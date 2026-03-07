Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ vs Algeria 3/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Thụy Sĩ và Algeria lúc 10h00 ngày 3/7/2026. Đại diện châu Âu hướng tới chiến thắng tại vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ vs Algeria 3/7/2026

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 10h00 ngày 3/7/2026 trên sân vận động BC Place, Vancouver, Canada. Đây là màn so tài giữa một Thụy Sĩ giàu bản lĩnh, tổ chức chặt chẽ và một Algeria có lối chơi tốc độ, quyết liệt, nhiều khả năng tạo đột biến.

Thụy Sĩ 2 - 0 Algeria Trận đấu đã kết thúc 90' Thời gian bù giờ

Hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ, nhưng cục diện trận đấu dường như đã an bài.

Hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ, nhưng cục diện trận đấu dường như đã an bài. 81' Rieder bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Zakaria căng ngang vượt qua pha cắt bóng hụt của Embolo ở cột gần và tìm đến vị trí của Rieder ở cột xa. Trước mặt anh gần như là khung thành bỏ trống, nhưng bóng lại chạm gót chân Rieder, tạo điều kiện để thủ môn Zidane kịp thời đổ người cản phá, cứu thua cho Algeria.

Zakaria căng ngang vượt qua pha cắt bóng hụt của Embolo ở cột gần và tìm đến vị trí của Rieder ở cột xa. Trước mặt anh gần như là khung thành bỏ trống, nhưng bóng lại chạm gót chân Rieder, tạo điều kiện để thủ môn Zidane kịp thời đổ người cản phá, cứu thua cho Algeria. 74' Belghali cứu thua cho Algeria

Belghali phá được quả tạt đầu tiên, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Rieder. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị bên phía Thụy Sĩ tung cú dứt điểm ngay sau đó, song Belghali một lần nữa có mặt đúng lúc để phá bóng, cứu thua cho Algeria.

Belghali phá được quả tạt đầu tiên, nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của Rieder. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị bên phía Thụy Sĩ tung cú dứt điểm ngay sau đó, song Belghali một lần nữa có mặt đúng lúc để phá bóng, cứu thua cho Algeria. 72' Boudaoui nhận thẻ vàng

Boudaoui để lại dấu ấn theo cách không mong muốn. Tiền vệ của Algeria có pha vào bóng muộn với Xhaka và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Boudaoui để lại dấu ấn theo cách không mong muốn. Tiền vệ của Algeria có pha vào bóng muộn với Xhaka và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. 62' Akanji cắt bóng kịp thời

Maza thực hiện đường chọc khe gần như hoàn hảo để Gouiri băng xuống đối mặt. Tuy nhiên, Akanji đọc tình huống rất tốt, xuất hiện đúng lúc để cắt bóng quyết định, ngăn chặn cơ hội nguy hiểm của Algeria.

Maza thực hiện đường chọc khe gần như hoàn hảo để Gouiri băng xuống đối mặt. Tuy nhiên, Akanji đọc tình huống rất tốt, xuất hiện đúng lúc để cắt bóng quyết định, ngăn chặn cơ hội nguy hiểm của Algeria. 57' Vargas xử lý không thành công

Vargas tiếp tục phô diễn kỹ thuật với những pha xử lý khéo léo. Anh vượt qua Mahrez rồi bứt tốc xâm nhập vòng cấm Algeria, nhưng lại lưỡng lự giữa dứt điểm và căng ngang, khiến đường bóng đi quá mạnh.

Vargas tiếp tục phô diễn kỹ thuật với những pha xử lý khéo léo. Anh vượt qua Mahrez rồi bứt tốc xâm nhập vòng cấm Algeria, nhưng lại lưỡng lự giữa dứt điểm và căng ngang, khiến đường bóng đi quá mạnh. 50' Mahrez bị chặn cú dứt điểm

Belghali thực hiện quả tạt có điểm rơi hoàn hảo, đưa bóng đúng tầm băng cắt của Mahrez. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng lòng trong chân của đội trưởng Algeria bị hậu vệ Thụy Sĩ lao vào chặn lại ngay trước khung thành.

Belghali thực hiện quả tạt có điểm rơi hoàn hảo, đưa bóng đúng tầm băng cắt của Mahrez. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng lòng trong chân của đội trưởng Algeria bị hậu vệ Thụy Sĩ lao vào chặn lại ngay trước khung thành. 46' Vào! Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 2-0

Algeria chỉ có thể phá bóng ra đúng vị trí của Ndoye. Ngôi sao thuộc biên chế Nottingham Forest không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới khung thành để nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ.

Algeria chỉ có thể phá bóng ra đúng vị trí của Ndoye. Ngôi sao thuộc biên chế Nottingham Forest không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới khung thành để nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ. 46' Hiệp hai bắt đầu

Thụy Sĩ giao bóng, hiệp hai trận đấu với Algeria chính thức bắt đầu.

Thụy Sĩ giao bóng, hiệp hai trận đấu với Algeria chính thức bắt đầu. 45+4' Hiệp một khép lại

Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn bàn thuộc về Thụy Sĩ.

Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn bàn thuộc về Thụy Sĩ. 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có thêm 4 phút bù giờ.

Hiệp một có thêm 4 phút bù giờ. 44' Kobel cứu thua cho Thụy Sĩ

Aouar tung cú dứt điểm ngay trong vòng cấm, nhưng thủ thành Kobel đã cản phá gọn gàng. Ít giây sau, Aouar tiếp tục treo bóng về cột xa, nhưng Belghali không thể băng vào tiếp ứng để tạo nên cơ hội nguy hiểm.

Aouar tung cú dứt điểm ngay trong vòng cấm, nhưng thủ thành Kobel đã cản phá gọn gàng. Ít giây sau, Aouar tiếp tục treo bóng về cột xa, nhưng Belghali không thể băng vào tiếp ứng để tạo nên cơ hội nguy hiểm. 37' Zakaria đánh đầu chệch cột dọc

Đường tạt bóng được đưa vào vòng cấm Algeria để Zakaria bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành. Hậu vệ của Thụy Sĩ tỏ ra rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội tốt để ghi bàn.

Đường tạt bóng được đưa vào vòng cấm Algeria để Zakaria bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch khung thành. Hậu vệ của Thụy Sĩ tỏ ra rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội tốt để ghi bàn. 31' Vargas đột phá bên cánh

Vargas liên tục đảo chân, ngoặt bóng khéo léo trước khi bứt xuống sát đường biên ngang. Anh sau đó căng ngược bóng về khu vực chấm phạt đền, nhưng các hậu vệ Algeria đã kịp thời lùi về phá bóng giải nguy.

Vargas liên tục đảo chân, ngoặt bóng khéo léo trước khi bứt xuống sát đường biên ngang. Anh sau đó căng ngược bóng về khu vực chấm phạt đền, nhưng các hậu vệ Algeria đã kịp thời lùi về phá bóng giải nguy. 25' Rodriguez sút chệch cột dọc

Thụy Sĩ kiểm soát thế trận tốt và luân chuyển bóng mạch lạc. Bóng được triển khai từ cánh phải sang cánh trái trước khi đến chân Rodriguez, nhưng cú sút từ khoảng 23m của hậu vệ này đi chệch cột dọc.

Thụy Sĩ kiểm soát thế trận tốt và luân chuyển bóng mạch lạc. Bóng được triển khai từ cánh phải sang cánh trái trước khi đến chân Rodriguez, nhưng cú sút từ khoảng 23m của hậu vệ này đi chệch cột dọc. 22' Bentaleb đánh đầu giải nguy

Rodriguez thực hiện quả phạt góc đưa bóng vào khu cấm địa. Tuy nhiên, Bentaleb chọn vị trí tốt ở cột gần và đánh đầu giải nguy, giúp Algeria hóa giải thành công tình huống cố định của Thụy Sĩ.

Rodriguez thực hiện quả phạt góc đưa bóng vào khu cấm địa. Tuy nhiên, Bentaleb chọn vị trí tốt ở cột gần và đánh đầu giải nguy, giúp Algeria hóa giải thành công tình huống cố định của Thụy Sĩ. 18' Kobel sửa sai kịp thời cho Thụy Sĩ

Xhaka chuyền về bất cẩn, khiến bóng đi lệch hướng so với vị trí của thủ môn Kobel và trôi về phía khung thành Thụy Sĩ. May cho đội bóng áo đỏ là Kobel phản xạ rất nhanh, di chuyển ngang rồi phá bóng kịp thời.

Xhaka chuyền về bất cẩn, khiến bóng đi lệch hướng so với vị trí của thủ môn Kobel và trôi về phía khung thành Thụy Sĩ. May cho đội bóng áo đỏ là Kobel phản xạ rất nhanh, di chuyển ngang rồi phá bóng kịp thời. 16' Zidane cản phá cú sút của Zakaria

Manzambi căng ngang thuận lợi vào khu vực cấm địa để Zakaria băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút từ khoảng chấm phạt đền không đủ hiểm và bị thủ môn Zidane dễ dàng cản phá.

Manzambi căng ngang thuận lợi vào khu vực cấm địa để Zakaria băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút từ khoảng chấm phạt đền không đủ hiểm và bị thủ môn Zidane dễ dàng cản phá. 14' Kobel ôm gọn bóng

Aouar tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng lực sút không đủ khó để đánh bại thủ môn Kobel. Người gác đền của Thụy Sĩ dễ dàng ôm gọn bóng.

Aouar tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng lực sút không đủ khó để đánh bại thủ môn Kobel. Người gác đền của Thụy Sĩ dễ dàng ôm gọn bóng. 11' Vào! Embolo mở tỷ số cho Thụy Sĩ

Embolo ghi bàn, giúp Thụy Sĩ vượt lên dẫn Algeria 1-0.

Embolo ghi bàn, giúp Thụy Sĩ vượt lên dẫn Algeria 1-0. 6' Aouar bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số

Belghali tạt bóng có điểm rơi rất thuận lợi. Mahrez băng vào dứt điểm nhưng quyết định nhường bóng cho Aouar ở vị trí thuận lợi hơn, đáng tiếc tiền vệ Algeria lại đá hụt bóng.

Belghali tạt bóng có điểm rơi rất thuận lợi. Mahrez băng vào dứt điểm nhưng quyết định nhường bóng cho Aouar ở vị trí thuận lợi hơn, đáng tiếc tiền vệ Algeria lại đá hụt bóng. 5' Kobel băng ra phá bóng kịp thời

Ait Nouri bứt tốc xâm nhập khoảng trống phía sau hàng thủ Thụy Sĩ và suýt được đồng đội đặt vào thế đối mặt. Tuy nhiên, thủ môn Kobel đã băng ra khỏi vòng cấm rất kịp thời để phá bóng, hóa giải tình huống nguy hiểm.

Ait Nouri bứt tốc xâm nhập khoảng trống phía sau hàng thủ Thụy Sĩ và suýt được đồng đội đặt vào thế đối mặt. Tuy nhiên, thủ môn Kobel đã băng ra khỏi vòng cấm rất kịp thời để phá bóng, hóa giải tình huống nguy hiểm. 3' Nhập cuộc sôi nổi

Các cổ động viên Algeria tạo nên bầu không khí rất cuồng nhiệt trên khán đài. Mỗi khi cầu thủ Thụy Sĩ cầm bóng, những tiếng la ó lại vang lên khắp sân.

Các cổ động viên Algeria tạo nên bầu không khí rất cuồng nhiệt trên khán đài. Mỗi khi cầu thủ Thụy Sĩ cầm bóng, những tiếng la ó lại vang lên khắp sân. 0' Trận đấu đang diễn ra

Trận đấu giữa Thụy Sĩ vs Algeria đang diễn ra.

Nền tảng trực tiếp trận Thụy Sĩ và Algeria: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Thụy Sĩ và Algeria phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Thụy Sĩ và Algeria phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Thụy Sĩ và Algeria phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: https://vtvgo.vn/

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Thụy Sĩ và Algeria: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Thụy Sĩ và Algeria: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với hành trình vòng bảng khá thuyết phục. Đại diện châu Âu khởi đầu bằng trận hòa Qatar, sau đó chơi bùng nổ trước Bosnia & Herzegovina. Ở lượt cuối, họ tiếp tục đánh bại Canada để giành quyền đi tiếp với sự tự tin cao.

Với Thụy Sĩ, trận đấu này là cơ hội để khẳng định bản lĩnh ở vòng loại trực tiếp. Đội bóng châu Âu có lối chơi không quá hoa mỹ, nhưng rất hiệu quả nhờ khả năng giữ cự ly đội hình, kiểm soát nhịp độ và tận dụng tốt các thời điểm quan trọng.

Algeria đi tiếp theo cách giàu cảm xúc hơn. Đại diện Bắc Phi khởi đầu khó khăn trước Argentina, sau đó thắng Jordan để mở lại hy vọng. Đến trận cuối, Algeria hòa Áo 3-3 trong màn rượt đuổi căng thẳng, qua đó giữ cơ hội góp mặt ở vòng knock-out.

Tương quan sức mạnh: Thụy Sĩ nhỉnh hơn về sự ổn định

Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ tính tổ chức, bản lĩnh và khả năng duy trì cấu trúc chiến thuật. Họ là đội bóng rất khó bị đánh bại khi bước vào những trận đấu có áp lực cao, đặc biệt nhờ nền tảng phòng ngự chắc chắn.

Trong 5 trận gần nhất, Thụy Sĩ bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng này ghi 12 bàn và để thủng lưới 5 lần. Tính rộng hơn, Thụy Sĩ ghi 21 bàn sau 9 trận gần đây, đạt trung bình 2,33 bàn/trận.

Algeria không bị đánh giá thấp về khả năng gây khó khăn. Đại diện châu Phi có tốc độ, sức tranh chấp và khả năng chuyển trạng thái tốt. Họ ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận, đồng thời ghi bàn ở 17/23 trận.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng kiểm soát rủi ro. Thụy Sĩ mới thủng lưới 5 bàn sau 9 trận gần đây, trung bình 0,56 bàn/trận. Algeria nhận 19 bàn thua sau 23 trận, trung bình 0,83 bàn/trận. Hàng thủ Algeria không tệ, nhưng vẫn có những thời điểm mất ổn định khi trận đấu bị đẩy lên tốc độ cao.

Lịch sử đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau

Lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Algeria chưa có dữ liệu chính thức khi hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ. Vì vậy, màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 càng mang đến nhiều yếu tố khó đoán.

Việc không có tiền lệ đối đầu khiến cả hai đội phải dựa nhiều hơn vào khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật trong thời gian thực. Thụy Sĩ có lợi thế ở sự điềm tĩnh, còn Algeria có thể tạo bất ngờ nhờ tốc độ và tinh thần chiến đấu.

Ở một trận đấu loại trực tiếp, sự thận trọng có thể được đặt lên hàng đầu. Thụy Sĩ sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ, còn Algeria nhiều khả năng chờ cơ hội phản công hoặc tận dụng các tình huống bóng hai.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Thụy Sĩ đang duy trì phong độ tốt với chuỗi 5 trận bất bại. Họ thắng 3, hòa 2, ghi 12 bàn và thủng lưới 5 lần. Đây là nền tảng quan trọng trước khi bước vào một trận đấu có tính chất loại trực tiếp.

Về lực lượng, Thụy Sĩ có đội hình mạnh nhất. Những cái tên như Kobel, Akanji, Schar, Xhaka, Freuler, Vargas và Embolo giúp đội bóng châu Âu duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Bắc Phi ghi 10 bàn nhưng nhận 7 bàn thua. Hàng công tạo được sức ép tốt, nhưng hàng thủ cần cải thiện sự tập trung sau trận hòa Áo 3-3.

Algeria cũng có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Mahrez, Benrahma, Bounedjah, Bennacer và Aouar là những nhân tố được kỳ vọng mang lại sự khác biệt ở các pha lên bóng tốc độ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế khoảng trống sau lưng hàng thủ. Với Xhaka và Freuler, đại diện châu Âu có đủ kinh nghiệm để điều tiết nhịp độ, giảm bớt sự hưng phấn của Algeria.

Algeria có thể chọn cách chơi trực diện hơn. Những pha đưa bóng nhanh ra biên, tận dụng tốc độ của Mahrez, Benrahma và khả năng càn lướt của Bounedjah sẽ là hướng tấn công đáng chú ý. Nếu Algeria đoạt bóng ở khu vực giữa sân, họ có thể tạo ra cơ hội nguy hiểm trong thời gian rất ngắn.

Về số bàn thắng, Thụy Sĩ đang có hiệu suất 2,33 bàn/trận trong 9 trận gần nhất, còn Algeria đạt 1,83 bàn/trận sau 23 trận. Tuy nhiên, tính chất vòng loại trực tiếp có thể khiến hai đội nhập cuộc chặt chẽ hơn. Trận đấu này được dự đoán có khoảng 2-3 bàn.

Ở chỉ số phạt góc, Algeria nhỉnh hơn với 127 quả sau 23 trận, trung bình 5,52 quả/trận. Thụy Sĩ có 33 quả phạt góc sau 9 trận, trung bình 3,67 quả/trận. Tổng số phạt góc trận này có thể dao động trong khoảng 7-9 quả.

Về thẻ phạt, Algeria có xu hướng nhận thẻ nhiều hơn khi đã có 33 thẻ vàng sau 23 trận, trung bình 1,43 thẻ/trận. Thụy Sĩ chỉ nhận 5 thẻ vàng sau 9 trận, trung bình 0,56 thẻ/trận. Với cường độ tranh chấp cao, trận đấu có thể xuất hiện khoảng 3-5 thẻ vàng.

Nhìn chung, Thụy Sĩ có lợi thế nhờ sự ổn định, khả năng tổ chức phòng ngự và bản lĩnh trong các trận đấu lớn. Algeria đủ sức gây khó chịu bằng tốc độ và tinh thần chiến đấu, nhưng đại diện châu Âu vẫn có nhiều cơ sở hơn để giành chiến thắng sát nút.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Algeria

Đội hình Thụy Sĩ dự kiến: Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Đội hình Algeria dự kiến: Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ bất bại 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Thụy Sĩ ghi 12 bàn và thủng lưới 5 lần trong 5 trận gần đây.

Thụy Sĩ ghi 21 bàn sau 9 trận gần nhất, trung bình 2,33 bàn/trận.

Thụy Sĩ mới thủng lưới 5 bàn sau 9 trận, trung bình 0,56 bàn/trận.

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Algeria ghi 10 bàn nhưng nhận 7 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Algeria ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận.

Algeria có 127 quả phạt góc sau 23 trận, trung bình 5,52 quả/trận.

Thụy Sĩ nhận 5 thẻ vàng sau 9 trận, trung bình 0,56 thẻ/trận.

Algeria nhận 33 thẻ vàng sau 23 trận, trung bình 1,43 thẻ/trận.

Thụy Sĩ thắng Canada 2-1 ở lượt trận gần nhất dù chỉ tung ra 6 cú sút.

Algeria hòa Áo 3-3 ở lượt trận gần nhất, kiểm soát bóng 65% và có 5 pha dứt điểm trúng đích.