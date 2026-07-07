Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina đấu với Ai Cập ngày 7/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina vs Ai Cập vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 23h00 hôm nay 7/7/2026 trên sân Mercedes-Benz.

Thông tin trận đấu Argentina đấu với Ai Cập

Thời gian: 23h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Mercedes-Benz, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina đấu với Ai Cập hôm nay 7/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Phút 8: Argentina thoát nguy

Đường tạt bóng được đưa nhanh vào khu vực cột xa, tạo ra tình huống khá nguy hiểm. Lisandro Martinez kịp lùi về và đánh đầu phá bóng ra ngoài.

Phút 5: Hai đội chơi quyết liệt

Argentina và Ai Cập đều không ngại va chạm trong những phút đầu. Bóng liên tục được luân chuyển giữa hai bên sau các pha tranh chấp ở giữa sân.

Trận đấu bắt đầu

Argentina giao bóng.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Argentina (4-3-1-2): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Đội hình dự kiến ĐT Ai Cập

Ai Cập (4-2-3-1): Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Messi đối đầu Salah, tâm điểm lớn của vòng 1/8

Argentina vs Ai Cập là một trong những cặp đấu đáng chú ý tại vòng 1/8 World Cup 2026, không chỉ vì sự chênh lệch giữa một ứng viên vô địch và đại diện châu Phi giàu quyết tâm, mà còn bởi màn so tài giữa Lionel Messi và Mohamed Salah.

Messi đang trải qua một kỳ World Cup bùng nổ. Ngôi sao Argentina đã ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp, với tổng cộng 12 pha lập công trong chuỗi này. Ở tuổi mà mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành dấu mốc lịch sử, Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất trong các trận đấu loại trực tiếp của Argentina.

Salah cũng mang tới sức hút riêng cho Ai Cập. Đội bóng châu Phi có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng chỉ cần một tình huống thoát xuống hoặc một pha xử lý ở nửa cuối sân, thủ quân của họ đủ khả năng tạo ra khác biệt. Đây là lý do Argentina không được phép chủ quan dù đang được đánh giá cao hơn.

Argentina đi tiếp đầy thuyết phục nhưng vẫn còn lời cảnh báo

Argentina đã có vòng bảng rất ấn tượng khi lần lượt đánh bại Algeria, Áo và Jordan. Ba chiến thắng liên tiếp giúp đội bóng Nam Mỹ chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời củng cố hình ảnh của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026.

Lối chơi của Argentina vẫn dựa trên bộ khung quen thuộc: kiểm soát bóng chắc ở tuyến giữa, luân chuyển nhịp nhàng và tận dụng khả năng xoay chuyển cục diện từ Messi. Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister giúp Argentina có nền tảng tranh chấp tốt, còn Thiago Almada mang tới sự linh hoạt phía sau cặp tiền đạo.

Tuy nhiên, trận gặp Cape Verde ở vòng knock-out trước đó cho thấy Argentina không phải lúc nào cũng giải quyết trận đấu theo cách dễ dàng. Họ bị kéo vào hiệp phụ và phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn dự kiến. Với một đội bóng thường xuyên tiến sâu tại World Cup, khả năng kiểm soát rủi ro ở những thời điểm căng thẳng sẽ là yếu tố rất quan trọng.

Thống kê cũng cho thấy Argentina đã bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử World Cup, cân bằng Đức về số trận phải đá thêm giờ nhiều nhất giải đấu. Đáng chú ý, 8 trong 14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina đều đi quá 90 phút.

Ai Cập sẵn sàng kéo Argentina vào thế trận khó chịu

Ai Cập đến vòng 1/8 bằng hành trình giàu bản lĩnh. Đại diện châu Phi khởi đầu với trận hòa trước Bỉ, sau đó thắng New Zealand và có thêm kết quả đủ để vượt qua vòng bảng. Ở vòng knock-out, Ai Cập đánh bại Úc sau loạt luân lưu, qua đó nối dài hành trình lịch sử tại World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên Ai Cập góp mặt ở vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1934. Thành tích ấy mang ý nghĩa rất lớn với bóng đá Ai Cập, đồng thời giúp họ bước vào trận gặp Argentina với tinh thần không còn gì để mất.

Vũ khí của Ai Cập không nằm ở việc áp đảo đối thủ bằng thời lượng cầm bóng. Đội bóng này mạnh ở khả năng phòng ngự tập trung, giữ đội hình thấp và chờ cơ hội phản công. Khi Salah, Omar Marmoush hoặc Emam Ashour có khoảng trống, Argentina sẽ phải đặc biệt dè chừng.

Tình hình lực lượng của Ai Cập vẫn còn một vài dấu hỏi. Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Nếu thiếu các trụ cột phòng ngự, đại diện châu Phi sẽ gặp nhiều áp lực hơn trước sức tấn công của Argentina.

Lịch sử đối đầu ủng hộ nhà đương kim vô địch

Argentina có ưu thế rõ ràng trong lịch sử đối đầu với Ai Cập. Hai lần gặp nhau trước đây, đội bóng Nam Mỹ đều giành chiến thắng, lần lượt với các tỷ số 2-0 và 6-0. Những con số này tạo thêm niềm tin cho Messi cùng đồng đội trước trận đấu loại trực tiếp.

Phong độ hiện tại cũng nghiêng về Argentina. Trong 5 trận gần nhất, nhà đương kim vô địch thắng cả 5, ghi 14 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Trung bình mỗi trận, Argentina ghi 2,8 bàn và để thủng lưới 0,6 bàn.

Ai Cập có phong độ khiêm tốn hơn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 7 bàn, thủng lưới 6 lần, trung bình 1,4 bàn thắng và 1,2 bàn thua mỗi trận.

Về số bàn thắng, trận đấu này có cơ sở để vượt mốc 2 bàn. Argentina đang đạt hiệu suất tấn công rất cao, còn Ai Cập sở hữu khả năng phản công đáng gờm. Với áp lực của vòng 1/8, một bàn thắng sớm có thể khiến thế trận trở nên cởi mở hơn.

Argentina cần tránh cái bẫy phản công của Salah

Argentina nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Tuyến giữa của đội bóng Nam Mỹ có đủ chất lượng để bóp nghẹt không gian chơi bóng của Ai Cập, nhất là khi De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister hoạt động đúng nhịp.

Dù vậy, Argentina cần thận trọng với các khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên. Nahuel Molina và Facundo Medina có thể dâng cao để hỗ trợ tấn công, nhưng chính khu vực này sẽ là nơi Salah và Marmoush tìm cách khai thác.

Các chỉ số phạt góc cũng cho thấy trận đấu có thể diễn ra với cường độ khá cao ở hai biên. Argentina đạt trung bình 4,25 quả phạt góc/trận trong 4 trận World Cup gần nhất, còn Ai Cập có mức trung bình 6,25 quả/trận. Kịch bản trận đấu xuất hiện khoảng 9 quả phạt góc là khá hợp lý.

Về thẻ phạt, Ai Cập thường phải bước vào những trận đấu căng hơn. 4 trận gần nhất của họ tại World Cup có tổng thẻ lần lượt là 2, 7, 3 và 4. Trước đối thủ kiểm soát bóng tốt như Argentina, đại diện châu Phi có thể phải phạm lỗi nhiều hơn để cắt nhịp.

Argentina vẫn là đội có nhiều cơ sở giành vé vào tứ kết nhờ đẳng cấp, chiều sâu đội hình và kinh nghiệm ở các trận knock-out. Ai Cập có thể gây khó dễ, nhưng để đứng vững suốt 90 phút trước Messi cùng dàn sao Argentina là nhiệm vụ rất nặng.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-1 Ai Cập.