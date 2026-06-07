Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Brazil đấu với Na Uy ngày 6/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Brazil vs Na Uy vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 3h00 hôm nay 6/7/2026 trên sân Meadowlands.

Thông tin trận đấu Brazil đấu với Na Uy

Thời gian: 3h00 ngày 6/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Meadowlands, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Brazil đấu với Na Uy hôm nay 6/7/2026 - Tỉ số: 1-2

Hết giờ: Brazil dừng bước trước Na Uy

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Na Uy giành chiến thắng 2-1 sau màn tỏa sáng của Haaland, dù Neymar đã rút ngắn cách biệt cho Brazil bằng một cú đá phạt.

Phút 100: Neymar lập công

Brazil có bàn thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Neymar trên chấm đá phạt. Cú sút của anh khiến hàng thủ Na Uy không thể ngăn cản.

Phút 89: Haaland ghi bàn thứ hai

Haaland lại lên tiếng trong những phút cuối trận, ghi bàn thứ hai cho riêng mình để đưa Na Uy tiến gần hơn tới chiến thắng.

Phút 86: Casemiro bỏ lỡ phương án chuyền ngang

Casemiro thoát xuống ở góc trái vòng cấm Na Uy trong tư thế khá hẹp. Thay vì đưa bóng vào trong cho hai đồng đội, anh quyết định sút ngay nhưng bóng đi chệch cột dọc phía xa.

Phút 85: Nyland cứu Na Uy khỏi bàn thua

Ajer nỗ lực truy cản nhưng lại khiến bóng bật cầu âu về phía cầu môn đội nhà. Nyland phản ứng cực nhanh, lao về và rướn người đẩy bóng dội cột dọc bật ra.

Phút 79: Haaland ghi bàn

Haaland tận dụng cơ hội để đưa bóng vào lưới Brazil, giúp Na Uy vượt lên trong thời điểm quan trọng.

Phút 75: Alisson cản phá Schjelderup

Na Uy phản công bằng đường bóng dài để Haaland tì đè Gabriel. Bobb tiếp ứng, trước khi Haaland làm tường sang trái cho Schjelderup xâm nhập vòng cấm. Cú sút chân phải của cầu thủ Na Uy sau đó bị Alisson đấm ra.

Phút 68: Neymar vào sân

Brazil điều chỉnh nhân sự khi Neymar và Danilo Santos vào thay Rayan cùng Martinelli.

Phút 67: Haaland lỡ cơ hội cận thành

Từ đường chuyền của Bobb, Ajer lọt xuống góc trái vòng cấm Brazil và đưa bóng bằng cú trivela về phía cột xa. Haaland lao vào nhưng chậm một nhịp, khiến anh chỉ chạm nhẹ vào bóng mà không thể tạo ra pha dứt điểm thành bàn.

Phút 63: Rayan rơi vào thế việt vị

Casemiro bấm bóng sang góc phải vòng cấm Na Uy để Rayan đánh đầu chuyền ngang cho Guimaraes vô-lê trúng người Nyland. Dù vậy, tình huống cũng không được công nhận vì Rayan đã việt vị.

Phút 62: Nyland cản phá cú vô-lê của Rayan

Na Uy phá được quả phạt góc của Brazil, nhưng đội bóng áo vàng nhanh chóng thu hồi bóng. Pha treo trở lại vòng cấm được làm tường cho Rayan vô-lê, bóng khẽ chạm chân Heggem nhưng vẫn bị Nyland dùng tay phải đẩy ra.

Phút 59: Endrick bỏ lỡ pha đối mặt

Odegaard mất bóng bên phần sân Brazil và Guimaraes lập tức chuyền nhanh cho Vinicius. Sau khi vượt qua một cầu thủ Na Uy, Vinicius chọc khe tinh tế để Endrick thoát xuống, nhưng tiền đạo Brazil đẩy bóng hơi dài rồi chích bóng chệch cột.

Phút 58: Brazil thay người

Endrick được đưa vào sân thay Cunha.

Phút 54: Vinicius đột phá bên cánh trái

Vinicius vượt qua hai cầu thủ Na Uy cùng lúc bên cánh trái rồi dốc bóng sát đường biên ngang. Tuy nhiên, Ajer kịp lao vào phá bóng. Quả phạt góc sau đó đi ngang khung thành Na Uy nhưng không có cầu thủ Brazil nào dứt điểm.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Brazil giao bóng để bắt đầu hiệp hai. Na Uy cũng thay người khi Oscar Bobb và Schjelderup vào sân thay Sorloth và Nusa.

Hết hiệp 1: Chưa có bàn thắng

Brazil và Na Uy tạm rời sân với tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Phút 45+4: Martinelli bỏ lỡ cơ hội lớn

Sau cú sút xa của Guimaraes đưa bóng trúng Cunha, Brazil tiếp tục duy trì sức ép. Casemiro bấm bóng rất nhạy cảm để Martinelli thoát xuống, nhưng cầu thủ Brazil lại lắc đầu hụt trong tư thế đối mặt Nyland.

Phút 40: Nyland cản phá Vinicius

Odegaard để mất bóng nguy hiểm, tạo cơ hội cho Martinelli gảy bóng sang Vinicius. Từ góc trái vòng cấm Na Uy, Vinicius quặt bóng sang trái để vượt qua Ryerson rồi sút chìm vào góc gần, nhưng Nyland đã dùng chân cản phá.

Phút 37: Haaland tâng bóng không thành công

Nusa cắt vào từ cánh phải rồi tạt tầm trung cho Haaland. Tiền đạo Na Uy di chuyển về phía góc trái vòng cấm Brazil và thực hiện pha tâng cầu mây, nhưng bóng đi không đủ khó để đánh bại Alisson.

Phút 35: Odegaard sút vào cạnh lưới

Na Uy phản công sau đường chuyền hỏng của Brazil. Nusa cắt vào từ cánh trái rồi chuyền chéo cho Odegaard, người bị Marquinhos che góc khá tốt. Odegaard xử lý vòng ra trước khi bất ngờ sút vào góc gần, nhưng bóng đi vào cạnh lưới.

Phút 30: Nyland giải nguy cho Na Uy

Martinelli phá bẫy việt vị bên cánh trái sau đường chọc khe của Vinicius rồi căng ngang vào trong. Guimaraes đã chờ sẵn sát cầu môn, nhưng Nyland kịp dùng chân làm bóng bật vọt qua đầu tiền vệ Brazil. Hàng thủ Na Uy sau đó tiếp tục lăn xả để chặn pha đá bồi.

Phút 24: Cunha bị Wolfe chặn lại

Brazil đoạt bóng ở giữa sân và tổ chức phản công nhanh. Cunha dẫn bóng lao lên khi Vinicius băng theo bên cánh trái, nhưng anh chọn tự đột phá và bị Wolfe ngăn cản khi tiến vào vòng cấm.

Phút 18: Ajer phá bóng sau pha tạt của Vinicius

Na Uy mất bóng ở khu vực giữa sân, giúp Brazil có pha phản công 3 đấu 3. Hàng thủ Na Uy khép tốt trung lộ, buộc Brazil phải đưa bóng ra góc hẹp cho Vinicius. Cú tạt sau đó của tiền đạo Brazil bị Ajer phá ra.

Phút 14: Nyland cản phá penalty của Guimaraes

Guimaraes chạy đà và khựng lại một nhịp với ý định khiến Nyland đổ người sớm. Tuy nhiên, thủ môn Na Uy không mắc bẫy và đã bay người đấm ra cú sút về phía tay phải.

Phút 10: Brazil được hưởng penalty

Guimaraes chuyền vào trung lộ cho Martinelli, trước khi bóng được đưa chéo sang góc trái vòng cấm cho Cunha băng xuống. Cunha ngã sau pha xoạc của Ajer. Trọng tài ban đầu không thổi phạt, nhưng VAR vào cuộc và Brazil được hưởng 11m.

Phút 3: Bàn thắng của Na Uy không được công nhận

Odegaard dẫn bóng phản công rồi chọc khe sang cánh phải cho Sorloth. Tiền đạo Na Uy quặt bóng trước khi nhả lại để Berg sút vào góc cao, nhưng cờ việt vị được giương lên với Sorloth.

Phút 1: Hiệp 1 bắt đầu

Na Uy giao bóng, trận đấu chính thức khởi tranh.

Đội hình dự kiến ĐT Brazil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha.

Đội hình dự kiến ĐT Na Uy

Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth.

Nhận định bóng đá hôm nay Brazil đấu với Na Uy

Brazil gặp Na Uy là một trong những cặp đấu đáng chú ý tại vòng 1/8 World Cup 2026. Selecao có đội hình giàu kinh nghiệm hơn, sở hữu nhiều ngôi sao có thể tạo khác biệt, nhưng quá khứ lại không ủng hộ đại diện Nam Mỹ.

Trong 4 lần gặp Na Uy trước đây, Brazil hòa 2 và thua 2. Thất bại 1-2 tại World Cup 1998 vẫn là ký ức đặc biệt trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Vì vậy, trận đấu lúc 3h00 ngày 6/7 không chỉ là cuộc đua giành vé vào tứ kết mà còn là cơ hội để Brazil phá dớp.

Theo Opta, Brazil có 53,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Na Uy được đánh giá ở mức 22,4%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24,0%. Tỷ lệ này phản ánh đúng thế trận dự kiến: Brazil nhỉnh hơn, nhưng Na Uy đủ sức kéo trận đấu vào trạng thái khó lường.

Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Brazil chơi thực dụng và cân bằng hơn. Selecao ghi 11 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần đây. Hàng thủ với Alisson, Marquinhos và Gabriel tạo nền tảng chắc chắn, còn phía trên Vinicius Junior, Neymar và Matheus Cunha là những phương án tấn công đáng chờ đợi.

Vấn đề của Brazil nằm ở cách kiểm soát các pha phản công. Na Uy sở hữu Haaland, Sorloth, Odegaard và Nusa, những cầu thủ có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ sau vài đường chuyền. Nếu Brazil đẩy đội hình quá cao, khoảng trống sau lưng hàng thủ sẽ trở thành điểm yếu lớn.

Na Uy đã ghi bàn trong cả 11 trận gần nhất và có 10 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026. Hàng công của đội bóng Bắc Âu rất nguy hiểm, nhưng hàng thủ lại chưa mang đến cảm giác an toàn khi đã nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất và chưa giữ sạch lưới trận nào.

Brazil được dự đoán sẽ cầm bóng nhiều hơn, tấn công biên mạnh hơn và tạo sức ép liên tục bằng những pha đi bóng của Vinicius. Na Uy nhiều khả năng chọn cách chơi thấp, chờ Odegaard phát động và đưa bóng nhanh đến vị trí của Haaland.

Nếu tận dụng tốt các khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Na Uy, Brazil có thể tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, Selecao khó giữ sạch lưới trước hàng công đang có phong độ cao của đại diện Bắc Âu.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Na Uy.