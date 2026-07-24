Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Timor Leste vs Việt Nam 24/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Đông Timor và Việt Nam lúc 20h30 ngày 24/7/2026. Đội bóng áo đỏ quyết tâm giành chiến thắng đậm trong lượt mở màn bảng A AFF Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Timor Leste vs Việt Nam 24/7/2026

Đông Timor 0 - 6 Việt Nam Trận đấu đang diễn ra 65' Vào!!! Việt Nam nâng tỷ số lên 6-0

Bóng lập bập trong vòng cấm Timor Leste, Việt Anh băng xuống căng ngang để Đình Bắc dứt điểm, hoàn tất cú hat-trick cho ĐT Việt Nam.

Bóng lập bập trong vòng cấm Timor Leste, Việt Anh băng xuống căng ngang để Đình Bắc dứt điểm, hoàn tất cú hat-trick cho ĐT Việt Nam. 59' Timor Leste dứt điểm trúng cột dọc

Timor Leste có pha lên bóng khá hay trước khi tung cú sút về phía khung thành Việt Nam. Bóng đập chân Văn Hậu đổi hướng nhưng chỉ tìm tới cột dọc.

Timor Leste có pha lên bóng khá hay trước khi tung cú sút về phía khung thành Việt Nam. Bóng đập chân Văn Hậu đổi hướng nhưng chỉ tìm tới cột dọc. 53' Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Đình Bắc thoát bẫy việt vị và có cơ hội đối mặt thủ môn Timor Leste. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Nam lại chọn chuyền cho Quang Hải, trước khi hậu vệ đối phương kịp phá bóng giải nguy.

Đình Bắc thoát bẫy việt vị và có cơ hội đối mặt thủ môn Timor Leste. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Nam lại chọn chuyền cho Quang Hải, trước khi hậu vệ đối phương kịp phá bóng giải nguy. 51' Timor Leste đánh đầu thiếu chính xác

Osorio cướp được bóng rồi treo vào cột sau, nhưng pha băng vào đánh đầu của đồng đội lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.

Osorio cướp được bóng rồi treo vào cột sau, nhưng pha băng vào đánh đầu của đồng đội lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam bắt đầu. ĐT Việt Nam đang dẫn 5-0 sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp hai trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam bắt đầu. ĐT Việt Nam đang dẫn 5-0 sau 45 phút đầu tiên. 45+3' Hết hiệp một

Hiệp một trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Hiệp một trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về ĐT Việt Nam. 45+1' Vào!!! Việt Nam nâng tỷ số lên 5-0

Từ quả tạt vào vòng cấm, Xuân Son băng vào dứt điểm cận thành. Bóng chạm chân trụ của tiền đạo Việt Nam rồi bật sang chân còn lại trước khi bay vào lưới Timor Leste.

Từ quả tạt vào vòng cấm, Xuân Son băng vào dứt điểm cận thành. Bóng chạm chân trụ của tiền đạo Việt Nam rồi bật sang chân còn lại trước khi bay vào lưới Timor Leste. 43' Vào!!! Việt Nam nâng tỷ số lên 4-0

Xuân Son dứt điểm nhưng bóng bị bật lại. Quang Hải lập tức chuyền rất hay cho Đình Bắc để số 9 của Việt Nam dứt điểm nhẹ nhàng, đưa bóng vào lưới Timor Leste.

Xuân Son dứt điểm nhưng bóng bị bật lại. Quang Hải lập tức chuyền rất hay cho Đình Bắc để số 9 của Việt Nam dứt điểm nhẹ nhàng, đưa bóng vào lưới Timor Leste. 41' Vào!!! Việt Nam dẫn 3-0

Hoàng Đức chọc khe cho Xuân Son băng xuống. Thủ môn Timor Leste lao ra phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Hoàng Hên có mặt đúng lúc, bình tĩnh chỉnh bóng rồi dứt điểm nhẹ nhàng.

Hoàng Đức chọc khe cho Xuân Son băng xuống. Thủ môn Timor Leste lao ra phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Hoàng Hên có mặt đúng lúc, bình tĩnh chỉnh bóng rồi dứt điểm nhẹ nhàng. 31' Vào!!! Việt Nam nhân đôi cách biệt

Đình Bắc nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi quyết định dứt điểm về góc xa. Bóng đi chìm khiến thủ môn Timor Leste không thể cứu thua.

Đình Bắc nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi quyết định dứt điểm về góc xa. Bóng đi chìm khiến thủ môn Timor Leste không thể cứu thua. 29' Xuân Son đánh đầu chệch cột dọc

Tiến Anh tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Xuân Son bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Timor Leste.

Tiến Anh tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Xuân Son bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Timor Leste. 26' Đình Bắc lại bỏ lỡ cơ hội

Xuân Son chuyền bóng thuận lợi để Đình Bắc có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của cầu thủ Việt Nam đi thẳng vào vị trí thủ môn Timor Leste.

Xuân Son chuyền bóng thuận lợi để Đình Bắc có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của cầu thủ Việt Nam đi thẳng vào vị trí thủ môn Timor Leste. 24' Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội cận thành

Văn Hậu tạt bóng rất đẹp từ cánh trái để Đình Bắc băng vào đá nối, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ Việt Nam lại đi chệch cột dọc.

Văn Hậu tạt bóng rất đẹp từ cánh trái để Đình Bắc băng vào đá nối, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ Việt Nam lại đi chệch cột dọc. 23' Thủ môn Timor Leste đấm bóng giải nguy

Quang Hải thực hiện quả tạt khó chịu vào vòng cấm, buộc thủ môn Timor Leste phải đấm bóng giải nguy.

Quang Hải thực hiện quả tạt khó chịu vào vòng cấm, buộc thủ môn Timor Leste phải đấm bóng giải nguy. 15' Hoàng Hên dứt điểm ra ngoài

Đình Bắc đi bóng rồi chuyền cho Hoàng Hên. Cầu thủ của Việt Nam tung cú sút ngay, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành Timor Leste.

Đình Bắc đi bóng rồi chuyền cho Hoàng Hên. Cầu thủ của Việt Nam tung cú sút ngay, nhưng bóng đi ra ngoài khung thành Timor Leste. 11' Tiến Anh tạt bóng vào vòng cấm

Tiến Anh đâm xuống sát đáy biên rồi tạt bóng vào trong, nhưng hậu vệ Timor Leste đã kịp phá bóng giải nguy.

Tiến Anh đâm xuống sát đáy biên rồi tạt bóng vào trong, nhưng hậu vệ Timor Leste đã kịp phá bóng giải nguy. 7' Vào!!! Việt Nam mở tỷ số

Đình Bắc dứt điểm trúng hậu vệ Timor Leste, bóng nảy lập bập trong vòng cấm. Hoàng Hên khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm nhanh, khiến thủ môn đối phương không kịp phản xạ.

Đình Bắc dứt điểm trúng hậu vệ Timor Leste, bóng nảy lập bập trong vòng cấm. Hoàng Hên khống chế một nhịp rồi tung cú dứt điểm nhanh, khiến thủ môn đối phương không kịp phản xạ. 1' Trận đấu bắt đầu

Timor Leste giao bóng, trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Timor Leste giao bóng, trận đấu giữa Timor Leste và Việt Nam tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Đông Timor vs Việt Nam đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Đông Timor và Việt Nam tại lượt đầu tiên bảng A AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7/2026 trên sân vận động Chonburi, Thái Lan. Đây là trận mở màn hành trình bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Nền tảng trực tiếp trận Đông Timor và Việt Nam: VTV6, VTVgo. Cụ thể:

Đông Timor và Việt Nam phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Đông Timor và Việt Nam phát trực tiếp trận đấu trên FPT play: https://fptplay.vn/su-kien/timorleste-viet-nam-6a5dfd46623048a9a0090b9f?event=event&type=highlight

Đông Timor và Việt Nam phát trực tiếp trận đấu trên TV360: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Đông Timor là đối thủ đầu tiên của đội bóng áo đỏ tại bảng A, nơi còn có Indonesia, Singapore và Campuchia.

Với thể thức vòng bảng có sự cạnh tranh lớn, Việt Nam cần tận dụng trận mở màn để giành trọn ba điểm. Một chiến thắng cách biệt còn giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik chiếm lợi thế về hiệu số trước khi bước vào các cuộc đối đầu được dự báo khó khăn hơn.

Đông Timor giành quyền góp mặt ở vòng bảng sau khi vượt qua Brunei tại vòng play-off. Họ thắng 3-0 trong trận lượt đi và tiếp tục đánh bại đối thủ 3-1 ở lượt về, qua đó giành vé với tổng tỉ số 6-1.

Oatnasio da Silva ghi bàn trong cả hai trận. Claudio Osorio, João Rangel và Zenivio Mota cũng đóng góp vào thành tích ghi bàn của Đông Timor. Kết quả này tạo ra sự hưng phấn, nhưng thử thách mang tên Việt Nam có mức độ cao hơn nhiều.

Tương quan sức mạnh: Việt Nam vượt trội

Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu và phong độ trước giải. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik toàn thắng năm lần ra sân gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ để lọt lưới ba lần.

Ba chiến thắng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước Siheung Citizen, Yongin và Gangwon giúp ban huấn luyện thử nghiệm nhiều phương án nhân sự. Trận thắng Myanmar 4-0 tại Thái Nguyên tiếp tục củng cố sự tự tin cho đội bóng áo đỏ.

Đông Timor thắng hai và thua ba trong năm trận gần đây. Họ ghi tám bàn nhưng cũng nhận 11 bàn thua. Sáu trong số tám pha lập công đến từ hai trận gặp Brunei, còn ba trận gặp Maldives, Tajikistan và Philippines chỉ mang về hai bàn thắng.

Lối chơi của Đông Timor dựa nhiều vào các đường chuyền dài, những pha triển khai ra hai cánh và khả năng tự tạo cơ hội của Joao Pedro. Tuy nhiên, cách vận hành này có thể gặp khó trước hàng tiền vệ có khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng tốt của Việt Nam.

Hàng công Việt Nam có thêm Nguyễn Xuân Son

Nguyễn Xuân Son là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất của Việt Nam tại AFF Cup 2026. Trung phong này có khả năng chơi quay lưng, làm tường, tranh chấp bóng bổng và dứt điểm trong phạm vi hẹp.

Trước một Đông Timor có thể sử dụng hàng phòng ngự thấp, Xuân Son sẽ giúp Việt Nam có thêm phương án đưa bóng trực diện vào vòng cấm. Khả năng thu hút hậu vệ của tiền đạo này cũng có thể tạo khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai.

Quang Hải và Hoàng Đức được kỳ vọng giữ vai trò tổ chức. Hai tiền vệ này có thể giúp Việt Nam kiểm soát nhịp độ, chuyển hướng tấn công và thực hiện những đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự Đông Timor.

Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Đình Bắc mang đến tốc độ, khả năng đột phá và nhiều lựa chọn ở hai cánh. HLV Kim Sang Sik vì vậy có thể linh hoạt giữa các phương án phối hợp trung lộ, tấn công biên hoặc sử dụng những quả tạt hướng tới Xuân Son.

Hệ thống phòng ngự Đông Timor có nhiều khoảng trống

Điểm hạn chế lớn của Đông Timor nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình. Khi hai hậu vệ biên dâng cao, khoảng trống phía sau thường không được các tiền vệ bọc lót kịp thời.

Đội bóng này cũng gặp khó trong những thời điểm mất bóng ở khu vực giữa sân. Nếu đối phương chuyển trạng thái nhanh, các trung vệ Đông Timor có thể bị đặt vào tình huống phải phòng ngự với số lượng cầu thủ ít hơn.

Việt Nam có thể khai thác điểm yếu ấy bằng các đường chuyền đổi cánh, những pha chồng biên hoặc các tình huống di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ.

Đông Timor được xếp là đội chủ nhà nhưng phải thi đấu tại Thái Lan do sân vận động trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn. Họ vì thế không có ưu thế về khán giả hoặc sự quen thuộc với mặt sân.

Lịch sử đối đầu: Chưa có dữ liệu ở cấp đội tuyển quốc gia

Theo dữ liệu trước trận, Đông Timor và Việt Nam chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, không có thành tích đối đầu trực tiếp để làm cơ sở so sánh.

Dù thiếu dữ liệu quá khứ, sự khác biệt về phong độ và chất lượng đội hình vẫn giúp Việt Nam giữ vị thế cửa trên. Đội bóng áo đỏ bước vào trận đấu với chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, còn Đông Timor đã thua ba trong năm trận gần đây.

Việc chưa từng đối đầu cũng yêu cầu Việt Nam duy trì sự tập trung trong những phút đầu. Đông Timor có thể chơi quyết liệt và tận dụng sự hưng phấn sau vòng play-off để gây sức ép ở một số thời điểm.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 17 bàn và nhận ba bàn thua. Hiệu suất tấn công đạt 3,4 bàn mỗi trận, đồng thời đội bóng áo đỏ có hai lần giữ sạch lưới.

Đông Timor thắng hai và thua ba trong cùng giai đoạn. Họ ghi tám bàn, để lọt lưới 11 lần và chỉ giữ sạch lưới một trận.

Cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng trước cuộc đối đầu trên sân Chonburi. HLV Kim Sang Sik có thể lựa chọn đội hình giàu sức tấn công nhằm tạo lợi thế ngay trong hiệp một.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Việt Nam nhiều khả năng nhập cuộc với đội hình dâng cao, chủ động gây sức ép và kiểm soát bóng bên phần sân Đông Timor. Hoàng Đức cùng Quang Hải sẽ đảm nhiệm vai trò luân chuyển, còn các cầu thủ chạy cánh liên tục kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.

Đông Timor có thể bố trí hai lớp phòng ngự trước vòng cấm, hạn chế khoảng trống trung lộ và chờ cơ hội phản công bằng các đường bóng dài hướng tới Joao Pedro.

Bàn thắng sớm là yếu tố quan trọng với Việt Nam. Nếu phá được hệ thống phòng ngự thấp trong khoảng thời gian đầu, đội bóng áo đỏ có thể buộc Đông Timor phải dâng đội hình, qua đó mở ra thêm không gian để tổ chức phản công.

Về số bàn thắng, Đông Timor ghi tám bàn và nhận 11 bàn thua trong năm trận gần nhất. Tổng số bàn trong chuỗi trận này là 19, đạt trung bình 3,8 bàn mỗi trận.

Việt Nam ghi 17 bàn và để thủng lưới ba lần trong năm trận gần đây. Tổng cộng 20 bàn xuất hiện, tương đương bốn bàn mỗi trận. Cả năm trận của hai đội đều có ít nhất ba pha lập công.

Việt Nam vượt trội về khả năng kiểm soát, chiều sâu lực lượng và hiệu quả ghi bàn. Đông Timor có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng khả năng đứng vững trước sức ép liên tục là không cao.

Dự đoán tỉ số: Đông Timor 0-4 Việt Nam.

Đội hình dự kiến Đông Timor vs Việt Nam

Đông Timor

Sơ đồ: 4-2-3-1

Đội hình dự kiến: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Việt Nam

Sơ đồ: 4-4-2

Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang; Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc; Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Thống kê đáng chú ý Đông Timor vs Việt Nam

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất.

Việt Nam ghi 17 bàn và chỉ nhận ba bàn thua trong năm trận.

Đông Timor thắng hai, thua ba trong năm trận gần đây.

Đông Timor để thủng lưới 11 lần trong năm trận, trung bình 2,2 bàn mỗi trận.

Cả năm trận gần nhất của hai đội đều xuất hiện từ ba bàn thắng trở lên.

Đông Timor vượt qua Brunei với tổng tỉ số 6-1 tại vòng play-off.

Hai đội chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Việt Nam và Đông Timor đều có đầy đủ lực lượng trước trận đấu.