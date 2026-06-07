Thể thao 360 VTV6 VTVgo trực tiếp Mexico đấu với Anh ngày 6/7/2026 Link VTV6 VTVgo trực tiếp Mexico vs Anh vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 7h00 hôm nay 6/7/2026 trên sân Estadio Banorte.

Thông tin trận đấu Mexico đấu với Anh

Thời gian: 7h00 ngày 6/7/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ Estadio Banorte, Mexico

Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026

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VTV6 VTVgo trực tiếp Mexico đấu với Anh hôm nay 6/7/2026 - Tỉ số: 0-0

Mưa bão đi kèm sấm chớp đã khiến trận đấu bị hoãn 1 giờ.

Đội hình chính thức ĐT Mexico

Mexico (4-3-3): Raúl Rangel (1), Jorge Sánchez (2), César Montes (3), Johan Vásquez (5), Jesus Gallardo (23), Gilberto Mora (19), Erik Lira (6), Luis Romo (7), Roberto Alvarado (25), Raúl Jiménez (9), Julián Quiñones (16)

Đội hình chính thức ĐT Anh

Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford (1), Jarell Quansah (26), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Nico O'Reilly (3), Elliot Anderson (8), Declan Rice (4), Bukayo Saka (7), Jude Bellingham (10), Anthony Gordon (18), Harry Kane (9)

Azteca – điểm tựa lớn nhất của Mexico trước tuyển Anh

Sau hành trình qua vòng bảng và vòng 32 đội, Mexico đang tận dụng gần như tối đa ưu thế sân nhà tại World Cup 2026. Màn so tài với tuyển Anh sẽ là lần thứ tư trong tổng số năm trận của “El Tri” được tổ chức tại sân Azteca, một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Mexico.

Với tư cách đồng chủ nhà, Mexico vốn đã nhận được sự tiếp sức mạnh mẽ từ các khán đài. Tuy nhiên, Azteca còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn một lợi thế sân bãi thông thường. Đây từ lâu được xem như “pháo đài” của đội tuyển Mexico. Trong các trận đấu chính thức tại sân này, “El Tri” mới chỉ nhận 2 thất bại, bên cạnh 70 chiến thắng và 17 trận hòa.

Nếu đánh bại tuyển Anh, Mexico sẽ không còn được thi đấu trên quê nhà ở chặng tiếp theo của giải. Vì vậy, thầy trò HLV Javier Aguirre càng có thêm lý do để dồn toàn lực cho lần cuối được chơi tại Azteca. Lịch sử cũng đang ủng hộ đội chủ nhà khi Mexico chưa từng thua ở các trận World Cup diễn ra tại Mexico City, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, họ đã thắng cả 6 trận gần nhất tại đây trong khuôn khổ World Cup.

Sự tự tin của Mexico còn đến từ phong độ rất ổn định trong năm 2026. Sau 12 trận quốc tế, “El Tri” chưa phải nhận thất bại nào, giành 10 chiến thắng và hòa 2 trận. Tại World Cup năm nay, họ còn là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 32 đội càng giúp đội chủ nhà bước vào màn đại chiến với tuyển Anh bằng sự hưng phấn lớn.

Tuyển Anh đối mặt nhiều thử thách tại Mexico City

Trái ngược với sự chắc chắn của Mexico, tuyển Anh vẫn chưa đem đến cảm giác thật sự yên tâm. “Tam sư” vừa vượt qua CHDC Congo với tỷ số 2-1, nhưng màn trình diễn của họ vẫn để lại không ít dấu hỏi.

Đây cũng là hình ảnh quen thuộc của đội bóng dưới thời HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026. Tuyển Anh chưa chơi quá bùng nổ, song vẫn biết cách vượt qua các thời điểm khó khăn để giành kết quả có lợi. Dù vậy, trước một Mexico đang đạt phong độ cao và có lợi thế sân nhà cực lớn, kịch bản ấy sẽ không dễ tái diễn.

Thử thách lớn nhất dành cho tuyển Anh không chỉ nằm ở sức ép từ hơn 80.000 cổ động viên tại Azteca. Sân đấu này còn tọa lạc ở độ cao khoảng 2.200 mét so với mực nước biển, khiến điều kiện thi đấu trở nên khó chịu hơn vì không khí loãng. Để giảm bớt ảnh hưởng từ yếu tố độ cao, ban huấn luyện tuyển Anh được cho là sẽ đưa đội đến Mexico City sát thời điểm diễn ra trận đấu, bởi tác động thể lực thường chưa xuất hiện rõ trong 48 giờ đầu.

Ngoài vấn đề chuyên môn và điều kiện thi đấu, tuyển Anh còn bước vào trận đấu trong bầu không khí khá căng thẳng. Những lo ngại liên quan đến khả năng bị theo dõi hoặc do thám trong quá trình chuẩn bị khiến màn đối đầu tại Mexico City càng thêm đáng chú ý.

Lịch sử đối đầu là điểm tựa tinh thần của “Tam sư”

Azteca từng gắn liền với một ký ức khó quên đối với bóng đá Anh. Tại World Cup 1986, cũng trên sân đấu này, Diego Maradona đã ghi bàn thắng “Bàn tay của Chúa” vào lưới “Tam sư”, tạo nên một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi bậc nhất lịch sử World Cup.

Dù vậy, tuyển Anh vẫn có những lý do để tin vào khả năng vượt khó. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đang duy trì chuỗi 6 trận không thua, trong đó có 5 chiến thắng và 1 trận hòa.

Thành tích đối đầu cũng mang lại lợi thế tinh thần cho đại diện châu Âu. Tuyển Anh đã thắng cả 4 lần gần nhất gặp Mexico. Trong quá khứ, họ cũng từng đánh bại “El Tri” tại World Cup 1966, giải đấu mà “Tam sư” sau đó lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay.

Những con số ấy giúp tuyển Anh có thêm niềm tin trước chuyến làm khách đầy thử thách tại Azteca. Tuy nhiên, để giành vé vào tứ kết, “Tam sư” sẽ cần một màn trình diễn thuyết phục hơn nhiều so với những gì họ đã trình diễn ở vòng đấu trước.