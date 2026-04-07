Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina đấu với Cape Verde ngày 4/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina vs Cape Verde vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 5h00 hôm nay 4/7/2026 trên sân Hard Rock Stadium.

Thông tin trận đấu Argentina đấu với Cape Verde

Thời gian: 05h00 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina đấu với Cape Verde hôm nay 4/7/2026 - Tỉ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Argentina

E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình dự kiến ĐT Cape Verde

Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Nhận định bóng đá hôm nay Argentina đấu với Cape Verde

Argentina bước vào trận gặp Cape Verde với sự tự tin rất lớn sau vòng bảng hoàn hảo. Nhà vô địch World Cup 2022 toàn thắng cả 3 trận tại bảng J, ghi 8 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni cho thấy sự ổn định đáng nể. Argentina thắng Algeria 3-0, vượt qua Áo 2-0 rồi đánh bại Jordan 3-1 ở lượt cuối. Ngay cả khi xoay tua đội hình, Albiceleste vẫn giữ được nhịp chơi chủ động và khả năng kiểm soát thế trận.

Messi tiếp tục là ngôi sao được chờ đợi nhất. Sau 3 trận vòng bảng, tiền đạo sinh năm 1987 đang có kỳ World Cup thăng hoa với 6 bàn thắng. Khả năng di chuyển, chuyền bóng và dứt điểm của Messi vẫn là chìa khóa quan trọng trong lối chơi của Argentina.

Cape Verde lại bước vào vòng 1/16 bằng câu chuyện giàu cảm xúc. Đại diện châu Phi lần đầu dự World Cup nhưng đã vượt qua vòng bảng H sau 3 trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Việc giành vé đi tiếp mà không cần chiến thắng cho thấy sự bền bỉ và bản lĩnh của đội bóng này.

Cape Verde không phải đối thủ dễ bị phá vỡ. Họ chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận. Tại vòng bảng, Cape Verde giữ sạch lưới 2/3 trận, trong đó có màn cầm hòa Tây Ban Nha 0-0.

Dù vậy, áp lực từ Argentina sẽ rất khác. Albiceleste ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Hàng công với Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez có đủ tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm để khiến hàng thủ Cape Verde phải làm việc liên tục.

Về phạt góc, Argentina được hưởng 17 quả trong 5 trận gần nhất, trung bình 3,4 quả/trận. Cape Verde có 23 quả phạt góc ở 5 trận gần nhất có dữ liệu, trung bình 4,6 quả/trận. Dù vậy, trước sức ép lớn từ Argentina, Cape Verde có thể phải ưu tiên phòng ngự thay vì dâng cao tìm phạt góc.

Về thẻ phạt, Argentina nhận 6 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất và không có thẻ đỏ. Cape Verde nhận 9 thẻ vàng, không có thẻ đỏ trong cùng giai đoạn. Với thế trận dự kiến nghiêng về Argentina, đại diện châu Phi có thể phải phạm lỗi nhiều hơn để ngăn các pha phối hợp ở trung lộ.

Cape Verde có tinh thần, sự kỷ luật và quyết tâm rất lớn, nhưng khoảng cách về chất lượng đội hình vẫn nghiêng hẳn về Argentina. Nếu Messi và các đồng đội sớm tìm được bàn mở tỷ số, trận đấu có thể đi theo kịch bản một chiều.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-0 Cape Verde.