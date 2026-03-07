Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Úc vs Ai Cập 4/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Úc và Ai Cập lúc 1h00 ngày 4/7/2026. Salah cùng Ai Cập hướng tới cột mốc đáng nhớ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Úc vs Ai Cập 4/7/2026

Trận đấu giữa Úc và Ai Cập tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 01h00 ngày 04/07/2026 trên sân vận động AT&T, Mỹ. Đây là màn so tài hứa hẹn nhiều giằng co, khi Úc sở hữu lối chơi chắc chắn còn Ai Cập đặt kỳ vọng lớn vào Mohamed Salah trên hàng công.

Úc 0 - 0 Ai Cập Trận đấu chuẩn bị diễn ra 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Úc vs Ai Cập đang được chuẩn bị.

Nền tảng trực tiếp trận Úc và Ai Cập: VTV3, VTV6, VTV10, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Úc và Ai Cập phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Úc và Ai Cập phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Úc và Ai Cập phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Úc và Ai Cập: Đang cập nhật

Link TV360 trực tiếp trận đấu Úc và Ai Cập: Đang cập nhật

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Úc giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị trí nhì bảng D. Socceroos có 4 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Mỹ 2 điểm. Hành trình của họ không quá bùng nổ, nhưng đủ chắc chắn để vượt qua vòng bảng.

Đội bóng của HLV Tony Popovic khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Úc thua chủ nhà Mỹ 0-2, trước khi hòa Paraguay 0-0 ở lượt cuối. Một điểm trong trận đấu cuối cùng giúp Socceroos giữ được vị trí thứ hai và góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Ai Cập cũng có vòng bảng rất tích cực. Đại diện châu Phi đứng nhì bảng G với 5 điểm, bằng điểm Bỉ nhưng xếp sau vì hiệu số. Họ hòa Bỉ 1-1 ở trận ra quân, thắng New Zealand 3-1 và tiếp tục chia điểm với Iran sau trận hòa 1-1.

Với Ai Cập, trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt. Đội tuyển này chưa từng vào vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934, nên cuộc đối đầu với Úc là cơ hội để Salah và đồng đội tạo dấu mốc mới cho bóng đá Ai Cập.

Tương quan sức mạnh: Ai Cập nhỉnh hơn nhờ cảm hứng tấn công

Úc có nền tảng phòng ngự tốt và kinh nghiệm ở những trận đấu lớn. Socceroos từng vào vòng 1/8 World Cup các năm 2006 và 2022, nên họ không phải đội dễ bị cuốn vào áp lực của vòng knock-out.

Lối chơi của Úc dựa nhiều vào sự kỷ luật. Họ giữ cự ly đội hình chặt chẽ, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ thời cơ từ bóng cố định hoặc các pha chuyển trạng thái. Với những cầu thủ như Harry Souttar, Jackson Irvine hay Aiden O'Neill, Úc có thể tạo ra thế trận giàu tranh chấp ở khu trung tuyến.

Điểm hạn chế của Úc nằm ở khả năng tấn công. Sau 3 trận vòng bảng, đại diện châu Đại Dương mới ghi 2 bàn. Những trận gặp Mỹ và Paraguay cho thấy Socceroos có thể gặp khó khi phải tự triển khai thế trận trong thời gian dài.

Ai Cập tạo ấn tượng nhờ sự ổn định ở cả ba trận vòng bảng. Đội bóng của HLV Hossam Hassan ghi bàn trước Bỉ, New Zealand và Iran. Việc duy trì khả năng lên tiếng trên hàng công giúp đại diện châu Phi có thêm sự tự tin trước vòng loại trực tiếp.

Mohamed Salah vẫn là điểm tựa lớn nhất của Ai Cập. Bên cạnh khả năng dứt điểm, Salah còn có thể kéo giãn hàng thủ đối phương, mở khoảng trống cho Trézéguet, Mostafa Mohamed hoặc Zizo khai thác.

Lịch sử đối đầu: Ai Cập nắm lợi thế

Úc và Ai Cập mới gặp nhau 1 lần trong quá khứ. Đó là trận giao hữu năm 2010, khi Ai Cập giành chiến thắng 3-0 trước Úc.

Dữ liệu đối đầu giữa hai đội không nhiều, nhưng chiến thắng duy nhất đang thuộc về đại diện châu Phi. Kết quả này không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại, song vẫn mang lại sự tự tin nhất định cho Ai Cập trước màn tái đấu tại World Cup 2026.

Úc chắc chắn không dễ bị đánh bại. Socceroos có kinh nghiệm thi đấu ở các vòng loại trực tiếp World Cup và thường chơi rất tập trung trong những trận đấu cần sự kiên nhẫn. Dù vậy, Ai Cập đang có trạng thái tinh thần tốt hơn sau vòng bảng bất bại.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Trong 5 trận gần nhất, Úc thắng 1, hòa 2 và thua 2. Thành tích này cho thấy Socceroos vẫn có sự chắc chắn nhất định, nhưng phong độ tấn công chưa thật sự thuyết phục.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Úc chỉ thủng lưới 2 bàn sau 3 trận. Họ giữ sạch lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. Tuy nhiên, việc chỉ ghi 2 bàn cũng là vấn đề lớn nếu trận đấu với Ai Cập kéo dài trong thế trận chặt chẽ.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Riêng tại vòng bảng World Cup 2026, đội bóng của HLV Hossam Hassan bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Đại diện châu Phi ghi 5 bàn sau 3 trận, trung bình hơn 1,6 bàn/trận.

Về lực lượng, Úc không có Mathew Leckie và Jacob Italiano do chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể với khả năng tạo đột biến ở tuyến trên.

Ai Cập vắng Lasheen vì án treo giò. Fathy và Abdelmaguid chấn thương, còn Fatouh chưa chắc ra sân. Dù vậy, bộ khung tấn công với Salah, Trézéguet và Mostafa Mohamed vẫn giúp đại diện châu Phi có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Úc nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Socceroos không cần đẩy cao đội hình quá sớm, bởi điểm mạnh của họ nằm ở khả năng giữ khối phòng ngự và chờ thời điểm tăng tốc. Những pha bóng cố định có thể là vũ khí quan trọng của đội bóng áo vàng.

Ở tuyến giữa, Jackson Irvine, Aiden O'Neill và Connor Metcalfe sẽ có nhiệm vụ hạn chế không gian chơi bóng của Ai Cập. Nếu Úc phong tỏa tốt khu vực trung lộ, họ có thể buộc đối thủ phải đưa bóng ra biên nhiều hơn.

Ai Cập có thể chủ động hơn trong cách tiếp cận. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có tốc độ, đặc biệt ở hai hành lang. Salah là mũi nhọn được chờ đợi nhất, nhưng những vệ tinh xung quanh anh cũng có khả năng tạo áp lực liên tục lên hàng thủ Úc.

Về số bàn thắng, trận đấu này không dễ xuất hiện kịch bản quá cởi mở. Úc giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng, còn Ai Cập cũng chỉ thủng lưới 3 bàn. Với tính chất knock-out, hai đội có thể ưu tiên sự an toàn trong phần lớn thời gian.

Dự đoán tổng số bàn thắng: 2-3 bàn.

Nhìn chung, Úc có sự chắc chắn và bản lĩnh, nhưng Ai Cập nhỉnh hơn ở khả năng tạo cảm hứng trên hàng công. Nếu Salah có đủ khoảng trống để phát huy tốc độ và khả năng xử lý, đại diện châu Phi có thể giành quyền đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Úc 0-2 Ai Cập.

Đội hình dự kiến Úc vs Ai Cập

Đội hình Úc dự kiến: Patrick Beach; Jordy Bos, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe; Daniel Arzani, Nestory Irankunda, Thomas Yengi.

Đội hình Ai Cập dự kiến: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Rami Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Nabil Koka; Hamdi Fathi, Emam Ashour, Zizo; Trézéguet, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah.

Thống kê đáng chú ý Úc vs Ai Cập

Úc chỉ thủng lưới 2 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Úc giữ sạch lưới 2/3 trận tại vòng bảng.

Úc mới ghi 2 bàn tại World Cup 2026.

Ai Cập bất bại ở vòng bảng với 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

Ai Cập ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Ai Cập ghi trung bình khoảng 1,4 bàn/trận trong 5 trận gần nhất.

Úc thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Ai Cập từng thắng Úc 3-0 trong trận giao hữu năm 2010.

Ai Cập được hưởng trung bình 4,9 quả phạt góc/trận trong 19 trận gần nhất.