Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Anh đấu với Congo ngày 1/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Anh vs Congo vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 23h00 hôm nay 1/7/2026 trên sân Mercedes-Benz.

Thông tin trận đấu Anh đấu với Congo

Thời gian: 23h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Anh đấu với Congo hôm nay 1/7/2026 - Tỉ số: 2-1

Phút 86: Harry Kane lập siêu phẩm

Bellingham đột phá bên cánh trái rồi dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Mpasi. Gordon nhanh chân giữ bóng trong sân trước khi chọc khe vừa tầm cho Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh khống chế, dẫn bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút cực căng ở góc hẹp, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 79: Anderson sút xa không thành công

Anderson quyết định dứt điểm từ xa khá táo bạo, nhưng cú sút của anh đưa bóng bay vọt xà ngang. Tuyển Anh vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai ở tình huống này.

Phút 75: Harry Kane gỡ hòa cho tuyển Anh

Declan Rice băng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngang vào trong. Bóng được đưa tới vị trí của Gordon bên cánh trái, trước khi cầu thủ này khống chế bình tĩnh, vượt qua sự áp sát của hậu vệ CHDC Congo và tạt bóng chuẩn xác. Ở trung lộ, Harry Kane bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Phút 72: Wan Bissaka giải nguy kịp thời

Saka tạt bóng về phía cột hai, nơi Gordon đã sẵn sàng băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, Wan Bissaka kịp lùi về đánh đầu phá bóng chịu phạt góc, ngăn tuyển Anh tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Phút 64: Tuyển Anh thoát thua

CHDC Congo phối hợp ngắn từ quả phạt góc, mở ra khoảng trống lớn để Mbuku tung cú dứt điểm về góc cao. Rất may cho tuyển Anh, Anderson đã kịp lao vào chắn bóng, khiến bóng đổi hướng đi hết đường biên ngang.

Phút 54: Rashford đánh đầu ra ngoài

Madueke tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chuẩn xác về phía cột xa. Rashford bật cao đánh đầu trong tư thế khá thuận lợi, nhưng bóng lại đi không trúng đích, khiến tuyển Anh thêm một lần tiếc nuối.

Phút 53: Mpasi cứu thua xuất sắc

Bellingham đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Bóng chạm một cầu thủ CHDC Congo đổi hướng và đi thẳng về phía khung thành, nhưng thủ môn Mpasi tiếp tục phản xạ tuyệt vời để cứu thua ngay trước vạch vôi.

Phút 52: Rashford bỏ lỡ cơ hội

Thế trận trở nên cởi mở hơn và Rashford có cơ hội đối mặt sau khi nhận bóng bên cánh trái. Tiền đạo tuyển Anh dẫn bóng vào vòng cấm trong góc sút thuận lợi, nhưng cú dứt điểm lại đi vào cạnh lưới, khiến "Tam sư" tiếp tục lỡ hẹn với bàn gỡ.

Phút 50: Masuaku giải nguy

Declan Rice treo bóng hướng đến vị trí của Bellingham ở cột xa. Tuy nhiên, Masuaku đọc tình huống rất tốt, bật cao đánh đầu phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu

CHDC Congo giao bóng, hiệp 2 chính thức bắt đầu.

Hết hiệp 1: CHDC Congo tạm dẫn tuyển Anh

Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về CHDC Congo. Tuyển Anh cầm bóng và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến "Tam sư" chưa thể tìm được bàn gỡ.

Phút 43: Kane ngã trong vòng cấm

Harry Kane thoát xuống sau pha phá bẫy việt vị thành công và đối mặt thủ môn Mpasi. Dù có va chạm khi thủ môn CHDC Congo lao ra truy cản, trọng tài vẫn không cho tuyển Anh hưởng phạt đền vì nhận định Kane ngã quá dễ dàng.

Phút 42: Wissa bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt

Wan Bissaka tăng tốc bên cánh phải trước khi đưa bóng vào vòng cấm. Sau khi chạm chân O'Reilly, bóng đổi hướng và rơi vào vị trí rất thuận lợi cho Wissa. Dù chỉ cách khung thành vài mét, cầu thủ CHDC Congo lại dứt điểm trúng cột dọc.

Phút 35: Tuyển Anh bỏ lỡ liên tiếp

Rashford chuyền vượt tuyến để Harry Kane băng xuống. Đội trưởng tuyển Anh khống chế khéo léo, vượt qua hậu vệ CHDC Congo rồi xoay người dứt điểm, nhưng cú sút bị chặn ngay trước vạch vôi. Bóng bật ra tới vị trí của Madueke, trước khi cầu thủ này căng ngang cho Rashford ập vào đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, Wan Bissaka kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi, cứu CHDC Congo khỏi bàn thua rõ rệt.

Phút 30: Bellingham bị Mpasi từ chối bàn thắng

Từ quả treo bóng chuẩn xác của Declan Rice, Bellingham bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Pha dứt điểm tưởng như có thể mang về bàn gỡ cho tuyển Anh, nhưng Mpasi đã bay người đẩy bóng bằng một tay, giữ vững lợi thế 1-0 cho CHDC Congo.

Phút 28: Tuyển Anh bỏ lỡ cơ hội

Từ quả đá phạt của Declan Rice, bóng được treo vào trung lộ vòng cấm. Tuy nhiên, Konsa không thể chủ động đánh đầu hay dứt điểm, khiến bóng chỉ vô tình chạm người rồi đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của tuyển Anh.

Phút 23: Tuyển Anh bế tắc

Rashford nhận đường chuyền rất đơn giản ở cự ly chỉ khoảng 2m nhưng lại để bóng trôi qua chân rồi lăn hết đường biên. Tình huống khó tin khiến những tiếng la ó bắt đầu vang lên từ khán đài, có thể hướng về màn trình diễn nhạt nhòa của tuyển Anh.

Phút 20: ĐT Anh chao đảo

Mbuku tạt bóng vào vòng cấm hướng đến Wissa, người sau đó ngã xuống sau pha tranh chấp với Konsa và Guehi. Các cầu thủ CHDC Congo đòi phạt đền, nhưng tình huống không đủ cơ sở để trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Phút 19: "Tam sư" chịu thêm sức ép

Pha phản công của tuyển Anh bị khựng lại sau tình huống Bellingham vào bóng quyết liệt với Mbuku. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cho tiền vệ này, khiến đội bóng áo trắng thêm phần căng thẳng.

Phút 17: Mpasi cứu thua cho CHDC Congo

Rashford bứt tốc bên cánh trái rồi căng bóng thuận lợi vào vòng cấm cho Bellingham. Tiền vệ tuyển Anh chuẩn bị băng vào dứt điểm, nhưng thủ môn Mpasi đã lao ra đấm bóng dứt khoát, giải nguy cho CHDC Congo.

Phút 10: Mpasi có thể tiếp tục thi đấu

Tuyển Anh đang cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu thì thủ môn Mpasi của CHDC Congo bị đau và phải nằm sân. Sau ít phút chăm sóc, anh đứng dậy và trận đấu được nối lại.

Phút 7: Cipenga đưa CHDC Congo vượt lên

Cipenga thoải mái nhận bóng ở cánh trái vòng cấm khi Spence không kịp áp sát. Tiền đạo CHDC Congo ngoặt vào trong rồi dứt điểm rất căng, bóng đi qua tầm cản phá của Pickford và nằm gọn trong lưới.

Phút 3: Mpasi suýt mắc sai lầm

Mpasi có pha xử lý không thật sự dứt khoát khi nhận bóng về. Bellingham lao lên gây sức ép rất nhanh và suýt chút nữa đã chặn được pha phá bóng của thủ môn CHDC Congo.

Phút 2: Anh nhập cuộc chủ động

ĐT Anh đẩy cao đội hình và tạo sức ép ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, Declan Rice không thể giữ bóng trong sân sát đường biên ngang, khiến pha lên bóng bị bỏ lỡ.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Anh và CHDC Congo chính thức khởi tranh. ĐT Anh là đội thực hiện quyền giao bóng trước.

Đội hình dự kiến ĐT Anh

Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

Đội hình dự kiến ĐT CHDC Congo

M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Nhận định bóng đá hôm nay Anh đấu với Congo

Anh bước vào trận đấu với Congo sau vòng bảng khá chắc chắn. Tam sư giành ngôi nhất bảng L với 7 điểm, trong đó có chiến thắng 4-2 trước Croatia, trận hòa 0-0 trước Ghana và màn vượt qua Panama 2-0 ở lượt cuối.

Điểm tích cực của tuyển Anh là họ chưa cần bung hết sức nhưng vẫn giữ được sự chủ động. Sau 3 trận, đội bóng của HLV Thomas Tuchel ghi 6 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần và giữ sạch lưới ở 2 trận liên tiếp trước khi vào vòng knock-out.

Harry Kane tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh hàng công. Tiền đạo này vừa trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Phía sau Kane, Jude Bellingham vẫn là nhân tố then chốt nhờ khả năng di chuyển, pressing và tạo đột biến ở trung lộ.

Congo đi tiếp bằng tinh thần chiến đấu rất đáng khen. Sau khi hòa Bồ Đào Nha và thua Colombia, đại diện châu Phi đã thắng Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối. Hai bàn thắng của Yoane Wissa giúp Congo viết nên trang sử mới khi góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Dù vậy, sự khác biệt về đẳng cấp là rất rõ. Anh có chiều sâu đội hình tốt hơn, nhiều cầu thủ quen với các trận đấu lớn hơn và sở hữu nhiều phương án thay đổi trên ghế dự bị như Madueke, Gordon hay Rashford nếu cần tạo khác biệt.

Congo nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm chơi đôi công. Đội bóng của HLV Sebastien Desabre có thể lùi thấp, giữ cự ly đội hình và chờ những pha phản công tốc độ từ Wissa, Mbuku hoặc Bakambu. Đây là cách tiếp cận hợp lý, nhưng không dễ duy trì trong suốt 90 phút trước sức ép của Tam sư.

Về phong độ, Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất. Congo có khả năng ghi bàn khá đều, nhưng hàng thủ đã để lộ nhiều khoảng trống khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Nếu Anh có bàn thắng sớm, thế trận có thể nghiêng hẳn về đội bóng châu Âu. Tam sư được đánh giá vượt trội và nhiều khả năng giành quyền vào vòng 1/8 bằng một chiến thắng thuyết phục.

Dự đoán tỷ số: Anh 3-0 CHDC Congo.