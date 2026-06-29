Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Hà Lan đấu với Morocco ngày 30/6/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Hà Lan vs Morocco vòng 1/16 World Cup 2026 lúc 8h00 hôm nay 30/6/2026 trên sân Guadalupe.

Thông tin trận đấu Hà Lan đấu với Morocco

Thời gian: 8h00 ngày 30/6/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Sân Guadalupe

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Hà Lan đấu với Morocco hôm nay 30/6/2026 - Tỉ số: 0-0

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Đội hình dự kiến ĐT Hà Lan

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Đội hình dự kiến ĐT Morocco

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Nhận định bóng đá hôm nay Hà Lan đấu với Morocco

Hà Lan gặp Morocco ở vòng 1/16 World Cup 2026 trong bối cảnh hàng công đang đạt phong độ rất cao. Sau hai trận thắng đậm trước Thụy Điển và Tunisia, Oranje cho thấy họ có đủ sức tạo khác biệt trước mọi hàng thủ.

Trong 5 trận gần nhất, Hà Lan thắng 4, hòa 1 và không thua. Đội bóng áo cam ghi 15 bàn, chỉ để thủng lưới 2 lần. Tính rộng hơn, Hà Lan ghi 38 bàn sau 12 trận gần đây, đạt hiệu suất 3,17 bàn/trận.

Điểm mạnh của Hà Lan nằm ở khả năng tấn công đa dạng. Gakpo có thể đột phá từ cánh trái, Malen mang đến tốc độ, còn Brobbey là lựa chọn giàu sức mạnh ở trung tâm hàng công. Tuyến giữa với De Jong, Gravenberch và Reijnders giúp Oranje kiểm soát bóng và tạo nhịp chơi ổn định.

Morocco bước vào trận đấu này với phong độ cũng rất ấn tượng. Đại diện châu Phi thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và để thủng lưới 4 lần. Họ bất bại ở vòng bảng World Cup 2026, giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ xếp sau Brazil vì kém chỉ số phụ.

Sự chắc chắn là nền tảng của Morocco. Đội bóng Bắc Phi giữ sạch lưới 17/27 trận gần nhất, chỉ thủng lưới trung bình 0,44 bàn/trận. Với Bounou, Hakimi, Mazraoui cùng hệ thống phòng ngự kỷ luật, Morocco đủ khả năng làm giảm tốc độ tấn công của Hà Lan.

Dù vậy, Hà Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ghi bàn ổn định và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn. Morocco có thể khiến trận đấu trở nên căng thẳng, nhưng Oranje sở hữu nhiều nhân tố đủ khả năng định đoạt cục diện.

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-1 Morocco.