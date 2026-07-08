Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Campuchia 7/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam và Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8/2026. Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng A AFF Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Campuchia 7/8/2026

Việt Nam 3 - 1 Campuchia Trận đấu kết thúc 90+6' Trận đấu kết thúc

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho ĐT Việt Nam trước Campuchia.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho ĐT Việt Nam trước Campuchia. 89' Vào!!! Đình Bắc nâng tỷ số lên 3-1

Lê Phạm Thành Long thực hiện đường chuyền đẳng cấp để Đình Bắc băng xuống. Tiền đạo ĐT Việt Nam sau đó lốp bóng qua đầu thủ môn Campuchia, nâng tỷ số lên 3-1.

Lê Phạm Thành Long thực hiện đường chuyền đẳng cấp để Đình Bắc băng xuống. Tiền đạo ĐT Việt Nam sau đó lốp bóng qua đầu thủ môn Campuchia, nâng tỷ số lên 3-1. 84' Vào!!! ĐT Việt Nam vượt lên 2-1

Xuân Son băng xuống đón đường chọc khe và đối mặt với thủ môn Campuchia. Trong nỗ lực ngăn chặn cú dứt điểm của tiền đạo ĐT Việt Nam, Im Vakhim vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Xuân Son băng xuống đón đường chọc khe và đối mặt với thủ môn Campuchia. Trong nỗ lực ngăn chặn cú dứt điểm của tiền đạo ĐT Việt Nam, Im Vakhim vô tình đưa bóng về lưới nhà. 79' Văn Vĩ không thể chạm bóng

Từ quả tạt bên cánh phải, Văn Vĩ nỗ lực vung chân dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể chạm bóng.

Từ quả tạt bên cánh phải, Văn Vĩ nỗ lực vung chân dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể chạm bóng. 71' Vào!!! Campuchia gỡ hòa 1-1

Từ đường chuyền dài, Beto bứt tốc rất nhanh dù bị Xuân Mạnh theo kèm. Tiền đạo Campuchia băng xuống đối mặt với Lê Giang Patrik trước khi dứt điểm tung lưới ĐT Việt Nam.

Từ đường chuyền dài, Beto bứt tốc rất nhanh dù bị Xuân Mạnh theo kèm. Tiền đạo Campuchia băng xuống đối mặt với Lê Giang Patrik trước khi dứt điểm tung lưới ĐT Việt Nam. 62' Xuân Son sút vào lưới bên

Xuân Son đột phá trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi vào phần lưới bên cạnh khung thành Campuchia.

Xuân Son đột phá trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, nhưng bóng đi vào phần lưới bên cạnh khung thành Campuchia. 60' Lê Giang Patrik xử lý không tốt

Từ cú sút xa không quá nguy hiểm của cầu thủ Campuchia, Lê Giang Patrik cản phá không tốt và để bóng bật khỏi tầm tay. Rất may, bóng đi ra biên thay vì hướng vào khung thành.

Từ cú sút xa không quá nguy hiểm của cầu thủ Campuchia, Lê Giang Patrik cản phá không tốt và để bóng bật khỏi tầm tay. Rất may, bóng đi ra biên thay vì hướng vào khung thành. 56' Tiến Anh dứt điểm vọt xà

Đình Bắc đột phá bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào trong. Tiến Anh băng vào dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Đình Bắc đột phá bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào trong. Tiến Anh băng vào dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang. 55' Xuân Mạnh kịp sửa sai

Xuân Mạnh xử lý thiếu tập trung và bị cướp bóng ngay trước vòng cấm ĐT Việt Nam. Rất may, anh đã kịp lùi về ngăn chặn Beto dứt điểm ở cự ly nguy hiểm.

Xuân Mạnh xử lý thiếu tập trung và bị cướp bóng ngay trước vòng cấm ĐT Việt Nam. Rất may, anh đã kịp lùi về ngăn chặn Beto dứt điểm ở cự ly nguy hiểm. 54' Hai Long sút xa chạm hậu vệ Campuchia

Hai Long tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Campuchia rồi đi ra biên.

Hai Long tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Campuchia rồi đi ra biên. 47' Đình Bắc sút xa chưa đủ khó

Nhận bóng từ Tiến Anh, Đình Bắc quyết định dứt điểm ngoài vòng cấm Campuchia, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để làm khó thủ môn đội khách.

Nhận bóng từ Tiến Anh, Đình Bắc quyết định dứt điểm ngoài vòng cấm Campuchia, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để làm khó thủ môn đội khách. 46' Hiệp hai bắt đầu

Hiệp hai trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia bắt đầu. ĐT Việt Nam đang dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp hai trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia bắt đầu. ĐT Việt Nam đang dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên. 45+3' Hiệp một khép lại

Hiệp một trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Hiệp một trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Campuchia khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang Sik. 37' Quang Hải suýt lập công

ĐT Việt Nam phối hợp trung lộ rất nhịp nhàng, Đình Bắc chọc khe để Quang Hải băng xuống. Tuy nhiên, thủ môn Campuchia đã kịp khép góc và cản phá cú dứt điểm của đội trưởng ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam phối hợp trung lộ rất nhịp nhàng, Đình Bắc chọc khe để Quang Hải băng xuống. Tuy nhiên, thủ môn Campuchia đã kịp khép góc và cản phá cú dứt điểm của đội trưởng ĐT Việt Nam. 34' Campuchia tấn công nguy hiểm

Hàng thủ ĐT Việt Nam dâng lên khá cao, tạo cơ hội để Campuchia tổ chức phản công. Makara Tun chọc khe cho Soknet Hav thoát xuống, nhưng Lê Giang Patrik đã băng ra bắt bóng kịp thời.

Hàng thủ ĐT Việt Nam dâng lên khá cao, tạo cơ hội để Campuchia tổ chức phản công. Makara Tun chọc khe cho Soknet Hav thoát xuống, nhưng Lê Giang Patrik đã băng ra bắt bóng kịp thời. 32' Quang Hải đột phá bất thành

Quang Hải đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi phối hợp 1-2 với đồng đội. Tuy nhiên, các cầu thủ Campuchia theo kèm sát khiến tiền vệ ĐT Việt Nam không thể dứt điểm.

Quang Hải đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi phối hợp 1-2 với đồng đội. Tuy nhiên, các cầu thủ Campuchia theo kèm sát khiến tiền vệ ĐT Việt Nam không thể dứt điểm. 22' Đình Bắc dứt điểm nguy hiểm

Đình Bắc tiếp tục có pha xử lý cá nhân trước vòng cấm Campuchia. Tiền đạo của ĐT Việt Nam tung cú sút chìm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn đội khách.

Đình Bắc tiếp tục có pha xử lý cá nhân trước vòng cấm Campuchia. Tiền đạo của ĐT Việt Nam tung cú sút chìm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn đội khách. 18' Vào!!! ĐT Việt Nam mở tỷ số

ĐT Việt Nam cướp bóng ngay bên phần sân Campuchia rồi tổ chức phản công nhanh. Đình Bắc đột phá giữa vòng vây cầu thủ đội khách, xộc thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu.

ĐT Việt Nam cướp bóng ngay bên phần sân Campuchia rồi tổ chức phản công nhanh. Đình Bắc đột phá giữa vòng vây cầu thủ đội khách, xộc thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc, mở tỷ số trận đấu. 14' Thành Chung mắc sai lầm, ĐT Việt Nam suýt thủng lưới

Thành Chung xử lý thiếu tập trung và để Samuel Bong cướp bóng ngay trước vòng cấm ĐT Việt Nam. Rất may, trong pha đối mặt với Lê Giang để Patrik, cầu thủ Campuchia lại dứt điểm vọt xà ngang.

Thành Chung xử lý thiếu tập trung và để Samuel Bong cướp bóng ngay trước vòng cấm ĐT Việt Nam. Rất may, trong pha đối mặt với Lê Giang để Patrik, cầu thủ Campuchia lại dứt điểm vọt xà ngang. 10' Văn Vĩ cướp bóng trên phần sân Campuchia

Văn Vĩ cướp bóng ngay bên phần sân Campuchia, mở ra cơ hội cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, quả tạt sau đó của hậu vệ này đi quá mạnh.

Văn Vĩ cướp bóng ngay bên phần sân Campuchia, mở ra cơ hội cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, quả tạt sau đó của hậu vệ này đi quá mạnh. 7' ĐT Việt Nam tấn công biên

Văn Vĩ tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Campuchia đã kịp phá bóng giải nguy.

Văn Vĩ tạt bóng từ cánh trái vào vòng cấm, nhưng hậu vệ Campuchia đã kịp phá bóng giải nguy. 5' Cầu thủ Campuchia nằm sân

Một cầu thủ Campuchia bị đau sau nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Xuân Mạnh. ĐT Việt Nam đang kiểm soát bóng nhiều hơn từ đầu trận.

Một cầu thủ Campuchia bị đau sau nỗ lực ngăn chặn đường chuyền của Xuân Mạnh. ĐT Việt Nam đang kiểm soát bóng nhiều hơn từ đầu trận. 1' Trận đấu bắt đầu

Campuchia giao bóng trước, trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu.

Campuchia giao bóng trước, trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup 2026 chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia tại lượt cuối bảng A AFF Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/8/2026 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là màn so tài có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong cuộc đua giữ ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng bán kết.

Nền tảng trực tiếp trận Việt Nam và Campuchia: VTV6/VTVgo, FPT Play, TV360. Cụ thể:

Việt Nam và Campuchia phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Việt Nam và Campuchia: [Bổ sung link trực tiếp FPT Play]

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Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A với quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu. Chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở lượt trận gần nhất giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vươn lên vị trí số một với 7 điểm cùng hiệu số +10.

Một chiến thắng trước Campuchia sẽ giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước vòng bán kết. Lợi thế sân Mỹ Đình càng giúp đội bóng áo đỏ có cơ sở để hướng đến một thế trận chủ động.

Phong độ hiện tại của Việt Nam rất tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội tuyển thắng 4, hòa 1, ghi 17 bàn và chỉ nhận duy nhất một bàn thua. Bốn trong số năm trận này kết thúc với việc hàng thủ giữ sạch lưới.

Ở phía đối diện, Campuchia đã không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Dù vậy, chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste ở lượt trận gần nhất giúp thầy trò HLV Koji Gyotoku cải thiện đáng kể tinh thần trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Tương quan sức mạnh: Việt Nam chiếm ưu thế

Xét về phong độ, thứ hạng và chất lượng đội hình, Việt Nam đang được đánh giá cao hơn đáng kể. Theo siêu máy tính BeSoccer, thầy trò HLV Kim Sang Sik có 84,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút.

Campuchia chỉ có 4,2% cơ hội thắng trận, còn khả năng hai đội chia điểm ở mức 11,5%. Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng khá lớn khi Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, còn Campuchia xếp thứ 175.

Sức mạnh nổi bật của đội tuyển Việt Nam nằm ở khả năng tạo ra nhiều phương án tấn công. Xuân Son là điểm đến quan trọng phía trên, còn Đình Bắc, Hai Long, Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Vĩ giúp đội chủ nhà có thể triển khai bóng theo nhiều hướng.

Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam ghi tới 17 bàn, tương đương 3,4 bàn/trận. Riêng tại AFF Cup 2026, đội bóng áo đỏ đã có 10 bàn sau 3 trận, đạt hiệu suất trung bình 3,33 bàn mỗi trận.

Campuchia cũng ghi 11 bàn ở 5 trận gần đây, nhưng phần lớn được thực hiện trước Bhutan, Hồng Kông và Timor-Leste. Khi đối đầu những đội mạnh hơn như Singapore và Indonesia, hàng phòng ngự của họ để lộ nhiều khoảng trống và nhận tổng cộng 7 bàn thua sau hai trận.

Lịch sử đối đầu: Việt Nam toàn thắng 5 trận gần nhất

Thành tích đối đầu mang lại lợi thế tinh thần đáng kể cho đội tuyển Việt Nam. Trong 5 lần gần nhất chạm trán Campuchia, đội bóng áo đỏ giành chiến thắng cả 5 trận.

Chuỗi kết quả này cho thấy Campuchia thường gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu Việt Nam, đặc biệt ở khả năng hạn chế sức ép từ hàng công đối phương.

Trận đấu tại Mỹ Đình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đạt phong độ cao, còn Campuchia không có lực lượng mạnh nhất. Vì vậy, đội chủ nhà tiếp tục được đánh giá cao hơn trong khả năng giành trọn 3 điểm.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Việt Nam thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đang duy trì sự cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự.

Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tài Lộc sẵn sàng thi đấu. Dù thiếu trung vệ giàu kinh nghiệm Đỗ Duy Mạnh, hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự chắc chắn ở những trận gần đây.

Campuchia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn nhưng nhận 7 bàn thua. Đội bóng xứ Chùa Tháp có những thời điểm tấn công khá hiệu quả, song khả năng chống đỡ sức ép trước các đối thủ mạnh vẫn là vấn đề lớn.

Về lực lượng, Taing Bunchhai rút lui vì chấn thương. Theo thông tin trước trận, Mat Noron, Abdel Kader Coulibaly và Sieng Chanthea cũng đã rời tuyển để trở về câu lạc bộ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, kiểm soát khu trung tuyến và đẩy đội hình lên cao ngay từ đầu. Với mục tiêu giữ ngôi đầu bảng A, thầy trò HLV Kim Sang Sik có lý do để tìm kiếm bàn thắng sớm thay vì chờ đợi.

Hoàng Đức và Quang Hải có thể giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết bóng ở trung lộ. Văn Vĩ và Hai Long mang tới khả năng khai thác khoảng trống ở hai biên, còn Đình Bắc cùng Xuân Son là những phương án trực tiếp để gây sức ép lên hàng phòng ngự Campuchia.

Đội khách nhiều khả năng phải lựa chọn thế trận thấp hơn để hạn chế khoảng trống. Tuy nhiên, việc đã nhận 7 bàn thua trong hai trận gặp Singapore và Indonesia cho thấy Campuchia vẫn gặp khó khi chịu sức ép liên tục từ những đối thủ có tốc độ luân chuyển bóng cao.

Về số bàn thắng, Việt Nam ghi trung bình 3,4 bàn/trận trong 5 trận gần nhất và 3,33 bàn/trận sau ba lượt đấu tại AFF Cup 2026. Với tương quan hiện tại, khả năng trận đấu xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên là khá cao.

Hai đội cũng không có xu hướng nhận nhiều thẻ. Việt Nam chỉ phải nhận 2 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 thẻ/trận. Campuchia nhận 3 thẻ vàng, trung bình 0,6 thẻ/trận và chưa có thẻ đỏ. Trận đấu vì thế được dự báo khó xuất hiện quá nhiều tình huống va chạm căng thẳng.

Nhìn chung, Việt Nam có lợi thế ở phong độ, sân nhà, chiều sâu đội hình và hiệu suất ghi bàn. Campuchia có thể gây ra một số khó khăn nếu duy trì được cự ly phòng ngự, nhưng để đứng vững trước sức ép trong suốt 90 phút sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng.

Dự đoán tỉ số: Việt Nam 3-0 Campuchia.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam

Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Campuchia

Đội hình dự kiến: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Im Vakhim; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Hav Soknet, Abdel Kader Coulibaly.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam bất bại 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Việt Nam ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần trong 5 trận gần nhất.

Việt Nam giữ sạch lưới 4/5 trận gần đây.

Việt Nam ghi 10 bàn sau 3 trận tại AFF Cup 2026, trung bình 3,33 bàn/trận.

Campuchia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Campuchia ghi 11 bàn và nhận 7 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Việt Nam toàn thắng cả 5 lần gần nhất đối đầu Campuchia.

BeSoccer đánh giá Việt Nam có 84,3% khả năng giành chiến thắng, Campuchia đạt 4,2%, còn khả năng hòa là 11,5%.

Việt Nam đứng hạng 99 FIFA, Campuchia xếp thứ 175.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng A AFF Cup 2026 với 7 điểm và hiệu số +10 trước lượt đấu cuối.