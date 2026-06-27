Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha 27/6/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Tây Ban Nha và Uruguay lúc 7h00 ngày 27/6/2026. La Roja hướng tới ngôi đầu bảng H World Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha 27/6/2026

Uruguay 0 - 1 Tây Ban Nha Trận đấu chuẩn bị diễn ra 45' Thời gian bù giờ

Hiệp một có 8 phút bù giờ.

Hiệp một có 8 phút bù giờ. 42' Vào! Tây Ban Nha 1-0 Uruguay

Từ pha căng ngang của Llorente bên cánh phải, Baena khống chế một nhịp trước khi xoay người dứt điểm. Cú sút không quá hiểm, nhưng thủ môn Muslera đổ người cản phá không tốt, khiến bóng đi vào lưới.

Từ pha căng ngang của Llorente bên cánh phải, Baena khống chế một nhịp trước khi xoay người dứt điểm. Cú sút không quá hiểm, nhưng thủ môn Muslera đổ người cản phá không tốt, khiến bóng đi vào lưới. 36' Bentancur sút xa

Cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Bentancur đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha.

Cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Bentancur đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha. 32' Hassan Tambakti rời sân bằng cáng

Hassan Tambakti của Saudi Arabia tỏ ra rất đau và phải rời sân bằng cáng. Ali Lajami là người vào thay.

Hassan Tambakti của Saudi Arabia tỏ ra rất đau và phải rời sân bằng cáng. Ali Lajami là người vào thay. 28' Cape Verde liên tục dồn ép

Hàng thủ Saudi Arabia đang phải căng mình chống đỡ khi Cape Verde kiểm soát bóng và liên tục lên bóng ở hai cánh.

Hàng thủ Saudi Arabia đang phải căng mình chống đỡ khi Cape Verde kiểm soát bóng và liên tục lên bóng ở hai cánh. 22' Thủ môn Saudi Arabia cứu thua

Willy Semedo khéo léo vượt qua hàng thủ Saudi Arabia để áp sát khu vực cấm địa rồi tung cú sút về góc dưới bên trái. Thủ môn Mohammed Al Owais phản xạ nhanh, cứu thua xuất sắc.

Willy Semedo khéo léo vượt qua hàng thủ Saudi Arabia để áp sát khu vực cấm địa rồi tung cú sút về góc dưới bên trái. Thủ môn Mohammed Al Owais phản xạ nhanh, cứu thua xuất sắc. 18' Saudi Arabia dứt điểm không thành

Salem Al Dawsari đón quả tạt rồi tung cú sút về phía khung thành, nhưng một cầu thủ phòng ngự Cape Verde đã cản phá thành công.

Salem Al Dawsari đón quả tạt rồi tung cú sút về phía khung thành, nhưng một cầu thủ phòng ngự Cape Verde đã cản phá thành công. 15' Saudi Arabia cầm bóng chủ động

Saudi Arabia đang cầm bóng chủ động và dồn ép Cape Verde về phần sân nhà.

Saudi Arabia đang cầm bóng chủ động và dồn ép Cape Verde về phần sân nhà. 10' Trận đấu liên tục bị cắt vụn

Hai đội chưa tạo ra cơ hội rõ ràng. Các pha va chạm liên tiếp khiến trận đấu bị cắt vụn trong những phút đầu.

Hai đội chưa tạo ra cơ hội rõ ràng. Các pha va chạm liên tiếp khiến trận đấu bị cắt vụn trong những phút đầu. 8' Thẻ vàng cho Wagner Pina

Wagner Pina nhận thẻ vàng sau pha ngăn chặn tình huống lên bóng của Salem Al-Dawsari. Trọng tài Francois Letexier lập tức rút thẻ với pha phạm lỗi đầu tiên của Cape Verde.

Wagner Pina nhận thẻ vàng sau pha ngăn chặn tình huống lên bóng của Salem Al-Dawsari. Trọng tài Francois Letexier lập tức rút thẻ với pha phạm lỗi đầu tiên của Cape Verde. 4' Thẻ vàng cho Abdulhamid

Abdulhamid vào bóng nguy hiểm với Joao Paulo và phải nhận thẻ vàng từ rất sớm.

Abdulhamid vào bóng nguy hiểm với Joao Paulo và phải nhận thẻ vàng từ rất sớm. 1' Trận đấu bắt đầu

Cape Verde giao bóng, trận đấu chính thức bắt đầu.

Cape Verde giao bóng, trận đấu chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Uruguay chính thức lăn bóng.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Uruguay tại World Cup 2026 diễn ra vào lúc 7h00 ngày 27/06/2026 trên sân Akron Stadium, Mexico. Đây là màn so tài ở lượt trận cuối bảng H, nơi La Roja hướng tới ngôi đầu còn Uruguay buộc phải thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp.

Nền tảng trực tiếp trận Tây Ban Nha và Uruguay:

Tây Ban Nha và Uruguay phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Uruguay: https://fptplay.vn/su-kien/uruguay-tay-ban-nha-6a3b5c97a2dfc32cfbd63477?event=eventtv&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Tây Ban Nha và Uruguay: https://tv360.vn/tv/vtv3-hd?ch=4&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Tây Ban Nha vs Uruguay là trận đấu có ý nghĩa lớn tại bảng H World Cup 2026. Sau 2 lượt trận, Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm, còn Uruguay mới có 2 điểm sau hai trận hòa trước Saudi Arabia và Cape Verde.

La Roja đang có vị thế thuận lợi hơn. Trận thắng 4-0 trước Saudi Arabia giúp Tây Ban Nha lấy lại sự tự tin sau khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở lượt mở màn. Đội bóng châu Âu chỉ cần duy trì sự ổn định để giữ lợi thế trước vòng 1/32.

Uruguay lại phải bước vào trận đấu với áp lực lớn hơn. Một chiến thắng sẽ giúp La Celeste giành vé trực tiếp. Nếu hòa, họ phải chờ trận còn lại của bảng H, đồng thời so sánh thêm các chỉ số phụ. Nếu thất bại, Uruguay gần như chỉ còn hy vọng vào nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Cục diện này khiến trận đấu tại Akron Stadium hứa hẹn rất căng thẳng. Tây Ban Nha có thể chủ động kiểm soát nhịp độ, còn Uruguay buộc phải tìm bàn thắng trong bối cảnh hàng công chưa đạt hiệu quả cao.

Tương quan sức mạnh: La Roja nắm ưu thế

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Uruguay nhờ phong độ ổn định, khả năng kiểm soát bóng và chất lượng đội hình đồng đều. La Roja đang bất bại 33 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời không thua 35/36 trận gần nhất.

Hàng công Tây Ban Nha cũng có thống kê rất tốt. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente ghi 36 bàn sau 12 trận, trung bình 3 bàn/trận. La Roja ghi bàn ở 11/12 trận gần đây, cho thấy sự ổn định lớn ở mặt trận tấn công.

Sự trở lại của Lamine Yamal trong đội hình xuất phát giúp Tây Ban Nha có thêm đột biến. Tài năng trẻ này mở tỷ số chỉ sau 10 phút ở trận gặp Saudi Arabia, tạo điểm nhấn rõ rệt cho lối chơi tấn công biên của La Roja.

Uruguay có những cầu thủ giàu năng lượng như Valverde, Ugarte và Bentancur. Tuy nhiên, việc thiếu Giorgian de Arrascaeta và Ronald Araujo khiến đội bóng Nam Mỹ chịu ảnh hưởng không nhỏ ở cả khâu sáng tạo lẫn phòng ngự.

Vấn đề lớn nhất của Uruguay là khả năng tận dụng cơ hội. Họ tung ra 17 cú dứt điểm trước Cape Verde và 27 pha dứt điểm trước Saudi Arabia, nhưng chỉ thu về hai trận hòa. Nếu hiệu quả dứt điểm không cải thiện, La Celeste sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt.

Lịch sử đối đầu: Tây Ban Nha áp đảo

Tây Ban Nha đang có thành tích đối đầu vượt trội trước Uruguay trong những lần gặp gần đây. La Roja thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần chạm trán Uruguay gần nhất.

Thống kê này mang lại lợi thế tinh thần đáng kể cho đội bóng châu Âu. Tây Ban Nha không chỉ nhỉnh hơn ở kết quả đối đầu, mà còn bước vào trận đấu với phong độ ổn định hơn hẳn.

Uruguay vẫn là đối thủ có bản lĩnh và tinh thần cạnh tranh cao. Dù vậy, khi phải gặp một Tây Ban Nha đang đạt độ ổn định lớn, La Celeste cần màn trình diễn sắc sảo hơn nhiều so với hai lượt trận đầu tiên.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Tây Ban Nha bất bại 5 trận gần nhất và vừa thắng Saudi Arabia 4-0. Kết quả này giúp La Roja giải tỏa áp lực, đồng thời tạo đà thuận lợi trước trận đấu quyết định ngôi đầu bảng H.

Sau 180 phút đầu tiên tại World Cup 2026, các đối thủ chỉ có tổng cộng 8 lần chạm bóng trong vòng cấm Tây Ban Nha, tạo ra 0,34 bàn thắng kỳ vọng và trung bình chỉ 1 cú sút trúng đích mỗi trận. Đây là nền tảng phòng ngự rất chắc chắn của La Roja.

Uruguay chưa thắng trong 5 trận gần nhất, với 4 trận hòa và 1 thất bại. Hàng công có tín hiệu tích cực ở số cơ hội tạo ra, nhưng hàng thủ thiếu chắc chắn và khả năng kết liễu trận đấu vẫn là điểm yếu rõ ràng.

Về lực lượng, Tây Ban Nha có đầy đủ nhân sự cho trận đấu này. Uruguay không có Giorgian de Arrascaeta vì gãy xương đòn, còn Ronald Araujo vắng mặt do chấn thương cơ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình đối thủ và tăng tốc ở các khoảng trống hai biên. Rodri, Pedri và Olmo là những nhân tố quan trọng trong việc giữ nhịp và luân chuyển bóng.

Ở phía trên, Lamine Yamal có thể là mũi khoan đáng chú ý bên cánh phải, trong khi Baena và Oyarzabal mang đến thêm lựa chọn ở khu vực cuối sân. Nếu có bàn thắng sớm, Tây Ban Nha sẽ càng dễ kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Uruguay buộc phải chơi chủ động hơn so với hai lượt trận trước. La Celeste cần chiến thắng, vì vậy Valverde, Ugarte và Bentancur sẽ phải tạo sức ép lớn ở tuyến giữa để hạn chế khả năng triển khai bóng của đối thủ.

Về số bàn thắng, trận đấu được dự báo có khoảng 2-3 bàn. Uruguay chỉ ghi 8 bàn sau 8 trận gần nhất, trung bình 1 bàn/trận. Tây Ban Nha vượt trội hơn với 36 bàn sau 12 trận, trung bình 3 bàn/trận.

Về phạt góc, Uruguay có 58 quả sau 8 trận, trung bình 7,25 quả/trận. Tây Ban Nha có 76 quả sau 12 trận, trung bình 6,33 quả/trận. Với thế trận nhiều pha tấn công biên, tổng số phạt góc có thể ở mức 10-12 quả.

Về thẻ phạt, Uruguay nhận 11 thẻ vàng sau 8 trận, trung bình 1,38 thẻ/trận. Tây Ban Nha nhận 15 thẻ vàng sau 12 trận, trung bình 1,25 thẻ/trận. Trận đấu có thể xuất hiện khoảng 3-4 thẻ vàng, nhưng khả năng thẻ đỏ không quá cao.

Nhìn chung, Uruguay có động lực rất lớn nhưng Tây Ban Nha vẫn vượt trội về sự ổn định, chất lượng kiểm soát bóng và hiệu quả tấn công. Nếu La Roja duy trì được nhịp chơi quen thuộc, đại diện châu Âu có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Uruguay.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Uruguay

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha: Unai Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro; Rodri, Olmo, Pedri; Baena, Oyarzabal, Lamine Yamal.

Đội hình dự kiến Uruguay: F. Muslera; M. Olivera, S. Cáceres, J. Sanabria, G. Valera; R. Bentancur, M. Ugarte, Fede Valverde; M. Araújo, F. Viñas, A. Canobbio.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Uruguay

Uruguay mới có 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp tại bảng H.

Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng H với 4 điểm sau 2 lượt trận.

Tây Ban Nha vừa thắng Saudi Arabia 4-0 để lấy lại sự tự tin.

Uruguay tung ra 27 cú dứt điểm trước Saudi Arabia nhưng chỉ hòa 1-1.

Uruguay chỉ thắng 3/17 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha bất bại 33 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tây Ban Nha không thua 35/36 trận gần nhất.

Tây Ban Nha bất bại trong hiệp 1 ở 33 trận gần nhất.

Tây Ban Nha ghi 36 bàn sau 12 trận gần nhất.

Uruguay mới ghi 8 bàn sau 8 trận gần đây.

Tây Ban Nha thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gặp Uruguay gần nhất.

Tây Ban Nha có đầy đủ lực lượng, còn Uruguay thiếu Giorgian de Arrascaeta và Ronald Araujo.