Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Anh đấu với Argentina ngày 16/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026 lúc 2h00 hôm nay 16/7/2026 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta.

Thông tin trận đấu Anh đấu với Argentina

Thời gian: 2h00 ngày 16/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: Bán kết World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Anh đấu với Argentina hôm nay 16/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Phút 1: Argentina giao bóng

Tiếng còi khai cuộc vang lên. Argentina thực hiện quyền giao bóng để bắt đầu trận đấu.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Anh: Pickford; Konsa, Guehi, O'Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez.

60 năm chờ đợi của tuyển Anh trước cánh cửa chung kết

Tuyển Anh đang tiến gần hơn bao giờ hết tới trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ chức vô địch năm 1966. Cuộc đối đầu với Argentina tại Atlanta sẽ là lần thứ tư kể từ năm 2018, “Tam sư” xuất hiện ở bán kết một giải đấu lớn.

Con số này cho thấy Anh đã duy trì được vị thế trong nhóm ứng viên hàng đầu qua nhiều giải đấu liên tiếp. Nền móng từ giai đoạn Gareth Southgate tiếp tục được HLV Thomas Tuchel phát triển bằng cách chơi giàu tốc độ, pressing quyết liệt và đề cao khả năng chuyển trạng thái.

Hành trình của Anh tại World Cup 2026 không hoàn toàn suôn sẻ. Đội bóng áo trắng từng gặp khó khăn ở vòng bảng, sau đó phải thi đấu vất vả mới vượt qua CHDC Congo tại vòng 32 đội.

Chiến thắng trước Mexico giúp “Tam sư” tìm lại sự hưng phấn. Đến tứ kết, Anh tiếp tục bị Na Uy dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng nhờ cú đúp của Jude Bellingham.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đang có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Anh cũng ghi ít nhất 2 bàn ở cả 4 trận, cho thấy hàng công đã tìm được sự ổn định vào thời điểm quan trọng nhất.

Bellingham là cầu thủ nổi bật nhất với 5 bàn thắng tại giải. Bên cạnh tiền vệ của Real Madrid, Harry Kane vẫn là điểm tựa trên hàng công, còn Bukayo Saka và Anthony Gordon mang đến tốc độ ở hai biên.

Messi và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Argentina đến bán kết với vị thế khác biệt. La Albiceleste đang là nhà đương kim vô địch và chưa từng thất bại trong những lần góp mặt ở bán kết World Cup.

Tập thể của HLV Lionel Scaloni không còn hoàn toàn trẻ trung như tại Qatar năm 2022, nhưng kinh nghiệm cùng khả năng xử lý các trận đấu căng thẳng vẫn là lợi thế lớn. Argentina biết khi nào cần đẩy cao tốc độ, khi nào nên giảm nhịp và bảo vệ kết quả.

Đội bóng Nam Mỹ đã thắng 13 trận liên tiếp kể từ tháng 9/2025. Tại World Cup 2026, Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và chỉ còn cách thành tích ghi bàn tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup đúng 1 pha lập công.

Messi tiếp tục là tâm điểm của trận đấu. Dù đã trải qua nhiều giải đấu lớn, đây mới là lần đầu tiên đội trưởng Argentina chính thức chạm trán tuyển Anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của Messi giúp Argentina luôn có một cầu thủ đủ khả năng thay đổi thế trận chỉ bằng một đường chuyền hoặc pha xử lý. Hỗ trợ phía trên còn có Julián Alvarez và Lautaro Martinez, hai tiền đạo đều đang duy trì hiệu suất ghi bàn tốt.

Lịch sử khiến trận bán kết thêm đặc biệt

Anh và Argentina là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Hai đội từng tạo ra nhiều trận đấu gắn liền với những khoảnh khắc gây tranh luận, những bàn thắng nổi tiếng và các cuộc đối đầu căng thẳng.

Tại chung kết World Cup 1966, Anh đăng quang trên sân Wembley. Hai mươi năm sau, Diego Maradona tạo ra trận đấu đi vào lịch sử tại Mexico với bàn thắng bằng tay và pha solo vượt qua hàng loạt cầu thủ áo trắng.

Đến World Cup 1998, Argentina loại Anh sau loạt sút luân lưu trong trận đấu David Beckham phải nhận thẻ đỏ. Bốn năm sau, “Tam sư” đòi lại món nợ bằng chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền của David Beckham.

Cuộc gặp tại Atlanta sẽ là lần đầu hai đội đối đầu tại World Cup sau 24 năm. Trong 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1.

Lịch sử không trực tiếp quyết định kết quả trận bán kết, nhưng những ký ức cũ khiến áp lực dành cho cầu thủ hai đội trở nên lớn hơn.

Tuyến giữa có thể quyết định tấm vé vào chung kết

Khu vực giữa sân hứa hẹn là điểm nóng của trận đấu. Anh sở hữu Declan Rice, Elliot Anderson và Jude Bellingham, những cầu thủ có khả năng tranh chấp, pressing và đưa bóng lên phía trước với tốc độ cao.

Argentina có Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister. Bộ ba này giàu kinh nghiệm, giữ vị trí tốt và có khả năng kiểm soát nhịp độ trong những trận đấu loại trực tiếp.

Nếu tuyển Anh đẩy tốc độ lên cao, Argentina có thể chủ động kéo thấp đội hình rồi tìm kiếm khoảng trống cho Messi, Alvarez hoặc Lautaro. Ngược lại, khi La Albiceleste kiểm soát bóng, nhiệm vụ của Rice và Anderson là ngăn các đường chuyền hướng vào khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ.

Theo Opta, Anh có 39,1% cơ hội chiến thắng trong 90 phút, Argentina đạt 31,6% và khả năng hòa là 29,3%. Đội bóng của Thomas Tuchel nhỉnh hơn theo mô hình dự báo, nhưng khoảng cách chưa đủ lớn để tạo ra lợi thế rõ ràng.

Tuyển Anh còn gặp khó khăn về lực lượng khi Jordan Henderson nghỉ hết giải và Jarell Quansah bị treo giò. Bên phía Argentina, Facundo Medina chưa chắc đủ thể trạng ra sân.

Hai đội đều đạt hiệu suất tấn công cao. Anh ghi 12 bàn sau 6 trận, còn Argentina có 17 bàn. Dù vậy, tính chất bán kết có thể khiến hai đội ưu tiên sự an toàn trước khi tìm kiếm cơ hội trong hiệp hai.

Với kinh nghiệm của Argentina và phong độ đang lên của tuyển Anh, trận đấu có khả năng chỉ được giải quyết bởi một khoảnh khắc cá nhân.

Dự đoán tỷ số: Anh 2-1 Argentina.