Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha đấu với Tây Ban Nha ngày 7/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 02h00 hôm nay 7/7/2026 trên sân AT&T.

Thông tin trận đấu Bồ Đào Nha đấu với Tây Ban Nha

Thời gian: 02h00 ngày 7/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ AT&T, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Bồ Đào Nha đấu với Tây Ban Nha hôm nay 7/7/2026 - Tỉ số: 0-1

Hết giờ: Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha 1-0

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha.

Phút 90+3: Semedo nhận thẻ vàng

Semedo kéo ngã Yamal để ngăn pha phản công của Tây Ban Nha. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cho cầu thủ Bồ Đào Nha.

Phút 90+1: Merino mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Tây Ban Nha có pha tấn công trung lộ rất hay, vỗ thẳng vào hàng thủ Bồ Đào Nha. Merino thoát xuống đúng lúc rồi dứt điểm hạ gục Costa, đưa Tây Ban Nha dẫn 1-0.

Phút 89: Bernardo Silva nhận thẻ vàng

Bernardo Silva có pha phạm lỗi có chủ ý và ngay lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài.

Phút 85: Olmo và Pedri rời sân

Tây Ban Nha có sự điều chỉnh nhân sự khi Olmo và Pedri rời sân. Merino và Ruiz được trao cơ hội vào sân thay thế.

Phút 80: Ferran Torres căng ngang bất thành

Ferran Torres thoát xuống rất hay bên cánh phải rồi căng ngang ngược vào trong. Tuy nhiên, hậu vệ Bồ Đào Nha đã kịp thời phá bóng.

Phút 76: Bruno Fernandes đá bồi ra cạnh lưới

Vitinha sút xa khiến bóng đập người cầu thủ Tây Ban Nha và đổi hướng. Bruno Fernandes che chắn tốt rồi tung cú đá bồi, nhưng bóng lại đi vào cạnh lưới.

Phút 73: Costa cản phá cú đá phạt của Yamal

Yamal thực hiện quả đá phạt từ ngoài vòng cấm. Bóng đi khá đẹp, nhưng Costa đã bay người đẩy bóng ra ngoài, chịu quả phạt góc.

Phút 65: Baena dứt điểm quá nhẹ

Baena nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi xoay xở khá tốt để mở ra góc sút. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu lực và không gây khó cho thủ môn.

Phút 60: Pedri bị chặn cú sút

Pedri có khoảng trống để dứt điểm, nhưng hậu vệ Bồ Đào Nha đã lăn xả rất kịp thời để chặn bóng thành công.

Phút 51: Ronaldo không kịp chạm bóng

Neto thoát xuống tốc độ rồi căng ngang vào trong, nhưng đường bóng đi quá mạnh so với đà di chuyển của Ronaldo.

Phút 46: Bồ Đào Nha giao bóng

Hai đội bước vào hiệp đấu thứ hai. Bồ Đào Nha thực hiện quyền giao bóng sau giờ nghỉ.

Phút 45+6: Hai đội rời sân với tỷ số hòa

Sau 45 phút đầu tiên cùng thời gian bù giờ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vẫn chưa thể ghi bàn. Tỷ số đang là 0-0.

Phút 45: Thời gian bù giờ được công bố

Hiệp một sẽ có 6 phút bù giờ, trong bối cảnh hai đội vẫn đang chơi với nhịp độ khá cao.

Phút 41: Bồ Đào Nha suýt mở tỷ số

Mendes tung cú dứt điểm khiến bóng chạm Porro và bay thẳng về phía khung thành. May cho Tây Ban Nha, bóng lại tìm đến xà ngang.

Phút 37: Cơ hội nguy hiểm của Bồ Đào Nha

Từ đường tạt bóng của Fernandes, Felix đánh đầu ngược lại cho Ronaldo ra chân. Dù vậy, Simon vẫn chơi tập trung và cản phá thành công.

Phút 34: Bóng trôi ngang khung thành Bồ Đào Nha

Olmo thoát xuống rất hay rồi căng ngang vào trong đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, không cầu thủ nào của Tây Ban Nha kịp băng vào chạm bóng.

Phút 31: Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội lớn

Đường tạt bóng của Pedri khiến hàng thủ Bồ Đào Nha chao đảo khi Costa phá bóng không dứt khoát. Đáng tiếc, Olmo lại đánh đầu chệch khung thành trong tư thế rất thuận lợi.

Phút 29: Veiga phòng ngự chắc chắn

Yamal có cơ hội thoát xuống sau đường chọc khe của Olmo, nhưng Veiga đọc tình huống tốt và thực hiện pha xoạc bóng chính xác.

Phút 23: Hai đội nghỉ uống nước

Trọng tài tạm dừng trận đấu để cầu thủ hai đội có thời gian bổ sung nước giữa hiệp.

Phút 21: Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội

Fernandes xử lý khéo léo rồi trả bóng ngược ra tuyến sau. Cancelo băng lên dứt điểm ngay, nhưng cú sút của anh thiếu sự chuẩn xác.

Phút 16: Costa cứu thua liên tiếp

Yamal và Baena liên tục có những pha cứa lòng từ hai biên, nhưng thủ môn Costa đều bay người cản phá xuất sắc, giữ nguyên tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Phút 11: Ronaldo thử tài thủ môn Tây Ban Nha

Fernandes chuyền bóng cho Ronaldo, để tiền đạo Bồ Đào Nha xử lý bằng vài nhịp đảo chân rồi dứt điểm mạnh. Thủ môn Simon phải vất vả cản phá và không thể ôm gọn bóng.

Phút 9: Oyarzabal bỏ lỡ khó tin

Oyarzabal có cơ hội đối mặt thủ môn Costa trong tư thế rất thoải mái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi ra ngoài đầy đáng tiếc.

Phút 7: Cancelo dứt điểm vọt xà

Joao Cancelo có pha dốc bóng thẳng xuống vòng cấm trước khi tung cú sút bằng mu chính diện. Bóng đi rất căng nhưng lại bay vọt xà ngang khung thành Tây Ban Nha.

Phút 3: Oyarzabal sút xa

Oyarzabal cướp bóng ở khu vực giữa sân rồi tự tin đi bóng trước khi tung cú dứt điểm từ xa. Bóng đi căng nhưng thủ môn Costa đã bắt gọn.

Đang cập nhật trận đấu

Đang cập nhật trận đấu

Đội hình dự kiến ĐT Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Đội hình dự kiến ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Ronaldo và thử thách lớn trước nhà đương kim vô địch châu Âu

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với tâm thế của một ứng viên giàu tham vọng. Chiến thắng nghẹt thở trước Croatia giúp Selecao tiếp tục hành trình, nhưng cuộc đối đầu với Tây Ban Nha chắc chắn là bài kiểm tra khó khăn hơn rất nhiều.

Tâm điểm của trận đấu vẫn là Cristiano Ronaldo. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế, Ronaldo tiếp tục giữ vai trò biểu tượng và là điểm tựa tinh thần quan trọng của Bồ Đào Nha. Kinh nghiệm ở những trận cầu lớn giúp anh luôn trở thành cái tên được chờ đợi trong các khoảnh khắc quyết định.

Bồ Đào Nha không thiếu ngôi sao để tạo nên khác biệt. Bruno Fernandes có khả năng chuyền bóng, sút xa và mở khóa hàng thủ đối phương. Bernardo Silva đem lại sự mềm mại trong các pha xử lý, còn Rafael Leao có tốc độ để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Tây Ban Nha.

Ở phía sau, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo và Diogo Costa tạo nên bộ khung giàu chất lượng. Tuy nhiên, vấn đề của Bồ Đào Nha nằm ở khả năng duy trì sự ổn định trong các trận knock-out. Selecao từng nhiều lần được đánh giá cao nhưng lại dừng bước sớm ở các giải đấu lớn.

Trong 5 trận gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 và hòa 2, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Những con số này cho thấy họ đang đạt trạng thái tốt. Dù vậy, trước Tây Ban Nha, chỉ phong độ cao là chưa đủ. Đội bóng của HLV Roberto Martinez cần sự chính xác trong từng pha xử lý và hạn chế tối đa sai lầm ở khu vực trung tuyến.

Tây Ban Nha biến đổi mạnh mẽ dưới thời Luis de la Fuente

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với hình ảnh của một đội bóng rất cân bằng. La Roja không còn chỉ dựa vào kiểm soát bóng kéo dài, mà đã chuyển sang cách chơi nhanh hơn, trực diện hơn và nguy hiểm hơn ở các pha tấn công biên.

Lamine Yamal là một trong những tâm điểm lớn của trận đấu. Cầu thủ trẻ này đem lại tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở hành lang cánh. Khi kết hợp với Pedri, Dani Olmo, Rodri và Oyarzabal, Tây Ban Nha sở hữu nhiều phương án để tiếp cận khung thành Bồ Đào Nha.

Phong độ của La Roja đang rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Tây Ban Nha thắng 4, hòa 1, ghi 11 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Đáng chú ý, họ vẫn chưa thủng lưới tại World Cup 2026, cho thấy sự chắc chắn đáng kể nơi hàng phòng ngự.

Rodri và Pedri sẽ giữ vai trò then chốt trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Nếu Tây Ban Nha chiếm được thế chủ động ở giữa sân, Bồ Đào Nha có thể bị đẩy vào thế phải phòng ngự lùi sâu trong nhiều thời điểm.

Dù Nico Williams và Yeremy Pino dính chấn thương, Tây Ban Nha vẫn có đủ lựa chọn để duy trì sức tấn công. Sự linh hoạt của Olmo, Baena và Yamal giúp La Roja không quá phụ thuộc vào một hướng lên bóng cố định.

Lịch sử đối đầu hứa hẹn thế trận căng thẳng

Những cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thường diễn ra rất chặt chẽ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, có tới 4 trận khép lại với tỷ số hòa sau 90 phút. Điều này phản ánh sự cân bằng lớn giữa hai nền bóng đá quá hiểu nhau.

Tây Ban Nha thắng 18 trong tổng số 41 lần đối đầu Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ở lần gặp gần nhất, Bồ Đào Nha đã vượt qua La Roja trên chấm luân lưu tại chung kết Nations League 2025. Kết quả ấy giúp Selecao có thêm tự tin trước màn tái đấu tại World Cup 2026.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn. La Roja bất bại 35 trận gần nhất trên mọi đấu trường và không thua hiệp một trong cả chuỗi trận đó. Đây là thống kê cho thấy sự ổn định rất cao của đội bóng dưới thời Luis de la Fuente.

Bồ Đào Nha cũng có chuỗi phong độ ấn tượng khi bất bại 32 trong 35 trận gần nhất. Vì vậy, trận đấu tại AT&T nhiều khả năng sẽ không có sự chênh lệch lớn. Chỉ một khoảnh khắc xử lý chính xác của Ronaldo, Bruno Fernandes, Yamal hoặc Pedri cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Dự đoán số bàn thắng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Selecao cũng chỉ nhận 3 bàn thua trong cùng giai đoạn, cho thấy khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Tây Ban Nha có thông số ổn định hơn với 11 bàn thắng và chỉ 1 bàn thua sau 5 trận. La Roja giữ sạch lưới 3 trận trong chuỗi này, đồng thời chưa để thủng lưới tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cho thấy cặp đấu này thường diễn ra thận trọng. 5 lần gặp gần nhất có 3 trận kết thúc với tối đa 2 bàn, trong đó có hai trận hòa 0-0.

Dự đoán: 2 đến 3 bàn thắng.