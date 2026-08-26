Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp chung kết Việt Nam đấu với Thái Lan ngày 26/8/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 hôm nay 26/8/2026 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

VTV6 VTVgo trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan hôm nay 26/8/2026 - Tỉ số: 2-2

Hết hiệp hai: Việt Nam và Thái Lan hòa 2-2

Trọng tài thổi còi khép lại hiệp hai. Hai đội kết thúc 90 phút thi đấu với tỷ số hòa 2-2.

Phút 90+3: Việt Nam gỡ hòa 2-2

Wanchai định phá bóng giải nguy nhưng pha xử lý lại vô tình đưa bóng thẳng về khung thành đội nhà. Chatchai không thể cản phá, giúp Việt Nam san bằng tỷ số ở những phút cuối.

Phút 90: Trận đấu bước vào thời gian bù giờ

Hiệp hai được cộng thêm 4 phút, mở ra quãng thời gian cuối để hai đội tiếp tục tìm kiếm bàn thắng.

Phút 85: Thái Lan nâng tỷ số lên 2-1

Bóng được đưa vào vòng cấm và bật ra trong một tình huống khá lộn xộn. Wanchai tận dụng thời cơ, dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến Lê Giang Patrik không thể cản phá.

Phút 82: Việt Nam lỡ nhịp phản công

Xuân Son dẫn bóng trong pha lên nhanh của Việt Nam rồi thực hiện đường chuyền hướng đến Hai Long. Dù vậy, bóng đi hơi mạnh và cơ hội tấn công không thể được nối tiếp.

Phút 76: Văn Hậu phòng ngự chắc chắn

Bóng được đưa vào vòng cấm tuyển Việt Nam với ý đồ gây sức ép, song Văn Hậu có mặt kịp thời và xử lý an toàn, ngăn đối phương tạo ra cơ hội dứt điểm.

Phút 69: Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ

Hai Long tung cú dứt điểm đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành Thái Lan. Quang Hải lập tức băng vào đá bồi, nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Phút 63: Tiến Anh dứt điểm chệch khung thành

Tiến Anh thoát xuống sát đáy biên phải rồi ngoặt bóng khéo léo, loại bỏ hậu vệ Thái Lan. Tuy nhiên, cú sút sau đó lại đưa bóng đi vào cạnh lưới.

Phút 60: Việt Nam thử vận may từ xa

Hoàng Hên mạnh dạn ra chân từ ngoài khu vực cấm địa. Cú sút có lực tốt, tuy nhiên bóng không đi chính xác và vọt qua xà ngang.

Phút 52: Việt Nam quân bình tỷ số Hoàng Hên lao vào đá nối sau đường bóng được đưa từ biên vào khu vực cấm địa. Cú dứt điểm tìm đến cột dọc, sau đó bóng bật vào chân Chatchai và đổi hướng vào lưới. Tỷ số được san bằng 1-1. Phút 48: Thái Lan bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m Kakana đứng trước cơ hội nhân đôi cách biệt cho Thái Lan nhưng lại thực hiện quả phạt đền không chính xác. Bóng đi vọt xà, khiến đội khách không thể tận dụng lợi thế.

Phút 47: Penalty cho Thái Lan

Xuân Mạnh có tình huống tranh chấp với Kakana bên trong khu vực cấm địa. Sau pha va chạm, trọng tài không do dự và quyết định cho Thái Lan hưởng quả phạt đền.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Hai đội trở lại sân và hiệp hai chính thức được bắt đầu. Tuyển Việt Nam bước vào 45 phút còn lại trong thế đang bị Thái Lan dẫn 0-1.

Phút 45+1: Thái Lan dẫn 1-0 sau hiệp một Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với lợi thế một bàn nghiêng về Thái Lan. Tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn 0-1. Phút 45: Thái Lan bỏ lỡ cơ hội Sau pha phối hợp tấn công khá tốt, Yotsakorn có khoảng trống để dứt điểm vào góc gần. Cú sút của tiền đạo Thái Lan không chính xác và đưa bóng đi ra ngoài.

Phút 37: Seksan dứt điểm vọt xà

Bóng được treo vào vòng cấm rồi trả ngược ra tuyến hai đúng vị trí của Seksan. Cầu thủ Thái Lan lập tức sút xa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Việt Nam.

Phút 30: Seksan sút xa không chính xác

Thái Lan gây sức ép từ tình huống phạt góc, buộc Lê Giang Patrik phải đấm bóng giải nguy. Bóng bật ra đến vị trí của Seksan, nhưng cú dứt điểm tuyến hai của cầu thủ này lại đưa bóng ra ngoài.

Phút 27: Việt Nam hóa giải cú sút của Kakana

Thái Lan có cơ hội dứt điểm khi Kakana ra chân từ ngoài vòng cấm. Thành Long nhanh chóng can thiệp khiến bóng đi nhẹ, không gây khó khăn cho Lê Giang Patrik.

Phút 22: Lê Giang lại trổ tài

Sau tình huống phạt góc của Thái Lan, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm. Patrik Lê Giang tiếp tục phản xạ tốt, tung người đẩy bóng trước sức ép từ các cầu thủ đối phương.

Phút 20: Lê Giang Patrik bay người giải nguy

Thái Lan thực hiện đường tạt bóng nguy hiểm vào phía trong, buộc Lê Giang Patrik phải tung người cản phá để hóa giải tình huống.

Phút 18: Cơ hội cho Đình Bắc

Sau nỗ lực đi bóng trong khu vực cấm địa, Đình Bắc quyết định dứt điểm bằng chân trái. Chatchai đọc tình huống tốt và dễ dàng bắt gọn cú sút của tiền đạo Việt Nam.

Phút 12: Thái Lan bất ngờ vượt lên

Bóng được đưa vào khu vực cấm địa Việt Nam và một tình huống xử lý không tốt của cầu thủ Thái Lan lại trở thành đường kiến tạo thuận lợi cho Yotsakorn. Số 9 dứt điểm đầy uy lực, đánh bại Lê Giang Patrik dù thủ môn Việt Nam đã kịp chạm tay vào bóng.

Phút 10: Việt Nam sớm thay người

Chấn thương khiến Văn Vĩ phải rời sân chỉ sau ít phút thi đấu. Tuấn Tài được tung vào để đảm nhiệm vị trí của đồng đội.

Phút 7: Việt Nam bỏ lỡ thời cơ Pha xử lý tốt của Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam đưa bóng lên đầy triển vọng. Dù vậy, Đình Bắc hơi chậm trong khâu kết thúc nên cơ hội không được tận dụng.

Phút 5: Sarach chuyền quá mạnh Thái Lan tìm cách đưa bóng vào khu vực cấm địa bằng pha câu bóng của Sarach. Tuy nhiên, đường chuyền thiếu chính xác và đi thẳng vào tầm kiểm soát của Lê Giang.

Phút 1: Chung kết bắt đầu

Thái Lan giao bóng, mở màn trận đấu với tuyển Việt Nam.

Thông tin trận đấu Việt Nam đấu với Thái Lan

Thời gian: 20h00 ngày 26/8/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Giải đấu: Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026

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Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Trương Tiến Anh; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Đội hình dự kiến ĐT Thái Lan

Thái Lan: Kampon Pathomakkakul; Waris Choolthong, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Oussama Thiangkham; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Patrik Gustavsson.

Mỹ Đình – điểm tựa để Việt Nam bảo vệ lợi thế hai bàn

Đội tuyển Việt Nam trở lại Mỹ Đình trong tư thế của đội đang nắm quyền chủ động. Chiến thắng 2-0 tại Rajamangala không chỉ tạo ra khoảng cách an toàn về tỷ số mà còn giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án hơn khi xây dựng thế trận cho lượt về.

Ở Bangkok, Việt Nam từng trải qua một hiệp đấu đầu tiên không dễ dàng. Thái Lan tạo sức ép và tìm cách đẩy đội khách về phần sân nhà, nhưng hàng phòng ngự áo đỏ vẫn giữ được sự tập trung. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh từ băng ghế dự bị lập tức làm thay đổi cục diện khi Hai Long và Quang Hải lần lượt ghi bàn.

Cách chiến thắng ấy có ý nghĩa đặc biệt trước trận lượt về. Việt Nam cho thấy đội bóng không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội mới có thể tạo ra khác biệt. Khả năng chịu sức ép, giữ cấu trúc đội hình rồi chuyển trạng thái ở đúng thời điểm đang trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Phong độ hiện tại tiếp tục củng cố niềm tin cho đội chủ nhà. Việt Nam toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và mới nhận một bàn thua. Có tới 8 trong số 12 bàn được ghi sau giờ nghỉ, cho thấy khả năng duy trì thể lực và tạo đột biến ở nửa sau trận đấu đang mang lại lợi thế đáng kể.

Với khán đài Mỹ Đình phía sau và cách biệt hai bàn trong tay, Việt Nam không cần vội vàng. Giữ được sự cân bằng trong khoảng thời gian đầu trận có thể là chìa khóa để buộc Thái Lan ngày càng phải mạo hiểm khi thời gian trôi đi.

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Nếu Việt Nam có quyền lựa chọn, Thái Lan gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Thất bại 0-2 ở lượt đi khiến “Voi chiến” phải thắng với cách biệt hai bàn mới có thể đưa trận đấu sang hiệp phụ. Một chiến thắng cách biệt từ ba bàn mới đủ để đội khách đảo ngược tình thế trong 90 phút.

Đó là nhiệm vụ rất khó trong bối cảnh đối thủ của họ đang phòng ngự ổn định. Thái Lan ghi 7 bàn trong 5 trận gần nhất nhưng đã nhận hai thất bại, trước Singapore và Việt Nam. Những trận đấu đó cho thấy đội bóng xứ Chùa vàng có thể gặp vấn đề khi phải đối diện một hệ thống phòng ngự giữ cự ly tốt.

Sức ép về tỷ số cũng có thể khiến HLV Anthony Hudson phải đẩy đội hình lên sớm. Sarach Yooyen, Kakana Khamyok và Seksan Ratree sẽ cần giúp Thái Lan kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai và Patrik Gustavsson phải tạo được sức ép đủ lớn lên hàng thủ chủ nhà.

Rủi ro nằm ở phía sau. Mỗi cầu thủ được đưa lên phục vụ tấn công cũng đồng nghĩa Thái Lan có thể để lộ thêm không gian cho đối phương khai thác. Đình Bắc, Xuân Son và Quang Hải đều đủ khả năng khiến “Voi chiến” trả giá nếu các đợt tấn công bị bẻ gãy ở giữa sân.

Theo dự báo của Besoccer, khả năng thắng trong 90 phút của hai đội khá cân bằng, với Việt Nam đạt 39,1% và Thái Lan 37,5%. Tuy nhiên, bài toán thực tế dành cho đội khách khó hơn nhiều bởi một chiến thắng tối thiểu vẫn chưa đủ để thay đổi chủ nhân chiếc cúp.

Hiệp hai có thể một lần nữa định đoạt trận chung kết

Một xu hướng đáng chú ý của Việt Nam tại giải năm nay là khả năng giải quyết trận đấu trong hiệp hai. Trong 5 trận gần nhất, đội tuyển ghi 12 bàn và 8 bàn xuất hiện sau giờ nghỉ. Hai trận gần nhất trước Malaysia và Thái Lan đều chứng kiến Việt Nam không ghi bàn trong 45 phút đầu nhưng tăng tốc mạnh ở nửa sau.

Lượt đi tại Rajamangala là ví dụ rõ nhất. Tỷ số 0-0 được duy trì đến hết hiệp một, trước khi Hai Long và Quang Hải tạo ra cách biệt hai bàn chỉ trong quãng thời gian ngắn. Những sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik giúp Việt Nam duy trì được nguồn năng lượng và khả năng tạo đột biến khi đối thủ bắt đầu xuống sức.

Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xuất hiện tại Mỹ Đình. Thái Lan cần bàn thắng nên nhiều khả năng phải tiêu tốn đáng kể thể lực cho pressing và tấn công trong khoảng thời gian đầu. Nếu Việt Nam đứng vững, đội khách sẽ càng phải đẩy cao đội hình ở hiệp hai.

Khi đó, không gian dành cho các pha phản công sẽ rộng hơn. Khả năng di chuyển của Xuân Son, tốc độ của Đình Bắc cùng kỹ thuật và những đường chuyền quyết định của Quang Hải có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng thủ Thái Lan.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 11 bàn, tương đương 2,2 bàn mỗi trận. Với một bên cần bảo vệ lợi thế và bên còn lại buộc phải tấn công, trận lượt về có thể tiếp tục chặt chẽ trong hiệp đầu trước khi trở nên cởi mở hơn sau giờ nghỉ.

Việt Nam không nhất thiết phải thắng trận để bước lên ngôi vô địch. Giữ được sự tỉnh táo, hạn chế bàn thua sớm và tận dụng khoảng trống khi Thái Lan mạo hiểm có thể là con đường an toàn nhất để thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất mục tiêu tại Mỹ Đình.