Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore 18/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Thái Lan và Singapore lúc 20h00 ngày 18/8/2026. “Voi chiến” nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Singapore 18/8/2026

Thái Lan 1 - 2 Singapore Trận đấu kết thúc 90+5' Trận đấu kết thúc!

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Singapore trước Thái Lan.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Singapore trước Thái Lan. 90' Bù giờ!

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Hiệp hai có 5 phút bù giờ. 88' Không được!

Thái Lan phản công nhanh trong tình huống 4 đấu 2 nhưng Yotsakorn chần chừ xử lý và để mất bóng.

Thái Lan phản công nhanh trong tình huống 4 đấu 2 nhưng Yotsakorn chần chừ xử lý và để mất bóng. 81' Bóng trúng cột dọc lần hai!

Teerasak có cơ hội đối mặt thủ môn Singapore nhưng cú đệm bóng của anh chạm tay thủ môn rồi tìm đến cột dọc.

Teerasak có cơ hội đối mặt thủ môn Singapore nhưng cú đệm bóng của anh chạm tay thủ môn rồi tìm đến cột dọc. 81' Bóng trúng cột dọc lần hai!

Teerasak có cơ hội đối mặt thủ môn Singapore nhưng cú đệm bóng của anh chạm tay thủ môn rồi tìm đến cột dọc.

Teerasak có cơ hội đối mặt thủ môn Singapore nhưng cú đệm bóng của anh chạm tay thủ môn rồi tìm đến cột dọc. 69' Bóng trúng cột dọc!

Teerasak có pha đi bóng và dứt điểm cực hay bên cánh trái nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc khung thành Singapore.

Teerasak có pha đi bóng và dứt điểm cực hay bên cánh trái nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc khung thành Singapore. 65' VÀO...! THÁI LAN 1-2 SINGAPORE!

Ryan Stewart căng ngang cực mạnh vào trong, bóng chạm chân Pansa đổi hướng bay vào lưới, giúp Singapore tái lập thế dẫn bàn.

Ryan Stewart căng ngang cực mạnh vào trong, bóng chạm chân Pansa đổi hướng bay vào lưới, giúp Singapore tái lập thế dẫn bàn. 61' VÀO...! THÁI LAN 1-1 SINGAPORE!

Kakana thực hiện quả phạt đền và tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Singapore cơ hội cản phá.

Kakana thực hiện quả phạt đền và tung cú sút quyết đoán, không cho thủ môn Singapore cơ hội cản phá. 60' Phạt đền cho Thái Lan!

Cầu thủ số 24 của Thái Lan đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi ngoặt vào trong, khiến Maehler phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Cầu thủ số 24 của Thái Lan đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi ngoặt vào trong, khiến Maehler phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. 55' Không vào!

Bóng được treo vào vòng cấm khá vừa tầm nhưng Seksan lại dứt điểm ra ngoài ở cự ly gần.

Bóng được treo vào vòng cấm khá vừa tầm nhưng Seksan lại dứt điểm ra ngoài ở cự ly gần. 50' Thẻ vàng cho Singapore

Song Ui Yong nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan.

Song Ui Yong nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan. 45' Hiệp hai bắt đầu!

Thái Lan là đội giao bóng bắt đầu hiệp hai.

Thái Lan là đội giao bóng bắt đầu hiệp hai. 45' Hết hiệp 1!

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Singapore trước Thái Lan.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Singapore trước Thái Lan. 45' VÀO...! THÁI LAN 0-1 SINGAPORE!

Kampol lao ra khỏi vòng cấm để cản phá nhưng bóng bật đến đúng vị trí của Harhys Stewart. Cầu thủ Singapore lập tức dứt điểm đưa bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

Kampol lao ra khỏi vòng cấm để cản phá nhưng bóng bật đến đúng vị trí của Harhys Stewart. Cầu thủ Singapore lập tức dứt điểm đưa bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu. 43' Cứu thua tốt!

Singapore tổ chức tấn công nhanh, Song Ui Yong băng vào dứt điểm căng nhưng thủ thành Kampol đã bắt gọn trái bóng.

Singapore tổ chức tấn công nhanh, Song Ui Yong băng vào dứt điểm căng nhưng thủ thành Kampol đã bắt gọn trái bóng. 38' Đánh đầu!

Teerasak tì đè tốt trước hậu vệ Singapore nhưng cú đánh đầu sau đó lại đưa bóng vọt xà ngang.

Teerasak tì đè tốt trước hậu vệ Singapore nhưng cú đánh đầu sau đó lại đưa bóng vọt xà ngang. 34' Cứu thua đẳng cấp!

Thủ thành Kampol có pha cứu thua xuất sắc sau cú đánh đầu nguy hiểm của Fandi.

Thủ thành Kampol có pha cứu thua xuất sắc sau cú đánh đầu nguy hiểm của Fandi. 32' VÀO... nhưng việt vị!

Seksan băng xuống hạ gục thủ môn Singapore nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Seksan băng xuống hạ gục thủ môn Singapore nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. 28' Đá phạt hàng rào!

Ilhan Fandi thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ, Kampol dễ dàng bắt gọn.

Ilhan Fandi thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ, Kampol dễ dàng bắt gọn. 22' Phạm lỗi nguy hiểm!

Harun đá thẳng vào chân Teerasak trong tình huống cầu thủ Thái Lan đẩy bóng vượt lên nhưng trọng tài không rút thẻ.

Harun đá thẳng vào chân Teerasak trong tình huống cầu thủ Thái Lan đẩy bóng vượt lên nhưng trọng tài không rút thẻ. 15' Sút xa!

Singapore tổ chức tấn công, bóng được đưa vào trong nhưng cú dứt điểm sau đó đã bị hậu vệ Thái Lan chặn lại.

Singapore tổ chức tấn công, bóng được đưa vào trong nhưng cú dứt điểm sau đó đã bị hậu vệ Thái Lan chặn lại. 9' Không được!

Bóng được chuyền ngược ra trước vòng cấm Singapore nhưng hậu vệ áo đỏ đã nhanh chân can thiệp trước khi tiền vệ Thái Lan kịp băng vào dứt điểm.

Bóng được chuyền ngược ra trước vòng cấm Singapore nhưng hậu vệ áo đỏ đã nhanh chân can thiệp trước khi tiền vệ Thái Lan kịp băng vào dứt điểm. 4' Dứt điểm nguy hiểm!

Gustavsson quyết định dứt điểm bằng chân trái từ rìa vòng cấm ở góc phải nhưng Harun đã kịp thời cản phá.

Gustavsson quyết định dứt điểm bằng chân trái từ rìa vòng cấm ở góc phải nhưng Harun đã kịp thời cản phá. 1' Trận đấu bắt đầu!

Singapore là đội giao bóng trước.

Singapore là đội giao bóng trước. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Thái Lan vs Singapore đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Thái Lan và Singapore tại bán kết lượt về AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 hôm nay 18/8/2026 trên sân Rajamangala, Thái Lan. “Voi chiến” đang nắm lợi thế lớn sau chiến thắng 3-1 tại Jalan Besar và chỉ cần bảo vệ cách biệt để giành vé vào chung kết.

Nền tảng trực tiếp trận Thái Lan và Singapore: VTV6, VTVgo, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Thái Lan và Singapore phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6/VTVgo.

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Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Thái Lan trở về Rajamangala với lợi thế hai bàn sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Kết quả này giúp đội chủ nhà có quyền lựa chọn cách nhập cuộc, bởi ngay cả thất bại với cách biệt một bàn vẫn đủ để “Voi chiến” giành vé vào chung kết.

Singapore ở thế khó hơn nhiều. Đội khách phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn mới có thể đưa cuộc đấu trở lại thế cân bằng, vì vậy khả năng cao họ sẽ phải đẩy đội hình lên tấn công sớm hơn bình thường.

Sức ép vì thế chủ yếu nằm bên phía Singapore. Với Thái Lan, nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ cự ly đội hình, hạn chế sai lầm và khai thác khoảng trống khi đối thủ buộc phải dâng cao.

Tương quan sức mạnh: Thái Lan chiếm ưu thế

Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn khá rõ trước giờ bóng lăn. Theo mô phỏng của siêu máy tính, “Voi chiến” có 50,36% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, Singapore đạt 26,47%, còn khả năng hòa là 23,17%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội chủ nhà. Thái Lan đứng hạng 94 thế giới, cao hơn Singapore ở vị trí 148.

Lượt đi tiếp tục cho thấy sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, Seksan Ratree ghi một bàn, còn Patrik Gustavsson tạo dấu ấn bằng tốc độ và khả năng đưa bóng nhanh vào khoảng trống phía sau hàng thủ Singapore.

Thái Lan không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra nguy hiểm. Khả năng pressing, chuyển trạng thái nhanh và đưa bóng ra hai biên đang giúp đội bóng của HLV Anthony Hudson trở nên đặc biệt nguy hiểm khi đối thủ mất bóng.

Lịch sử đối đầu: “Voi chiến” áp đảo

Thái Lan đang chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần chạm trán Singapore gần đây. Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất, “Voi chiến” giành chiến thắng cả 5 trận, ghi tổng cộng 16 bàn và nhận 7 bàn thua.

Đáng chú ý nhất chính là trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Thái Lan thắng 3-1 ngay trên sân Jalan Besar, qua đó tạo lợi thế lớn trước màn tái đấu tại Rajamangala.

Singapore từng có thời điểm gây khó khăn cho đối thủ, nhưng sự khác biệt thường xuất hiện ở khả năng tận dụng cơ hội. Khi Thái Lan có khoảng trống để phản công, hàng thủ Singapore thường gặp khó trước tốc độ của các cầu thủ tấn công đội chủ nhà.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Thái Lan đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Đội bóng xứ chùa Vàng giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất, cho thấy sự ổn định đáng kể của hàng phòng ngự.

Singapore thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đội khách ghi 6 bàn nhưng nhận 5 bàn thua, trong đó thất bại duy nhất chính là trận thua Thái Lan ở bán kết lượt đi.

Teerasak Poeiphimai là trường hợp cần được theo dõi bên phía đội chủ nhà sau vấn đề ở cổ chân. Tiền đạo này là một trong những cầu thủ nổi bật nhất lượt đi với cú đúp vào lưới Singapore.

Singapore có thể tăng cường sức mạnh hàng công khi Ilhan Fandi nhiều khả năng được sử dụng nhiều hơn. Thể hình và khả năng không chiến của Ilhan là phương án phù hợp nếu đội khách sử dụng nhiều đường bóng dài và những pha tạt từ hai biên.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Thái Lan không cần phải đẩy tốc độ trận đấu lên quá cao. Với lợi thế 3-1, đội chủ nhà có thể duy trì đội hình cân bằng, kiểm soát khu vực trung tuyến và chờ Singapore để lộ khoảng trống.

Khả năng chuyển trạng thái sẽ tiếp tục là chìa khóa của “Voi chiến”. Lượt đi cho thấy Singapore gặp nhiều khó khăn mỗi khi mất bóng ở phần sân nhà, đặc biệt khi Thái Lan nhanh chóng đưa bóng ra sau lưng hàng phòng ngự.

Singapore gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm bàn thắng. Đội khách có thể sử dụng nhiều hơn các tình huống bóng bổng, ném biên và tạt bóng nhằm tận dụng chiều cao của Ilhan Fandi.

Tuy nhiên, việc phải dâng cao đội hình cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Thái Lan sở hữu những cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý tốt trong không gian rộng, nên chỉ một sai lầm ở tuyến giữa cũng có thể khiến Singapore phải trả giá.

Thái Lan ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Singapore có 6 bàn. Năm cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 23 bàn, trung bình 4,6 bàn mỗi trận.

Với việc Singapore buộc phải chơi tấn công, cuộc tái đấu có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 bàn thắng, đặc biệt khi thế trận mở hơn trong hiệp hai.

Về thẻ phạt, hai đội nhận trung bình khoảng 3 thẻ vàng mỗi trận trong chuỗi trận gần đây. Tính chất bán kết cùng yêu cầu phải tấn công của Singapore có thể khiến số tình huống tranh chấp tăng lên, nhưng trận đấu nhiều khả năng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Nhìn chung, Thái Lan vượt trội về lợi thế tỷ số, phong độ, sân nhà và thành tích đối đầu. Singapore có thể tạo ra sức ép nhất định, nhưng để thắng cách biệt tại Rajamangala là nhiệm vụ rất khó.

Dự đoán tỷ số: Thái Lan 2-1 Singapore.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Singapore

Thái Lan: Đội hình của “Voi chiến” nhiều khả năng không thay đổi quá nhiều so với trận lượt đi. Khả năng ra sân của Teerasak Poeiphimai sẽ được quyết định sát giờ thi đấu.

Singapore: Ilhan Fandi có thể được sử dụng sớm nhằm tăng khả năng tranh chấp và không chiến trên hàng công, nhất là khi Singapore buộc phải tìm kiếm bàn thắng.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Singapore

Thái Lan đang dẫn Singapore 3-1 sau bán kết lượt đi AFF Cup 2026.

Thái Lan toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Singapore thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây.

Thái Lan thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất với Singapore.

“Voi chiến” ghi 16 bàn trong 5 cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội.

Năm trận đối đầu gần nhất xuất hiện tổng cộng 23 bàn, trung bình 4,6 bàn/trận.

Thái Lan có 50,36% cơ hội thắng trong 90 phút, Singapore đạt 26,47%, còn xác suất hòa là 23,17%.

Trận đấu diễn ra lúc 20h00 hôm nay 18/8/2026 trên sân Rajamangala và được tường thuật trực tiếp trên VTV6, VTVgo, FPT Play, TV360.