Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Bờ Biển Ngà đấu với Na Uy ngày 1/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 00h00 hôm nay 1/7/2026 trên sân AT&T.

Thông tin trận đấu Bờ Biển Ngà đấu với Na Uy

Thời gian: 00h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân vận động AT&T, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Bờ Biển Ngà đấu với Na Uy hôm nay 1/7/2026 - Tỉ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Bờ Biển Ngà

Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Sangaré, Kessié, Fofana; Amad Diallo, Pépé, Diomande.

Đội hình dự kiến ĐT Na Uy

Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørloth.

Nhận định bóng đá hôm nay Bờ Biển Ngà đấu với Na Uy

Bờ Biển Ngà bước vào màn đấu với Na Uy sau vòng bảng rất giàu cảm xúc. Đại diện châu Phi lần đầu tiên có mặt ở vòng knock-out World Cup, qua đó biến trận đấu trên sân AT&T thành cột mốc đặc biệt trong lịch sử đội tuyển.

Hành trình của Bờ Biển Ngà tại bảng E khá thuyết phục. Họ thắng Ecuador 1-0, đánh bại Curaçao 2-0 và chỉ thua Đức 1-2. Sau 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng của HLV Emerse Faé ghi 8 bàn, nhận 3 bàn thua và thắng tới 4 trận.

Na Uy cũng tạo dấu ấn mạnh nhờ sức công phá của hàng tiền đạo. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn trong 5 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Iraq và trận thắng 3-2 trước Senegal. Erling Haaland là niềm hy vọng lớn nhất khi đã có 4 pha lập công tại World Cup 2026.

Về cách chơi, Na Uy có lợi thế ở thể hình, khả năng không chiến và tốc độ chuyển trạng thái. Ødegaard giữ vai trò điều phối, còn Haaland, Nusa và Sørloth tạo nên hàng công có sức sát thương cao. Nếu có khoảng trống, Na Uy có thể trừng phạt đối thủ rất nhanh.

Bờ Biển Ngà lại đáng gờm ở sự cân bằng. Kessié giúp tuyến giữa giàu sức tranh chấp, Sangaré hỗ trợ phòng ngự, còn Amad Diallo và Pépé mang tới tốc độ ở hai biên. Đây là những nhân tố có thể khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Na Uy.

Điểm đáng lo với Na Uy nằm ở hệ thống phòng ngự. Đội bóng Bắc Âu đã thủng lưới 9 bàn trong 5 trận gần nhất và vừa nhận 4 bàn thua trước Pháp. Nếu không kiểm soát tốt các pha phản công của Bờ Biển Ngà, Na Uy hoàn toàn có thể bị kéo vào thế khó.

Trận đấu được dự đoán có tính cạnh tranh cao, bởi hai đội khá ngang về phong độ và đều sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Na Uy nhỉnh hơn nhờ hiệu suất ghi bàn cùng phong độ của Haaland, nhưng Bờ Biển Ngà đủ sức khiến trận đấu trở nên khó lường đến cuối.

Dự đoán tỷ số: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.