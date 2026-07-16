Thể thao 360 VTV3 VTVgo trực tiếp tỉ số Anh vs Argentina ngày 16/7/2026 Link trực tiếp bóng đá hôm nay Anh và Argentina lúc 2h00 ngày 16/7/2026. Messi lần đầu đối đầu “Tam sư” trong trận bán kết World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Anh vs Argentina

Thời gian: 2h00 ngày 16/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: Bán kết World Cup 2026

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VTV3 VTVgo trực tiếp Anh vs Argentina hôm nay 16/7/2026 - Tỉ số: 1-0

Phút 68: Tuyển Anh thoát thua

Từ đường tạt bóng của Messi bên cánh phải, Nico Gonzalez bật cao đánh đầu ở cự ly gần. Pickford đã bay người phản xạ xuất sắc, cứu cho tuyển Anh khỏi bàn thua.

Phút 66: Rice dứt điểm từ xa

Declan Rice thử vận may bằng cú sút xa đi chìm. Bóng đi không quá hiểm và Martinez dễ dàng kiểm soát tình huống.

Phút 65: Messi mở ra cơ hội cho Argentina

Messi chuyền bóng rất thoáng sang cánh trái cho Nico Gonzalez. Gonzalez đánh đầu chuyền vào khu vực nguy hiểm, nhưng John Stones kịp lùi về giải nguy.

Phút 61: Enzo Fernandez sút xa

Enzo Fernandez tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi cao hơn xà ngang khung thành tuyển Anh.

Phút 55: Tuyển Anh mở tỷ số

Morgan Rogers căng ngang chuẩn xác từ cánh phải để Gordon băng vào đệm bóng cận thành, đưa tuyển Anh vượt lên dẫn Argentina 1-0.

Phút 47: Pickford cứu thua cho tuyển Anh

Alvarez tạo ra pha bóng đáng chú ý với tình huống đi bóng bên cánh phải trước khi dứt điểm góc gần. Pickford phản xạ kịp thời để cản phá, rồi tiếp tục đứng vững khi tiền đạo Argentina sút ra mép lưới ở pha bóng sau đó.

Phút 46: Trận đấu trở lại

Hiệp 2 chính thức khởi tranh. Argentina và tuyển Anh tiếp tục tìm kiếm bàn mở tỷ số sau hiệp 1 không có bàn thắng.

Phút 45+3: Hiệp 1 kết thúc

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Argentina và tuyển Anh đều có cơ hội nhưng chưa đội nào tận dụng thành công.

Phút 42: Lisandro Martinez nhận thẻ vàng

Morgan Rogers đi bóng khéo léo trong pha phản công của tuyển Anh, buộc Lisandro Martinez phải phạm lỗi để ngăn chặn. Hậu vệ Argentina sau đó nhận thẻ vàng.

Phút 39: Argentina đáp trả bằng cú sút xa

Enzo Fernandez có khoảng trống và tung cú sút từ xa. Pha dứt điểm của tiền vệ Argentina đi vọt xà ngang không xa.

Phút 36: Martinez cứu thua cho Argentina

Reece James chọn phương án sút thẳng từ tình huống đá phạt bên cánh trái. Bóng đi nguy hiểm, buộc thủ môn Martinez phải bay người cản phá.

Phút 29: Pickford phát bóng lỗi

Pickford có pha phát bóng không tốt khi bị các cầu thủ Argentina áp sát. Ngay sau đó, Messi và Alvarez phối hợp sát vòng cấm tuyển Anh nhưng lại xử lý thiếu chính xác.

Phút 20: Martinez hóa giải pha căng ngang của James

Tuyển Anh lên bóng đáng chú ý bên cánh phải. James đưa bóng vào trong, nhưng Martinez đọc tình huống tốt và ôm gọn bóng.

Phút 14: Tuyển Anh tấn công bên cánh trái

Gordon có bóng trong pha lên bóng đáng chú ý của tuyển Anh. Cầu thủ này chọn phương án đi bóng cá nhân, nhưng hàng thủ Argentina kịp thời áp sát và hóa giải.

Phút 12: Elliot Anderson va chạm với Enzo Fernandez

Trận đấu xuất hiện thêm một tình huống căng thẳng khi Elliot Anderson có pha va chạm với Enzo Fernandez.

Phút 8: Tuyển Anh được hưởng phạt góc

Tuyển Anh có cơ hội từ quả phạt góc, nhưng hàng thủ Argentina chơi tập trung và dễ dàng hóa giải tình huống.

Phút 3: Cầu thủ hai đội tranh cãi

Messi bị Elliot Anderson phạm lỗi, khiến cầu thủ hai đội có màn lời qua tiếng lại khá căng thẳng ngay đầu trận.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu đã bắt đầu. Argentina là đội giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Pickford; Konsa, Guehi, O'Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez.

Nhận định bóng đá hôm nay Anh vs Argentina

Anh và Argentina sẽ tạo nên một trong những trận bán kết đáng chờ đợi nhất World Cup 2026. Hai đội gặp lại nhau tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 24 năm, kể từ chiến thắng 1-0 của “Tam sư” ở vòng bảng năm 2002.

Màn so tài tại Atlanta còn mang ý nghĩa đặc biệt với Lionel Messi. Đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế, đội trưởng Argentina chính thức đối đầu tuyển Anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tuyển Anh đang đứng trước cơ hội giành quyền vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966. Dưới thời HLV Thomas Tuchel, đội bóng áo trắng chưa đạt trạng thái hoàn hảo nhưng ngày càng cho thấy khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn.

Sau màn khởi đầu chưa thật sự thuyết phục, Anh lần lượt vượt qua CHDC Congo, Mexico và Na Uy để góp mặt ở bán kết. Jude Bellingham tiếp tục đóng vai trò trung tâm khi lập cú đúp trong chiến thắng ngược dòng ở tứ kết.

“Tam sư” đã thắng 4 trận liên tiếp và ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận. Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka và Anthony Gordon giúp tuyển Anh duy trì nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Hàng phòng ngự vẫn là vấn đề khiến HLV Thomas Tuchel phải thận trọng. Anh đều để thủng lưới ở những trận đấu loại trực tiếp gần đây và sẽ phải đối đầu hàng công Argentina đã ghi 17 bàn từ đầu giải.

Argentina bước vào bán kết với vị thế nhà đương kim vô địch. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đang sở hữu chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp kể từ tháng 9/2025, đồng thời ghi đúng 3 bàn trong cả 4 trận gần nhất.

Messi tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, nhưng sức mạnh của Argentina không chỉ phụ thuộc vào đội trưởng mang áo số 10. Lautaro Martinez, Julián Alvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul đều có thể tạo ra khác biệt.

Theo Opta, Anh có 39,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Argentina đạt tỷ lệ 31,6%, còn khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ là 29,3%. Khoảng cách nhỏ cho thấy đây là cặp đấu rất cân bằng.

Anh mạnh về thể lực, tốc độ, khả năng pressing và những tình huống bóng bổng. Argentina lại sở hữu kinh nghiệm thi đấu loại trực tiếp, khả năng kiểm soát cảm xúc và bản lĩnh của một đội bóng chưa từng thua tại bán kết World Cup.

Tình hình lực lượng cũng đặt ra bài toán cho hai huấn luyện viên. Anh mất Jordan Henderson vì chấn thương cổ tay, còn Jarell Quansah bị treo giò. Argentina chưa chắc có sự phục vụ của Facundo Medina vì vấn đề ở bắp chân.

Với phong độ ghi bàn tốt của hai đội, trận đấu có thể xuất hiện nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tính chất của một trận bán kết nhiều khả năng khiến Anh và Argentina nhập cuộc thận trọng, đặc biệt trong hiệp một.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Messi, Bellingham, Kane hoặc Alvarez có thể trở thành yếu tố định đoạt tấm vé vào chung kết.

Dự đoán tỷ số: Anh 2-1 Argentina.