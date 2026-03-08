Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Indonesia đấu với Việt Nam ngày 3/8/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Indonesia đấu với Việt Nam lượt 3 bảng A AFF Cup 2026 lúc 20h30 hôm nay 3/8/2026 trên sân Stadion Pakansari, Bogor.

Thông tin trận đấu Indonesia đấu với Việt Nam

Thời gian: 20h30 ngày 3/8/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: Stadion Pakansari, Bogor, Indonesia

Giải đấu: Lượt 3 bảng A AFF Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Indonesia đấu với Việt Nam hôm nay 3/8/2026 - Tỉ số: 0-1

Phút 11: Thom Haye gây sóng gió

Thom Haye đi bóng lắt léo trong vòng cấm Việt Nam, khiến hàng thủ áo trắng phải rất vất vả mới có thể phá bóng giải nguy.

Phút 9: Hàng thủ Việt Nam giải nguy

Indonesia lên bóng khá hay bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt vào trong, nhưng hậu vệ Việt Nam đã kịp phá bóng.

Phút 6: Văn Vĩ mở tỷ số cho Việt Nam

Việt Nam cướp bóng ngay trên phần sân Indonesia. Hoàng Đức chọc khe rất nhanh để Văn Vĩ băng xuống rồi dứt điểm quyết đoán vào góc gần, mở tỷ số 1-0.

Phút 2: Haye nằm sân sau pha va chạm

Haye bật cao đánh đầu trong pha tranh chấp với hậu vệ Việt Nam rồi ngã xuống sân. Cầu thủ Indonesia tỏ ra khá đau ở vùng lưng và cần được chăm sóc.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam bắt đầu. Indonesia là đội giao bóng trước.

Bogor - thử thách lớn nhất của Việt Nam tại vòng bảng

Sau hai lượt trận đầu tiên, cuộc đua giành vé bán kết bảng A AFF Cup 2026 đang nghiêng nhẹ về Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo có 6 điểm tuyệt đối, nhiều hơn Việt Nam 2 điểm trước màn đối đầu trực tiếp tại Stadion Pakansari.

Nếu giành chiến thắng, Indonesia sẽ nâng khoảng cách với Việt Nam lên 5 điểm và chiếm ưu thế rất lớn trước lượt đấu cuối. Với đội tuyển Việt Nam, một kết quả hòa có thể giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục giữ quyền tự quyết. Thất bại sẽ khiến nhà đương kim vô địch phải chờ thêm kết quả từ các trận còn lại.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa đáng kể dành cho Indonesia. Sức ép từ khán đài tại Bogor, nền tảng thể lực cùng lối chơi áp sát liên tục có thể khiến Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà.

Theo Siêu máy tính, Indonesia có 39,1% khả năng thắng, nhỉnh hơn mức 37,4% của Việt Nam. Khả năng hai đội chia điểm đạt 23,4%. Đây là một trong những cặp đấu cân bằng nhất tại lượt trận thứ ba.

Việt Nam phải giải quyết bài toán dứt điểm

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với phong độ tốt khi thắng 4 và hòa một trong 5 trận gần nhất. Hàng công ghi 17 bàn, còn hàng thủ chỉ để lọt lưới một lần. Tuy nhiên, những con số ấy được nâng lên đáng kể bởi các chiến thắng đậm trước Timor-Leste, Myanmar và Bangladesh.

Khi gặp Singapore có tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn, đội bóng áo đỏ kiểm soát thế trận nhưng không thể ghi bàn. Các học trò của HLV Kim Sang-sik tạo ra nhiều tình huống tiếp cận khung thành, song thiếu chính xác ở những pha xử lý quyết định.

Trận hòa 0-0 cũng khiến Việt Nam chấm dứt chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn. Đây là lời cảnh báo trước chuyến làm khách của Indonesia, đối thủ có thể gây sức ép mạnh hơn nhiều so với Singapore.

Xuân Son vẫn là điểm tựa quan trọng trên hàng công nhờ khả năng làm tường, tranh chấp và hoạt động trong khu vực cấm địa. Đình Bắc, Hoàng Hên, Hai Long và Tài Lộc có thể hỗ trợ bằng tốc độ cùng khả năng xâm nhập từ tuyến sau.

Để tạo ra khác biệt, Việt Nam cần đưa bóng lên phía trước nhanh hơn, hạn chế các đường chuyền ngang và tránh để tiền đạo nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành. Những pha phối hợp một chạm hoặc chuyển hướng tấn công sang hai biên có thể giúp đội khách thoát khỏi sức ép của Indonesia.

Indonesia nguy hiểm nhất ở giai đoạn cuối trận

Indonesia toàn thắng hai lượt đầu, ghi 8 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực tốt, tốc độ cao và khả năng duy trì cường độ thi đấu trong thời gian dài.

Dù vậy, trận thắng Timor-Leste 3-0 cho thấy Indonesia không phải lúc nào cũng dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự chơi thấp. Được thi đấu hơn người từ sớm nhưng đội bóng của HLV John Herdman vẫn bế tắc trong phần lớn thời gian và chỉ mở tỉ số ở phút 75.

Diễn biến ấy cho thấy Indonesia có khả năng tăng tốc mạnh ở cuối trận, khi đối thủ bắt đầu suy giảm thể lực. Việt Nam vì thế phải duy trì sự tập trung cho đến những phút cuối, đặc biệt ở các tình huống tranh chấp bóng hai và bóng bổng.

Indonesia có thể đẩy cao đội hình để gây sức ép ngay bên phần sân Việt Nam. Cách chơi này giúp đội chủ nhà giành lại bóng nhanh nhưng cũng để lộ khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên.

Đây là khu vực Đình Bắc, Hai Long hoặc Tài Lộc có thể khai thác. Những pha chuyển trạng thái nhanh, kết hợp với khả năng làm tường của Xuân Son, có thể đưa Việt Nam vào thế đối mặt với hàng phòng ngự chưa kịp ổn định.

Khu trung tuyến có thể quyết định trận đấu

Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng tổ chức và kiểm soát cự ly đội hình. Indonesia lại nổi bật với sức mạnh tranh chấp, tốc độ và lối chơi giàu năng lượng. Vì vậy, cuộc chiến ở khu trung tuyến có thể quyết định đội nào giành quyền chủ động.

Nếu thoát được lớp pressing đầu tiên, Việt Nam sẽ có cơ hội tấn công vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Indonesia. Ngược lại, những pha mất bóng ở trung lộ có thể khiến đội khách phải đối mặt với các đợt phản công nhanh.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng yêu cầu các học trò giữ cự ly chặt chẽ, luân chuyển bóng an toàn và lựa chọn thời điểm tăng tốc. Việt Nam không nhất thiết phải đẩy cao đội hình ngay từ đầu, bởi một kết quả hòa vẫn giúp đội bóng áo đỏ duy trì cơ hội trước lượt cuối.

Lịch sử đối đầu mang đến sự tự tin cho cả hai đội

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Indonesia thắng 3 trận, còn Việt Nam có 2 chiến thắng. Thành tích này cho thấy đội bóng xứ Vạn đảo không còn lép vế như nhiều giai đoạn trước.

Dù vậy, lần gặp gần nhất tại AFF Cup 2024 lại khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Việt Nam. Kết quả ấy mang đến sự tự tin nhất định cho nhà đương kim vô địch trước chuyến làm khách tại Bogor.

Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra chặt chẽ. Năm trận gần nhất chỉ xuất hiện tổng cộng 9 bàn, trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Có 4 bàn được ghi trong hiệp một và 5 bàn xuất hiện sau giờ nghỉ.

Tính chất then chốt của lượt trận thứ ba có thể khiến cả Việt Nam lẫn Indonesia ưu tiên sự an toàn. Một khoảnh khắc tận dụng sai lầm hoặc tình huống cố định nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt.

Việt Nam có thể không chiếm ưu thế rõ rệt về thế trận, nhưng khả năng tổ chức, kinh nghiệm và sự kỷ luật vẫn là cơ sở để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới kết quả tích cực.

Dự đoán tỉ số: Indonesia 0-1 Việt Nam.