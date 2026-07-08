Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ vs Colombia 8/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Thụy Sĩ và Colombia lúc 3h00 ngày 8/7/2026. Hai đội bất bại đối đầu ở vòng 1/8 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ vs Colombia 8/7/2026

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 3h00 ngày 8/7/2026 trên sân vận động BC Place, Vancouver, Canada. Đây là màn so tài giữa hai đội cùng bất bại sau 4 trận, hứa hẹn tạo nên cuộc đấu căng thẳng cho tấm vé vào tứ kết.

Thụy Sĩ 0 - 0 Colombia Trận đấu chuẩn bị diễn ra 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Thụy Sĩ vs Colombia đang được chuẩn bị.

Nền tảng trực tiếp trận Thụy Sĩ và Colombia: VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Thụy Sĩ và Colombia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Thụy Sĩ và Colombia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Thụy Sĩ và Colombia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,9.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Thụy Sĩ và Colombia: https://fptplay.vn/su-kien/thuy-si-colombia-6a489fadd12cdec3be6ec0a7?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Thụy Sĩ và Colombia: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Thụy Sĩ và Colombia đều bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với phong độ bất bại. Đây là điểm chung khiến cặp đấu này trở nên rất khó lường. Một bên là đại diện châu Âu giàu kỷ luật, một bên là đội bóng Nam Mỹ có hàng thủ chắc chắn và nhiều nhân tố tạo đột biến.

Thụy Sĩ dẫn đầu bảng B sau các trận gặp Bosnia & Herzegovina, Canada và Qatar. Đến vòng 1/16, đoàn quân của HLV Murat Yakin tiếp tục đánh bại Algeria 2-0, với các pha lập công của Breel Embolo và Dan Ndoye.

Colombia cũng khẳng định bản lĩnh bằng vị trí dẫn đầu bảng K. Họ thắng Uzbekistan, CHDC Congo và hòa Bồ Đào Nha. Ở vòng 1/16, đại diện Nam Mỹ vượt qua Ghana 1-0 nhờ bàn thắng sớm của Jhon Arias.

Với Thụy Sĩ, chiến thắng sẽ giúp họ tiếp tục khẳng định sự ổn định ở các giải đấu lớn. Với Colombia, đây là cơ hội để kéo dài hành trình ấn tượng và tiến gần hơn tới nhóm đội mạnh nhất World Cup 2026.

Tương quan sức mạnh: Sự kỷ luật đối đầu chất Nam Mỹ

Thụy Sĩ đang sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm và có tính tổ chức cao. Granit Xhaka vẫn là nhân vật trung tâm ở tuyến giữa, đảm nhận vai trò giữ nhịp, điều phối bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Hàng thủ với Akanji, Elvedi và Rodriguez giúp đại diện châu Âu có sự chắc chắn cần thiết.

Sau 4 trận tại World Cup 2026, Thụy Sĩ ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Trong 5 trận gần nhất, họ ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua, trung bình 2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận. Đây là hiệu suất đủ tốt để Thụy Sĩ tự tin trước bất kỳ đối thủ nào.

Colombia lại gây ấn tượng mạnh ở khả năng phòng ngự. Sau 4 trận tại giải năm nay, đại diện Nam Mỹ mới nhận đúng 1 bàn thua. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez và Jhon Lucumí tạo nên tuyến phòng ngự ổn định, hỗ trợ tốt cho thủ môn Vargas.

Trên hàng công, Colombia vẫn có nhiều điểm nổ. James Rodríguez mang tới sự sáng tạo, Luis Díaz là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt bằng tốc độ và kỹ thuật, còn Jhon Arias vừa ghi bàn quan trọng trước Ghana. Tuy nhiên, tình trạng thể lực của James cùng chấn thương của Jhon Córdoba là vấn đề HLV Néstor Lorenzo cần tính toán.

Lịch sử đối đầu: Colombia có lợi thế tinh thần

Lịch sử đối đầu giữa Thụy Sĩ và Colombia không quá chênh lệch, nhưng đại diện Nam Mỹ đang nhỉnh hơn. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Colombia thắng 2 trận, còn Thụy Sĩ thắng 1 trận.

Ưu thế này giúp Colombia có thêm sự tự tin trước trận đấu tại BC Place. Dù vậy, Thụy Sĩ hiện tại là tập thể rất khó bị đánh bại, đặc biệt khi họ đã duy trì chuỗi 5 trận bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Colombia cũng đang có phong độ cao không kém. Đội bóng Nam Mỹ thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời duy trì chuỗi 9 trận không thua liên tiếp trên mọi đấu trường.

Cả hai đội đều có lý do để tin vào khả năng đi tiếp. Thụy Sĩ dựa vào sự kỷ luật, pressing và phản công nhanh. Colombia lại nổi bật ở khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và sự chắc chắn của hàng thủ.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Phong độ Thụy Sĩ: Thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất.

Phong độ Colombia: Thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu: Colombia thắng 2 trong 3 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất.

Về lực lượng, Thụy Sĩ có Luca Jaquez và Michel Aebischer chấn thương cơ, bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu Aebischer không đạt thể trạng tốt, HLV Murat Yakin sẽ phải tính thêm phương án cho tuyến giữa và hành lang tấn công.

Colombia chịu tổn thất khi Jhon Córdoba vắng mặt vì chấn thương. James Rodríguez cũng bị ốm, nên khả năng ra sân với thể trạng tốt nhất vẫn là dấu hỏi. Đây là hai chi tiết có thể ảnh hưởng tới khả năng tấn công của đại diện Nam Mỹ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng. Đại diện châu Âu có thể giữ khối đội hình chặt, pressing ở khu vực giữa sân và tìm cơ hội từ các pha phản công nhanh. Ndoye, Vargas và Embolo sẽ là những mũi nhọn quan trọng khi Thụy Sĩ chuyển trạng thái.

Colombia có xu hướng kiểm soát bóng cao hơn. Đội bóng của HLV Néstor Lorenzo thường cầm bóng khoảng 55-65% mỗi trận, tổ chức tấn công bài bản và khai thác khá nhiều ở hai biên. Luis Díaz sẽ là cái tên khiến hàng thủ Thụy Sĩ phải đặc biệt dè chừng.

Dự đoán số bàn thắng Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần trong 5 trận gần nhất, trung bình 2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận. Tại World Cup 2026, họ thắng 3 trong 4 trận, trong đó có các kết quả 4-1 trước Bosnia & Herzegovina, 2-1 trước Canada và 2-0 trước Algeria.

Colombia cũng có hiệu suất cao với 11 bàn và 4 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận. Dù vậy, 3 trận World Cup gần đây của Colombia đều khép lại với không quá 2 bàn, gồm thắng Ghana 1-0, thắng CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0.

Cả hai cùng có hàng thủ chắc chắn nhưng cũng duy trì khả năng ghi bàn ổn định. Nếu trận đấu có bàn sớm, thế trận có thể mở hơn dự kiến.

Dự đoán: Trên 4 bàn thắng.

Thụy Sĩ có sự ổn định, khả năng phòng ngự chắc và phản công sắc. Colombia lại sở hữu hàng thủ cực khó xuyên phá, phong độ cao và các cầu thủ tấn công có thể xoay chuyển trận đấu. Với ưu thế đối đầu gần đây cùng khả năng tạo đột biến từ Luis Díaz, đại diện Nam Mỹ được dự đoán sẽ vượt qua một trận đấu nhiều sóng gió.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-3 Colombia.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Colombia

Đội hình Thụy Sĩ dự kiến: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Đội hình Colombia dự kiến: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Díaz; Córdoba.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ bất bại 5 trận gần nhất, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Colombia chỉ thủng lưới đúng 1 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn sau 4 trận tại giải năm nay.

Colombia thắng 3 và hòa 1 sau 4 trận World Cup 2026.

Colombia duy trì chuỗi 9 trận không thua liên tiếp trên mọi đấu trường.

4 trong 5 trận gần nhất của Colombia có dưới 2,5 bàn thắng.

Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 tại vòng 1/16.

Colombia thắng 2, còn Thụy Sĩ thắng 1 trong 3 lần đối đầu gần nhất.

Thụy Sĩ mạnh ở pressing và phản công, còn Colombia nổi bật với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức thế trận.