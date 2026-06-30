Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Brazil đấu với Nhật Bản ngày 30/6/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Brazil vs Nhật Bản vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 0h00 hôm nay 30/6/2026 trên sân Houston.

Thông tin trận đấu Brazil đấu với Nhật Bản

Thời gian: 0h00 ngày 30/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Houston, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Brazil đấu với Nhật Bản hôm nay 30/6/2026 - Tỉ số: 2-1

Phút 90+5: Martinelli nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil

Brazil có pha tấn công rất hay với đường chọc khe thẳng vào trung lộ. Martinelli khống chế bước một bằng chân trái trước khi cứa lòng chân phải, đưa bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới Nhật Bản.

Phút 90: Trận đấu được bù giờ 6 phút

Hiệp hai có thêm 6 phút bù giờ, mở ra cơ hội cuối cho hai đội tìm bàn quyết định.

Phút 89: Brazil bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm

Vinicius xử lý khéo léo khi giả chuyền rồi đẩy bóng sang một bên để cứa lòng. Tuy nhiên, bóng chạm chân hậu vệ Nhật Bản và đi hết đường biên.

Phút 83: Pha tạt bóng không chính xác

Brazil lại chọn phương án đưa bóng sớm vào vòng cấm, nhưng quả tạt đi quá sâu và không đồng đội nào có thể theo kịp.

Phút 77: Martinelli thử vận may

Sau tình huống bóng nảy ra, Martinelli lập tức tung cú dứt điểm một chạm. Dù vậy, anh không với tới bóng tốt và pha kết thúc đi ra ngoài.

Phút 73: Brazil chưa thể tạo khác biệt

Gabriel tạt bóng chuẩn vào trong để Rayan chọn vị trí đánh đầu, nhưng bóng chạm lưng thủ môn Suzuki trước khi bay ra ngoài.

Phút 68: Nhật Bản thoát nguy sau pha bóng của Casemiro

Casemiro treo bóng vào trong cho Endrick chờ sẵn để đánh đầu. Tomiyasu đọc tình huống nhanh và kịp thời can thiệp trước khi Brazil có cơ hội dứt điểm rõ ràng.

Phút 63: Brazil tiếp tục gây sức ép bằng bóng bổng

Brazil liên tục đưa bóng sớm vào vòng cấm với quỹ đạo khó chịu. Suzuki vẫn chơi tập trung và băng ra cắt bóng chính xác.

Phút 58: Suzuki đẩy bóng trúng cột

Vinicius Junior xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi vẩy má ngoài dứt điểm. Suzuki phản xạ kịp thời, đẩy bóng bật vào cột dọc.

Phút 56: Brazil đưa tỷ số về 1-1

Từ đường bóng hướng về cột sau, Casemiro băng vào đúng thời điểm và bật cao đánh đầu. Pha dứt điểm của anh khiến hàng thủ Nhật Bản không thể cản phá.

Phút 53: Brazil bị từ chối bàn gỡ

Sau pha đánh đầu chuyền bóng của Vinicius Junior, Casemiro có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần. Dù vậy, Ito đã đứng đúng chỗ trên vạch vôi để chặn bóng trước khi bóng bật vào người Suzuki.

Phút 52: Suzuki bay người cứu thua

Guimaraes bật lên đánh đầu rất tốt trong vòng cấm, nhưng Suzuki phản xạ xuất sắc để cứu cho Nhật Bản khỏi bàn thua.

Phút 48: Thẻ vàng thứ 8

Danilo phạm lỗi nhằm ngăn pha lên bóng nguy hiểm của Nhật Bản trước khu vực vòng cấm. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cho hậu vệ Brazil.

Phút 46: Trận đấu trở lại

Hiệp hai bắt đầu, Nhật Bản là đội thực hiện quyền giao bóng.

Phút 45: Thẻ vàng cho Kamada

Daichi Kamada phải nhận thẻ vàng khi cố tình phạm lỗi để cắt đợt phản công của Brazil.

Phút 38: Cunha tiếp tục sút xa

Cunha quyết định thử vận may bằng cú dứt điểm từ xa. Bóng đi chìm nhưng thiếu lực, chưa đủ để gây khó khăn cho thủ môn Suzuki.

Phút 34: Suzuki bắt gọn cú sút của Vinicius

Vinicius Junior quyết định dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm mà không cần lấy đà. Cú sút đi căng, nhưng bóng chưa đủ khó để gây bất ngờ cho thủ môn Suzuki.

Phút 29: Nhật Bản vượt lên 1-0

Sano đoạt bóng ở khu vực giữa sân, tăng tốc một mạch vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc. Bóng đi chìm và hiểm, giúp Nhật Bản mở tỷ số trước Brazil.

Phút 20: Brazil chưa thể tạo khác biệt

Vinicius Junior và Paqueta cùng có cơ hội đưa bóng vào vòng cấm từ đáy biên, nhưng hàng phòng ngự Nhật Bản phản ứng tốt và chặn đứng cả hai tình huống.

Phút 16: Casemiro bị cảnh cáo

Casemiro có pha phạm lỗi với Ito ở sát vòng cấm, khiến trọng tài phải rút thẻ vàng thứ hai của trận đấu.

Phút 12: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Trọng tài rút thẻ vàng cho Sano sau tình huống anh phạm lỗi với Vinicius Junior.

Phút 10: Vinicius chưa thể thoát xuống

Brazil tìm cách đưa bóng qua hàng thủ Nhật Bản bằng pha bấm bóng hướng đến Vinicius Junior. Tuy nhiên, hậu vệ đối phương đọc tình huống tốt và ngăn chặn thành công.

Phút 6: Nhật Bản cản pha lên bóng của Brazil

Guimaraes đưa bóng nhanh vào khu vực cấm địa để Vinicius lao vào đón, nhưng hàng thủ Nhật Bản phản ứng kịp thời và giải nguy ngay trước khi cơ hội rõ ràng xuất hiện.

Phút 2: Brazil có pha dứt điểm đầu tiên

Sau đường nhả bóng của Rayan, Guimaraes lập tức ra chân dứt điểm. Bóng chạm hậu vệ Nhật Bản và bay hết đường biên.

Đội hình dự kiến ĐT Brazil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Đội hình dự kiến ĐT Nhật Bản

Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Nhận định bóng đá hôm nay Brazil đấu với Nhật Bản

Brazil gặp Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 trong bối cảnh sự tự tin đã trở lại. Selecao khép lại vòng bảng ở ngôi đầu bảng C sau hai chiến thắng đậm trước Haiti và Scotland, qua đó tạo đà thuận lợi cho vòng knock-out.

Về tương quan lực lượng, Brazil vẫn nhỉnh hơn. Opta đánh giá đội bóng Nam Mỹ có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, còn Nhật Bản đạt 19,7%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ được dự báo ở mức 23,0%.

Brazil sở hữu dàn nhân sự giàu đột biến trên hàng công. Vinicius Junior có tốc độ và khả năng xuyên phá, Neymar đã trở lại, còn Matheus Cunha đang chơi nổi bật. Nếu Raphinha kịp bình phục, HLV Carlo Ancelotti sẽ có thêm lựa chọn chất lượng ở biên.

Nhật Bản có điểm mạnh ở tổ chức đội hình và khả năng pressing. Samurai Blue thường duy trì cự ly tốt trong sơ đồ 3-4-2-1, đồng thời sẵn sàng chuyển trạng thái nhanh khi có khoảng trống. Những kết quả tích cực trước Brazil, Anh và Hà Lan trong năm 2026 giúp đại diện châu Á có thêm sự tự tin.

Dù vậy, vòng knock-out World Cup vẫn là thử thách lớn với Nhật Bản. Đội bóng này từng nhiều lần dừng bước ở vòng 1/8 và chưa có chiến thắng nào trong các trận loại trực tiếp tại World Cup.

Brazil có phong độ tốt hơn với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Selecao ghi 15 bàn ở giai đoạn này, trong khi hàng thủ cũng giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp. Nhật Bản đủ sức tạo ra nhiều khó khăn, nhưng bản lĩnh và chất lượng ngôi sao của Brazil có thể tạo khác biệt.

Dự đoán tỷ số: Brazil 2-1 Nhật Bản.