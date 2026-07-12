Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina đấu với Thụy Sĩ ngày 12/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina vs Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 lúc 8h00 hôm nay 12/7/2026 trên sân Arrowhead, Mỹ.

Thông tin trận đấu Argentina đấu với Thụy Sĩ

Thời gian: 8h00 ngày 12/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Arrowhead, Mỹ

Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Argentina đấu với Thụy Sĩ hôm nay 12/7/2026 - Tỉ số: 1-0: Argentina mở tỷ số

Phút 20: Martinez bắt gọn bóng

Sow quyết định dứt điểm từ ngoài vòng cấm trong nỗ lực tìm bàn gỡ cho Thụy Sĩ. Dù vậy, Martinez đã chọn vị trí tốt và ôm gọn bóng.

Phút 10: Argentina mở tỷ số

Messi thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Mac Allister bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa Argentina vượt lên dẫn trước Thụy Sĩ.

Phút 7: Cú đá thiếu chính xác của Xhaka

Xhaka có cơ hội bắt vô lê từ tuyến hai, nhưng cú sút của tiền vệ Thụy Sĩ lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

Phút 3: Alvarez bị thổi phạt

Julian Alvarez phạm lỗi trong một pha lên bóng của Argentina. Trọng tài lập tức cắt còi, khiến đợt tấn công của đội bóng Nam Mỹ phải dừng lại.

Phút 1: Thụy Sĩ giao bóng

Tiếng còi khai cuộc đã vang lên. Thụy Sĩ đưa bóng vào cuộc trong trận đấu với Argentina tại World Cup 2026.

Đội hình dự kiến ĐT Argentina

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Đội hình dự kiến ĐT Thụy Sĩ

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Bản lĩnh nhà vô địch đưa Argentina vượt qua hiểm cảnh

Argentina vẫn đang duy trì thành tích hoàn hảo tại World Cup 2026 với 5 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, hai trận gần nhất cho thấy đội bóng của HLV Lionel Scaloni phải sử dụng gần như toàn bộ bản lĩnh và kinh nghiệm mới có thể giành quyền đi tiếp.

Ở vòng 1/8, La Albiceleste bị Ai Cập dẫn 2-0 khi trận đấu chỉ còn khoảng 11 phút. Trong thế trận tưởng như đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Cristian Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số trước khi Lionel Messi lập công gỡ hòa.

Khoảnh khắc của Enzo Fernandez sau đó hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2. Argentina tiếp tục tiến bước dù Messi từng bỏ lỡ một quả phạt đền và một số quyết định từ VAR tạo ra nhiều tranh luận.

Chiến thắng ấy nối dài chuỗi thắng của nhà đương kim vô địch lên con số 12. Argentina cũng đã trải qua 11 trận bất bại tại World Cup kể từ thất bại trước Saudi Arabia ở vòng bảng năm 2022.

Đáng chú ý, La Albiceleste đều ghi ít nhất 2 bàn trong cả 11 trận kể trên. Riêng tại World Cup 2026, họ có 14 pha lập công sau 5 trận, đạt hiệu suất 2,8 bàn mỗi trận.

Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Thủ quân Argentina đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại giải. Khả năng kết nối của Messi với Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Mac Allister và Enzo Fernandez giúp đội bóng Nam Mỹ duy trì sức ép ở nhiều khu vực.

Tuy nhiên, việc nhận 7 bàn thua sau 5 trận là lời cảnh báo dành cho HLV Scaloni. Argentina đều để lọt lưới 2 lần trong hai trận knock-out gần nhất. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, họ có thể bị Embolo, Vargas hoặc Ndoye khai thác.

Thụy Sĩ dựng bức tường phòng ngự tại Arrowhead

Thụy Sĩ tiến vào tứ kết với thành tích bất bại. Sau trận hòa Qatar ở lượt mở màn, đội bóng của HLV Murat Yakin lần lượt đánh bại Bosnia và Canada để giành vị trí dẫn đầu bảng B.

Đại diện châu Âu tiếp tục vượt qua Algeria ở vòng 32 đội trước khi loại Colombia trên chấm luân lưu tại vòng 1/8. Gregor Kobel trở thành nhân vật nổi bật trong loạt sút quyết định, giúp Thụy Sĩ lần đầu góp mặt ở tứ kết World Cup trong kỷ nguyên hiện đại.

Điểm mạnh lớn nhất của Thụy Sĩ nằm ở cấu trúc phòng ngự. Họ mới để thủng lưới 3 lần sau 5 trận tại giải và giữ sạch lưới ở cả hai vòng đấu loại trực tiếp.

Akanji cùng Elvedi tạo ra sự chắc chắn ở trung tâm hàng thủ, còn Xhaka và Freuler đảm nhiệm vai trò che chắn từ xa. Khi mất bóng, Thụy Sĩ nhanh chóng thu hẹp không gian trước vòng cấm, khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc phối hợp trung lộ.

Đội bóng của Murat Yakin còn chưa từng bị dẫn trước trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2026, tính cả vòng loại. Khả năng nhập cuộc tập trung và kiểm soát rủi ro giúp họ thường xuyên kéo đối thủ vào những thế trận giằng co.

Embolo là điểm đến quan trọng ở phía trên. Tiền đạo này có thể giữ bóng, tranh chấp và tạo khoảng trống cho Vargas, Ndoye hoặc Sow băng lên từ tuyến hai. Trước một hàng phòng ngự Argentina chưa thật sự ổn định, những pha phản công của Thụy Sĩ có thể mang đến nhiều nguy hiểm.

Dù vậy, đội bóng châu Âu chịu tổn thất về lực lượng. Johan Manzambi vắng mặt vì chấn thương đầu gối, còn Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục ngồi ngoài do vấn đề cơ bắp.

Lịch sử gọi tên Messi và La Albiceleste

Argentina chưa từng thua Thụy Sĩ trong 7 lần đối đầu. Xét 5 cuộc chạm trán gần nhất, đại diện Nam Mỹ giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa.

Hai đội từng gặp nhau hai lần tại World Cup và Argentina đều giành chiến thắng. La Albiceleste thắng 2-0 ở vòng bảng năm 1966, trước khi vượt qua Thụy Sĩ 1-0 sau hiệp phụ tại vòng 1/8 World Cup 2014.

Cuộc đối đầu cách đây 12 năm diễn ra rất căng thẳng. Thụy Sĩ phòng ngự kiên cường trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại bởi pha lập công của Angel Di Maria sau đường kiến tạo của Messi.

Kịch bản tương tự có thể tái diễn tại Arrowhead. Argentina nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không dễ xuyên thủng hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới ở hai trận knock-out liên tiếp.

Theo Opta, nhà đương kim vô địch có 57,1% cơ hội thắng trong 90 phút. Thụy Sĩ đạt 18,7%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 24,2%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Argentina, đội đứng số 1 thế giới. Thụy Sĩ xếp thứ 19, nhưng phong độ ổn định cùng lối chơi kỷ luật giúp họ có đủ cơ sở để tạo ra một trận tứ kết cân bằng.

Argentina có nhiều cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc cá nhân. Thụy Sĩ lại sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và thủ môn đang đạt phong độ cao. Vé vào bán kết nhiều khả năng chỉ được xác định sau một cuộc đấu kéo dài và có nhiều bước ngoặt.