Thể thao 360 VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 19/8/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Việt Nam vs Malaysia lúc 20h00 ngày 19/8/2026. Đội tuyển Việt Nam bảo vệ lợi thế 2-0 tại bán kết lượt về AFF Cup 2026.

VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia 19/8/2026

Việt Nam 2 - 0 Malaysia Trận đấu đang diễn ra 89' VÀO!!! 2-0 CHO VIỆT NAM

Xuân Son tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai, giúp ĐT Việt Nam nhân đôi cách biệt trước Malaysia.

Xuân Son tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai, giúp ĐT Việt Nam nhân đôi cách biệt trước Malaysia. 78' CƠ HỘI!

Đình Bắc thắng trong pha tranh chấp rồi chuyền cho Văn Vĩ thoát xuống vào vòng cấm. Văn Vĩ căng ngang để Xuân Son kết thúc, nhưng Ubaidullah kịp thời áp sát phá bóng.

Đình Bắc thắng trong pha tranh chấp rồi chuyền cho Văn Vĩ thoát xuống vào vòng cấm. Văn Vĩ căng ngang để Xuân Son kết thúc, nhưng Ubaidullah kịp thời áp sát phá bóng. 75' CỨU THUA!!!

Xuân Son xoay sở trong vòng cấm rồi tung cú sút mạnh, nhưng thủ môn Azri phản xạ nhanh để đổ người hóa giải nguy hiểm.

Xuân Son xoay sở trong vòng cấm rồi tung cú sút mạnh, nhưng thủ môn Azri phản xạ nhanh để đổ người hóa giải nguy hiểm. 62' VÀO!!! 1-0 CHO VIỆT NAM

Xuân Son tỏa sáng với pha lập công, giúp ĐT Việt Nam cuối cùng cũng xuyên thủng mành lưới Malaysia.

Xuân Son tỏa sáng với pha lập công, giúp ĐT Việt Nam cuối cùng cũng xuyên thủng mành lưới Malaysia. 60' KHÔNG VÀO!

Tiến Anh đưa bóng vào vòng cấm bằng quả tạt chuẩn xác, Xuân Son bật lên tranh chấp và đánh đầu nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của thủ môn Azri.

Tiến Anh đưa bóng vào vòng cấm bằng quả tạt chuẩn xác, Xuân Son bật lên tranh chấp và đánh đầu nhưng bóng lại tìm đúng vị trí của thủ môn Azri. 59' XUÂN SON VÀO SÂN

Xuân Son và Tài Lộc được tung vào sân, thay thế Hoàng Hên và Hai Long.

Xuân Son và Tài Lộc được tung vào sân, thay thế Hoàng Hên và Hai Long. 53' NGUY HIỂM!

Lê Giang kịp thời chặn cú dứt điểm ở góc hẹp, sau đó Paulo Josue đá bồi nhưng đưa bóng đi vượt xà.

Lê Giang kịp thời chặn cú dứt điểm ở góc hẹp, sau đó Paulo Josue đá bồi nhưng đưa bóng đi vượt xà. 47' CỨU THUA!!!

Tiến Anh thực hiện quả phạt góc từ cánh trái, tạo điều kiện để Văn Hậu bật cao đánh đầu, nhưng thủ môn Azri tiếp tục có pha bay người xuất sắc để ngăn bàn thua.

Tiến Anh thực hiện quả phạt góc từ cánh trái, tạo điều kiện để Văn Hậu bật cao đánh đầu, nhưng thủ môn Azri tiếp tục có pha bay người xuất sắc để ngăn bàn thua. 46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

ĐT Việt Nam là đội thực hiện quyền giao bóng khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu.

ĐT Việt Nam là đội thực hiện quyền giao bóng khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu. 45+3' KẾT THÚC HIỆP 1

Hai đội bước vào giờ nghỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Hai đội bước vào giờ nghỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên. 45' BÙ GIỜ

Hiệp 1 được cộng thêm 3 phút bù giờ.

Hiệp 1 được cộng thêm 3 phút bù giờ. 40' SÚT XA!

Hoàng Đức chuyền bóng vào trung lộ để Quang Hải tung cú sút từ xa đầy hiểm hóc, buộc thủ môn Azri phải bay người cứu thua.

Hoàng Đức chuyền bóng vào trung lộ để Quang Hải tung cú sút từ xa đầy hiểm hóc, buộc thủ môn Azri phải bay người cứu thua. 35' CẢN PHÁ!

Văn Hậu xâm nhập và tung cú sút ở góc hẹp nhưng không thể đánh bại thủ môn Azri. Quang Hải tỏ rõ sự tiếc nuối với lựa chọn của đồng đội.

Văn Hậu xâm nhập và tung cú sút ở góc hẹp nhưng không thể đánh bại thủ môn Azri. Quang Hải tỏ rõ sự tiếc nuối với lựa chọn của đồng đội. 28' BỎ LỠ!!!

Hai Long bứt tốc vượt qua cầu thủ Malaysia rồi căng ngang vào trong, nhưng đường chuyền không tìm đến được vị trí của Đình Bắc.

Hai Long bứt tốc vượt qua cầu thủ Malaysia rồi căng ngang vào trong, nhưng đường chuyền không tìm đến được vị trí của Đình Bắc. 23' ĐÌNH BẮC BỊ TỪ CHỐI SIÊU PHẨM!!!

Đình Bắc khéo léo vượt qua hậu vệ Malaysia sát mép vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, nhưng thủ môn Azri đã bay người cứu thua ngoạn mục.

Đình Bắc khéo léo vượt qua hậu vệ Malaysia sát mép vòng cấm rồi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, nhưng thủ môn Azri đã bay người cứu thua ngoạn mục. 17' KHÔNG VÀO!

Đình Bắc xử lý giữa vòng vây trong vòng cấm nhưng không thể dứt điểm, bóng bật ra đến chân Hoàng Hên, người tung cú sút đưa bóng vượt xà.

Đình Bắc xử lý giữa vòng vây trong vòng cấm nhưng không thể dứt điểm, bóng bật ra đến chân Hoàng Hên, người tung cú sút đưa bóng vượt xà. 10' KHÔNG CÓ BÀN THẮNG!!!

Văn Hậu bật cao đánh đầu đầy uy lực, nhưng thủ môn Malaysia xuất sắc cứu thua ngay trước vạch cầu môn.

Văn Hậu bật cao đánh đầu đầy uy lực, nhưng thủ môn Malaysia xuất sắc cứu thua ngay trước vạch cầu môn. 8' SÚT XA!

Sau pha phối hợp nhịp nhàng, Đình Bắc quyết định tung cú sút xa đưa bóng đi chệch khung thành Malaysia.

Sau pha phối hợp nhịp nhàng, Đình Bắc quyết định tung cú sút xa đưa bóng đi chệch khung thành Malaysia. 1' CƠ HỘI!!!

Đình Bắc thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm, Hoàng Hên băng vào không thể dứt điểm trước khi Tuấn Tài có mặt tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đình Bắc thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm, Hoàng Hên băng vào không thể dứt điểm trước khi Tuấn Tài có mặt tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 1' TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Malaysia giao bóng.

Malaysia giao bóng. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 hôm nay 19/8 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước 2-0 sau chiến thắng tại Malaysia ở lượt đi.

Người hâm mộ có thể theo dõi diễn biến, đội hình và thống kê của trận Việt Nam vs Malaysia trên chuyên trang bóng đá Báo Lâm Đồng.

Nền tảng trực tiếp trận Việt Nam và Malaysia gồm VTV6, VTVgo, FPT Play và TV360. Cụ thể:

Việt Nam và Malaysia phát trực tiếp trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link FPT Play trực tiếp trận đấu Việt Nam và Malaysia: https://fptplay.vn/su-kien/viet-nam-malaysia-6a82c716df11795d3b4f82bc?event=event&type=highlight

Link TV360 trực tiếp trận đấu Việt Nam và Malaysia: https://tv360.vn/tv/vtv6-hd?ch=10043&col=recommend_live§=RECOMMEND&page=home_live

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần hòa, thắng hoặc thua với cách biệt một bàn để giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026.

Đối thủ chờ đội thắng cặp đấu này là Thái Lan. “Voi chiến” thua Singapore 1-2 ở lượt về nhưng vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 4-3 nhờ chiến thắng 3-1 trong trận lượt đi. Kết quả các trận bán kết được cập nhật tại chuyên trang AFF Cup 2026.

Lợi thế hai bàn giúp Việt Nam nắm quyền chủ động, nhưng bài học AFF Cup 2014 vẫn còn nguyên giá trị. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-1 trên sân khách trước khi thua 2-4 tại Mỹ Đình và dừng bước ở bán kết.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vì thế cần duy trì sự tập trung, kiểm soát nhịp độ và tránh nhận bàn thua sớm. Malaysia không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình, tìm bàn thắng và tạo sức ép ngay từ đầu.

Tương quan sức mạnh: Việt Nam nắm ưu thế

Dữ liệu dự đoán từ siêu máy tính đánh giá Việt Nam có 70,03% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Malaysia đạt 20,66%, còn khả năng hai đội hòa nhau ở mức 9,31%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về đội chủ nhà. Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, cao hơn 37 bậc so với vị trí 136 của Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam có phong độ tốt cùng sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà ghi 15 bàn và chỉ để lọt lưới một lần, đạt hiệu suất trung bình 3 bàn mỗi trận.

Tuyến giữa với Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hoàng Hên giúp Việt Nam có nhiều phương án kiểm soát bóng cũng như tổ chức tấn công. Phía trên, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son mang đến tốc độ, khả năng di chuyển và sức ép trực diện lên hàng thủ đối phương.

Malaysia nhiều khả năng sử dụng các đường chuyền nhanh ra hai biên, bóng dài và những tình huống cố định. Paulo Josue, Sumareh cùng Aguero là các cầu thủ Việt Nam cần hạn chế khoảng trống khi đội khách chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu: Việt Nam thắng 10 trong 13 trận

Theo dữ liệu lịch sử đối đầu Malaysia vs Việt Nam, hai đội đã gặp nhau 13 lần được ghi nhận từ năm 2014 đến 2026. Việt Nam thắng 10 trận, Malaysia thắng 2 trận và hai đội hòa một lần.

Đội tuyển Việt Nam ghi 24 bàn trong các cuộc đối đầu này, trung bình 1,85 bàn mỗi trận. Malaysia có 13 bàn, đạt hiệu suất một bàn mỗi trận.

Tại Mỹ Đình, hai đội đã gặp nhau 5 lần. Việt Nam thắng 4 trận, còn chiến thắng duy nhất của Malaysia chính là trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với tỷ số 4-2.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là chung kết AFF Cup 2018. Việt Nam hòa Malaysia 2-2 tại Bukit Jalil trước khi thắng 1-0 ở lượt về tại Mỹ Đình để giành chức vô địch.

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Việt Nam thắng 4 và thua một. Malaysia từng thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup vào tháng 6/2025, nhưng Việt Nam đáp trả bằng hai chiến thắng liên tiếp với tỷ số 3-1 vào tháng 3/2026 và 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Đội tuyển Việt Nam bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và một trận hòa. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lần lượt thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0, Campuchia 3-1 và Malaysia 2-0.

Hàng thủ Việt Nam giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận này. Bàn thua duy nhất xuất hiện trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia.

Malaysia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách ghi 7 bàn nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam ở trận lượt đi.

Việt Nam có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất. Patrik Lê Giang, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son đều sẵn sàng ra sân.

Malaysia gặp nhiều tổn thất về nhân sự. Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt, còn Rodney Celvin gặp chấn thương trong trận lượt đi.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Việt Nam không cần đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhiệm vụ quan trọng của đội chủ nhà là duy trì cự ly giữa ba tuyến, hạn chế các tình huống cố định và không để Malaysia tạo ra bàn thắng sớm.

Hai cầu thủ chạy biên Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ có thể lùi thấp khi đội khách cầm bóng, giúp Việt Nam hình thành hệ thống phòng ngự năm người. Khi giành lại bóng, tốc độ của Nguyễn Đình Bắc cùng khả năng làm tường của Nguyễn Xuân Son sẽ mở ra cơ hội phản công.

Malaysia buộc phải tấn công để san bằng cách biệt hai bàn. Việc dâng đội hình có thể giúp đội khách tạo thêm sức ép và phạt góc, nhưng cũng để lại khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Việt Nam ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Malaysia có 7 bàn trong cùng giai đoạn. Tính chất của trận lượt về có thể khiến hiệp một diễn ra chặt chẽ trước khi thế trận cởi mở hơn sau giờ nghỉ. Trận đấu được dự báo xuất hiện khoảng 2–3 bàn thắng.

Malaysia thực hiện trung bình khoảng 5,5 quả phạt góc mỗi trận trong 4 trận có dữ liệu gần nhất. Con số của Việt Nam là khoảng 4,75 quả mỗi trận. Diễn biến chuyên môn có thể tạo ra tổng cộng từ 8–10 quả phạt góc.

Việt Nam mới nhận khoảng 2 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất, còn Malaysia có từ 6–8 thẻ. Với cường độ tranh chấp cao của một trận bán kết, hai đội có thể nhận tổng cộng từ 4–6 thẻ phạt.

Việt Nam có đủ khả năng kiểm soát trận đấu và bảo vệ lợi thế. Malaysia vẫn có thể ghi bàn khi buộc phải chơi mạo hiểm, nhưng đội khách sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cách biệt đủ lớn để lật ngược tình thế.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 1-1 Malaysia.

Với kết quả này, Việt Nam sẽ thắng chung cuộc 3-1 và giành quyền gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2026.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam

Sơ đồ dự kiến: 3-4-3.

Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia

Đội hình dự kiến: Ghani; Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish; Aguero, Ahmad, Sumareh, Dairy Sham; Gunaland, Paulo Josue.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam bất bại 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và một trận hòa.

Đội tuyển Việt Nam ghi 15 bàn, chỉ nhận một bàn thua trong 5 trận vừa qua.

Việt Nam giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận gần nhất.

Malaysia thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần đây.

Việt Nam thắng 10 trong 13 lần đối đầu Malaysia được ghi nhận từ năm 2014.

Tại sân Mỹ Đình, Việt Nam thắng 4 trong 5 lần tiếp đón Malaysia.

Nguyễn Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại AFF Cup 2026 với 5 pha lập công.

Việt Nam đang dẫn Malaysia 2-0 sau trận bán kết lượt đi.