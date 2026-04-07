Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Colombia đấu với Ghana ngày 4/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Colombia vs Ghana vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 8h30 hôm nay 4/7/2026 trên sân Arrowhead Stadium.

Thông tin trận đấu Colombia đấu với Ghana

Thời gian: 08h30 ngày 4/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Colombia đấu với Ghana hôm nay 4/7/2026 - Tỉ số: 1-0

Phút 87: Diaz căng ngang bất thành

Diaz phát hiện khe hở rất hẹp để căng ngang cho Suarez băng xuống, nhưng hậu vệ Ghana đã kịp phá bóng ra.

Phút 80: Thủ môn Ghana cứu thua xuất sắc

Sanchez bật cao đánh đầu khá hiểm, nhưng thủ môn Ghana tiếp tục bay người cản phá ấn tượng.

Phút 76: Thẻ vàng cho Alidu Seidu

Alidu Seidu phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi trước vòng cấm.

Phút 69: Partey sút xa thiếu chính xác

Partey cố gắng dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng cú sút đi quá thiếu chính xác.

Phút 66: Fatawu nhận thẻ vàng

Fatawu phản ứng với quyết định của trọng tài và lập tức bị rút thẻ vàng.

Phút 62: Ghana thay người

Fatawu được tung vào sân để thay Williams.

Phút 57: Colombia bị từ chối bàn thắng vì việt vị

Dias băng vào đá nối rất nhanh và đưa bóng vào lưới Ghana. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Phút 55: Thủ môn Ghana cứu thua xuất sắc

Puerta thực hiện cú cứa lòng nguy hiểm, nhưng thủ môn Ghana tiếp tục bay người cản phá đẳng cấp.

Phút 53: Ghana bỏ lỡ pha căng ngang nguy hiểm

Semenyo thoát xuống sát đáy biên rồi căng ngang rất tốt. Dù vậy, không có cầu thủ Ghana nào kịp băng vào để dứt điểm.

Phút 49: Thẻ vàng cho Yirenkyi

Yirenkyi kéo người quá lộ liễu và lập tức phải nhận thẻ vàng.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu

Ghana giao bóng, hiệp hai chính thức khởi tranh.

Phút 45+1: Thủ môn Ghana cứu thua xuất sắc

Munoz tạt bóng vào trong để Mojica bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, thủ môn Ghana đã bay người cản phá đẳng cấp, từ chối bàn thắng cho Colombia.

Phút 44: Semenyo dứt điểm bị chặn

Semenyo định đặt lòng chân phải ngay từ ngoài vòng cấm, nhưng hậu vệ Colombia đã bay người cản bóng rất nhanh.

Phút 39: Diaz sút ra cạnh lưới

Diaz có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm Ghana. Dù vậy, cú sút của anh lại đưa bóng đi vào cạnh lưới.

Phút 34: Ghana có phạt góc

Williams nỗ lực đi bóng và mang về quả phạt góc cho Ghana. Sau đó, cầu thủ này có cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng thành công.

Phút 30: Yirenkyi chuyền hỏng

Yirenkyi định chọc khe cho đồng đội từ khu vực giữa sân, nhưng đường bóng thiếu độ cong cần thiết và không tạo ra cơ hội.

Phút 24: Hai đội nghỉ uống nước

Trận đấu tạm dừng ít phút để cầu thủ hai đội nghỉ uống nước.

Phút 20: Luis Diaz dứt điểm nhanh

Luis Diaz xoay người rồi tung cú sút rất nhanh. Bóng đi chìm nhưng lực chưa đủ mạnh để tạo ra khác biệt.

Phút 14: Arias mở tỷ số cho Colombia

Suarez nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào trong. Ở cánh đối diện, Arias không bị ai theo kèm và băng vào dứt điểm tung lưới Ghana, đưa Colombia vượt lên dẫn 1-0.

Phút 11: Thẻ vàng đầu tiên

Trọng tài rút thẻ vàng cho Arias sau tình huống cầu thủ này phạm lỗi với một cầu thủ Ghana.

Phút 10: Seidu vào sân cho Ghana

Seneya bị đau trong pha truy cản Luis Diaz và ra dấu xin thay người. Ghana buộc phải đưa Seidu vào sân.

Phút 8: Cordoba rời sân

Colombia sớm chịu tổn thất khi Cordoba dính chấn thương. Suarez được lựa chọn để vào sân thay thế.

Phút 6: Munoz không theo kịp đường bóng

Bóng được phất dài lên phía trên cho Munoz băng xuống, nhưng lực chuyền quá mạnh khiến anh không thể đỡ bóng.

Phút 1: Partey sút xa

Partey tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi rất căng nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Trận đấu bắt đầu

Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến ĐT Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Đội hình dự kiến ĐT Ghana

Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Mohammed Kudus; Jordan Ayew, Antoine Semenyo, Iñaki Williams.

Nhận định bóng đá hôm nay Colombia đấu với Ghana

Colombia bước vào trận gặp Ghana với sự tự tin lớn sau vòng bảng thành công. Đại diện Nam Mỹ đứng đầu bảng K với 7 điểm, bất bại sau 3 lượt trận và chỉ để lọt lưới 1 lần.

Hành trình của Colombia khá thuyết phục. Họ thắng Uzbekistan 3-1 ở trận ra quân, vượt qua CHDC Congo 1-0 ở lượt hai rồi hòa Bồ Đào Nha 0-0 trong trận đấu quyết định ngôi đầu. Dù không quá bùng nổ ở lượt cuối, Colombia vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và phòng ngự rất đáng tin cậy.

Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo đang có phong độ ổn định với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Colombia ghi 9 bàn, trung bình 1,8 bàn/trận, đồng thời chỉ thủng lưới 2 bàn trong cùng giai đoạn.

Ghana cũng có hành trình đáng chú ý. Đại diện châu Phi giành 4 điểm tại bảng L, đủ để đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Họ thắng Panama 1-0, cầm hòa Anh 0-0 và chỉ thua Croatia 1-2 ở lượt cuối.

Điểm mạnh của Ghana nằm ở sự kỷ luật và khả năng chịu sức ép. Trận hòa 0-0 trước Anh cho thấy đội bóng châu Phi có thể phòng ngự rất kiên cường. Tuy vậy, thất bại trước Croatia cũng cho thấy Ghana vẫn dễ gặp vấn đề ở những thời điểm cần duy trì sự tập trung cao nhất.

Về số bàn thắng, Colombia ghi bàn ở 4/5 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 80%. Ghana cũng có 80% số trận ghi bàn trong cùng giai đoạn, nhưng hiệu suất chỉ đạt 0,8 bàn/trận. Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu này nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ và không quá cởi mở.

Ở chỉ số phạt góc, Colombia đang nhỉnh hơn rõ. Đại diện Nam Mỹ được hưởng 22 quả trong 5 trận gần nhất, trung bình 4,4 quả/trận. Ghana chỉ có 13 quả phạt góc trong cùng giai đoạn, trung bình 2,6 quả/trận và không có trận nào vượt mốc 4 quả.

Về thẻ phạt, Colombia nhận 6 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,2 thẻ/trận. Ghana nhận 5 thẻ vàng, trung bình 1,0 thẻ/trận. Tuy vậy, trước các cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật của Colombia, đại diện châu Phi có thể phải phạm lỗi nhiều hơn để ngăn các pha lên bóng nguy hiểm.

Colombia có nền tảng phòng ngự tốt, nhiều phương án tấn công và phong độ ổn định hơn Ghana. Dù đại diện châu Phi đủ khả năng gây khó chịu, đội bóng Nam Mỹ vẫn sáng cửa đi tiếp nếu tận dụng tốt những thời điểm tạo sức ép.

Dự đoán tỷ số: Colombia 2-1 Ghana.