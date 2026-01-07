Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Bỉ đấu với Senegal ngày 2/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Bỉ vs Senegal vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 3h00 hôm nay 2/7/2026 trên sân Levi's.

Thông tin trận đấu Bỉ đấu với Senegal

Thời gian: 3h00 ngày 2/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Levi's, San Francisco Bay Area, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Bỉ đấu với Senegal hôm nay 2/7/2026 - Tỉ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Bỉ

Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Tielemans; Trossard, Doku, Lukaku.

Đội hình dự kiến ĐT Senegal

Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Camara, Mane; Sarr.

Nhận định bóng đá hôm nay Bỉ đấu với Senegal

Bỉ gặp Senegal tại vòng 1/16 World Cup 2026 trong bối cảnh được đánh giá cao hơn, nhưng đây là trận đấu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Quỷ đỏ. Đội bóng của HLV Rudi Garcia khép lại vòng bảng với ngôi đầu, dù màn trình diễn chưa thật sự tạo cảm giác ổn định.

Sau hai trận hòa trước Ai Cập và Iran, Bỉ cần chiến thắng 5-0 trước New Zealand để giải tỏa áp lực. Kết quả này giúp hàng công Quỷ đỏ lấy lại cảm giác ghi bàn, đồng thời tạo nền tảng tinh thần tốt trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Về chất lượng đội hình, Bỉ vẫn có nhiều ngôi sao có thể định đoạt trận đấu. De Bruyne là trung tâm sáng tạo, Lukaku đóng vai trò mũi nhọn, còn Doku và Trossard đem lại tốc độ ở hai biên. Khả năng tạo đột biến của nhóm cầu thủ tấn công này sẽ là chìa khóa để Bỉ phá vỡ hệ thống phòng ngự Senegal.

Senegal bước vào trận đấu với tinh thần không hề thấp. Đại diện châu Phi từng gặp nhiều khó khăn sau hai thất bại trước Pháp và Na Uy, nhưng thắng lợi 5-0 trước Iraq đã mở ra cánh cửa đi tiếp. Màn trình diễn đó cho thấy Senegal vẫn rất nguy hiểm nếu có khoảng trống để tăng tốc.

Một điểm đáng chú ý là cả hai đội đều có hiệu suất tấn công tốt trong thời gian gần đây. Bỉ ghi 25 bàn sau 10 trận gần nhất, trung bình 2,5 bàn/trận. Senegal cũng có 18 bàn trong 10 trận, đạt mức 1,8 bàn/trận. Với tính chất knock-out, trận đấu có thể xuất hiện nhiều tình huống đôi công hơn dự đoán ban đầu.

Về phạt góc, Bỉ được hưởng 61 quả trong 10 trận gần nhất, trung bình 6,1 quả/trận. Senegal cũng có 55 quả phạt góc sau 10 trận, đạt 5,5 quả/trận. Khi Bỉ chủ động kiểm soát bóng còn Senegal chờ phản công, hai cánh nhiều khả năng sẽ trở thành điểm nóng.

Bỉ có lợi thế về kinh nghiệm, chiều sâu lực lượng và khả năng kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên, Senegal đủ mạnh để tạo ra một trận đấu giàu va chạm, tốc độ và áp lực. Quỷ đỏ chỉ có thể tránh cạm bẫy nếu nhập cuộc tập trung và tận dụng tốt cơ hội.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-1 Senegal.