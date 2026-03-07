Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha đấu với Croatia ngày 3/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha vs Croatia vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 6h00 hôm nay 3/7/2026 trên sân SoFi.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha đấu với Croatia

Thời gian: 6h00 ngày 3/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ SoFi, Los Angeles, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha đấu với Croatia hôm nay 3/7/2026 - Tỉ số: 2-1

Phút 90+4: Goncalo Ramos nâng tỷ số lên 2-1

Từ cánh trái, Leao treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Goncalo Ramos bật cao đánh đầu tung lưới Croatia, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1 ở cuối trận.

Phút 90+3: Nuno Mendes ngã trong vòng cấm

Nuno Mendes đột phá vào vòng cấm Croatia rồi ngã xuống sau pha tranh chấp. Tuy nhiên, trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ Croatia và trận đấu tiếp tục.

Cập nhật: Trận đấu có 10 phút bù giờ

Trọng tài cho hiệp 2 có 10 phút bù giờ, mở ra thêm thời gian để hai đội tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Phút 88: Khung thành Bồ Đào Nha lại chao đảo

Croatia tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm trước khung thành Bồ Đào Nha. Bóng chỉ thiếu một chút chính xác để trở thành bàn thắng cho đội bóng áo ca-rô.

Phút 87: Bồ Đào Nha có cơ hội từ phạt góc

Veiga chọn vị trí tốt sau tình huống đá phạt góc rồi thực hiện pha đánh đầu. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đưa bóng đi không trúng đích.

Phút 84: Khung thành Croatia chao đảo

Bóng được đưa vào rất gần khu vực cấm địa Croatia. Dù vậy, hàng thủ đội bóng áo ca-rô kịp can thiệp trước khi Bồ Đào Nha có thể tận dụng.

Phút 81: Bồ Đào Nha thay Ronaldo

Ronaldo khép lại trận đấu của mình và rời sân ở phút 81. Người vào thay anh là Ruben Neves.

Phút 80: Croatia lần thứ hai bị bắt việt vị

Croatia tiếp tục bị trọng tài thổi việt vị, đây là lần thứ hai trong trận đấu đội bóng áo ca-rô rơi vào tình huống không hợp lệ.

Phút 75: Croatia liên tục bị từ chối bàn thắng

Khung thành Bồ Đào Nha đã rung lên tới 5 lần, nhưng Croatia vẫn chưa được công nhận thêm bàn thắng nào do các tình huống không hợp lệ.

Phút 68: Ronaldo gỡ hòa cho Bồ Đào Nha

Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, đưa bóng vào lưới Croatia và giúp Bồ Đào Nha cân bằng tỷ số 1-1.

Phút 61: VAR khiến Bồ Đào Nha hụt bàn gỡ

Ronaldo thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền khe, trước khi tung cú dứt điểm một chạm đẳng cấp vào lưới Croatia. Dù vậy, VAR vào cuộc và trọng tài xác nhận CR7 rơi vào thế việt vị.

Phút 58: Bồ Đào Nha suýt gỡ hòa

Leao có khoảng trống ở rìa vòng cấm rồi lập tức dứt điểm. Cú sút của anh vượt qua tầm với hàng thủ Croatia nhưng lại dội xà ngang.

Phút 56: Croatia bị từ chối bàn thắng

Croatia phối hợp nguy hiểm bên cánh phải trước khi Matanovic băng vào đệm bóng tung lưới Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Croatia đã rơi vào thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Phút 53: Perisic mở tỷ số cho Croatia

Stanisic tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm cho Perisic. Cầu thủ Croatia không bị ai theo kèm và thoải mái dứt điểm, đưa Croatia vượt lên dẫn 1-0.

Phút 48: Kovacic dứt điểm nguy hiểm

Kovacic có pha đột phá mạnh mẽ, vượt qua hai cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi tung cú dứt điểm. Bóng khẽ chạm thủ môn Diogo Costa rồi đi vào cạnh lưới.

Phút 46: Leao khuấy đảo cánh trái

Rafael Leao tạo ra pha lên bóng đáng chú ý bên hành lang trái trước khi đưa bóng vào vòng cấm. Dù vậy, hậu vệ Croatia đã can thiệp đúng lúc, không cho Bồ Đào Nha có cơ hội kết thúc.

Phút 46: Trận đấu trở lại

Hai đội bước vào hiệp hai sau quãng nghỉ, với tỷ số vẫn đang là 0-0.

Phút 45+4: Hiệp 1 khép lại

Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0 sau khi cả Bồ Đào Nha và Croatia đều không thể tận dụng cơ hội.

Phút 45+2: Rafael Leao vô-lê vọt xà

Rafael Leao đón bóng trong vòng cấm rồi tung cú vô-lê một chạm rất nhanh. Tuy nhiên, bóng đi cao hơn khung thành Croatia khá xa và bay thẳng lên khán đài.

Phút 43: Bồ Đào Nha áp đặt lối chơi

Bồ Đào Nha chủ động kiểm soát bóng, phối hợp ngắn liên tục giữa các tuyến để giữ nhịp trận đấu và không cho Croatia nhiều khoảng trống phản công.

Phút 40: Vitinha mang về phạt góc cho Bồ Đào Nha

Vitinha nỗ lực tạt bóng vào vòng cấm Croatia nhưng bị hàng thủ áo ca-rô chặn lại. Bóng đi hết đường biên ngang và Bồ Đào Nha được hưởng phạt góc.

Phút 33: Fernandes gây nhiều khó khăn cho Croatia

Bruno Fernandes hoạt động rất năng nổ và liên tiếp đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Những pha căng ngang của anh khiến Livakovic cùng hàng thủ Croatia phải tập trung tối đa.

Phút 30: Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội

Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Ronaldo đã có thời cơ ở sát khung thành Croatia, nhưng tiền đạo này không kịp chạm bóng để tung cú dứt điểm.

Phút 28: Hai đội nghỉ giải nhiệt

Trận đấu được tạm dừng ít phút để các cầu thủ uống nước. Nền nhiệt cao trên sân khiến hai đội cần có quãng nghỉ ngắn trước khi bóng lăn trở lại.

Phút 17: Ruben Dias nhận thẻ vàng

Trọng tài xác định Ruben Dias phạm lỗi và rút thẻ vàng đầu tiên của trận đấu cho trung vệ Bồ Đào Nha.

Phút 15: Veiga đánh đầu vọt xà

Veiga bật cao đánh đầu đầy mạnh mẽ trong vòng cấm Croatia. May cho đội bóng áo ca-rô khi bóng đi cao hơn khung thành.

Phút 13: Ronaldo sút phạt không thành công

Ronaldo đứng trước quả đá phạt của Bồ Đào Nha, nhưng cú sút của anh không vượt qua được hàng rào Croatia.

Phút 8: Ronaldo không thể đánh đầu

Pedro Neto tạt bóng có chủ đích về phía Ronaldo trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Livakovic băng ra hợp lý, khiến bóng không thể đến được vị trí của CR7.

Phút 4: Bruno Fernandes bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp

Rafael Leao trả bóng ngược lại thuận lợi để Bruno Fernandes tung liền hai cú dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Livakovic cùng hàng thủ Croatia đã chơi tập trung để hóa giải nguy hiểm.

Phút 3: Budimir dứt điểm trúng đích

Ante Budimir có cơ hội sút bóng sau khi nhận đường chuyền ở cự ly trung bình. Tiền đạo Croatia nhắm vào góc thấp bên trái khung thành Bồ Đào Nha, nhưng cú đá thiếu lực nên Diogo Costa dễ dàng kiểm soát.

Phút 2: Croatia lên bóng tốc độ

Croatia triển khai pha tấn công nhanh bên cánh trái, khiến hàng thủ Bồ Đào Nha phải vất vả chống đỡ.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Bồ Đào Nha

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Đội hình dự kiến ĐT Croatia

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic.

Nhận định bóng đá hôm nay Bồ Đào Nha đấu với Croatia

Bồ Đào Nha đấu với Croatia là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu không chỉ quyết định tấm vé đi tiếp, mà còn là màn so tài giàu cảm xúc giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric.

Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng sau hành trình chưa thật sự trơn tru. Sau trận hòa trước CHDC Congo, đội bóng của HLV Roberto Martinez nhanh chóng lấy lại nhịp bằng chiến thắng đậm trước Uzbekistan, rồi hòa Colombia ở lượt trận cuối.

Với dàn nhân sự gồm Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha và Joao Neves, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao ở khả năng kiểm soát bóng, tạo áp lực và tận dụng khoảnh khắc cá nhân. Đây là lợi thế quan trọng khi bước vào một trận đấu loại trực tiếp.

Croatia không có hành trình dễ dàng hơn. Thất bại trước Anh khiến đội bóng áo ca-rô chịu áp lực lớn, nhưng hai chiến thắng trước Panama và Ghana đã giúp Luka Modric cùng đồng đội giành quyền đi tiếp. Kinh nghiệm thi đấu knock-out là thứ Croatia luôn có thừa.

Cuộc đấu giữa Ronaldo và Modric khiến trận đấu thêm đặc biệt. Một người là biểu tượng của khát vọng ghi bàn, người còn lại là bộ não điều tiết lối chơi của Croatia. Họ từng đứng chung chiến tuyến tại Real Madrid, nhưng lần này chỉ một người có thể tiếp tục hành trình World Cup.

Bồ Đào Nha đang vượt trội Croatia ở chỉ số phạt góc khi có 73 quả sau 13 trận, trung bình 5,62 quả/trận. Croatia chỉ có 26 quả phạt góc trong cùng chuỗi trận, đạt trung bình 2 quả/trận. Nếu Bồ Đào Nha đẩy mạnh tấn công biên, áp lực lên hàng thủ Croatia có thể tăng dần theo thời gian.

Croatia lại nhỉnh hơn ở khả năng giữ sạch lưới. Đội bóng áo ca-rô có 7 trận không thủng lưới sau 13 trận, còn Bồ Đào Nha có 4 trận sạch lưới. Với tính chất knock-out, Croatia nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội qua Modric, Kovacic, Perisic hoặc Kramaric.

Bồ Đào Nha có ưu thế đối đầu trong 5 lần gặp gần nhất với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Tuy vậy, Croatia là đối thủ rất giỏi kéo trận đấu vào thế khó lường. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, Bồ Đào Nha có thể phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.