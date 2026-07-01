Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ 11/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Bỉ lúc 2h00 ngày 11/7/2026. Hàng thủ chưa thủng lưới của La Roja đối đầu hàng công đã ghi 13 bàn.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Bỉ 11/7/2026

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7/2026 trên sân vận động SoFi, Mỹ. Đây là cuộc đọ sức giữa hàng phòng ngự chưa nhận bàn thua nào và hàng công đã ghi tới 13 bàn sau 5 trận.

Tây Ban Nha 1 - 1 Bỉ Trận đấu đang diễn ra 45+5' Hiệp một khép lại

Hiệp một trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Hiệp một trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ khép lại với tỷ số hòa 1-1. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ có thêm 5 phút bù giờ.

Hiệp một trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ có thêm 5 phút bù giờ. 41' Vào! De Ketelaere gỡ hòa cho Bỉ

Castagne treo bóng chính xác từ cánh phải vào vòng cấm Tây Ban Nha. De Ketelaere bật cao không chiến dũng mãnh, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Bỉ.

Castagne treo bóng chính xác từ cánh phải vào vòng cấm Tây Ban Nha. De Ketelaere bật cao không chiến dũng mãnh, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Bỉ. 35' Yamal đá phạt không thắng Courtois

Yamal thực hiện cú đá phạt trực tiếp hướng về khung thành Bỉ, nhưng thủ môn Courtois đã chơi tập trung để cản phá.

Yamal thực hiện cú đá phạt trực tiếp hướng về khung thành Bỉ, nhưng thủ môn Courtois đã chơi tập trung để cản phá. 30' Vào! Ruiz mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Yamal chọc khe xuống đáy biên cho Porro trước khi hậu vệ này căng ngang vào trong. Olmo dứt điểm một chạm buộc Courtois phải cản phá, nhưng bóng bật ra đúng vị trí để Ruiz băng vào đá bồi, đưa Tây Ban Nha vượt lên.

Yamal chọc khe xuống đáy biên cho Porro trước khi hậu vệ này căng ngang vào trong. Olmo dứt điểm một chạm buộc Courtois phải cản phá, nhưng bóng bật ra đúng vị trí để Ruiz băng vào đá bồi, đưa Tây Ban Nha vượt lên. 28' Yamal tạt bóng không thành

Yamal thực hiện quả tạt theo kiểu trivela từ cánh phải, nhưng đồng đội phía trong không kịp băng vào tiếp bóng.

Yamal thực hiện quả tạt theo kiểu trivela từ cánh phải, nhưng đồng đội phía trong không kịp băng vào tiếp bóng. 21' Yamal bỏ lỡ đáng tiếc

Yamal tung cú đặt lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Bỉ trong gang tấc.

Yamal tung cú đặt lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch khung thành tuyển Bỉ trong gang tấc. 15' Bỉ đáp trả

Doku đi bóng dũng mãnh để mở ra cơ hội cho De Ketelaere. Tiền đạo tuyển Bỉ cố gắng xử lý và dứt điểm trong vòng cấm, nhưng không vượt qua được sự truy cản của Cucurella.

Doku đi bóng dũng mãnh để mở ra cơ hội cho De Ketelaere. Tiền đạo tuyển Bỉ cố gắng xử lý và dứt điểm trong vòng cấm, nhưng không vượt qua được sự truy cản của Cucurella. 10' Rodri dứt điểm bị chặn

Ruiz căng ngang rất nguy hiểm vào vòng cấm Bỉ. Rodri băng vào dứt điểm một chạm, nhưng bóng đi trúng người hậu vệ đối phương.

Ruiz căng ngang rất nguy hiểm vào vòng cấm Bỉ. Rodri băng vào dứt điểm một chạm, nhưng bóng đi trúng người hậu vệ đối phương. 1' Trận đấu bắt đầu

Bỉ giao bóng, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ chính thức bắt đầu.

Bỉ giao bóng, trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đang được chuẩn bị trên sân SoFi.

Nền tảng trực tiếp trận Tây Ban Nha và Bỉ gồm VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVgo, TV360 và FPT Play. Cụ thể:

Tây Ban Nha và Bỉ phát trực tiếp trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Tây Ban Nha và Bỉ phát trực tiếp trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link VTV9 VTVgo trực tiếp Tây Ban Nha và Bỉ: Đang cập nhật.

Tây Ban Nha và Bỉ phát trực tiếp trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Bỉ: https://fptplay.vn/su-kien/tay-ban-nha-bi-6a4c6ee723b3adffa2d6efee?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Bỉ: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Tây Ban Nha tiến vào tứ kết với hành trình gần như hoàn hảo về mặt phòng ngự. Sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt mở màn, La Roja giành 4 chiến thắng liên tiếp và không để đối thủ ghi bàn.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente thắng Saudi Arabia 4-0, vượt qua Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H, sau đó đánh bại Áo 3-0 ở vòng 1/32. Tại vòng 1/8, Tây Ban Nha tiếp tục giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha.

Trận derby bán đảo Iberia diễn ra chặt chẽ và có thời điểm tưởng như phải bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, Mikel Merino, cầu thủ được đưa vào sân trong hiệp hai, ghi bàn ở phút 91 để đưa La Roja vào tứ kết.

Bỉ có hành trình nhiều biến động hơn. “Quỷ đỏ” hòa Ai Cập 1-1 và Iran 0-0 trước khi giành chiến thắng 5-1 trước New Zealand. Tới vòng loại trực tiếp, Bỉ lần lượt vượt qua Senegal 3-2 sau hiệp phụ và đánh bại Mỹ 4-1.

Với 13 bàn sau 5 trận, Bỉ đang sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải. Vì thế, cuộc đối đầu tại SoFi được xem là bài kiểm tra thực sự đối với hệ thống phòng ngự chưa để lọt lưới của Tây Ban Nha.

Tương quan sức mạnh: Tây Ban Nha chiếm ưu thế

Xét về khả năng kiểm soát trận đấu, sự ổn định và chất lượng phòng ngự, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn. Theo Opta, La Roja có 59,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút.

Bỉ có 18,3% cơ hội thắng trong thời gian thi đấu chính thức, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 22,4%. Trên bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha đang đứng thứ 2 thế giới, còn Bỉ xếp vị trí thứ 9.

Tây Ban Nha xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng và pressing ngay sau khi mất quyền sở hữu. Rodri là mắt xích quan trọng trong việc giữ cân bằng, Pedri điều tiết nhịp độ, còn Dani Olmo thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến.

Lamine Yamal đem đến tốc độ và khả năng qua người bên hành lang phải. Mikel Oyarzabal có thể thi đấu linh hoạt ở trung tâm hoặc lệch biên, đồng thời đang duy trì cảm giác ghi bàn tốt.

Bỉ không kiểm soát thế trận ổn định bằng đối thủ, nhưng rất nguy hiểm khi có khoảng trống. Kevin De Bruyne sở hữu khả năng chuyền bóng xuyên tuyến, Jeremy Doku có tốc độ cao, Leandro Trossard di chuyển thông minh, còn Romelu Lukaku tạo sức ép lớn trong khu vực cấm địa.

Charles De Ketelaere cũng trở thành nhân tố đáng chú ý sau màn trình diễn bùng nổ trước Mỹ. Cầu thủ này ghi 2 bàn, có 1 kiến tạo và góp phần trực tiếp giúp Bỉ giành chiến thắng 4-1.

Lịch sử đối đầu: Duyên nợ tứ kết trở lại sau 40 năm

Tây Ban Nha và Bỉ đã gặp nhau 23 lần trong quá khứ. La Roja giành 12 chiến thắng, hai đội hòa nhau 6 trận, còn Bỉ có 5 lần đánh bại đối thủ.

Cuộc đối đầu đáng nhớ nhất diễn ra tại tứ kết World Cup 1986. Tây Ban Nha và Bỉ hòa 1-1 sau 120 phút, trước khi “Quỷ đỏ” giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Kết quả đó giúp Bỉ lần đầu tiên vào bán kết World Cup và sau cùng đứng trong nhóm 4 đội mạnh nhất giải đấu tại Mexico.

Đến World Cup 1990, Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 ở vòng bảng. Cuộc gặp tại SoFi vì thế mang ý nghĩa đặc biệt khi hai đội tái đấu ở vòng tứ kết World Cup sau đúng 40 năm.

Xét tổng thể, Tây Ban Nha chiếm ưu thế về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, ký ức năm 1986 vẫn là điểm tựa tinh thần đáng kể dành cho đội tuyển Bỉ.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Tây Ban Nha thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận tại World Cup 2026. La Roja ghi 9 bàn, trung bình 1,8 bàn mỗi trận và chưa để thủng lưới.

Điểm nổi bật nhất của Tây Ban Nha là khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Họ có thể kiểm soát thế trận khi gặp đối thủ chơi thấp, đồng thời vẫn giữ được cấu trúc phòng ngự trước những đội có khả năng phản công tốt.

Mikel Oyarzabal đang là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật của La Roja. Tiền đạo này lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Áo, trước khi tiếp tục hoạt động tích cực trong trận gặp Bồ Đào Nha.

Mikel Merino cho thấy chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định tại vòng 1/8. Khả năng tạo khác biệt từ các phương án thay người giúp HLV Luis de la Fuente có thêm lợi thế trong những trận đấu kéo dài.

Về lực lượng, Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Nico Williams và Yeremy Pino do chấn thương. Alex Baena nhiều khả năng được lựa chọn để hỗ trợ Lamine Yamal và Oyarzabal trên hàng công.

Bỉ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này ghi 13 bàn nhưng cũng nhận 5 bàn thua, cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa sức mạnh tấn công và độ chắc chắn của hệ thống phòng ngự.

“Quỷ đỏ” có đầy đủ lực lượng quan trọng. Courtois tiếp tục là điểm tựa trong khung thành, còn De Bruyne, Doku, De Ketelaere và Lukaku giúp Bỉ sở hữu nhiều phương án tiếp cận khu vực cấm địa.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Tây Ban Nha nhiều khả năng tiếp tục kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Rodri và Pedri sẽ có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ, kéo hàng tiền vệ Bỉ ra khỏi vị trí rồi mở khoảng trống cho Dani Olmo hoặc các cầu thủ chạy cánh.

Lamine Yamal có thể trở thành điểm tấn công chính bên cánh phải. Khả năng đi bóng của cầu thủ trẻ này sẽ đặt Maxim De Cuyper hoặc Arthur Theate vào nhiều tình huống phải phòng ngự trực diện.

Bỉ có thể không tranh chấp quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đội bóng của HLV Rudi Garcia nhiều khả năng bố trí khối phòng ngự ở khu vực giữa sân, chờ Tây Ban Nha đẩy cao rồi tổ chức phản công qua Doku và Trossard.

Vai trò của De Bruyne đặc biệt quan trọng. Nếu tiền vệ này có đủ không gian để quan sát và chuyền bóng, Lukaku hoặc De Ketelaere có thể khai thác phía sau hàng hậu vệ Tây Ban Nha.

La Roja cần tránh để mất bóng ở trung lộ, bởi đây là thời điểm Bỉ nguy hiểm nhất. Ngược lại, hàng phòng ngự của “Quỷ đỏ” cũng sẽ chịu sức ép lớn nếu Tây Ban Nha duy trì được tốc độ luân chuyển bóng.

Tính chất của vòng tứ kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha sở hữu khả năng kiểm soát tốt hơn, còn Bỉ đủ sức tạo ra nguy hiểm bằng những pha tăng tốc nhanh. Trận đấu vì vậy có khả năng chỉ được quyết định bởi một bàn thắng.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ: 1-2 bàn.

Tây Ban Nha ghi 9 bàn sau 5 trận, đạt hiệu suất 1,8 bàn mỗi trận. Bỉ ghi 13 bàn, trung bình 2,6 bàn mỗi trận, nhưng đã nhận 5 bàn thua. Với tính chất loại trực tiếp và hàng thủ chắc chắn của La Roja, thế trận khó diễn ra quá cởi mở.

Dự đoán tổng số phạt góc Tây Ban Nha vs Bỉ: 10-12 quả.

Tây Ban Nha được hưởng 39 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, trung bình 7,8 quả mỗi trận. Bỉ có 23 quả, đạt mức 4,6 quả mỗi trận. Lối chơi ép sân và tấn công biên của hai đội có thể tạo ra nhiều tình huống phạt góc.

Dự đoán số thẻ phạt Tây Ban Nha vs Bỉ: 3-5 thẻ.

Tây Ban Nha mới nhận 3 thẻ vàng sau 5 trận, còn Bỉ có 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Tính chất căng thẳng của vòng tứ kết có thể khiến số pha phạm lỗi chiến thuật tăng lên.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-3-3

Đội hình dự kiến: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

Đội hình dự kiến: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha chưa để thủng lưới sau 5 trận tại World Cup 2026.

La Roja thắng 4, hòa 1, ghi 9 bàn kể từ đầu giải.

Bỉ ghi 13 bàn sau 5 trận, trung bình 2,6 bàn mỗi trận.

Tây Ban Nha và Bỉ từng gặp nhau tại tứ kết World Cup 1986.

Bỉ thắng Tây Ban Nha trong loạt luân lưu sau trận hòa 1-1 năm 1986.

Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 tại vòng bảng World Cup 1990.

Bỉ góp mặt ở tứ kết World Cup lần thứ 3 trong 4 kỳ gần nhất.

Bỉ từng bị Senegal dẫn 2-0 tới phút 86 nhưng vẫn thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Mikel Merino ghi bàn ở phút 91 giúp Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha.

Mikel Oyarzabal lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Áo.

Charles De Ketelaere ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần trước Mỹ.

Tây Ban Nha thắng 12, hòa 6 và thua 5 sau 23 lần đối đầu Bỉ.