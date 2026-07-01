Thể thao 360 VTV, VTVgo trực tiếp bóng đá bán kết Pháp vs Tây Ban Nha 15/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 15/7/2026. Mbappe và Lamine Yamal tranh vé vào chung kết World Cup 2026.

VTV, VTVgo tường thuật trực tiếp bóng đá Pháp vs Tây Ban Nha 15/7/2026

Pháp 0 - 1 Tây Ban Nha Kết thúc hiệp 1 45+6' Hết hiệp một

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha sau bàn thắng trên chấm phạt đền của Mikel Oyarzabal.

Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha sau bàn thắng trên chấm phạt đền của Mikel Oyarzabal. 45' Hiệp một có 6 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp một trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha có thêm 6 phút bù giờ.

Trọng tài cho hiệp một trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha có thêm 6 phút bù giờ. 42' Unai Simon kịp thời băng ra

Thủ môn Unai Simon có pha băng ra chính xác, ngăn chặn tình huống ngay trước khi Mbappe kịp tiếp bóng và thực hiện pha bứt tốc.

Thủ môn Unai Simon có pha băng ra chính xác, ngăn chặn tình huống ngay trước khi Mbappe kịp tiếp bóng và thực hiện pha bứt tốc. 40' Mbappe tiếp tục bị bắt việt vị

Trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị trước khi Kylian Mbappe kịp thực hiện pha đánh đầu, khiến tình huống tấn công của đội tuyển Pháp phải dừng lại.

Trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị trước khi Kylian Mbappe kịp thực hiện pha đánh đầu, khiến tình huống tấn công của đội tuyển Pháp phải dừng lại. 36' Barcola sút xa vọt xà

Bradley Barcola có pha đi bóng lắt léo, vượt qua nhiều sự truy cản trước khi tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi thiếu chính xác và bay vọt xà khung thành Tây Ban Nha.

Bradley Barcola có pha đi bóng lắt léo, vượt qua nhiều sự truy cản trước khi tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi thiếu chính xác và bay vọt xà khung thành Tây Ban Nha. 31' Cucurella nhận thẻ vàng

Marc Cucurella phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quá quyết liệt. Trọng tài Ivan Barton không do dự rút thẻ cảnh cáo hậu vệ của Tây Ban Nha.

Marc Cucurella phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quá quyết liệt. Trọng tài Ivan Barton không do dự rút thẻ cảnh cáo hậu vệ của Tây Ban Nha. 30' Pháp buộc phải thay Saliba

HLV Didier Deschamps phải thực hiện sự thay đổi người ngoài ý muốn khi William Saliba không thể tiếp tục thi đấu. Maxence Lacroix được tung vào sân để thay trung vệ tuyển Pháp.

HLV Didier Deschamps phải thực hiện sự thay đổi người ngoài ý muốn khi William Saliba không thể tiếp tục thi đấu. Maxence Lacroix được tung vào sân để thay trung vệ tuyển Pháp. 27' Hai đội nghỉ uống nước

Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ uống nước. Đây là quãng dừng cần thiết với tuyển Pháp sau khi họ để Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước.

Trọng tài cho hai đội tạm nghỉ uống nước. Đây là quãng dừng cần thiết với tuyển Pháp sau khi họ để Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước. 22' Vào! Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Mikel Oyarzabal thực hiện quả phạt đền đầy quyết đoán, đưa bóng găm vào góc phải khung thành tuyển Pháp. Mike Maignan không thể cản phá, Tây Ban Nha vươn lên dẫn 1-0.

Mikel Oyarzabal thực hiện quả phạt đền đầy quyết đoán, đưa bóng găm vào góc phải khung thành tuyển Pháp. Mike Maignan không thể cản phá, Tây Ban Nha vươn lên dẫn 1-0. 20' Tây Ban Nha được hưởng phạt đền

Trọng tài Ivan Barton lập tức cắt còi sau tình huống Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Sau khi xác định có lỗi, ông cho Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền.

Trọng tài Ivan Barton lập tức cắt còi sau tình huống Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Sau khi xác định có lỗi, ông cho Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền. 19' Pháp dốc sức tấn công

Michael Olise tung đường chuyền vừa tầm vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Tây Ban Nha kịp thời can thiệp để hóa giải nguy hiểm. Bóng đi hết đường biên ngang và Pháp được hưởng phạt góc, tiếp tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Michael Olise tung đường chuyền vừa tầm vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Tây Ban Nha kịp thời can thiệp để hóa giải nguy hiểm. Bóng đi hết đường biên ngang và Pháp được hưởng phạt góc, tiếp tục gây sức ép lên khung thành đối phương. 15' Pháp áp sát quyết liệt

Tuyển Pháp đang chơi áp sát quyết liệt, gây nhiều khó khăn cho các pha triển khai bóng của Tây Ban Nha. Các cầu thủ áo xanh sẵn sàng phạm lỗi từ xa để ngăn đối phương tổ chức tấn công.

Tuyển Pháp đang chơi áp sát quyết liệt, gây nhiều khó khăn cho các pha triển khai bóng của Tây Ban Nha. Các cầu thủ áo xanh sẵn sàng phạm lỗi từ xa để ngăn đối phương tổ chức tấn công. 10' Baena đá phạt không thành

Alex Baena thực hiện cú đá phạt có phần bất ngờ ngay sát vòng cấm, nhưng bóng không vượt qua được hàng rào của đội tuyển Pháp.

Alex Baena thực hiện cú đá phạt có phần bất ngờ ngay sát vòng cấm, nhưng bóng không vượt qua được hàng rào của đội tuyển Pháp. 8' Rabiot nhận thẻ vàng sớm

Rabiot phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Dani Olmo ngay sát vòng cấm địa đội tuyển Pháp.

Rabiot phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Dani Olmo ngay sát vòng cấm địa đội tuyển Pháp. 6' Barcola bị chặn đường chuyền

Bradley Barcola nỗ lực đi bóng bên cánh trái và kéo bóng xuống sát biên ngang, nhưng đường chuyền vào trong của cầu thủ đội tuyển Pháp đã bị hàng thủ Tây Ban Nha ngăn cản.

Bradley Barcola nỗ lực đi bóng bên cánh trái và kéo bóng xuống sát biên ngang, nhưng đường chuyền vào trong của cầu thủ đội tuyển Pháp đã bị hàng thủ Tây Ban Nha ngăn cản. 5' Hai đội nhập cuộc cân bằng

Thế trận diễn ra khá cân bằng sau tiếng còi khai cuộc. Pháp và Tây Ban Nha đều nhập cuộc tự tin, sẵn sàng triển khai tấn công về phía khung thành đối phương.

Thế trận diễn ra khá cân bằng sau tiếng còi khai cuộc. Pháp và Tây Ban Nha đều nhập cuộc tự tin, sẵn sàng triển khai tấn công về phía khung thành đối phương. 1' Trận đấu bắt đầu

Tây Ban Nha giao bóng, trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha chính thức bắt đầu.

Tây Ban Nha giao bóng, trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha chính thức bắt đầu. 0' Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha đang được chuẩn bị.

Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h00 ngày 15/7/2026 trên sân AT&T, Mỹ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai ứng viên vô địch sở hữu phong độ gần như hoàn hảo từ đầu vòng knock-out.

Pháp mang đến khả năng phản công giàu tốc độ với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise. Tây Ban Nha đặt niềm tin vào khả năng kiểm soát của Rodri, Pedri, Dani Olmo cùng sức trẻ của Lamine Yamal.

Các kênh trực tiếp trận Pháp vs Tây Ban Nha: VTV3, VTV6 và VTV9 trên hệ thống VTVgo.

Link VTV3 trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link VTV6 trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Kênh VTV9: Theo dõi trên ứng dụng hoặc website VTVgo.

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Pháp đang đứng trước cơ hội vào chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Les Bleus từng vô địch năm 2018 và giành ngôi á quân năm 2022. Nếu tiếp tục vượt qua Tây Ban Nha, họ sẽ trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên kể từ Tây Đức giai đoạn 1982-1990 tham dự ba trận chung kết liên tiếp.

Đội bóng của Didier Deschamps tiến vào bán kết bằng chuỗi sáu chiến thắng, ghi 16 bàn. Tại vòng loại trực tiếp, Pháp đã lần lượt đánh bại Thụy Điển, Paraguay và Morocco.

Tây Ban Nha cũng duy trì thành tích toàn thắng năm trận gần nhất. La Roja ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới một lần trong giai đoạn này. Hệ thống của Luis de la Fuente dựa trên khả năng kiểm soát trung tuyến, pressing ngay sau khi mất bóng và luân chuyển nhân sự linh hoạt.

Trận đấu diễn ra vào thời điểm trùng với ngày Quốc khánh Pháp theo giờ địa phương tại Mỹ. Didier Deschamps gọi đây là một ngày đặc biệt, nhưng yêu cầu các học trò không để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới sự tập trung.

Tương quan sức mạnh: Pháp chỉ nhỉnh hơn La Roja

Theo Opta, Pháp có 42,1% khả năng giành chiến thắng sau 90 phút. Cơ hội của Tây Ban Nha được xác định ở mức 31,8%, còn khả năng trận bán kết kéo dài sang hiệp phụ là 26,1%.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng FIFA gần như không đáng kể. Tây Ban Nha đang giữ vị trí thứ hai thế giới, còn Pháp đứng ngay phía sau ở hạng ba.

Les Bleus có lợi thế về tốc độ và khả năng kết thúc tình huống. Mbappe, Dembele, Olise và Bradley Barcola đều có thể khai thác khoảng trống ngay khi đối phương mất bóng.

Tây Ban Nha vượt trội ở khả năng duy trì quyền kiểm soát. Rodri có thể lùi xuống giữa hai trung vệ để hỗ trợ triển khai, Pedri giữ nhịp và Dani Olmo thường xuyên di chuyển vào khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách hai đội tìm kiếm bàn thắng. Pháp không cần cầm bóng quá lâu để tạo ra cơ hội, còn Tây Ban Nha thường cần xây dựng thế trận bằng nhiều đường chuyền và các pha phối hợp tam giác ở hai biên.

Lịch sử đối đầu: Tây Ban Nha chiếm ưu thế gần đây

Tây Ban Nha thắng bốn trong năm lần gần nhất gặp Pháp. La Roja vì thế có điểm tựa tinh thần đáng kể trước trận bán kết tại sân AT&T.

Dù vậy, Pháp lại giành chiến thắng trong lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup. Ở vòng 1/8 năm 2006, Tây Ban Nha mở tỷ số nhưng Les Bleus ngược dòng thắng 3-1 nhờ các bàn của Franck Ribery, Patrick Vieira và Zinedine Zidane.

Pháp sau đó tiến vào chung kết World Cup 2006. Ký ức từ trận đấu ấy tiếp tục được nhắc lại khi hai đội tái ngộ tại sân chơi lớn nhất thế giới sau 20 năm.

Thành tích đối đầu gần đây nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng kinh nghiệm tại vòng loại trực tiếp World Cup lại là ưu thế rõ rệt của Pháp. Les Bleus góp mặt ở bốn trong bảy trận chung kết gần nhất, bao gồm hai chức vô địch năm 1998 và 2018.

Phong độ và lực lượng hiện tại

Pháp toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Họ giữ sạch lưới bốn trận trong giai đoạn này.

Mbappe đã ghi tám bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục dẫn đầu hàng công. Đội trưởng tuyển Pháp bị đau nhẹ sau trận gặp Morocco nhưng vẫn có khả năng đá chính.

Aurelien Tchouameni chắc chắn vắng mặt vì chấn thương háng. Manu Kone chưa đạt thể trạng tốt nhất, khiến Didier Deschamps phải cân nhắc kỹ nhân sự đá cạnh Adrien Rabiot.

Tây Ban Nha cũng thắng cả năm trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ lọt lưới một lần. La Roja giữ sạch lưới bốn trận, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Nico Williams đã trở lại sau chấn thương và có thể góp mặt. Yeremy Pino vẫn chưa hồi phục nên không thể tham dự trận bán kết.

Mbappe đối đầu khoảng trống phía sau hàng thủ Tây Ban Nha

Pháp nhiều khả năng không cố gắng tranh quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá. Les Bleus có thể tổ chức khối phòng ngự ở khu vực giữa sân, chờ Tây Ban Nha đẩy cao đội hình rồi đưa bóng nhanh tới Mbappe hoặc Dembele.

Mbappe đặc biệt nguy hiểm khi di chuyển vào vị trí phía sau hậu vệ phải Pedro Porro. Nếu Porro dâng cao để phối hợp với Lamine Yamal, trung vệ Pau Cubarsi có thể phải liên tục đối mặt với các pha bứt tốc của đội trưởng tuyển Pháp.

Mối liên kết giữa Mbappe và Dembele đã tạo ra 19 cơ hội tại giải. Hai cầu thủ này cũng đóng góp phần lớn số bàn thắng của Les Bleus, giúp Pháp sở hữu một trong những cặp tấn công hiệu quả nhất World Cup 2026.

Mbappe và Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn. Họ trở thành bộ đôi đầu tiên cùng cán mốc ít nhất năm bàn tại một kỳ World Cup kể từ Ronaldo và Rivaldo của Brazil năm 2002.

Tây Ban Nha tìm lời giải bằng Yamal và tuyến giữa

Lamine Yamal nhiều khả năng tiếp tục xuất phát bên cánh phải. Cầu thủ trẻ có thể đi bóng vào trung lộ, tạo khoảng trống để Pedro Porro băng lên sát đường biên.

Những pha phối hợp giữa Yamal, Porro và Pedri có thể kéo giãn hàng phòng ngự Pháp. Nếu Digne phải dâng lên ngăn Porro, khoảng trống giữa hậu vệ trái và trung vệ sẽ xuất hiện.

Tây Ban Nha cũng cần hạn chế những pha mất bóng ở trung tuyến. Một đường chuyền hỏng của Rodri hoặc Pedri có thể lập tức mở ra cơ hội phản công cho Mbappe, Dembele và Olise.

La Roja có thể sử dụng Fabian Ruiz hoặc Mikel Merino để tăng quân số ở giữa sân. Nico Williams là phương án tăng tốc trong hiệp hai nếu Tây Ban Nha cần kéo giãn hàng thủ đối phương theo chiều ngang.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha

Trong năm trận gần nhất, Pháp ghi 13 bàn, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Tây Ban Nha có 11 lần lập công, tương đương 2,2 bàn mỗi trận. Cả hai đội đều ghi bàn trong toàn bộ năm trận.

Hàng thủ của hai đội cũng có thành tích giống nhau khi chỉ nhận một bàn thua và giữ sạch lưới bốn trận.

Tính chất của vòng bán kết có thể khiến tốc độ trận đấu không quá cao trong thời gian đầu. Tây Ban Nha sẽ kiên trì kiểm soát bóng, còn Pháp ưu tiên duy trì cấu trúc phòng ngự trước khi tăng tốc.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 2 đến 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp được hưởng 35 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, trung bình 7 quả mỗi trận. Tây Ban Nha có 33 quả, đạt mức 6,6 quả mỗi trận.

Số phạt góc có thể giảm ở bán kết do hai đội đều thận trọng hơn. Pháp không nhất thiết phải duy trì sức ép liên tục, còn Tây Ban Nha có thể mất nhiều thời gian luân chuyển bóng trước khi đưa bóng vào vòng cấm.

Lamine Yamal và Pedro Porro vẫn có khả năng mang về nhiều quả phạt góc cho La Roja từ các pha tấn công bên cánh phải.

Dự đoán tổng phạt góc: 9-11 quả.

Dự đoán thẻ phạt Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha cùng nhận bốn thẻ vàng trong năm trận gần nhất. Không đội nào phải nhận thẻ đỏ.

Số thẻ có thể tăng ở trận bán kết do các pha tranh chấp tốc độ cao. Pháp có thể phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn Yamal và Pedri, còn Tây Ban Nha cần theo sát Mbappe trong các tình huống chuyển trạng thái.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 3-5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha

Phần lớn dự báo nghiêng về một chiến thắng sát nút cho tuyển Pháp. James Olley, ESPN và Sportskeeda cùng lựa chọn tỷ số 2-1 cho Les Bleus. Sports Mole dự báo hai đội hòa 1-1 trước khi phân định kết quả bằng loạt luân lưu.

Tây Ban Nha có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tốc độ của Mbappe và Dembele mang lại cho Pháp khả năng giải quyết trận đấu chỉ từ một vài cơ hội.

Chúng tôi dự đoán: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Đội hình Pháp dự kiến: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Đội hình Tây Ban Nha dự kiến: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Tây Ban Nha

Đây mới là lần thứ hai Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại World Cup. Les Bleus thắng 3-1 ở lần chạm trán trước tại vòng 1/8 năm 2006.

Pháp đã vào bán kết World Cup ba kỳ liên tiếp gồm 2018, 2022 và 2026.

Dưới thời Didier Deschamps, Pháp góp mặt ở bán kết năm trong bảy giải đấu lớn.

Les Bleus đã tham dự bốn trong bảy trận chung kết World Cup gần nhất, vô địch năm 1998 và 2018, về nhì năm 2006 và 2022.

Mbappe và Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn tại World Cup 2026.

Mbappe, Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola đóng góp 12 trong 13 bàn gần nhất của tuyển Pháp.

Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 20 lần ra sân tại World Cup khi mới 27 tuổi.

Didier Deschamps chuẩn bị dẫn dắt trận đấu thứ 26 tại World Cup, vượt qua thành tích của Helmut Schön.

Luis de la Fuente chưa thua sau 13 trận cầm quân tại World Cup và EURO, giành 12 chiến thắng cùng một trận hòa.

Tây Ban Nha thắng bốn trong năm lần gần nhất đối đầu tuyển Pháp.