nhưng tình huống đưa bóng vào vòng cấm không đủ nguy hiểm. Emiliano Martinez chọn vị trí tốt và bắt gọn bóng. 17' Martinez bắt bài đường chuyền của Yamal

Lamine Yamal đỡ bóng rất nhạy rồi cố gắng chuyền vào cột hai, nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã đọc tình huống chính xác và bắt gọn bóng.

Lamine Yamal đỡ bóng rất nhạy rồi cố gắng chuyền vào cột hai, nhưng thủ môn Emiliano Martinez đã đọc tình huống chính xác và bắt gọn bóng. 15' Mac Allister thoát thẻ phạt

Mac Allister có pha vào bóng rát với Dani Olmo, nhưng trọng tài không rút thẻ phạt cho tiền vệ bên phía Argentina.

Mac Allister có pha vào bóng rát với Dani Olmo, nhưng trọng tài không rút thẻ phạt cho tiền vệ bên phía Argentina. 6' Unai Simon băng ra giải nguy

Alvarez chọc khe hướng vào vòng cấm Tây Ban Nha, nhưng thủ môn Unai Simon băng ra rất nhanh để hóa giải tình huống.

Alvarez chọc khe hướng vào vòng cấm Tây Ban Nha, nhưng thủ môn Unai Simon băng ra rất nhanh để hóa giải tình huống. 5' Lamine Yamal không thắng được Emiliano Martinez

Lamine Yamal căng ngang từ cánh phải, bóng chạm chân hậu vệ Argentina và đổi hướng. Dani Olmo đập một chạm để Yamal thoát xuống đối mặt, nhưng cú dứt điểm chân trái của cầu thủ Tây Ban Nha không thắng được Emiliano Martinez.

Lamine Yamal căng ngang từ cánh phải, bóng chạm chân hậu vệ Argentina và đổi hướng. Dani Olmo đập một chạm để Yamal thoát xuống đối mặt, nhưng cú dứt điểm chân trái của cầu thủ Tây Ban Nha không thắng được Emiliano Martinez. 1' Hiệp một bắt đầu

Argentina giao bóng, trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina chính thức bắt đầu.

Argentina giao bóng, trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina trong khuôn khổ chung kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 20/7/2026 trên sân vận động MetLife, New York, Mỹ đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục, nơi La Roja hướng đến danh hiệu thế giới thứ hai, còn Argentina đứng trước cơ hội bảo vệ chiếc cúp vàng.

Nền tảng trực tiếp trận Tây Ban Nha và Argentina: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Tây Ban Nha và Argentina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Tây Ban Nha và Argentina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Tây Ban Nha và Argentina phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Argentina: https://fptplay.vn/su-kien/tay-ban-nha-argentina-6a585cb117a2f28d06510d6c?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Argentina: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu đặc biệt giữa hai nhà vô địch châu lục. Tây Ban Nha tham dự trận đấu với tư cách đương kim vô địch châu Âu, còn Argentina đã bảo vệ thành công Copa America trước khi hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp.

Tây Ban Nha tiến vào trận đấu cuối cùng bằng một hành trình gần như hoàn hảo. La Roja thắng 6, hòa 1 sau 7 trận và chưa phải thi đấu hiệp phụ. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng do HLV Luis de la Fuente dẫn dắt là hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ.

Sau 7 trận tại World Cup 2026, Tây Ban Nha mới nhận đúng một bàn thua và giữ sạch lưới 6 lần. Đây là thành tích chưa từng xuất hiện tại một kỳ World Cup nam, cho thấy khả năng kiểm soát không gian và duy trì cự ly đội hình rất tốt của La Roja.

Ở bán kết, Tây Ban Nha đánh bại Pháp với tỷ số 2-0. Hàng phòng ngự của đội bóng xứ bò tót khóa chặt Michael Olise và khiến Kylian Mbappe gần như không có cơ hội phát huy tốc độ.

Đội tuyển Pháp chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng, đúng bằng mức trung bình mà Tây Ban Nha cho phép các đối thủ thực hiện từ đầu giải. Khả năng pressing đồng bộ giúp La Roja nhanh chóng thu hồi bóng và hạn chế tối đa những tình huống phản công.

Argentina bước vào chung kết bằng một hành trình khác biệt. Nhà đương kim vô địch chưa cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối ở hàng thủ, nhưng lại sở hữu hàng công đạt hiệu suất cao nhất giải với 19 bàn thắng.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni ghi ít nhất hai bàn trong cả 7 trận tại World Cup năm nay. Lionel Messi tiếp tục giữ vai trò trung tâm với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Bản lĩnh của Argentina được chứng minh trong trận bán kết gặp Anh. Dù bị dẫn trước, đại diện Nam Mỹ vẫn kiên nhẫn gia tăng sức ép trước khi Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez lập công và Lautaro Martinez hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Tương quan sức mạnh: La Roja chắc chắn, Argentina giàu kinh nghiệm

Xét về khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự, Tây Ban Nha đang được đánh giá nhỉnh hơn Argentina. Theo siêu máy tính Opta, La Roja có 45,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút.

Khả năng Argentina thắng trong thời gian thi đấu chính thức được dự báo ở mức 29,5%. Tỷ lệ hai đội hòa nhau và phải bước vào hiệp phụ là 25,4%, cho thấy trận chung kết có thể diễn ra cân bằng.

Sức mạnh nổi bật nhất của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal. Nền tảng giúp đội bóng tiến tới trận đấu cuối cùng là khả năng kiểm soát bóng, pressing và bảo vệ khoảng trống trước khung thành Unai Simon.

Rodri và Fabian Ruiz giữ vai trò quan trọng tại khu vực trung tuyến. Hai cầu thủ này giúp Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát, đồng thời ngăn đối thủ triển khai phản công ngay từ phần sân nhà.

Dani Olmo hoạt động linh hoạt phía sau Mikel Oyarzabal, còn Lamine Yamal và Alex Baena mang đến tốc độ ở hai biên. Yamal đặc biệt nguy hiểm với khả năng đi bóng một đối một và tạo cơ hội từ hành lang phải.

Mikel Oyarzabal đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026 và là chân sút hiệu quả nhất của Tây Ban Nha. Khả năng di chuyển không bóng của tiền đạo này giúp La Roja có thêm phương án tấn công vào khoảng trống giữa các trung vệ.

Argentina lại vượt trội về kinh nghiệm và khả năng định đoạt những thời điểm quan trọng. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại từng vô địch World Cup 2022 và đã quen với sức ép của các trận đấu loại trực tiếp.

Lionel Messi vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bóng Nam Mỹ. Dù không hoạt động với cường độ cao trong toàn bộ trận đấu, đội trưởng Argentina chỉ cần một khoảng trống nhỏ để thực hiện đường chuyền hoặc cú dứt điểm có thể thay đổi cục diện.

Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Rodrigo De Paul tạo thành tuyến giữa giàu năng lượng. Bộ ba này có khả năng tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự và đưa bóng nhanh đến vị trí của Messi, Julian Alvarez hoặc Giuliano Simeone.

Lịch sử đối đầu: Tây Ban Nha nhỉnh hơn

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, Tây Ban Nha giành 3 chiến thắng, còn Argentina thắng 2 trận. Không có cuộc chạm trán nào kết thúc với tỷ số hòa.

Những trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina thường xuất hiện nhiều bàn thắng. Tổng cộng 20 bàn đã được ghi trong 5 lần gặp nhau gần đây, đạt trung bình 4 bàn mỗi trận.

Tây Ban Nha từng giành chiến thắng 6-1 trước Argentina trong trận giao hữu năm 2018. Đây cũng là một trong những thất bại đậm nhất của đội bóng Nam Mỹ trong giai đoạn hiện đại.

Trước đó, Argentina đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 4-1 vào năm 2010. Hai đội cũng từng tạo ra nhiều cuộc đối đầu có chất lượng chuyên môn cao nhờ sở hữu những cầu thủ kỹ thuật ở tuyến giữa.

Đây mới là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup. Cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra tại vòng bảng năm 1966.

Thành tích gần đây đang nghiêng về phía Tây Ban Nha, nhưng Argentina bước vào trận chung kết với vị thế nhà đương kim vô địch và đội hình có nhiều kinh nghiệm hơn ở những trận đấu lớn.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024. La Roja đứng trước cơ hội thiết lập cột mốc mới của bóng đá đội tuyển nam nếu tiếp tục không thua Argentina trong 90 phút.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha thắng 6 và hòa 1 sau 7 trận. Tất cả các trận đấu của đội bóng xứ bò tót đều được giải quyết trong thời gian thi đấu chính thức.

Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha toàn thắng, ghi 9 bàn và chỉ nhận một bàn thua. La Roja giữ sạch lưới 4 trận, còn tổng số bàn trung bình trong mỗi trận chỉ đạt mức 2 bàn.

Khả năng phòng ngự chắc chắn giúp Tây Ban Nha kiểm soát tốt những trận đấu loại trực tiếp. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente không cần ghi quá nhiều bàn nhưng vẫn duy trì được lợi thế trước các đối thủ.

Bên kia sân, Argentina toàn thắng cả 7 trận tại World Cup 2026. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã có hai trận phải bước vào hiệp phụ mới có thể giành quyền đi tiếp.

Trong 5 trận gần nhất, Argentina ghi 14 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua. Cả 5 trận đều xuất hiện bàn thắng từ hai đội, phản ánh sự hiệu quả của hàng công và những khoảng trống còn tồn tại nơi hàng phòng ngự.

Argentina đã trải qua 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Dù vậy, đội bóng Nam Mỹ vẫn duy trì hiệu suất ghi ít nhất hai bàn trong mọi trận đấu tại World Cup năm nay.

Về lực lượng, Tây Ban Nha có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết. Argentina cũng không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý và có thể sử dụng những cầu thủ tốt nhất.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng và duy trì sức ép bên phần sân Argentina. Rodri sẽ giữ vai trò điều tiết, thu hồi bóng và hạn chế những tình huống phản công từ xa.

Fabian Ruiz có thể di chuyển rộng để hỗ trợ hai cánh, còn Dani Olmo hoạt động trong khoảng trống giữa hàng tiền vệ và phòng ngự Argentina. Cách bố trí này giúp Tây Ban Nha duy trì nhiều phương án phối hợp ở khu vực trung lộ.

Lamine Yamal tiếp tục là mũi tấn công được kỳ vọng nhiều nhất. Khả năng tăng tốc và đi bóng trực diện của cầu thủ trẻ này có thể buộc Nicolas Tagliafico phải lùi sâu, đồng thời cần thêm sự hỗ trợ từ tuyến giữa.

Ở phía đối diện, Alex Baena có thể bó vào trung tâm để tạo khoảng trống cho Marc Cucurella dâng cao. Mikel Oyarzabal sẽ di chuyển giữa hai trung vệ và chờ cơ hội từ những đường căng ngang.

Argentina nhiều khả năng không tranh chấp quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đội bóng của Lionel Scaloni có thể chủ động lùi đội hình, giữ cự ly và chờ cơ hội đưa bóng nhanh đến vị trí của Messi.

Julian Alvarez sẽ phải di chuyển rộng để kéo Pau Cubarsi hoặc Aymeric Laporte rời khỏi vị trí. Khoảng trống xuất hiện trước vòng cấm có thể được Messi hoặc các tiền vệ Argentina tận dụng.

Rodrigo De Paul và Alexis Mac Allister sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tranh chấp ở giữa sân. Argentina cần ngăn Rodri có đủ thời gian xử lý nếu không muốn Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Nhiệm vụ khó khăn nhất dành cho La Roja là hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Rodri, Cubarsi và Laporte cần phối hợp chặt chẽ để ngăn đội trưởng Argentina nhận bóng ở khu vực gần vòng cấm.

Argentina cũng phải đặc biệt chú ý đến Yamal. Nếu cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha thường xuyên tạo ra các tình huống một đối một, hàng thủ nhà đương kim vô địch sẽ phải đối mặt với sức ép lớn.

Về số bàn thắng, Tây Ban Nha ghi 9 bàn và chỉ nhận một bàn thua trong 5 trận gần nhất. Tổng số bàn trung bình trong các trận của La Roja đạt mức 2 bàn.

Argentina ghi 14 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua trong cùng giai đoạn. Các trận đấu của nhà đương kim vô địch xuất hiện trung bình 4,2 bàn mỗi trận.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 20 bàn, đạt trung bình 4 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, tính chất của trận chung kết có thể khiến cả hai nhập cuộc thận trọng hơn.

Nhìn chung, Tây Ban Nha có cấu trúc phòng ngự tốt hơn, còn Argentina vượt trội về kinh nghiệm và khả năng tận dụng khoảnh khắc. Trận đấu có thể chưa phân định được đội thắng trong 90 phút.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-1 Argentina sau 90 phút, Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Đội hình Tây Ban Nha dự kiến: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Đội hình Argentina dự kiến: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang năm 2010.

Argentina chuẩn bị thi đấu trận chung kết World Cup thứ bảy và hướng đến chức vô địch lần thứ tư.

Argentina có thể trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công World Cup, sau Italy giai đoạn 1934–1938 và Brazil giai đoạn 1958–1962.

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024.

Tây Ban Nha giữ sạch lưới 6 trong 7 trận tại World Cup 2026 và mới nhận một bàn thua.

Argentina thắng cả 7 trận tại World Cup 2026 và đang có chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường World Cup.

Argentina ghi 19 bàn, nhiều nhất giải đấu trước khi trận chung kết diễn ra.

Lionel Messi có 8 bàn thắng và 4 kiến tạo tại World Cup 2026.

Mikel Oyarzabal đã ghi 5 bàn và trở thành chân sút hiệu quả nhất của Tây Ban Nha tại giải.

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha thắng 3 trận, còn Argentina có 2 chiến thắng.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 20 bàn thắng.

Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup, sau trận đấu vòng bảng năm 1966.